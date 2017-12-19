"Siemens" продолжает сотрудничество с Россией. В гневе Украина
Немецкая радиостанция Deutsche Welle публикует материал, в котором говорится, что компания Siemens не стала разрывать партнёрство с Россией после скандала с реализацией газовых турбин. Напомним, что Россия приобрела турбины у «Сименс», а потом поставила их в качестве своей собственности для строительства электростанций в Крыму. На Украине и на Западе обвинили немецкую компанию в нарушении санкционного режима, а в самом Siemens были вынуждены заявить, что подают иск в отношении российской компании, транспортировавшей турбины на Крымский полуостров.
После этого на Западе заявили, что «Сименс» якобы может «отказаться от сотрудничества с российскими фирмами». Однако так могли заявлять лишь те наивные люди, которые не в курсе того, что немецкий «Сименс» в России работает уже более века с неизменной прибылью. Вот и теперь сотрудничество продолжается.
Компания Siemens собирается принять участие в проекте строительства парогазовой электростанции в Республике Татарстан. Станция будет построена в городе Нижнекамске. Ещё мощность составит около 500 МВт.
DW сообщает, что Siemens изготовит и поставит 2 турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600 для станции. Также немецкая компания готова поставить в Нижнекамск оборудование для энергораспределения. Стоимость контракта около 380 миллионов евро.
По последним данным, станция начнёт функционировать в 2021 году.
С крайним негативом новость о продолжении сотрудничества немецкой компании Siemens с российскими партнёрами восприняли на Украине, заявив, что немецкая фирма игнорирует санкционные меры в отношении "российского агрессора".
После этого на Западе заявили, что «Сименс» якобы может «отказаться от сотрудничества с российскими фирмами». Однако так могли заявлять лишь те наивные люди, которые не в курсе того, что немецкий «Сименс» в России работает уже более века с неизменной прибылью. Вот и теперь сотрудничество продолжается.
Компания Siemens собирается принять участие в проекте строительства парогазовой электростанции в Республике Татарстан. Станция будет построена в городе Нижнекамске. Ещё мощность составит около 500 МВт.
DW сообщает, что Siemens изготовит и поставит 2 турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600 для станции. Также немецкая компания готова поставить в Нижнекамск оборудование для энергораспределения. Стоимость контракта около 380 миллионов евро.
По последним данным, станция начнёт функционировать в 2021 году.
С крайним негативом новость о продолжении сотрудничества немецкой компании Siemens с российскими партнёрами восприняли на Украине, заявив, что немецкая фирма игнорирует санкционные меры в отношении "российского агрессора".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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