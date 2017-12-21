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По следам присутствия либералов-дерьмократов, грозящих развалом Российской государственности, через призму сферы ЖКХ
Мнение к статье, размещённой по адресу: Тариф «беспредельный»: россияне станут платить больше за услуги ЖКХ
С такой экспертно-элитной публикой, качество которой явно прослеживается в мнении подобных горе-экспертов, вроде проф. Богомольного Е. И., население России никогда не выберется из нужды и долговой ямы.
Пусть этот «горе-профессор» постарается объяснить сказанное и опубликованное в настоящей статье: «Сегодня УК бесплатно занимаются начислением денег собственникам жилья, также они выписывают квитанции.»
Во-первых, никакие деньги(?!) управляющие компании (УК или товарищества) собственникам жилья не начисляют – они начисляют платежи, в том числе, за коммунальные ресурсы, на производство которых лицензию получить никогда не смогут и, соответственно, оказание услуг на их поставку потребителям осуществлять не должны, исходя из чисто юридическо-правовых соображений.
Следовательно, они не вправе быть и исполнителями в этой зоне деятельности комплекса ЖКХ, даже в масштабе одного многоквартирного дома по этой же причине, не говоря о других законодательных нормах. А отсюда вытекает, что собственники жилья не в состоянии предъявить и претензии по качеству поставляемых коммунальных ресурсов (в основном, холодного и горячего водоснабжения), к нынешним УК.
К тому же, как правило (особенно, это касается товариществ, выполняющих функции УК), возмездные договоры на поставку коммунальных ресурсов от УК к собственникам помещений (непосредственным потребителям) не заключаются, а если и оформляются, то только лишь «для отписки», совершенно формально, чем нельзя воспользоваться при разрешении возникающих споров в судебном порядке.
В свою очередь, это приводит к тому, что суды, принимая к своему производству рассмотрение подобных дел, разрешают их по правилам общего судопроизводства, и не в пользу потребителя-собственника жилья, полностью игнорируя, при этом, правила законодательства о защите прав потребителей.
Во-вторых, если рассуждать, собственно, об управляющих компаниях, как самостоятельных юридических лицах (ООО или ЗАО), то одной из основных целей их деятельности, априори и, в соответствии с их уставными документами и задачами по своевременному исполнению множества функций управления и качественного содержания многоквартирных домов, является получение прибыли.
И, именно, исходя из принципа достижения целей любыми средствами при извлечении прибыли, УК не стесняются грабить граждан для удовлетворения своих «хотелок» в наполнении «мошны», регулярно и нахально, безосновательно и бесконтрольно, «рисуя» любые увеличенные тарифы в извещениях для собственников жилья, в том числе, на общедомовые нужды, о которых надлежит сказать особо.
Наше жильё, оформленное в собственность, состоит из двух частей: собственно, квартиры (комнаты) и доли в общем имуществе дома. В соответствии с Законом, каждый оплачивает установленный налог на имущество физических лиц (на дом, квартиру или комнату), рассчитываемый из общей рыночной стоимости жилья (квартира + доля в общем имуществе), который зачисляется в местный бюджет.
Позволю себе, здесь, сделать две оговорки:
1) Квартира (комната) – это один вид имущества (как жилая недвижимость), составляющая 3-5% от общей стоимости жилья, которая, будучи оформленной в собственность граждан, имеет соответствующую регистрацию по Единому Государственному Реестру Прав (ЕГРП).
2) Доля собственника квартиры (комнаты) в общем имуществе дома – это совершенно другой вид имущества (тоже, жилая недвижимость), составляющая в общей стоимости жилья (купленного или приватизированного) 95-97%, также, в соответствии с Законом (ст.219 ГК РФ), подлежит регистрации по ЕГРП. Но ни для одного из граждан России не прошедшая этой процедуры.
Существует общепринятая и общеизвестная истина – нет регистрации, нет и собственности. И, коль скоро, нет собственности на общедолевое имущество, то для нас и нечего передавать в управление Управляющей компании, т.е. нет предмета для заключения договора. Хотя, напомню, налог-то мы платим от общей стоимости жилья (квартира + доля).
К тому же, отсутствие права у УК в сборе средств на содержание общего имущества дома, объяснимо и с точки зрения действующего законодательства, где п.5 ст.3 НК РФ гласит: «Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом, либо установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом.»
Таким образом, следует сделать вывод о том, что граждане, купив (приватизировав) жильё, но не получив от полномочных органов власти регистрационных действий на долю в общем имуществе дома и, оплачивая налог в местный бюджет, рассчитываемый от общей стоимости (хотя, квартиру-то мы содержим за свои "кровные"), передали свою долю собственности в общем имуществе дома для осуществления функций управления ею, местной муниципальной власти.
И, для собственников общего имущества конкретного многоквартирного дома небезынтересным было бы знать, на что же расходуются их налоги, поступающие в местную казну, за принадлежащее им жильё. Какие функции муниципальной власти, при управлении этим имуществом, осуществлены? Следовательно, сбор средств, осуществляемый УК на общедомовые нужды (содержание общего имущества), является повторным и противозаконным.
Это реальность сегодняшнего дня по всей стране, и в сложившихся ситуативных условиях происходящего подобный абсурд при всём желании невозможно «запихнуть и уложить» его в рамки человеческого бытия и здравого смысла.
И, в-третьих, на настоящий момент управляющие компании для «выписки квитанций» собирают такие баснословные деньги, которых с лихвой хватает не только для бумаготворчества, но и для безбедного отдыха бездельников «за бугром», как, впрочем, и для их внутрироссийских путешествий на новенькой «Бэ-эМ-Вэ-хе».
Однако «профессор» считает (почему-то?), что УК осуществляют свою деятельность в интересах собственников помещений, бесплатно. Умопомрачительно. Как-будто с Луны упал.
Но уж то, что исключение трутней-посредников в лице УК (товариществ) из цепи исполнитель – потребитель, никак не может привести к увеличению тарифов, это – и «к бабке не ходи».
Так что, наш лидер был тысячу раз прав, когда недвусмысленно заявил: [i]«Надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока».
Автор: Олег Чижов
Мнение к статье, размещённой по адресу: Тариф «беспредельный»: россияне станут платить больше за услуги ЖКХ
С такой экспертно-элитной публикой, качество которой явно прослеживается в мнении подобных горе-экспертов, вроде проф. Богомольного Е. И., население России никогда не выберется из нужды и долговой ямы.
Пусть этот «горе-профессор» постарается объяснить сказанное и опубликованное в настоящей статье: «Сегодня УК бесплатно занимаются начислением денег собственникам жилья, также они выписывают квитанции.»
Во-первых, никакие деньги(?!) управляющие компании (УК или товарищества) собственникам жилья не начисляют – они начисляют платежи, в том числе, за коммунальные ресурсы, на производство которых лицензию получить никогда не смогут и, соответственно, оказание услуг на их поставку потребителям осуществлять не должны, исходя из чисто юридическо-правовых соображений.
Следовательно, они не вправе быть и исполнителями в этой зоне деятельности комплекса ЖКХ, даже в масштабе одного многоквартирного дома по этой же причине, не говоря о других законодательных нормах. А отсюда вытекает, что собственники жилья не в состоянии предъявить и претензии по качеству поставляемых коммунальных ресурсов (в основном, холодного и горячего водоснабжения), к нынешним УК.
К тому же, как правило (особенно, это касается товариществ, выполняющих функции УК), возмездные договоры на поставку коммунальных ресурсов от УК к собственникам помещений (непосредственным потребителям) не заключаются, а если и оформляются, то только лишь «для отписки», совершенно формально, чем нельзя воспользоваться при разрешении возникающих споров в судебном порядке.
В свою очередь, это приводит к тому, что суды, принимая к своему производству рассмотрение подобных дел, разрешают их по правилам общего судопроизводства, и не в пользу потребителя-собственника жилья, полностью игнорируя, при этом, правила законодательства о защите прав потребителей.
Во-вторых, если рассуждать, собственно, об управляющих компаниях, как самостоятельных юридических лицах (ООО или ЗАО), то одной из основных целей их деятельности, априори и, в соответствии с их уставными документами и задачами по своевременному исполнению множества функций управления и качественного содержания многоквартирных домов, является получение прибыли.
И, именно, исходя из принципа достижения целей любыми средствами при извлечении прибыли, УК не стесняются грабить граждан для удовлетворения своих «хотелок» в наполнении «мошны», регулярно и нахально, безосновательно и бесконтрольно, «рисуя» любые увеличенные тарифы в извещениях для собственников жилья, в том числе, на общедомовые нужды, о которых надлежит сказать особо.
Наше жильё, оформленное в собственность, состоит из двух частей: собственно, квартиры (комнаты) и доли в общем имуществе дома. В соответствии с Законом, каждый оплачивает установленный налог на имущество физических лиц (на дом, квартиру или комнату), рассчитываемый из общей рыночной стоимости жилья (квартира + доля в общем имуществе), который зачисляется в местный бюджет.
Позволю себе, здесь, сделать две оговорки:
1) Квартира (комната) – это один вид имущества (как жилая недвижимость), составляющая 3-5% от общей стоимости жилья, которая, будучи оформленной в собственность граждан, имеет соответствующую регистрацию по Единому Государственному Реестру Прав (ЕГРП).
2) Доля собственника квартиры (комнаты) в общем имуществе дома – это совершенно другой вид имущества (тоже, жилая недвижимость), составляющая в общей стоимости жилья (купленного или приватизированного) 95-97%, также, в соответствии с Законом (ст.219 ГК РФ), подлежит регистрации по ЕГРП. Но ни для одного из граждан России не прошедшая этой процедуры.
Существует общепринятая и общеизвестная истина – нет регистрации, нет и собственности. И, коль скоро, нет собственности на общедолевое имущество, то для нас и нечего передавать в управление Управляющей компании, т.е. нет предмета для заключения договора. Хотя, напомню, налог-то мы платим от общей стоимости жилья (квартира + доля).
К тому же, отсутствие права у УК в сборе средств на содержание общего имущества дома, объяснимо и с точки зрения действующего законодательства, где п.5 ст.3 НК РФ гласит: «Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом, либо установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом.»
Таким образом, следует сделать вывод о том, что граждане, купив (приватизировав) жильё, но не получив от полномочных органов власти регистрационных действий на долю в общем имуществе дома и, оплачивая налог в местный бюджет, рассчитываемый от общей стоимости (хотя, квартиру-то мы содержим за свои "кровные"), передали свою долю собственности в общем имуществе дома для осуществления функций управления ею, местной муниципальной власти.
И, для собственников общего имущества конкретного многоквартирного дома небезынтересным было бы знать, на что же расходуются их налоги, поступающие в местную казну, за принадлежащее им жильё. Какие функции муниципальной власти, при управлении этим имуществом, осуществлены? Следовательно, сбор средств, осуществляемый УК на общедомовые нужды (содержание общего имущества), является повторным и противозаконным.
Это реальность сегодняшнего дня по всей стране, и в сложившихся ситуативных условиях происходящего подобный абсурд при всём желании невозможно «запихнуть и уложить» его в рамки человеческого бытия и здравого смысла.
И, в-третьих, на настоящий момент управляющие компании для «выписки квитанций» собирают такие баснословные деньги, которых с лихвой хватает не только для бумаготворчества, но и для безбедного отдыха бездельников «за бугром», как, впрочем, и для их внутрироссийских путешествий на новенькой «Бэ-эМ-Вэ-хе».
Однако «профессор» считает (почему-то?), что УК осуществляют свою деятельность в интересах собственников помещений, бесплатно. Умопомрачительно. Как-будто с Луны упал.
Но уж то, что исключение трутней-посредников в лице УК (товариществ) из цепи исполнитель – потребитель, никак не может привести к увеличению тарифов, это – и «к бабке не ходи».
Так что, наш лидер был тысячу раз прав, когда недвусмысленно заявил: [i]«Надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока».
Автор: Олег Чижов
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