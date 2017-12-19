18:55 19 декабря

Первый этап летных испытаний авиадвигателя для самолета Ил-112В завершен

Новый авиационный двигатель ТВ7-117СТ разработки АО "Климов" (входит в ОДК), предназначенный для установки на легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, завершил первый этап летных испытаний.

В ходе этого этапа испытаний было выполнено порядка 20 полетов, по результатам которых ЦИАМ должен выдать свое заключение о возможности установки ТВ7-117СТ на первый опытный самолет Ил-112В
- заявили в авиапроме.

Первый этап летных испытаний авиадвигателя для самолета Ил-112В завершен



Там уточнили, что испытания проводились на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Заключения ЦИАМ по первому этапу испытаний ожидается в середине января 2018 года.

Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года, то есть до завершения опытно-конструкторских работ и госиспытаний самолета с этими двигателями
- сказал собеседник агентства.

По его словам, при создании ТВ7-117СТ применены самые современные материалы, технологии и системы управления двигателем. Максимальная мощность на взлете повышена до 3 тыс. л.с вместо 2,5 тыс. л.с. у ТВ7-117СМ, а на чрезвычайном режиме двигатель развивает мощность 3,6 тыс. л.с. Кроме того, силовая установка самолета Ил-112В оснащается новыми воздушными винтами АВ-112 разработки научно-производственного предприятия "Аэросила".

Компания "Климов" разрабатывает двигатель в рамках ранее заключенного договора между ОДК и Авиационным комплексом имени Ильюшина на выполнение ОКР (опытно-конструкторской работы) по теме: "Разработка турбовинтового двигателя со свободной турбиной ТВ7-117СТ и САУ для самолета Ил-112В" с шифром "ЛВТС-ТВ7-117СТ-Климов"
- приводит "Интерфакс" слова собеседника агентства.

Использованы фотографии: АО "Климов"
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Комментарии 33

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  1. Немезида Сегодня, 12:54
    Это правильно. Лучше выпускать отечественные Ил-112,чем чехословацкие L-410 закупать. Пора бы и Ил-114 вернуть в производство.
    Немезида
    1. Витас Сегодня, 13:04
      И страны такой нет, и фирма давно российской компании принадлежит.
      Витас
      1. Немезида Сегодня, 15:40
        Не важно кому принадлежит фирма,если на ней не работают русские рабочие и она в РФ налоги не платит...
        Немезида
        1. Genry Сегодня, 15:59
          Цитата: Немезида
          Не важно кому принадлежит фирма,если на ней не работают русские рабочие и она в РФ налоги не платит...

          Уже на УЗГА построен сборочный цех и осуществляется сборка 6-ти Л-410 в год. Большая часть комплектующих пока завозится...
          Вот ссылка:
          http://www.zhukvesti.ru/articles/detail/40867/
          Genry
          1. Немезида Сегодня, 16:05
            Не вижу смысла ничего завозить и платить за лицензионное производство иностранного самолета,если есть свои машины,ничуть не хуже...Не устраивает Ил-114,пусть наладят выпуск Бе-30.
            Немезида
            1. Genry Сегодня, 18:00
              Цитата: Немезида
              Не вижу смысла ничего завозить и платить за лицензионное производство иностранного самолета,если есть свои машины,ничуть не хуже...

              Какой (какие) самолёт вы имеете ввиду "ничуть не хуже"?
              Цитата: Немезида
              Не устраивает Ил-114,пусть наладят выпуск Бе-30.

              Где и когда будет Ил-114 ? Бе-30 - это вообще реально?
              Л-410 наиболее оптимально вписывается в местные авиасообщения, очень удачная машина. Ил-114 - будет уже региональный самолёт.
              Конкурентом для Л-410 может быть демонстратор ТВС-2ДТС, но он однодвигательный, т.е. не может летать над территориями, без возможности аварийной посадки (горы, тайга, болота).
              Genry
              1. Немезида Сегодня, 18:04
                L-410 изначально проигрывал Бе-30 по летным характеристикам и был принят на вооружение транспортной авиации СССР и Аэрофлота исключительно из политических соображений,которые сегодня полностью потеряли свою актуальность... Любой отечественный самолет,такой как Бе-30,Ил-112,Ил-114 будет более полезен РФ,чем чешский L-410 за лицензионное производство которого нужно платить Чехии,да и производство его все еще за пределами РФ и налоги идут в страну НАТО,что вообще преступление против России...
                Немезида
                1. Genry Сегодня, 18:16
                  Цитата: Немезида
                  L-410 изначально проигрывал Бе-30 по летным характеристикам....

                  Это ваше личное мнение или где-то отражено (ссылка?)???
                  Цитата: Немезида
                  Любой отечественный самолет,такой как Бе-30,Ил-112,Ил-114 будет более полезен РФ,чем чешский L-410 за лицензионное производство которого нужно платить Чехии,

                  Бе-30 - забудьте, его не оживить никогда.
                  Ил-112, 114 это совершенно другого класса самолёты (зачем приплетать было?) и их спокойно доводят до производства и двигатель уже на выходе.
                  Цитата: Немезида
                  L-410 за лицензионное производство которого нужно платить Чехии
                  возможно ошибаюсь, но лицензи и 51% предприятия уже куплены и будут жить своей независимой жизнью от Чехии.
                  Цитата: Немезида
                  и производство его все еще за пределами РФ и налоги идут в страну НАТО,что вообще преступление против России...

                  Чето вас не слышно, когда большая часть предприятий России находится в офшорах и платят туда налоги, а в России остается малая частица налога от рублёвых зарплат.
                  Genry
                  1. Немезида Сегодня, 18:20
                    Забыть нужно о закупках самолетов в странах НАТО,это антироссийская деятельность за которую пора наказывать вплоть до смертной казни...А я не голосую за партию ВВП и не поддерживаю его,тут вам это все подтвердят,так что претензии ваши не по адресу...Независимой жизнью от Чехии они жить никогда не будут,потому что 51% ,это не 100% ,да и владелец их весьма сомнителен...А на счет летных характеристик ,все есть и в справочниках и даже в Википедии...
                    Немезида
                    1. Genry Сегодня, 18:29
                      Цитата: Немезида
                      Забыть нужно о закупках самолетов в странах НАТО,это антироссийская деятельность за которую пора наказывать вплоть до смертной казни...

                      Антиросииясская деятельность - это ваш детский максимализм, близкий к зашоренному радикализму. Давайте, по своим принципам, откажитесь от всего, что не делаете своими руками. Для себя вы производите только деньги(хотя если вы доярка...). Поэтому питайтесь бумажными деньгами, в кучке из них живите, ими развлекайтесь, .... Вот это ваша мысленная цель.
                      Genry
    2. ССИ Сегодня, 13:09
      Цитата: Немезида
      Лучше выпускать отечественные Ил-112,чем чехословацкие L-410 закупать

      Несколько разные машины, Вы не находите? Это же относится и к Ил-114...
      ССИ
      1. Geisenberg Сегодня, 13:16
        Цитата: ССИ
        Цитата: Немезида
        Лучше выпускать отечественные Ил-112,чем чехословацкие L-410 закупать

        Несколько разные машины, Вы не находите? Это же относится и к Ил-114...


        А вот это верно ))) машины мягко говоря из разных классов ...
        Geisenberg
      2. Немезида Сегодня, 15:41
        Не нахожу.Это малая авиация и там где может сесть L-410 может сесть и Ил-114. Оба самолета имеют по два турбовинтовых двигателя...Вот только налоги фирма производящая L-410 платит не в РФ и работают там не граждане РФ,а раз так,то такие самолеты РФ не нужны. Нужно поддерживать отечественное производство и создавать рабочие места в РФ,а не за границей,так чтобы налоги платились в бюджет РФ и работали там граждане РФ,а не Чехии
        Немезида
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:56
    В своё время от работы над Ил-112В отказались в пользу совместного с "братской" Украиной Ан-140.
    Лет десять-пятнадцать потеряно...
    Аристарх Людвигович
    1. Geisenberg Сегодня, 13:17
      Цитата: Аристарх Людвигович
      В своё время от работы над Ил-112В отказались в пользу совместного с "братской" Украиной Ан-140.
      Лет десять-пятнадцать потеряно...


      Зато теперь на новом качественном уровне выполнены.
      Geisenberg
    2. svp67 Сегодня, 16:09
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Лет десять-пятнадцать потеряно...

      Потеряно значительно больше. Поколение конструкторов, рабочих ....
      svp67
  3. Миханище Сегодня, 13:00
    Молодцы наши!!! Реальный прорыв, американцы и европейцы кусают локти. Но мы их не продадим никому - только в нашу промышленность!
    Вот уважаю Путина - пообещал закончить испытания, сделал! Кто тут хочет сменить его на Навального? Разве он так сможет? ТО-то и оно!
    Миханище
    1. ССИ Сегодня, 13:11
      Цитата: Миханище
      пообещал закончить испытания, сделал!

      Он Вам лично обещал? Да, и испытания после 2020 закончатся....И причем здесь Навальный? Это Ваш приятель, что Вы ему рекламу делаете?
      ССИ
      1. Миханище Сегодня, 13:17
        Нет, всему народу Путин обещал! И выполняет!
        А что Ваш Навальный? Ничего не обещал, ничего не сделал.
        Миханище
        1. Александр 3 Сегодня, 14:00
          Гадил везде этот навальный за матрасные бабки. Иуда.
          Александр 3
  4. Кокос Сегодня, 13:08
    Кстати отличный движок если не ошибаюсь Изотова
    Кокос
  5. Zomanus Сегодня, 13:11
    Нам бы еще восстановить производство движков для наших "кукурузников".
    И что бы работал хоть на подсолнечном масле с отработкой.
    Zomanus
    1. Geisenberg Сегодня, 13:19
      Цитата: Zomanus
      Нам бы еще восстановить производство движков для наших "кукурузников".
      И что бы работал хоть на подсолнечном масле с отработкой.


      Этот можно спокойно ставить на кукурузник ... только самих кукурузников уже производить точно не будут.
      Geisenberg
      1. Стирбьорн Сегодня, 13:38
        Цитата: Geisenberg
        Этот можно спокойно ставить на кукурузник ... только самих кукурузников уже производить точно не будут.

        Пока не точно, но перспективы очень туманны, несмотря на наличие новой версии
        В целом, по словам Владимира Барсука, авиакомпании не проявляют интерес к разработке СибНИА, рассматривая ТВС-2ДТС как демонстратор технологий использования композитов в авиастроении.
        http://aviation21.ru/vladimir-barsuk
        -zadacha-tvs-2dts-postoyanno-naxoditsya-v-vozduxe
        /
        Стирбьорн
  6. san4es Сегодня, 13:14
    Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года

    san4es
    1. Александр War Сегодня, 13:30
      Тезка привет hi
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 13:35
        Здорова Сань...С повышением soldier
        san4es
        1. Александр War Сегодня, 13:41
          Спасибо !По движкам смотрю полное импортозамещение
          Александр War
  7. Sergey53 Сегодня, 13:29
    Надо делать ряд аналогичных двигателей от маленьких на беспилотники до больших на разные типы самолётов.А-то стыдобище, на кукурузник закупаем, своих нет.
    Sergey53
  8. Стирбьорн Сегодня, 13:35
    Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года, то есть до завершения опытно-конструкторских работ и госиспытаний самолета с этими двигателями
    Рогозин обещал поднял Ил-112 еще этим летом, потом на полгода сдвинули, а теперь до 2020?! request самолет то собрали уже практически...
    Стирбьорн
    1. Александр 3 Сегодня, 14:02
      Деньги на ракеты наверно ушли.
      Александр 3
  9. senima56 Сегодня, 14:44
    Цитата: Стирбьорн
    Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года, то есть до завершения опытно-конструкторских работ и госиспытаний самолета с этими двигателями
    Рогозин обещал поднял Ил-112 еще этим летом, потом на полгода сдвинули, а теперь до 2020?! request самолет то собрали уже практически...

    Дмитрий Олегович много чего говорит. Давно слежу за его деятельностью. К сожалению, большинство его заявлений так и остаются словами! Хотя и правильными, но словами! А от слов и заявлений, как известно, толку нет!
    senima56
  10. keeper03 Сегодня, 17:25
    Работы по доведению ТВ7-117СТ до требований технического задания продлятся до 2020 года...

    Эээ, торопиться не надо, торопиться не надо !... А давайте ещё пяток лет будем доводить !!! fool
    Самолёт нужен был ещё позавчера, а вы его все доводите, воры проклятые ... далее по Лаврову ...! request angry
    keeper03
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