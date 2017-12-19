19:06 19 декабря

Первый опытный образец военного конвертоплана V-280 Valor совершил первый полет

Как сообщила американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron), 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас) совершил первый полет первый опытный образец создаваемого ею военного конвертоплана V-280 Valor (так называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH).

Конвертоплан V-280 разрабатывается совместно Bell Helicopter и корпорацией Lockheed Martin в качестве конкурсного предложения на тендер армии США по программе создания перспективных вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL), пишет блог bmpd.

Первый опытный образец военного конвертоплана V-280 Valor совершил первый полет



Создание V-280 осуществляется так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; вряд ли будет выдержан) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов.

Прототипы V-280 будут оснащены двигателями серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями которые армия США выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км.

Сейчас армия США считает возможным начало поступления на вооружения машины категории JMR-Medium в 2035 году, хотя Bell заявляет, что якобы может довести V-280 до начала серийного производства на семь-десять лет раньше.


Использованы фотографии: (с) Bell Helicopter
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Комментарии 30

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  1. bogart047 Сегодня, 12:35
    че... молодцы. Хорошая машина. И нам бы такую.
    bogart047
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:50
      Были и разрабатывались в СССР конвертопланы (тот же Ми-30), но потом решили отойти от этой тематики.
      rotmistr60
      1. bulvas Сегодня, 13:07
        Интересно, им хватит наших 100 лярдов, чтобы аппарат до ума довести и выпуск начать, или еще у китайцев возьмут?
        bulvas
      2. The_Lancet Сегодня, 13:09
        Кто может грамотно составить список всех "минусов" Конвертоплана как транспорта будущего для армии?
        Прошу писать только если посетитель сайта разбирается данной теме.
        Очень интересно это узнать мнение с русской стороны
        The_Lancet
        1. bulvas Сегодня, 13:16
          Цитата: The_Lancet
          Кто может грамотно составить список всех "минусов" Конвертоплана как транспорта будущего для армии?
          Прошу писать только если посетитель сайта разбирается данной теме.
          Очень интересно это узнать мнение с русской стороны


          Ясно, что это тип ЛА нужен, хотя бы для того, чтобы развивать новое

          Минусы есть, как и у любой новой техники, это неизбежно, но они будут устраняться со временем.

          Необходимо двигаться вперед и наличие денег в этом очень помогает
          bulvas
        2. Wedmak Сегодня, 14:06
          Минусы на первый взгляд не видны даже.
          1. Сложность связки движок-винт, соответственно большее внимание к обслуживанию.
          2. Отказоустойчивость, если откажет один из движков - хана 100%, кувыркаться будет весьма зрелищно. Обычная вертушка же имеет шанс приземлиться на авторотации.
          3. На первых, Оспреях, была проблема группового взлета с вертолетоносца или авика. Потоки воздуха от соседней машины могли запросто перевернуть аппарат. И не рассчитаешь никак... Вряд ли удалось решить, скорее изменили порядок взлета.
          4. Тот же вопрос о боевых повреждениях, насколько будет живучим данный аппарат - неизвестно.
          5. Топливная эффективность сомнительна по сравнению с вертолетами.
          6. Вообще кинематика конвертоплана - зацените размер винтов(явно тяжелее вертолетных) и расположение двигателей(центр тяжести ходит ходуном, для остойчивости скорее всего используется электроника).
          Дорогие игрушки армии США. Могут себе позволить. В гражданском секторе их как бы не наблюдается, что говорит о многом.
          Wedmak
        3. ЗВО Сегодня, 14:29
          Цитата: The_Lancet
          Кто может грамотно составить список всех "минусов" Конвертоплана как транспорта будущего для армии?
          Прошу писать только если посетитель сайта разбирается данной теме.
          Очень интересно это узнать мнение с русской стороны


          Единственный минус - его трансмиссия. Вернее реализация и синхронизация.
          В остальном минусов нет.

          Эволюционно. через десяток лет - это будет очень качественных и надежный аппарат.
          ЗВО
        4. Aqr009 Сегодня, 15:03
          Возможно, недостатком является высокие требования к классности пилота. Пилот должен одновременно обладать навыками как пилота самолёта, так и пилота вертолёта. Возможно поэтому в экипаже аж 4 человека!

          К тому же невероятно высока цена ошибки в момент перехода от вертикального полёта к горизонтальному и обратно, когда подъёмная сила крыла недостаточна, а направление тяги винтов уже меняется. В этот момент аппарат особо чувствителен к различным порывам ветра, или нарушению центровки груза.
          Aqr009
    2. Scoun Сегодня, 13:09
      Цитата: bogart047
      че... молодцы. Хорошая машина. И нам бы такую.

      Выглядит очень и очень прилично, крейсерская скорость хорошая.... ИМХА один минус, экипаж 4 человека, в идеале 2 человека.
      Цитата: rotmistr60
      Были и разрабатывались в СССР конвертопланы (тот же Ми-30), но потом решили отойти от этой тематики.

      На самом деле "были" нам ну ни как не поможет, в авиации и космосе мы были, в общем я к тому что надо БЫТЬ здесь и сейчас, сегодня.
      Scoun
      1. bulvas Сегодня, 13:18
        Цитата: Scoun
        ИМХА один минус, экипаж 4 человека


        Так это наверное стрелки
        bulvas
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:33
      Цитата: bogart047
      И нам бы такую.

      На кой этот недосамолетовертолет нужен? У нас идут по пути скоростных вертолетов с максимальной скоростью 450-500 км. Пока этого достаточно.
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 14:06
        "У нас идут по пути скоростных вертолетов "////

        А куда деться? Конвертоплан, как и самолет "вертикалка" - сложные инженерные задачи.
        Самое сложное даже не механика (с ней Россия бы справилась), а автоматика - автоматический переход от вертикального полета к горизонтальному и наоборот.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:11
          Цитата: voyaka uh
          А куда деться? Конвертоплан, как и самолет "вертикалка" - сложные инженерные задачи.

          Эти "сложные" задачи еще при союзе были решены еще ,если не изменяет мне склероз ,в 70 годах.
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 14:12
            Но без серийных образцов, как обычно.
            voyaka uh
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:15
              Цитата: voyaka uh
              Но без серийных образцов, как обычно.

              А на кой они,если выбрали иной путь? Например тот же МИ-24 плохо себя показал в Афгане?
              НЕКСУС
              1. voyaka uh Сегодня, 15:13
                Россия делает хорошие вертолеты, я не спорю.
                Но конвертопланы более стратегическое, если можно так назвать, оружие.
                Они летают значительно быстрее и в разы на большие расстояноя.
                Оспри совершали беспосадочные межконтинентальные перелеты
                (с дозаправками в воздухе).
                voyaka uh
                1. НЕКСУС Сегодня, 15:19
                  Цитата: voyaka uh
                  Они летают значительно быстрее и в разы на большие расстояноя.

                  Толку от этой скорости,если все равно это тихоходный ЛА? При этом у него два больших винта,которые еще лучше видны на радарах,чем один у вертолета. При этом это изделие и технически сложнее,что обязательно выльется в поломки частые,головную боль у технарей и тд...и по мне это все того не стоит.
                  НЕКСУС
                  1. voyaka uh Сегодня, 16:14
                    Простой пример: Вы хотите высадить спецназ за 1000 км от Вашей базы.
                    Вертолет не долетит - далеко.
                    Самолет не может приземлиться - нужна парашютная высадка (со всеми ее проблемами).
                    Выход: только конвертоплан.
                    voyaka uh
        2. Topotun Сегодня, 15:03
          Спорно, боевая живучесть подобных пепелацев сильно уступает обычным вертолетам и самолетам. В условиях мирного времени да, имеет место ряд плюсов, Хотя по большому счету я бы посчитал что дешевле. Стоимость летного часа МИ-26 около 600000руб. Стоимость летного часа OV-22 80000$ (если СМИ не врут). Прочувствуйте разницу...
          Topotun
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:42
    А простые вертолёты не в теме?Зачем городить забор,если нет медведей. ОСПРЕЙ вроде не сильно хорошим стал.Судя по количеству карастроф и аварий.
    ВЕРЕСК
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:52
      Цитата: ВЕРЕСК
      А простые вертолёты не в теме?

      Вы просто поинтересуйтесь скоростью и дальностью полёта при одинаковом весе и запасе топлива, и вы поймёте почему правительство США тратит столько денег и терпит коррупцию и косяки инженеров...
      ProkletyiPirat
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:56
        https://youtu.be/9ubXJPPFp-AВы просто поинтересуйтесь скоростью и дальностью полёта при одинаковом весе и запасе топлива Я это прекрасно знаю.В своё время и мы пытались соорудить что-то подобное.Хвала Аллаху-несостоялось.Посмотрите статистику катастроф и аварий данного пепелаца.Хотя,в чём-то согласен с Вами.
        ВЕРЕСК
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:27
          Цитата: ВЕРЕСК
          Посмотрите статистику катастроф и аварий данного пепелаца

          Всем желающим "послать посмотреть" я советую пойти посмотреть количество автомобильных аварий происходящих в стране за 1год, а потом пойти на митинг о запрете автотранспорта и о переходе на зелёные экологически чистые велосипеды. hi
          Если вас и это не убедит то советую внимательнее проанализировать причины всех аварий и проблем оспрея, ну или почитать другие статьи на эту тему с данного сайта, уже не раз обсуждалось как одним шагом решить все проблемы оспрея при реализации Российского конвертоплана. Заводить очередной холивар не вижу смысла. Кто хотел тот и так уже разобрался..
          ProkletyiPirat
  3. Александр War Сегодня, 12:43
    На лево заваливается Белл решил попилить бабла laughing на Оспри уже попилили ,теперь новый попил
    Александр War
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:11
      "пилят" все...
      Только,наш "огонь всё спишет"((
      У них, хоть и прототипы(пока хреновые), но "вживую" , и совершенствуются потихоньку,хоть и за дорого,но не "в топку",за редким исключением
      Сибирский цирюльник
      1. Правда Сегодня, 14:52
        А тем временем в России рабочие космодрома Восточный выложили на снегу своими голыми задами "ин помоги".
        Правда
  4. Sierra Сегодня, 12:53
    Разъясните пожалуйста зачем это тип транспорта нужен....
    Sierra
    1. Scoun Сегодня, 13:12
      Цитата: Sierra
      Разъясните пожалуйста зачем это тип транспорта нужен....

      Коротко если.
      Скорость самолёта, взлёт и посадка вертолёта.
      Нам только на Д.Востоке для малой авиации, таких шушпанцеров в несколько сот надо и это без военных и МЧС.
      Только не таких сложных как первое поколение конвертов.
      Scoun
      1. Topotun Сегодня, 14:56
        Нам на Дальнем Востоке вполне достаточно иметь РАЗВИТУЮ малую (ну или легкомоторную) авиацию (как было в СССР). Построить полевой аэродром не проблема. Погодная устойчивость подобных аппаратов не отличаетя от обычных. И сеть таких аэродромов была бы предпочтительнее нескольких с которых взлетают конвертопланы. Хотя бы потому, что к ним будет доступ от большего числа населенных пунктов. Да и работой людей обеспечили бы.
        Topotun
  5. Force Сегодня, 14:52
    А сегодня Боинг должен предоставить супер самолёт. Будет ли онлайн презентация? Кто знает? https://naked-science.ru/article/tech/boeing-anon
    sirovala-prezentaciyu
    Force
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