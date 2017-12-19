Первый опытный образец военного конвертоплана V-280 Valor совершил первый полет
Как сообщила американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron), 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас) совершил первый полет первый опытный образец создаваемого ею военного конвертоплана V-280 Valor (так называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH).
Конвертоплан V-280 разрабатывается совместно Bell Helicopter и корпорацией Lockheed Martin в качестве конкурсного предложения на тендер армии США по программе создания перспективных вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL), пишет блог bmpd.
Создание V-280 осуществляется так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; вряд ли будет выдержан) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов.
Прототипы V-280 будут оснащены двигателями серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями которые армия США выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км.
Сейчас армия США считает возможным начало поступления на вооружения машины категории JMR-Medium в 2035 году, хотя Bell заявляет, что якобы может довести V-280 до начала серийного производства на семь-десять лет раньше.
Конвертоплан V-280 разрабатывается совместно Bell Helicopter и корпорацией Lockheed Martin в качестве конкурсного предложения на тендер армии США по программе создания перспективных вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL), пишет блог bmpd.
Создание V-280 осуществляется так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; вряд ли будет выдержан) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов.
Прототипы V-280 будут оснащены двигателями серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями которые армия США выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км.
Сейчас армия США считает возможным начало поступления на вооружения машины категории JMR-Medium в 2035 году, хотя Bell заявляет, что якобы может довести V-280 до начала серийного производства на семь-десять лет раньше.
Использованы фотографии: (с) Bell Helicopter
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