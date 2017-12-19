Применение «бастионов» в Сирии стало неожиданностью для американских экспертов
В ходе боевых действий в Сирии Российская армия успешно опробовала разнообразные модели высокоточного оружия. Среди них – и противокорабельный комплекс «Бастион», пишет Вестник Мордовии.
Издание напоминает, что именно РЛС «Бастиона» подсветили теперь уже печально знаменитый американский эсминец "Дональд Кук" во время событий в Крыму в 2014 году. В результате американское командование спешно отозвало свой корабль от российских берегов.
«С размещением в Сирии российских войск туда уже перебросили "Бастионы" ВМФ РФ. Разумеется, никаких официальных сообщений на эту тему не было. Поэтому боевое применение данного оружия в ноябре прошлого года стало настоящим шоком не только для американских и натовских экспертов, но даже и для части российских специалистов», – отмечает издание.
Российское военное ведомство довольно эффектно преподнесло эту новость – в интернете появилось видео со стартующими ракетами, которые с высокой точностью поражают объекты террористов.
Применяемые в комплексе крылатые ракеты «Оникс» способны поражать морские цели на дальности в 350 км, а наземные – на дистанции в 450 км. Ракета может доставлять боеголовку весом в несколько сотен килограммов на максимально малой высоте, и поэтому ее очень трудно перехватить.
Благодаря высокомобильному шасси «Астролог», комплекс может быстро менять свои позиции. «По своим характеристикам, "Бастионы" могут считаться лучшим оружием в своем классе, и еще продолжительное время вряд ли кто-то в мире сможет создать что-то подобное», заключает издание.
Издание напоминает, что именно РЛС «Бастиона» подсветили теперь уже печально знаменитый американский эсминец "Дональд Кук" во время событий в Крыму в 2014 году. В результате американское командование спешно отозвало свой корабль от российских берегов.
«С размещением в Сирии российских войск туда уже перебросили "Бастионы" ВМФ РФ. Разумеется, никаких официальных сообщений на эту тему не было. Поэтому боевое применение данного оружия в ноябре прошлого года стало настоящим шоком не только для американских и натовских экспертов, но даже и для части российских специалистов», – отмечает издание.
Российское военное ведомство довольно эффектно преподнесло эту новость – в интернете появилось видео со стартующими ракетами, которые с высокой точностью поражают объекты террористов.
Применяемые в комплексе крылатые ракеты «Оникс» способны поражать морские цели на дальности в 350 км, а наземные – на дистанции в 450 км. Ракета может доставлять боеголовку весом в несколько сотен килограммов на максимально малой высоте, и поэтому ее очень трудно перехватить.
Благодаря высокомобильному шасси «Астролог», комплекс может быстро менять свои позиции. «По своим характеристикам, "Бастионы" могут считаться лучшим оружием в своем классе, и еще продолжительное время вряд ли кто-то в мире сможет создать что-то подобное», заключает издание.
Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military, Минобороны РФ
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