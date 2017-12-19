19:10 19 декабря

"Siemens" продолжает сотрудничество с Россией. В гневе Украина

Немецкая радиостанция Deutsche Welle публикует материал, в котором говорится, что компания Siemens не стала разрывать партнёрство с Россией после скандала с реализацией газовых турбин. Напомним, что Россия приобрела турбины у «Сименс», а потом поставила их в качестве своей собственности для строительства электростанций в Крыму. На Украине и на Западе обвинили немецкую компанию в нарушении санкционного режима, а в самом Siemens были вынуждены заявить, что подают иск в отношении российской компании, транспортировавшей турбины на Крымский полуостров.

После этого на Западе заявили, что «Сименс» якобы может «отказаться от сотрудничества с российскими фирмами». Однако так могли заявлять лишь те наивные люди, которые не в курсе того, что немецкий «Сименс» в России работает уже более века с неизменной прибылью. Вот и теперь сотрудничество продолжается.

"Siemens" продолжает сотрудничество с Россией. В гневе Украина



Компания Siemens собирается принять участие в проекте строительства парогазовой электростанции в Республике Татарстан. Станция будет построена в городе Нижнекамске. Ещё мощность составит около 500 МВт.

DW сообщает, что Siemens изготовит и поставит 2 турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600 для станции. Также немецкая компания готова поставить в Нижнекамск оборудование для энергораспределения. Стоимость контракта около 380 миллионов евро.

По последним данным, станция начнёт функционировать в 2021 году.

С крайним негативом новость о продолжении сотрудничества немецкой компании Siemens с российскими партнёрами восприняли на Украине, заявив, что немецкая фирма игнорирует санкционные меры в отношении "российского агрессора".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:02
    Siemens с 19 века работает в России. А в данному случае Siemens видимо решил не упускать крупный контракт, за который боролся еще год назад с General Electric.
    Аристарх Людвигович
    1. Vard Сегодня, 13:04
      Все программное обеспечение для этой компании пишется в России... Так что это ещё поглядеть надо кто кого нагнет...
      Vard
      1. Шура пермский Сегодня, 13:06
        кто платит,с теми и сотрудничают... хохлонищеброды пусть отсекаются
        Шура пермский
      2. Джедай Сегодня, 13:08
        Цитата: Vard
        Так что это ещё поглядеть надо кто кого нагнет...

        Да никто никого нагибать не будет . Прагматичные немцы не станут заниматься ерундой в угоду США , а будут делать своё дело . yes
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          Но давить их США будут со страшной силой , дай Бог им выстоять.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:34
            Будут, никто в этом и не сомневается. Но и Сименс должен понимать, что свою позицию нужно отстаивать, а не поворачиваться к Штатам со спущенными штанами.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 14:26
              Надеюсь они все просчитали , работаем мы через евро , а свои счета , в другой валюте , Сименс пусть сам охраняет.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 14:30
                О том и речь: хотят работать - должны продумывать свои действия, и про координацию с российской стороной забывать не следует. wink
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 14:34
                  Наш рынок для них не самый последний , поэтому пусть изворачиваются.
                  Идущий
        2. Александр 3 Сегодня, 13:19
          Конечно плохо что мы у себя не делаем турбины,хоть и программное обеспечение наше.Но хохлы а не украинцы могут застрелиться от злобы или повеситься.Верёвки с мылом дадим.
          Александр 3
          1. Монос Сегодня, 16:14
            С крайним негативом новость ... восприняли на Украине, заявив, что немецкая фирма игнорирует санкционные меры в отношении "российского агрессора".

            Ну да, игнорирует. Так ведь, они же не хохлы, кастрюльки не носят. Поэтому и не знают, что для счастья укропа нужно отказаться от своей прибыли и нагадить себе в шаровары. smile
            Монос
        3. 79807420129 Сегодня, 13:22
          Цитата: Джедай
          Да никто никого нагибать не будет . Прагматичные немцы не станут заниматься ерундой в угоду США , а будут делать своё дело .

          Макс hi Полностью согласен,вся эта бодяга с турбинами лишь драка меж Сименсом и Дженерал Электрик,если бы в Крым поставили турбины полосатые никто бы и не вонял.Деньги не пахнут,ну а хохолята у них теперь судьба такая вонять без поводу и без. laughing Вот сладкая парочка
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 13:37
            Давно понятно что Штатам пофигу на всех и вся, кроме собственных меркантильных хотелок. Главнюкам очень не нравится что русские работают с немцами (Сименс), а не с ними. Любое сближение России и Германии им как серпом по фаберже. yes
            Джедай
      3. dorz Сегодня, 13:22
        Товарооборот между РФ и Германией увеличился по сравнению с 2016 на 23%. Есть понимание, что санкции вредят всем.
        dorz
    2. Sergey53 Сегодня, 13:25
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Siemens с 19 века работает в России. А в данному случае Siemens видимо решил не упускать крупный контракт, за который боролся еще год назад с General Electric.

      На западе признали,что это направление приходит к своему финалу и начали производство турбин сворачивать. А у нас только развивается.Кто же бросит перспективный рынок?
      Sergey53
  2. Лесс Сегодня, 13:02
    Siemens реально подставляется или деньги "не пахнут"?
    Лесс
    1. К0щей Сегодня, 13:10
      конечно "не пахнут". они даже потом снова судиться могут - все издержки уже заложены и просчитаны))
      К0щей
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:10
      Да никто не подставляется. Вот американской General Electric уже поставил по контракту 2014 года крупный энергоблок мощностью 405 МВт ТАИФу на ее Казанскую ТЭЦ-3. Сейчас ТАИФ выбрал Siemens.
      Аристарх Людвигович
    3. Geisenberg Сегодня, 13:14
      Цитата: Лесс
      Siemens реально подставляется или деньги "не пахнут"?


      Пример того как люди с большими деньгами кладут болт на вопли шавок.
      Geisenberg
      1. faridg7 Сегодня, 13:32
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: Лесс
        Siemens реально подставляется или деньги "не пахнут"?


        Пример того как люди с большими деньгами кладут болт на вопли шавок.

        Это пример того, как люди за большие( и не очень большие) деньги, кладут болт на принципы общества, государства и даже цивилизации. За денежные знаки они сделают то, что осуждают если этих денег не пообещать.
        faridg7
    4. Alexey RA Сегодня, 13:18
      Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.
      © Томас Джозеф Даннинг
      "Сименс" для галочки обратился в суд - с заранее известным итогом. После чего развёл руками: "Ну не шмогла я, не шмогла...", - и продолжил сотрудничество.
      Alexey RA
    5. Лексус Сегодня, 13:29
      Siemens реально подставляется или деньги "не пахнут"?

      Специалисты Сименс уже готовы к последствиям "гневной" критики из палаты 404... laughing
      Лексус
    6. д^Амир Сегодня, 13:48
      да никто никуда не подставляется!!!!! санкции против поставок в Крым!!! во всю остальную РОссию хоть под каждый куст!!! скважин.... газовых....
      д^Амир
  3. Bullba Сегодня, 13:04
    Может свои уже пора делать!
    Bullba
    1. Vard Сегодня, 13:12
      Ну так эти турбины не такие уж и немецкие...
      Vard
  4. Витас Сегодня, 13:08
    Импортозамещение в действии, так сказать.
    Витас
  5. Кокос Сегодня, 13:12
    Кастрюлеголовым толькоб поорать ..неважно по какому поводу...дождик пошел..слава украине...снег пошел..хм ..украине слава..как то так wassat wassat
    Кокос
  6. Geisenberg Сегодня, 13:13
    Этих интересует только агрессор ... Кому что а вшивому баню.
    Geisenberg
  7. Василенко Владимир Сегодня, 13:13
    немцы деньги считают, ну повыделывались для виду, вполне возможно, что весь шум был спланированным, а руководство сименса было в курсе с самого начала
    Василенко Владимир
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:15
    " нравится,иль не нравится- спи моя красавица"..)))
    Сибирский цирюльник
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:18
      Ну а хохлы..?)) Они ж бесноватые- пусть бесятся))
      Сибирский цирюльник
  9. Омскгазмяс Сегодня, 13:20
    Нужно смотреть на то, что делают, а не на то, что говорят.
    Сейчас любят поднимать информационный шум по любому поводу.
    Экраны и СМИ предоставлены болтунам, то есть либералам.
    А профессионалы тихо делают своё дело.
    Омскгазмяс
  10. КОМандирДИВана Сегодня, 13:31
    Сименсу скинули контракт за турбины в крыму скорее вмего по предвпрительной договоренности сторон
    КОМандирДИВана
  11. iliitchitch Сегодня, 13:39
    Мне было достаточно 3раза из разных источников прочитать на помойке интернета про поставки сименсом печей для крематориев , как для меня эта благообразная шайка перестала существовать , тчка ру . Чайник старый даже выкинул . Даже ребрендинг не произвели . "партнёры" , говорите ? я не фанат евреев , просто уродов не люблю . Да мне плевать , что тут дальше писать будут про было-небыло . Фашистов и террористов - на Свалку Истории .
    iliitchitch
    1. Клайд Бэрроу Сегодня, 14:46
      Почитайте уж и про многие другие компании, что то да поставлявшие нацисткой Германии, в том числе американские, придётся выкинуть не только чайник)
      Клайд Бэрроу
  12. anjey Сегодня, 15:02
    После этого на Западе заявили, что «Сименс» якобы может «отказаться от сотрудничества с российскими фирмами». Однако так могли заявлять лишь те наивные люди, которые не в курсе того, что немецкий «Сименс» в России работает уже более века с неизменной прибылью. Вот и теперь сотрудничество продолжается.
    вот и у нас в этом году установили на тэц новую турбину "Сименс",а была "Ман" трофейная со времен гитлера,так что мегаватт в два раза больше даем....
    anjey
  13. Немезида Сегодня, 15:47
    Судя по митингам в Польше с плакатами ,,Польский Львов '' и полного и окончательного одобрения правительством Германии строительства ,,Северного потока-2'' ,друзей у бандеровцев все меньше...
    Немезида
  14. хмурый лис Сегодня, 16:28
    Никто Здравомыслящий не станет разрывать выгодное для себя сотрудничество .а те кто сделал это под давлением сша ,тот слабовольный хиляк не имеющий своего мнения и силы воли.так что Украина не понятно чего дуется .Крым ушел от вас по вашей вине,вот Он Локоть да не укусишь его.
    хмурый лис
  15. Incvizitor Сегодня, 18:27
    заявив, что немецкая фирма игнорирует санкционные меры в отношении "российского агрессора".

    И ножкой топнули.
    Incvizitor
  16. NF68 Сегодня, 19:01
    Как только США сняли ряд санкций с Ирана в Иран сразу же на перегонки рванули немцы, приемущественно из Баварии, и французы. А уж уходить из России для Симменса было бы вообще глупо. Терять такой рынок, когда США не известно какой фортель могут выкинуть, никто находясь в здравом уме не станет.
    NF68
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