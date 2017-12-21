06:42 21 декабря
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Корейские игры: взгляд дилетанта

Корейские игры: взгляд дилетанта


По поводу текущих событий все, наверное, в курсе. В Рио был пробный шар. Поднялась большая шумиха, и наши «друзья» поняли, куда надо бить. И ударили. Со всей широтой своей западной души, или что там у них вместо души, ударили. Если бы события в Рио прошли малозначащим фоном, то это так бы и осталось неприятным пятном на олимпийском движении, но имеем то, что имеем.

На Россию посыпались бредовые, в основном бездоказательные обвинения в допинге. Понятное дело, наш олимпийский комитет вначале пребывал в шоке. Ну как можно реагировать на откровенный бред? На бред, за который обещают дисквалифицировать ВСЮ сборную не самой маленькой в спортивном отношении державы? Но шок прошёл, начались шевеления, попытки что-то кому-то доказать. Заведомо бесполезные попытки, потому что всё уже было решено заранее и без нас. И вот тут возможны были варианты.


Можно пригрозить бойкотом олимпийских игр. И, соответственно, бойкотировать. Но бойкотировать ДО вынесения решения МОК и ВАДА. И при таком раскладе получилось бы автоматическое признание всех этих бредовых и бездоказательных обвинений. Для западной бы публики это было бы достаточным основанием поверить в справедливость обвинений МОК и ВАДА. Про чиновников умолчим, потому что они к этому и стремились. И в результате бойкота довеском автоматически мы бы получили запрет на участие в двух олимпийских циклах. Да, и СССР и США, в своё время бойкотировали Олимпиады и не понесли такого сурового наказания. Но и у Советского Союза, и у США было много союзников и сателлитов, которые автоматически бойкотировали бы олимпийские игры в случае наказания своих «старших братьев». У Россия на данный момент нет достаточного количества надёжных союзников для подобного демарша.

В принципе, можно смириться с неучастием нашей страны в нескольких олимпийских играх в результате бойкота. В случае, если удастся организовать нечто подобное по масштабам Игр доброй воли. Но… Это гигантские финансовые затраты, сопоставимые с затратами на проведение игр в Сочи. И это при продолжающейся подготовке к ЧМ 2018. А бюджет страны не резиновый. Даже представить страшно, сколько радетелей за бойкот ОИ и проведение Игр доброй воли подняли бы крик про очередной распил бюджета. Да и много ли стран согласится на участие в этих играх? Из европейских стран разве что Белоруссия и, может быть, Сербия...

Но свершилось. Решение МОК и ВАДА есть. Сборная к ОИ не допущена. Самое время объявлять бойкот! Бойкот чего? Бойкот мероприятия, на которое нас УЖЕ не пускают? Со стороны, я думаю, это выглядело бы очень смешно.

Можно было завалить тоннами макулатуры в виде жалоб и апелляций все судебные инстанции, до которых только сумеем дотянуться. Можно нанять толпы адвокатов. Но судьи кто? Неужели кто-то верит в беспристрастность западных судов в отношении России? Да и в любом случае, ни один из судов не вынес бы ни одного оправдательного вердикта в отношении российских спортсменов до начала олимпийских игр в Корее. Нашлось множество поводов затянуть любой процесс, а после начала игр любой вердикт на участие нашей сборной в этих играх уже никакого влияния не окажет.

Запретить спортсменам ехать на ОИ под нейтральным флагом? На каком основании? Сборная и так не едет. А на каком основании можно запретить человеку выехать за границу? У спортсменов есть неоплаченные штрафы или долги по алиментам? У нас ведь демо, прости Господи, кратия. Запретить спортсменам ехать в Корею на том основании, что они должны представлять Россию? Так не будет там спортсменов, представляющих Россию, там будут спортсмены «из России». Почувствуйте разницу… Им можно только рекомендовать не ехать…

Эти спортсмены хлебнут там лиха. Пристальное внимание со стороны журналистов и проверяющих, судебные придирки… Думаю, они знают, на что идут, это их выбор.

Уступки МОК по командной игре, по надписи на форме о том, что спортсмен из России, выбор цвета формы… Какой смысл в этих уступках? Если МОК мог бы «давить» до конца, он бы «давил», никакого намёка о России не было бы… Слишком далеко зашёл МОК в противостоянии с Российским Олимпийским комитетом, чтобы остановиться без причины. Значит, давить дальше у МОК возможности нет. Возможности гадить по мелочи ещё остались, а давить – нет. И если это так, то любая награда, завоёванная спортсменом «из России», улучшит наши позиции перед началом ответных действий.

Сейчас у нас просто нет выбора. Выбор действий у нас появится после игр. Это и судебные иски, это и отказ финансировать МОК и/или ВАДА. Наверняка найдётся много способов, о которых я не знаю, я не силён в этой кухне. В любом случае, как мне кажется, после корейских игр и МОК, и ВАДА ждут тяжёлые времена, не удивлюсь, если ВАДА в её нынешнем виде прекратит своё существование в ближайшие 3-5 лет…
Автор: Сергей Михайлов


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Комментарии 2

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:44
    Министр спорта Павел Колобков после олимпийского собрания рассказал несколько интересным моментов.
    – Те, кто решит поехать в Пхенчхан, получат полную поддержку, – сказал Колобков. – Также будет обеспечена выплата призовых по итогам Олимпийских игр. Кто решит не ехать, также получат от нас всю необходимую помощь.
    зы. Вот оно как выходит, без флага, без гимна, но с призовыми. Кто бы сомневался
    Дедкастарый
  2. Одиссей Сегодня, 06:35
    Очередной вариант ХПП,но этот уж совсем по холопски-низкопоклонческий. Особенно мне понравилась концовка,где холоп услужливо вытерпев все плевки и издевательства хозяина начинает рассказывать-ужо я сейчас ему покажу !
    Ух,что будет,я сейчас одним махом через 3-5 лет все ВАДА и МОК убивахом... На деле ,конечно,холопа так и будут продолжать шпынять дальше.
    Что касается аргументов этого ХПП
    1) Раз уж в результате блистательной работы наших спортивных чиновников выяснилось,что мы абсолютно ничего не контролируем и не на что не можем повлиять,то говорить о возможности бойкота сего мероприятия нужно было еще до решения МОК,но после того как появилась угроза отстранения.Тезис-обвинения не соответствуют действительности,а если МОК на их основании решит кого там исключить,то мы бойкотируем игры.Опасения ,что для Запада это будет доказательством нашей вины неосновательно,во-первых поскольку для Запада мы в любом случае будем априори виноваты,во-вторых такой принципиальной позицией мы как раз покажем,что не в какой мере не признаем реальность бездоказательных обвинений,и в третьих с какой стати нам вообще думать о том,что подумает "западная публика" ?
    2) Раз мы этого не сделали,то начинать говорить и принимать решение о бойкоте нужно было после отстранения.Поскольку МОК вовсе не запретил нашим спортсменам отправляться на ОИ,он разрешил им поехать туда как представителям неизвестно какой страны,в случае если сам МОК этим нейтральным спортсменам это разрешит сделать, и в случае если Россия заплатит деньги МОК.Суть решения-вы можете поехать если откажетесь от своей страны и мы вам это позволим и,вдобавок, если Ваша страна еще и за это заплатит.
    Разумеется любая уважающая себя страна не должна соглашаться на подобные неслыханные унижения.
    3) Что касается тезиса о том,что "спортсменов не удержать",так, ну пожалуйста,хотите ехать вопреки бойкоту-езжайте,но мы не отправляем никаких заявок,ничего не согласовываем,ни копейки не платим,и не имеем более к этим спортсменам никакого отношения.Ни сейчас,ни в будущем.
    Одиссей
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