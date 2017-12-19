19:09 19 декабря

Украинцев попросили высказаться о возможном наступлении ВСУ на ЛДНР

Интернет-ресурс «Украинские новости» публикует результаты исследования, в котором граждане страны отвечали на вопрос об одобрении или неодобрении наступления украинской армии на неподконтрольные регионы Донбасса. Опрос был подготовлен и проведён Центром социальных исследований «София».

Итоги опроса не порадуют украинских «ястребов»-радикалов. Почти 65% респондентов заявили, что выступают против наступательных действий украинских силовиков на Донбассе с целью возвращения под свой контроль «отдельных районов». 24,5% опрошенных заявили, что поддерживают наступление украинской армии. Около 10,6% не смогли дать однозначного ответ на поставленный вопрос.

Отмечено, что опрос проводился по всей Украине с 1 по 10 декабря текущего года. Опрошено было более 2-х тысяч граждан страны.
Погрешность статистических замеров составляет менее 2,2%.


Украинцев попросили высказаться о возможном наступлении ВСУ на ЛДНР


На этом фоне украинские войска явно активизировались на Донбассе. В ЛДНР связывают увеличившееся почти в 2 раза число обстрелов с тем, что с территории Донбасса была выведена миссия СЦКК, представленная российскими и украинскими офицерами.

В ДНР заявили, что за минувшие сутки по территории республики ВСУ и нацбаты выпустили около 670 боеприпасов, включая снаряды и мины. Режим тишины нарушался 33 раза – были обстреляны 16 населённых пунктов, включая Горловку. Ранение получила женщина.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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Комментарии 34

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  1. Vard Сегодня, 13:20
    В девяностых было у меня своё ТВ... И перед новым годом... Проводили мы опрос... Какой уже не помню... Но один из прохожих послал дикторшу на... Прямой эфир и она не растерялась.... Ее комментарии... Вот так весело с шутками и прибаутками встречают жители новый год... Я думаю в ходе опроса значительная доля ответов была в таком же роде...
    Vard
    1. 79807420129 Сегодня, 13:26
      Готовятся,вовсю готовятся no Ох не хочу ванговать,но явно хохолята готовятся к броску. what
      79807420129
      1. Шура пермский Сегодня, 13:36
        им сам народ уже говорит-не суйтесь туда,и так уже набедокурили хуже некуда...
        Шура пермский
        1. Идущий Сегодня, 14:15
          Цитата: Шура пермский
          им сам народ уже говорит-не суйтесь туда,и так уже набедокурили хуже некуда...


          Народ никто слушать не будет.
          Идущий
          1. Тульский пряник Сегодня, 16:01
            Я тоже так думаю.Зависит всё не от народа, а от позиции США и лично Порошенко.И если стул под Порошенко зашатается и единственный вариант будет война, которая позволит закрутить гайки, то он на этот вариант решится, хоть и трусоват.
            Но своя дубленка ближе к телу.
            Тульский пряник
      2. AST507 Сегодня, 13:39
        Да не будет никакого броска,так и будет всё продолжаться,обе стороны понимают,причём давно уже(где-то после Дебальцево),что ни одна из сторон "броском",кроме больших потерь для обеих сторон ничего больше не добьётся.Нет силового решения,иначе давно бы кто-нибудь решился ...
        AST507
        1. 79807420129 Сегодня, 13:45
          Цитата: AST507
          Нет силового решения,иначе давно бы кто-нибудь решился

          Но и политическое уже давно в топку выброшено,да и ничего оно кроме крови не приносило
          Цитата: AST507
          то ни одна из сторон "броском",кроме больших потерь для обеих сторон ничего больше не добьётся.

          И вы думаете что это Петруху поршенко это остановит?Сзади его матрасные напинают,да один галстукоед на трон рвется.А народу то да надоела эта война с обеих сторн фронта. hi
          79807420129
          1. AST507 Сегодня, 13:52
            Действительно,какой-то замкнутый круг,всем надоевший...Тому,кто миром всё это сможет решить-Нобелевскую.Пока не видно такого человека,вот кровь и льётся до сих пор,к сожалению... hi
            AST507
            1. 79807420129 Сегодня, 14:07
              Цитата: AST507
              акой-то замкнутый круг,всем надоевший...Тому,кто миром всё это сможет решить-Нобелевскую.Пока не видно такого человека

              Боюсь что Нобелевская премия останется долго не востребованной request Сами же ответили на вопрос
              Цитата: AST507
              Пока не видно такого человека,вот кровь и льётся до сих пор,к сожалению...

              hi hi
              79807420129
          2. Romario_Argo Сегодня, 15:21
            ЛДНР имеют уже около 16 ОТРК Точка-У и более 100 ракет, а координаты для ЦУ при необходимости, получат от Пион-НКС. Так что в залп минус 16 батальонов ВСУ.
            Romario_Argo
            1. Romario_Argo Сегодня, 15:27
              у нас скоро выборы президента, и мы меняем правила "игры"
              чтоб Путина умоляли о помощи, прекратить этот типа "беспредел"
              или ВСУ сами учинят перед выборами "хрень" и нам придется ответить, потом санкции, запреты на въезд для Россиян по всему миру, и Путина точно не выберут
              Romario_Argo
      3. Джедай Сегодня, 13:41
        Цитата: 79807420129
        Ох не хочу ванговать,но явно хохолята готовятся к броску.

        Либо готовятся (что сомнительно), либо щёки надувают и будут провокациями заниматься, только масштабы увеличат.
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 13:58
          Цитата: Джедай
          Либо готовятся (что сомнительно), либо щёки надувают и будут провокациями заниматься, только масштабы увеличат.

          Пороху деваться то особенно и не куда,к Януку в Ростов его не пустят,матрасам он нужен разве что в роли сакральной жертвы,не даром матрасники мишку галстукожуя пропихивают,да всякие нацгады АТО требуют отставки и головы Порошенки,ясен пень что с Россией воевать в здравом уме никто не хочет,одно дело говорить постоянно о агрессии России,другое дело на своей шкуре почувствовать что это такое,но порош боится за власть и за свои капиталы,может и сдури с пьяну и бросится. drinks
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 14:05
            Цитата: 79807420129
            не даром матрасники мишку галстукожуя пропихивают

            Согласен.
            Цитата: 79807420129
            порош боится за власть и за свои капиталы,может и сдури с пьяну и бросится.

            Ритуальное самоубийство? wink
            Джедай
            1. 79807420129 Сегодня, 14:11
              Цитата: Джедай
              Ритуальное самоубийство?

              Макс да хоть бы убился этот прелюбодей побыстрее,но толку от этого не будет,на его место всякие луценки,трупчиновы,аваковы,йули с мишкой полезут,паучья банка там,пауки грызутся,а холопов чубы трещат. hi
              79807420129
              1. Джедай Сегодня, 14:13
                Да кто спорит-то? От этой камарильи народ только страдает. sad
                Джедай
      4. Сепар ДНР Сегодня, 15:21
        Цитата: 79807420129
        Готовятся,вовсю готовятся Ох не хочу ванговать,но явно хохолята готовятся к броску.

        Готовятся recourse ...
        Куда там ! УЖЕ НАСТУПАЮТ what !

        Вот,что "выдают на гора" "Военные материалы" :



        Это что выходит,горе-журналюги ? Под Авдеевкой наступление,а меня, то есть "личный состав" отпускают в увольнение ?
        Вы там чё,белены объелись ?



        Очевидно,министр Лавров о вас сказал,то что он сказал...

        https://newinform.com/96737-obostrenie-v-donbasse
        -popytki-nastupleniya-vsu-i-sgorevshii-btr?utm_so
        urce=warfiles.ru
        Сепар ДНР
  2. Кокос Сегодня, 13:20
    У поросенко выбора нет ...или начать наступление на Донбасс или мишико придет к власти и точно начнет войну winked
    Кокос
    1. dorz Сегодня, 13:28
      Цитата: Кокос
      мишико придет к власти и точно начнет войну

      Съест пару галстуков и через 5 дней на Украине наступит мир.
      dorz
  3. Sergey53 Сегодня, 13:21
    Да.Даже для нас новость неоднозначная, а вот "Порошенко и К" как её воспримут?
    Sergey53
  4. Балу Сегодня, 13:25
    По вчерашним обстрелам ЛДНР ясно, что опрашивали каких-то других паралелльных Украинцев.
    Балу
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:43
      Цитата: Балу
      По вчерашним обстрелам ЛДНР ясно, что опрашивали каких-то других паралелльных Украинцев.

      Вы знаете... Два часа,которые я вчера провёл "на глазах",и ещё два "на подсмене",не показались чем-то из ряда вон. Можно сказать,что было даже тише чем обычно...
      А "стоял" ведь "в самое топовое время", с 22:00 до 24:00 и "на подсмене" с 24:00 до 2:00...
      О месте,могу лишь уточнить,что "это где-то на северной оконечности Донецка".
      Как уточнение,добавлю,что прямо перед нами стоят ВСУшники, а чуть северо-восточнее, правосеки.
      Ну и соответственно,активность тех, и других рознится ,в зависимости от времени суток,количества выпитого,и прочих непредсказуемых факторов.
      Сепар ДНР
      1. LiSiCyn Сегодня, 14:33
        Сергей, в личку отписался.
        LiSiCyn
        1. Сепар ДНР Сегодня, 14:50
          Цитата: LiSiCyn
          Сергей, в личку отписался.

          Я ответил yes
          Сепар ДНР
  5. Александр 3 Сегодня, 13:26
    Судя по тому как метко ВСУ стреляет ,народ кого заставили идти на войну стрелять в своих граждан не хочет.Гнилое незаконное правительство заставляет.
    Александр 3
    1. Vard Сегодня, 13:35
      Они по Гугол картам наводят... И не совсем трезвые... И снаряды у них лежалые...короче все не слава богу...
      Vard
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:23
        Цитата: Vard
        Они по Гугол картам наводят... И не совсем трезвые... И снаряды у них лежалые...короче все не слава богу...

        У нас,думаете,не так ? Ориентиры для позиций взяты с Яндекса,расстояния , в целом,указаны "от фонаря", некоторые позиции укропов обозначаются одним названием,что вызывает путаницу.
        Но это ещё ладно,мы,пЯхота... Максимум что есть,"Утёс"("бэхи-копейки" не выезжают и не работают).
        А вот миномётчики,те как вдарят,так вдарят yes . По своим yes

        Советники-инструктора так и говорили :
        " Миномёты у вас хорошие, с направлением стрельбы всё нормально, НО с ДАЛЬНОСТЬЮ no "
        Поэтому,видимо,наши мЫномётчики и предпочитают отмалчиваться ,дабы чего не вышло.


        Оно верно. Не можешь,не мучай...

        А вообще-то,и снаряды и пороха,и патроны,"лежалые" и у нас... И что в РФ,что в Украине, в 90х,умудрились испохабить даже то,что не возможно было испохабить.
        Сепар ДНР
  6. koshmarik Сегодня, 13:35
    Судя по возросшему вниманию СМИ к проблеме Донбасса, уходу российских офицеров из ДНР, всевозможным опросам, смены вывески с АТО на Военные действия, воинственные заявления официального Киева и Верховной Рады. Там что-то назревает. Посмотрим.
    koshmarik
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:41
    И понеслась по новой. Уже два года без котлов... Соскучились laughing
    Горный стрелок
  8. мичман Сегодня, 13:48
    Хохлов на использование оружия "для восстановления подчиненности восставшей территории государства" призывал порошенко Президент США Обама. Это тупиковый путь, но порошенко пошел по нему. Никогда народы Донбасса не будут жить в мире с хохлами после убийства детей и жителей сел.. От Украины со временем отвернуться: Одесса, Львов, Прикарпатье, Николаевская обл, думаю еще и Запорожье. Мне пришлось с хохлами работать с1963 по 1989 гг. Они не в состоянии создавать самостоятельно науку, промышленность. Честь имею.
    мичман
  9. красноярск Сегодня, 14:48
    Цитата: Джедай
    Да кто спорит-то? От этой камарильи народ только страдает. sad

    А по мне так и пусть страдает. Кто сможет объяснить идиотизм этого народа? Разве можно назвать народом людей наступающих не два, не три и не четыре раза на одни и те же грабли? Ведь сегодня, случись выборы, они с тем же остервенением буду голосовать за того же поросенка, за ту же "бублик с ушами", все за тех же пасторов и иже с ними. Разве можно назвать народом людей орущих сегодня - "Миша мы с тобой!". Они что, не понимают, что "лучше с умным потерять, чем с дураком найти"? Сплошная, послушная телеящику, биомасса. Вы спросите - Что, людей нормальных, понимающих что происходит, совсем не осталось? Отвечу - осталось, И немалое количество. Но они не организованы. Много и таких, которые намеренно отказываются думать на эти темы. Думают о том, как бы выжить, как спасти семью от голода и болезней. Такая вот грустная картина.
    красноярск
    1. Антарес Сегодня, 15:46
      Цитата: красноярск
      они с тем же остервенением буду голосовать за того же поросенка, за ту же "бублик с ушами", все за тех же пасторов и иже с ними

      За Порошенко определенная часть голосовала, вряд ли они проголосуют за него дважды.
      Цитата: красноярск
      Разве можно назвать народом людей орущих сегодня - "Миша мы с тобой!"

      разве это народ? Вроде это работа., даже зарплата озвучена. "Михоработа"
      Цитата: красноярск
      Сплошная, послушная телеящику, биомасса

      в любой стране так, есть еще холодильник.
      А вообще по сказкам добро всегда разобщено но его много, злые консолидированные и его меньше. Все как в жизни--кого меньше, тот должен быть агрессивнее или погибнуть.
      Я бы на вопрос ответил так же как и большинство. Нет смысла наступать на оборонительные сооружения и позиции. Тем более всегда есть угроза северного ветра и утроенного военторга.
      Нужно что то другое.
      Антарес
  10. 32363 Сегодня, 15:58
    интересную карту нашёл, 1587год, там можно прочитать что было на месте украины в то время. good
    https://www.davidrumsey.com/blog/2017/11/26/large
    st-early-world-map-monte-s-10-ft-planisphere-of-1
    587

    32363
  11. armourer Сегодня, 19:03
    Цитата: AST507
    Действительно,какой-то замкнутый круг,всем надоевший...Тому,кто миром всё это сможет решить-Нобелевскую.Пока не видно такого человека,вот кровь и льётся до сих пор,к сожалению... hi

    Да есть мысли по этому поводу, да им же люди не нужны! там другое намешано!
    armourer
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