Сводка за неделю 9-15 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На это неделе обстановка резко обострилась. ВСУ увеличили обстрелы поселков и городов, пострадали: Докучаевск, Донецк, Горловка и Первомайск. Ранено 4 мирных жителя, а также убито двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР. ВСУ применяли фосфорные и кассетные боеприпасы.А что же мы, отсиживаемся и подставляем другую щеку? Раздаются возмущения читателей: - «Почему нет разрешения, давать ответку?»Привожу уже известные цифры. С 1 ноября по 10 декабря ВСУ потеряли 46 убитыми, а к 15 декабря ВСУ потеряли еще 13 убитыми. Всего за полтора месяца только в ВСУ 59 убитых. Наибольшие потери в 54-й омбр ВСУ. По нацгвардии и националистическим батальонам информации нет.ВСУ 54-й омбр по воле своего преступного командования с 22 ноября продолжают нести неоправданные потери при удержании не выгодных позиций. О чем пишут украинские волонтеры на своих страницах. А также подтверждает пресс-офицер штаба «АТО» Василий Лабай в ходе личного общения с доверенными журналистами.В чем невыгодность позиций заключается и ради чего гибнут десятки украинских военнослужащих? Приведем ряд аргументов.1. Низкий уровень по высоте относительно позиций ВС ДНР. С географией не поспоришь. В связи с чем, военнослужащие и техника ВСУ как на ладони. Любой целенаправленный обстрел с позиций ВСУ по мирным жителям н.п. Гольмовский, Доломитное или Зайцево заканчивается ликвидацией украинских террористов.2. Непроходимые протяженные дороги, и также полностью простреливаемые с позиций ВС ДНР. Любое выдвижение бронетехники будет там же и "похоронено", путем уничтожения ведущей машины, а за ней всех остальных – застрявших на бездорожье. Пока украинские подразделения не способны даже себя нормально обеспечить, постоянно застревая в грязи. Поэтому вынуждены грабить местных жителей и гуманитарку от волонтеров.3. Невозможность использования территории, как плацдарма для наступления, потому что в "Гладосовском котле" нельзя не заметно накопить ресурсы. Любое накопление запрещенной техники может обернуться немедленным ее уничтожением, для исключения применения данного вооружения по мирным жителям. Нельзя эти поселки использовать, в том числе, в качестве транзитных. Все по той же причине - плохих дорог.По данным нашей разведки, в настоящее время происходит полномасштабный подвоз боеприпасов, имущества и ГСМ в 54-ю и 128-ю бригады. Кроме этого фиксируется прибытие дополнительных бронетанковых подразделений в зону ответственности этих бригад. Это может говорить только об одном – враг готовит наступление с целью захвата территорий в районе н.п. Горловка.- в районе н.п. Семигорье (в 11 км от линии фронта) установлено размещение гаубичной батареи 2С3 «Акация» калибром 152-мм;- в районе н.п. Авдеевка (8,5 км от фронта) на территории Авдеевского коксохимического завода установлено местоположение восьми РСЗО «Град»;- на юго-восточной окраине н.п. Авдеевка (700 м от фронта) нами выявлены позиции минометного взвода.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности:- 152-мм САУ «Акация» – 6 единиц;- 122-мм РСЗО «Град» – 8 единиц.Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:- 152-мм САУ «Акация» – 12 единиц;- 152-мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» и «Гиацинт-Б» – 76 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц «Д-20» – 18 единиц;- 122-мм САУ «Гвоздика» – 35 единиц;Танки Т-64 и Т-72 – 54 единицы;100-мм противотанковая пушка МТ-12 «РАПИРА» – 43 единицы;Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 233-х единиц тяжелого вооружения ВСУ.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.00:50 в районе Калиново (ЛНР) продолжаются вечерние бои с применением к/к пулеметов и минометов.00:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой начавшейся вечером, продолжается и сейчас. Работают к/к пулеметы, гранатометы, АГС, СПГ-9 и минометы. В основном из Авдеевки лупят по всем сторонам, укропы говорят ДРГ ДНР пробралось к ним в тыл.Утром и днем в ДНР было тихо.15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.17:00 в районе Калиново (ЛНР) начались вечерние бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм, а также БМП-1.19:00 в районе Докучаевска минометный обстрел наших позиций.21:00 на южном фронте и чуть севернее (Тельмановский район) бои с применением минометов.23:00 в районе ЯБП бой с применением ЗУ.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 43 раза.На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 3 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 171 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам трех населенных пунктов выпустили 70 мин калибром 82-мм и 120-мм, также обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 15 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз.Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Славяносербск и Калиново, сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Крымское, Желобок и Красный Лиман.03:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП одиночные обстрелы позиций ДНР.06:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались утренние бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.11:00 на южном фронте бой с применением минометов.12:00 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.12:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП артиллерийский обстрел.13:30 в районе Славяносербск (ЛНР) обстрел с СПГ-9.15:20 в районе Логвиново бой с применением АГС и минометами калибром 82-мм.15:40 в районе Марьевка (ЛНР) бой с применением минометов калибром 82-мм и БМП-1. 18:10 в районе Знаменка (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм. Всего прилетело 12 мин.18:25 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.20:10 в районе Лозовое продолжается бой с применением гранатометов, СПГ-9 и БМП-1. 20:30 в районе Пришиб (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.21:40 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел с к/к пулеметов.21:45 в районе Фрунзе (ЛНР) повторился минометный обстрел калибром 82-мм.22:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов игранатометов.22:15 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов и АГС.22:20 севернее Горловки в районе Гольмовский обстрел из БМП-1 по окраинам поселка.22:55 в районе Славяносербск (ЛНР) повторился минометный обстрел калибром 120-мм. 23:10 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов и БМП-1.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 26 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 102 мины калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела н.п. Докучаевск со стороны ВСУ поврежден газопровод по улице Донецкой.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 59 мин калибром 82-мм и 120-мм, также вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 19 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМЛНР в районе н.п. Фрунзе, Славяносербск, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, Пришиб, Калиново.10:50 в районе Лозовое обстрел с АГС.14:20 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.14:50 в районе Лозовое повторный обстрел с АГС.15:20 в районе Первомайск (ЛНР) продолжается бой с применением СПГ-9, минометов калибром 82-мм и БМП-1. Всего БМП-1 выпустила 17 снарядов калибром 73-мм.15:35 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм. 15:45 на южном фронте Сосновское под артиллерийским обстрелом калибром 122-мм.15:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП весь день продолжаются бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и120-мм.16:00 в районе Долгое обстрел с СПГ-9 и минометов 82-мм.16:30 Славяносербский район (ЛНР) обстрел наших позиций с минометов 82-мм и 120-мм и артиллерии. В целом простреливается вся Трасса Бахмутка.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением к/к пулеметов, минометов, артиллерии и техники.18:00 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов и техники. По району разъезда ВСУ работают из арты, очень сильный обстрел.18:40 в районе Донецкий (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и БМП-2.19:00 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов. По данным нашей разведки, в ходе ответного огня наших подразделений погибли двое боевиков незаконного вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия» с позывными «Запал» и «Зеля».20:15 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.20:15 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и артиллерии калибром 122-мм. 20:30 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов.21:00 в районе Логвиново и окраин артиллерийский обстрел.21:40 в районе Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.22:00 в районе Фрунзе (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.22:10 в районе ЯБП арт обстрел калибром 122-мм.22:20 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел.22:45 в районе Нижнее Лозовое арт обстрел калибром 122-мм.23:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.23:25 Гольмовский под минометным обстрелом, из-за чего отключение эл.энергии. 23:25на Светлодарской дуге минометные и арт обстрелы. Прилеты близ Углегорска, да и Логвиново достается.23:45 в районе Нижнее Лозовое минометный обстрел, всего прилетело 9 мин калибром 120-мм.За прошедшие сутки, при защите Республики, погиб один и ранено трое военнослужащих ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 6 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 6 противотанковых управляемых ракет, 70 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам пяти населенных пунктов выпустили 9 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 47 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 29 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 29 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз, применив артиллерию 122-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Первомайск, Калиновка, Долгое, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Нижнее Лозовое.08:00 в районе Долгое обстрел с СПГ-9. 10:50 до 11:30 в районе Докучаевск бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов, АГС и БМП-2.11:10 в районе Лозовое бой с применением АГС. 12:40 в районе Лозовое продолжается бой с применением АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1. 14:30 в районе Желобок (ЛНР) обстрел с СПГ-9.15:30 в районе Докучаевска продолжается сильный бой и обстрел.15:40 в районе Логвиново бой с применением снайперских винтовок, АГС и БМП-1. 16:55 в районе Калиново (ЛНР) минометный сильный обстрел калибром 82-мм и 120-мм. 17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.18:00 в районе Докучаевска бой продолжается с применением к/к пулеметов и БМП-2.19:10 в районе ЯБП начались минометные и арт дуэли.20:25 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка бой с применением к/к пулеметов, ЗУ и минометов.21:00 в районе Калиново (ЛНР) бой и обстрел продолжается с применением к/к пулеметов и СПГ-9.21:30 в районе Санжаровка (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм, всего прилетело 15 мин. 22:00 в районе ЯБП продолжается тяжелый бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.22:35 в районе Калиново (ЛНР) с перерывами продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются мощные бои и минометные и арт дуэли.23:20 в районе Калиново (ЛНР) усилились бои и обстрелы с применением АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм, а также артиллерия калибром 152-мм.За прошедшие сутки в результате обстрела со стороны ВСУ по н.п. Докучаевск получил ранение мирный житель Свиноренко Л.Я., 1955 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 39 раз.На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 11 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 15 танковых выстрелов, 185 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов перебит газопровод в Киевском районе Донецка, по адресу – переулок Обский,1.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам пяти населенных пунктов выпустили 63 мины калибром 82-мм и 120-мм и вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Горловка и Гольмовский противник выпустил 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 38 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.Четыре 122-мм артиллерийских снаряда, выпущенных около двух часов ночи по н.п. Горловка, попали в газопровод, в квартиру на 6-м этаже девятиэтажного дома по улице 60 лет СССР и в частный дом по ул. Стаханова, а также в детский сад № 134.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, артиллерию 152-мм АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Лозовое, Желобок, Логвиново, Калиново, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Стаханов.00:15 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский идет очень сильный минометный и арт обстрел.00:15 в районе Калиново (ЛНР) мощный минометный и арт обстрел.00:30 сообщение от местной жительницы: - «Стаханов частный сектор район ул. Никитиной, все от Шахтера пятиэтажки и частный сектор без света, искры всех цветов летели».00:35 в районе Лозовое минометный обстрел калибром 120-мм, всего прилетело 10 мин.01:00 в районе Знаменка (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм, всего прилетело 12 мин. 01:15 в районе Первомайск (ЛНР) арт обстрел калибром 152-мм, всего прилетело 9 снарядов. 01:40 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм. Жители Гольмовский продолжают сидеть в подвалах без электричества.02:20 центр Горловки подвергся обстрелу. Пострадали ул.Григоращенко,58, газопровод, Стаханова,98а, ул.60 лет СССР,51 прямое попадание в квартиру.02:35 в районе Молодежное (ЛНР) сильный минометный обстрел, всего прилетело 15 мин 82-мм и10 мин 120-мм.07:20 в районе Калиново (ЛНР) возобновились минометные и арт обстрелы.08:55 в районе Лозовое обстрел наших позиций с СПГ-9.09:30 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС. 10:20 в районе Смелое (ЛНР) обстрел с АГС. 12:40 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС. 13:35 по району Аэропорта арт обстрел, всего прилетело два 152-ммснаряда.13:50 в районе Красный Партизан ВСУ открыли огонь по группе электромонтеров, прибывших для проведения восстановительных работ на ЛЭП. Огонь велся с к/к пулеметов и минометов.15:20 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел наших позиций с минометов и БМП-1. 15:35 до 16:00 наблюдательной группой СЦКК «Ясиноватая» зафиксировал обстрел фосфорными боеприпасами с северо-западного направления на удалении от 1,7 до 2 км от н.п. Ясиноватая.17:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.19:45 в районе Калиновка бой с применением АГС и СПГ-9. 21:40 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1.21:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.21:50 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский бой с применением минометов калибром 82-мм и120-мм.22:40 на южном фронте в районе Коминтерново минометный обстрел калибром 82-мм и120-мм, также по нашим позициям работает техника.За прошедшие сутки в результате обстрелов н.п. Докучаевск ранение получила Кобзарь Ольга Тихоновна 1955 г.р., проживающая по адресу: ул. Комсомольская, 110.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 40 раз.На Донецком направлении по районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил 141 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрелов н.п. Докучаевск получил повреждение дом по адресу ул. Комсомольская, 51.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам трех населенных пунктов выпустили 6 мин калибром 120-мм и вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил четыре мины калибром 82-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Знаменка, Первомайск, Молодежное, Калиново, Лозовое, Калиновка, Логвиново, Пришиб.03:20 в районе Калиновка продолжаются бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.07:20 в районе Логвиново утренний обстрел наших позиций с АГС.09:00 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм. Есть попадание в гараж по ул. Сафонова, но из-за сильного возгорания пламя кидалось на дом.10:30 в районе Калиново (ЛНР) обстрел с минометов калибром 82-мм и БМП-1.12:20 в районе Сокольники (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.12:25 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов и АГС.14:15 Докучаевск под обстрелом к/к пулеметов и БМП-2. В результате обстрела повреждение получило жилое здание по ул. Горького, 83.17:05 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.17:10 в районе Веселогоровка (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.17:15 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.17:30 в районе Калиновка обстрел с ЗУ и БМП-1.18:00 Петровский район Донецка под сильным минометным обстрелом.19:05 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, АГС и БМП-1. 19:15 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 120-мм и БМП-1. 20:00 на южном фронте Коминтерново под обстрелом минометов и артиллерии.20:25 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм, всего прилетело 15 мин.21:45 Докучаевск под обстрелом артиллерии и бронетехники.22:00 юго-западнее, западнее и севернее Горловки минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм. Одна единица танка и одна единица артиллерии с направления Дзержинска иногда пытаются стрелять по нашим позициям.22:40 в районе Аэропорта бой с применением минометов.23:00 в районе Сокольники (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм, всего прилетело 10 мин.23:20 в районе Калиново (ЛНР) обстрел наших позиций с гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.23:55 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка минометный и арт обстрел.За сутки в результате обстрелов ВСУ н.п. Докучаевск ранение получили Гутыря Е.Ф., 1987 г.р. и Вершов В.И., 1956 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 68 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 6 противотанковых управляемых ракет, 104 мины калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрелов ВСУ н.п. Докучаевск повреждено пять домостроений. Кроме того, в результате массированного огня с позиций украинского бандформирования УДА в Петровском районе Донецка повреждения получили еще пять домостроений.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 22 мины калибром 82-мм и 120-мм и вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибром 82-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 15 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Логвиново, Калиново, Сокольники, Лозовое, Веселогоровка.00:40 Петровский район Донецка и Старомихайловка продолжает страдать от минометных и артобстрелов.02:45 на южном фронте в районе Коминтерново продолжаются обстрелы наших позиций с к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 120-мм.06:00 в районе Аэропорта минометный обстрел.15:10 в районе Логвиново обстрел с к/к пулемета и минометов калибром 82-мм и 120-мм.15:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.16:00 в районе Молодежное (ЛНР) минометный обстрел.17:50 на южном фронте начались бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и артиллерии.20:30 на южном фронте продолжается бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы не прекращаются почти круглые сутки. 21:30 в районах Калиново (ЛНР) и по всей округе (линия Первомайск-Брянка) идут бои, применяется к/к пулеметы, гранатометы, АГС, минометы, артиллерия и техника.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 29 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 4 танковых снаряда, 128 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы из БТР, а также различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по району н.п. Свободное подразделения ВСУ выпустили 25 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, подвергнув угрозе жизни мирных жителей.На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 11 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Фрунзе, Славяносербск, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, Пришиб, Калиново.- в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили четыре мирных жителя.- при защите Республики, погибло двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 247 раз, и выпустили по территории Республики 1336 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати трех населённых пунктов Республики. Повреждено тридцать шесть домостроений и газопровод в н.п. Докучаевск, девять в н.п. Горловка, пять в Петровском районе Донецка, в том числе амбулатория детской больницы, и четыре в н.п. Гольмовский.ВСУ обстреляли ЛНР 89 раз. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялись запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия калибра 122-мм и 152-мм, минометы калибра 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более 2060 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 15, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась практически в два раза.