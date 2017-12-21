06:41 21 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

По следам присутствия либералов-дерьмократов, грозящих развалом Российской государственности, через призму сферы ЖКХ



Мнение к статье, размещённой по адресу: Тариф «беспредельный»: россияне станут платить больше за услуги ЖКХ

С такой экспертно-элитной публикой, качество которой явно прослеживается в мнении подобных горе-экспертов, вроде проф. Богомольного Е. И., население России никогда не выберется из нужды и долговой ямы.


Пусть этот «горе-профессор» постарается объяснить сказанное и опубликованное в настоящей статье: «Сегодня УК бесплатно занимаются начислением денег собственникам жилья, также они выписывают квитанции.»

Во-первых, никакие деньги(?!) управляющие компании (УК или товарищества) собственникам жилья не начисляют – они начисляют платежи, в том числе, за коммунальные ресурсы, на производство которых лицензию получить никогда не смогут и, соответственно, оказание услуг на их поставку потребителям осуществлять не должны, исходя из чисто юридическо-правовых соображений.

Следовательно, они не вправе быть и исполнителями в этой зоне деятельности комплекса ЖКХ, даже в масштабе одного многоквартирного дома по этой же причине, не говоря о других законодательных нормах. А отсюда вытекает, что собственники жилья не в состоянии предъявить и претензии по качеству поставляемых коммунальных ресурсов (в основном, холодного и горячего водоснабжения), к нынешним УК.

К тому же, как правило (особенно, это касается товариществ, выполняющих функции УК), возмездные договоры на поставку коммунальных ресурсов от УК к собственникам помещений (непосредственным потребителям) не заключаются, а если и оформляются, то только лишь «для отписки», совершенно формально, чем нельзя воспользоваться при разрешении возникающих споров в судебном порядке.

В свою очередь, это приводит к тому, что суды, принимая к своему производству рассмотрение подобных дел, разрешают их по правилам общего судопроизводства, и не в пользу потребителя-собственника жилья, полностью игнорируя, при этом, правила законодательства о защите прав потребителей.

Во-вторых, если рассуждать, собственно, об управляющих компаниях, как самостоятельных юридических лицах (ООО или ЗАО), то одной из основных целей их деятельности, априори и, в соответствии с их уставными документами и задачами по своевременному исполнению множества функций управления и качественного содержания многоквартирных домов, является получение прибыли.

И, именно, исходя из принципа достижения целей любыми средствами при извлечении прибыли, УК не стесняются грабить граждан для удовлетворения своих «хотелок» в наполнении «мошны», регулярно и нахально, безосновательно и бесконтрольно, «рисуя» любые увеличенные тарифы в извещениях для собственников жилья, в том числе, на общедомовые нужды, о которых надлежит сказать особо.

Наше жильё, оформленное в собственность, состоит из двух частей: собственно, квартиры (комнаты) и доли в общем имуществе дома. В соответствии с Законом, каждый оплачивает установленный налог на имущество физических лиц (на дом, квартиру или комнату), рассчитываемый из общей рыночной стоимости жилья (квартира + доля в общем имуществе), который зачисляется в местный бюджет.

Позволю себе, здесь, сделать две оговорки:
1) Квартира (комната) – это один вид имущества (как жилая недвижимость), составляющая 3-5% от общей стоимости жилья, которая, будучи оформленной в собственность граждан, имеет соответствующую регистрацию по Единому Государственному Реестру Прав (ЕГРП).
2) Доля собственника квартиры (комнаты) в общем имуществе дома – это совершенно другой вид имущества (тоже, жилая недвижимость), составляющая в общей стоимости жилья (купленного или приватизированного) 95-97%, также, в соответствии с Законом (ст.219 ГК РФ), подлежит регистрации по ЕГРП. Но ни для одного из граждан России не прошедшая этой процедуры.

Существует общепринятая и общеизвестная истина – нет регистрации, нет и собственности. И, коль скоро, нет собственности на общедолевое имущество, то для нас и нечего передавать в управление Управляющей компании, т.е. нет предмета для заключения договора. Хотя, напомню, налог-то мы платим от общей стоимости жилья (квартира + доля).

К тому же, отсутствие права у УК в сборе средств на содержание общего имущества дома, объяснимо и с точки зрения действующего законодательства, где п.5 ст.3 НК РФ гласит: «Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом, либо установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом.»

Таким образом, следует сделать вывод о том, что граждане, купив (приватизировав) жильё, но не получив от полномочных органов власти регистрационных действий на долю в общем имуществе дома и, оплачивая налог в местный бюджет, рассчитываемый от общей стоимости (хотя, квартиру-то мы содержим за свои "кровные"), передали свою долю собственности в общем имуществе дома для осуществления функций управления ею, местной муниципальной власти.

И, для собственников общего имущества конкретного многоквартирного дома небезынтересным было бы знать, на что же расходуются их налоги, поступающие в местную казну, за принадлежащее им жильё. Какие функции муниципальной власти, при управлении этим имуществом, осуществлены? Следовательно, сбор средств, осуществляемый УК на общедомовые нужды (содержание общего имущества), является повторным и противозаконным.

Это реальность сегодняшнего дня по всей стране, и в сложившихся ситуативных условиях происходящего подобный абсурд при всём желании невозможно «запихнуть и уложить» его в рамки человеческого бытия и здравого смысла.

И, в-третьих, на настоящий момент управляющие компании для «выписки квитанций» собирают такие баснословные деньги, которых с лихвой хватает не только для бумаготворчества, но и для безбедного отдыха бездельников «за бугром», как, впрочем, и для их внутрироссийских путешествий на новенькой «Бэ-эМ-Вэ-хе».

Однако «профессор» считает (почему-то?), что УК осуществляют свою деятельность в интересах собственников помещений, бесплатно. Умопомрачительно. Как-будто с Луны упал.

Но уж то, что исключение трутней-посредников в лице УК (товариществ) из цепи исполнитель – потребитель, никак не может привести к увеличению тарифов, это – и «к бабке не ходи».

Так что, наш лидер был тысячу раз прав, когда недвусмысленно заявил: [i]«Надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока».
Автор: Олег Чижов


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 05:37
    По следам присутствия либералов-дерьмократов, грозящих развалом Российской государственности, через призму сферы ЖКХ
    о как...это либералы оказывается мне так тарифы накрутили,и Гарант-борется с ними...
    Дедкастарый
    1. Chertt Сегодня, 06:05
      Кто у нас в стране самый "недовольный и возмущенный" ростом тарифов ЖКХ, правильно Путин. А его избирали, чтоб он не только возмущался, но и боролся с этим
      Chertt
  2. 210окв Сегодня, 05:41
    Да прав то конечно,лидер наш..Насчет отрезать от отока...Только насчет сделает ли,вот в чем вопрос
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:48
      и на бензин цены,тоже конечно "либералы" накручивают...а Гарант-за народ! борется с ними негодяями!
      Дедкастарый
      1. Chertt Сегодня, 06:09
        Спасибо, очень наглядно. Может после 2018, наконец , у Путина найдется время, заняться внутренними делами России
        Chertt
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 06:04
    Критиковать все горазды.. А что можете предложить? Только реальное, а "не всех расстрелять"..
    Из чего формируются тарифы? Какие обоснования для них? И еще много других вопросов.
    Но мало кто дает себе труд разобраться детально с вопросами.
    Кроме того, если уважаемый ВВП начнет закручивать гайки, в целях жесткой борьбы со всеми безобразиями происходящими в стране, первыми взвоют те, кто как сейчас критикует Путина.
    Что бы он не делал - все равно Путин виноват..)
    А поставьте себя на его место.. Кишка будет тонка у многих комментаторов, ибо это означает - принять на себя ответственность за решения.
    А он готов отвечать за свои решения.
    Razvedka_Boem
    1. Chertt Сегодня, 06:13
      Цитата: Razvedka_Boem
      Что бы он не делал - все равно Путин виноват..)

      Нет, так не все думают..... Сам Путин все не сделает. Но он может подбирать кадры, для работы на отдельных направлениях, где то у Вл.Вл. это получается, а где то полный провал
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:38
        Кроме того, если уважаемый ВВП начнет закручивать гайки, в целях жесткой борьбы со всеми безобразиями происходящими в стране, первыми взвоют те, кто как сейчас критикует Путина.
        с чего бы "выть" простому работяге? у него и так всё закручено,"по самое не балуй"...Мы Путина критикуем не за то, что он слишком Путин, а за то, что он маловато Путин !
        Дедкастарый
Картина дня