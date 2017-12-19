Украинцев попросили высказаться о возможном наступлении ВСУ на ЛДНР
Интернет-ресурс «Украинские новости» публикует результаты исследования, в котором граждане страны отвечали на вопрос об одобрении или неодобрении наступления украинской армии на неподконтрольные регионы Донбасса. Опрос был подготовлен и проведён Центром социальных исследований «София».
Итоги опроса не порадуют украинских «ястребов»-радикалов. Почти 65% респондентов заявили, что выступают против наступательных действий украинских силовиков на Донбассе с целью возвращения под свой контроль «отдельных районов». 24,5% опрошенных заявили, что поддерживают наступление украинской армии. Около 10,6% не смогли дать однозначного ответ на поставленный вопрос.
Отмечено, что опрос проводился по всей Украине с 1 по 10 декабря текущего года. Опрошено было более 2-х тысяч граждан страны.
Погрешность статистических замеров составляет менее 2,2%.
На этом фоне украинские войска явно активизировались на Донбассе. В ЛДНР связывают увеличившееся почти в 2 раза число обстрелов с тем, что с территории Донбасса была выведена миссия СЦКК, представленная российскими и украинскими офицерами.
В ДНР заявили, что за минувшие сутки по территории республики ВСУ и нацбаты выпустили около 670 боеприпасов, включая снаряды и мины. Режим тишины нарушался 33 раза – были обстреляны 16 населённых пунктов, включая Горловку. Ранение получила женщина.
Итоги опроса не порадуют украинских «ястребов»-радикалов. Почти 65% респондентов заявили, что выступают против наступательных действий украинских силовиков на Донбассе с целью возвращения под свой контроль «отдельных районов». 24,5% опрошенных заявили, что поддерживают наступление украинской армии. Около 10,6% не смогли дать однозначного ответ на поставленный вопрос.
Отмечено, что опрос проводился по всей Украине с 1 по 10 декабря текущего года. Опрошено было более 2-х тысяч граждан страны.
Погрешность статистических замеров составляет менее 2,2%.
На этом фоне украинские войска явно активизировались на Донбассе. В ЛДНР связывают увеличившееся почти в 2 раза число обстрелов с тем, что с территории Донбасса была выведена миссия СЦКК, представленная российскими и украинскими офицерами.
В ДНР заявили, что за минувшие сутки по территории республики ВСУ и нацбаты выпустили около 670 боеприпасов, включая снаряды и мины. Режим тишины нарушался 33 раза – были обстреляны 16 населённых пунктов, включая Горловку. Ранение получила женщина.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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