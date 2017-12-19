Первый этап летных испытаний авиадвигателя для самолета Ил-112В завершен

В ходе этого этапа испытаний было выполнено порядка 20 полетов, по результатам которых ЦИАМ должен выдать свое заключение о возможности установки ТВ7-117СТ на первый опытный самолет Ил-112В

Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года, то есть до завершения опытно-конструкторских работ и госиспытаний самолета с этими двигателями

Компания "Климов" разрабатывает двигатель в рамках ранее заключенного договора между ОДК и Авиационным комплексом имени Ильюшина на выполнение ОКР (опытно-конструкторской работы) по теме: "Разработка турбовинтового двигателя со свободной турбиной ТВ7-117СТ и САУ для самолета Ил-112В" с шифром "ЛВТС-ТВ7-117СТ-Климов"

Новый авиационный двигатель ТВ7-117СТ разработки АО "Климов" (входит в ОДК), предназначенный для установки на легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, завершил первый этап летных испытаний.- заявили в авиапроме.Там уточнили, что испытания проводились на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Заключения ЦИАМ по первому этапу испытаний ожидается в середине января 2018 года.- сказал собеседник агентства.По его словам, при создании ТВ7-117СТ применены самые современные материалы, технологии и системы управления двигателем. Максимальная мощность на взлете повышена до 3 тыс. л.с вместо 2,5 тыс. л.с. у ТВ7-117СМ, а на чрезвычайном режиме двигатель развивает мощность 3,6 тыс. л.с. Кроме того, силовая установка самолета Ил-112В оснащается новыми воздушными винтами АВ-112 разработки научно-производственного предприятия "Аэросила".- приводит "Интерфакс" слова собеседника агентства.