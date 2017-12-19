19:06 19 декабря

Применение «бастионов» в Сирии стало неожиданностью для американских экспертов

В ходе боевых действий в Сирии Российская армия успешно опробовала разнообразные модели высокоточного оружия. Среди них – и противокорабельный комплекс «Бастион», пишет Вестник Мордовии.



Издание напоминает, что именно РЛС «Бастиона» подсветили теперь уже печально знаменитый американский эсминец "Дональд Кук" во время событий в Крыму в 2014 году. В результате американское командование спешно отозвало свой корабль от российских берегов.


«С размещением в Сирии российских войск туда уже перебросили "Бастионы" ВМФ РФ. Разумеется, никаких официальных сообщений на эту тему не было. Поэтому боевое применение данного оружия в ноябре прошлого года стало настоящим шоком не только для американских и натовских экспертов, но даже и для части российских специалистов», – отмечает издание.

Применение «бастионов» в Сирии стало неожиданностью для американских экспертов


Российское военное ведомство довольно эффектно преподнесло эту новость – в интернете появилось видео со стартующими ракетами, которые с высокой точностью поражают объекты террористов.

Применяемые в комплексе крылатые ракеты «Оникс» способны поражать морские цели на дальности в 350 км, а наземные – на дистанции в 450 км. Ракета может доставлять боеголовку весом в несколько сотен килограммов на максимально малой высоте, и поэтому ее очень трудно перехватить.

Благодаря высокомобильному шасси «Астролог», комплекс может быстро менять свои позиции. «По своим характеристикам, "Бастионы" могут считаться лучшим оружием в своем классе, и еще продолжительное время вряд ли кто-то в мире сможет создать что-то подобное», заключает издание.

Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military, Минобороны РФ
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Комментарии 73

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:35
    в интернете появилось видео со стартующими ракетами, которые с высокой точностью поражают объекты террористов.

    То есть Бастионы успешно способны работать не только по морским целям но и по обьектам на суше...И что-то мне подсказывает,что дальность там не менее 600 км. А с принятием на вооружение Циркона вообще станет весело...
    НЕКСУС
    1. Шура пермский Сегодня, 13:38
      цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...
      Шура пермский
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:39
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        Все зависит от обьекта. Понятно,что у Бастионов специализация иная,нежели работа по сухопутным стационарным обьектам,но как приятное дополнение вполне себе годится.
        НЕКСУС
        1. Джедай Сегодня, 13:49
          Наличие "Бастионов" в Сирии такой тоненький намёк США и их шавкам.
          Джедай
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:53
            Цитата: Джедай
            Наличие "Бастионов" в Сирии такой тоненький намёк США и их шавкам.

            Если Иран закупит Бастионы,это будет очень толстый намек саудитам,что нефтяной кран по каналам можно быстро перекрыть.
            НЕКСУС
            1. Джедай Сегодня, 13:54
              Заметьте: я только подумал об этом, а Вы - озвучили. good drinks
              Джедай
              1. maxim947 Сегодня, 14:16
                Приветствую))
                Применение «бастионов» в Сирии стало неожиданностью для американских экспертов
                и для меня тоже))))
                maxim947
                1. Джедай Сегодня, 14:20
                  Тёзка, привет! hi Коли уж нам такое стало "сурпрызом", то боюсь запах от США представить. Всякие "дональдокуки" почешут репы... bully
                  Джедай
                  1. maxim947 Сегодня, 14:43
                    Да, это наглядная демонстрация для сомневающихся "партнеров" в эффективности комплекса.
                    maxim947
                    1. Джедай Сегодня, 14:46
                      Ну и кое-кому придётся по-умерить свои аппетиты. yes
                      Джедай
            2. катана Сегодня, 14:18
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Джедай
              Наличие "Бастионов" в Сирии такой тоненький намёк США и их шавкам.

              Если Иран закупит Бастионы,это будет очень толстый намек саудитам,что нефтяной кран по каналам можно быстро перекрыть.

              Если Иран перекроет Персидский Залив,то его размажут по стенке.Персы не дураки ,они прекрасно все понимают .
              катана
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:22
                Цитата: катана
                Если Иран перекроет Персидский Залив,то его размажут по стенке.Персы не дураки ,они прекрасно все понимают .

                Серьезно? А то что Иран тоже экспортер нефти вам ни о чем не говорит?А саудиты его прямые конкуренты. КНДР уже пытались "размазать" и что?
                НЕКСУС
                1. катана Сегодня, 14:43
                  Не спешите - у КНДР все еще впереди - после зимней олимпиады в ЮК посмотрим.Кроме того- как это сам Иран будет экспортировать свою подорожавшую нефть,если Персидский залив будет перекрыт для удоходства?Или вы по простоте душевной думаете ,что у Саудовской Аравии есть только лука со стрелами и они не смогут причинить ущеб иранским танкерам? laughing Да и кто будет покупать у такого государства нефть,которое устраивает блокаду ?
                  катана
                  1. НЕКСУС Сегодня, 14:48
                    Цитата: катана
                    Или вы по простоте душевной думаете ,что у Саудовской Аравии есть только лука со стрелами и они не смогут причинить ущеб иранским танкерам?

                    Насмешили...вояки конечно с саудитов знатные. Вот гляжу как их шугают повстанцы Йемена так и прихожу к мысли,-что не саудит,тк герой-супермен. wassat
                    Цитата: катана
                    Да и кто будет покупать у такого государства нефть,которое устраивает блокаду ?

                    А все кому она нужна. Вон РФ вся по шею в санкциях и блокадах,однако углеводороды у нас покупают очень бойко.
                    НЕКСУС
                    1. катана Сегодня, 15:13
                      Цитата: НЕКСУС
                      Цитата: катана
                      Или вы по простоте душевной думаете ,что у Саудовской Аравии есть только лука со стрелами и они не смогут причинить ущеб иранским танкерам?

                      Насмешили...вояки конечно с саудитов знатные. Вот гляжу как их шугают повстанцы Йемена так и прихожу к мысли,-что не саудит,тк герой-супермен. wassat
                      Цитата: катана
                      Да и кто будет покупать у такого государства нефть,которое устраивает блокаду ?

                      А все кому она нужна. Вон РФ вся по шею в санкциях и блокадах,однако углеводороды у нас покупают очень бойко.

                      Вы считаете,что "подножку "Ирану будет делать только Саудовская Аравия и за нее никто не ваишется ?И это при том,что фактически иранцы перекроют транспортную артерию ,питающую весь мир нефтью?Да тот же Китай так прижмет мулл ,что им мало не покажется.Конечно ,данный сценарий - это просто манна небесная для русской петрократии ,но она из области произведений авторов фантастических романов.Кроме того,если вы так издевательски описываете войну саудитов против хуситов ,то потрудитесь вспомнить -сколько лет Россия воюет в Сирии ,да не одна ,а практически с целым сомном стран против пресловутого ИГ.
                      катана
                      1. НЕКСУС Сегодня, 15:17
                        Цитата: катана
                        Да тот же Китай так прижмет мулл ,что им мало не покажется.

                        Китай свой канал строит...ему проблемы саудитов до лампочки,а с Ираном они договорятся.
                        Цитата: катана
                        Конечно ,данный сценарий - это просто манна небесная для русской петрократии ,но она из области произведений авторов фантастических романов.

                        Да что вы говорите! wassat Я вас послушаю тогда,когда Иран заговорит о закупке Бастионов и Балов.
                        Цитата: катана
                        сколько лет Россия воюет в Сирии ,да не одна ,а практически с целым сомном стран против пресловутого ИГ.

                        Мда...и сколько же?2 года! Прям целую вечность. wassat
                        НЕКСУС
                      2. катана Сегодня, 15:25
                        Это какой канал строит Китай?Кроме того - одно дело -купить данное вооружение -другое дело -применить его.На этом адьюс,амиго.Рекламируйте свои Бастионы -авось больные на голову персидские муллы и купят их.Заодно поставьте их на Кубу - она вмиг этими ракетами поставит на прикол весь ВМС США ! wassat laughing
                        катана
                      3. kuznec Сегодня, 18:39
                        Вардан, не с сомном, а с сонмом. Кроме того, Россия всегда одна, за редким исключением. Где там сонм? Иран, хезболла, и всего то? Ну может, Турция, которая Вам серпом по гениталиям нынче встала. А вы посчитайте количество стран т.н. "коалиции" :

                        Список государств, вошедших в состав антитеррористической коалиции, состоит из Албании, Австралии, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Ирака, Ирландии, Италии, Японии, Иорданию, Косово, Кувейта, Литвы, Латвии, Ливана, Люксембурга, Македонии, Молдавии, Черногории, Марокко, Индии, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Катара, Южной Кореи, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Тайваня, Турции, Украины, ОАЭ и Великобритании.
                        И все прихвостни СГА по факту. К сожалению, и Сербия.
                        Так что умойтесь.
                        По поводу Вашего ника.
                        Катана - весьма посредственный меч, по сравнению, например, с европейским рыцарским или нашей шашкой, говорю Вам как кузнец. Легенды про архисвойства катан - это легенды, основанные на единичных экземплярах. Вы к ним не относитесь.
                        kuznec
                  2. sivuch Сегодня, 17:51
                    Любой желающий , тем более ,что источников нефти поуменьшится .
                    И где Персидский залив с саудитами и где иранские терминалы .
                    sivuch
            3. Incvizitor Сегодня, 18:26
              Если Иран закупит
              Калибры и побольше то вообще хорошо будет, таким сразу можно американских шавок в регионе на место поставить, особенно если это ещё всё ПРО/ПВО прикрыть. good
              Incvizitor
        2. катана Сегодня, 14:16
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Шура пермский
          цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

          Все зависит от обьекта. Понятно,что у Бастионов специализация иная,нежели работа по сухопутным стационарным обьектам,но как приятное дополнение вполне себе годится.

          Насколько я знаю- "Бастион "стоял на вооружении сирийской армии до начала гражданской войны в этой стране.О кокой неожиданности для сил потенциального супостата вещает автор данной статьи -для меня вообще "темный лес."
          катана
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:19
            Цитата: катана
            Насколько я знаю- "Бастион "стоял на вооружении сирийской армии до начала гражданской войны в этой стране.О кокой неожиданности для сил потенциального супостата вещает автор данной статьи -для меня вообще "темный лес."

            Неожиданность в том,что противокарабельный комплекс оказывается способен работать и по наземным целям.Причем на дальностях,я так думаю,куда больших нежели по морским НЕ СТАЦИОНАРНЫМ целям.
            НЕКСУС
            1. катана Сегодня, 14:50
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: катана
              Насколько я знаю- "Бастион "стоял на вооружении сирийской армии до начала гражданской войны в этой стране.О кокой неожиданности для сил потенциального супостата вещает автор данной статьи -для меня вообще "темный лес."

              Неожиданность в том,что противокарабельный комплекс оказывается способен работать и по наземным целям.Причем на дальностях,я так думаю,куда больших нежели по морским НЕ СТАЦИОНАРНЫМ целям.

              Почему вы подчеркнули ваше слово НЕ СТАЦИОНАРНЫЙ -потому что сами понимаете слабость своей аргументации -если противокорабельная ракета работает по не стационарным целям в море ,то по сараям бармолеев это сделать запросто.Ни для кого в мире сей факт не является каким то сюрпризом.Еще в середине прошлого века штатовцы успешно проводили испытания зенитных ракет против кораблей ,то есть ЗРК исползовали как ПКР.
              катана
              1. НЕКСУС Сегодня, 14:55
                Цитата: катана
                Почему вы подчеркнули ваше слово НЕ СТАЦИОНАРНЫЙ

                Потому что дальность ПКР по стационарной цели априори будет БОЛЬШЕ.
                Цитата: катана
                Еще в середине прошлого века штатовцы успешно проводили испытания зенитных ракет против кораблей ,то есть ЗРК исползовали как ПКР.

                Вы не пузыритесь так то...ПКР Оникс сравнительно новая ракета. И показать ,что и эта ракета способна бить по наземным целям,впрочем как и ракеты ЗРК С-300/400 ,дело нужное.
                НЕКСУС
                1. Vlad.by Сегодня, 16:24
                  Молодой, всезнающий, горячий-горячий, совсем плохой...
                  К тому же уверен в исключительности, всемогуществе и непогрешимости парней за лужей.
                  ...Размажут Иран (так запросто ядерную страну в самом центре полмиранефтеснабжающего региона?), ЗУР как ПКР (эка для нас невидаль, но причем здесь ЗУР, если речь о Бастионе), какой канал строит Китай (это отсутствие любознательности или неумение читать?), раз ПКР может по двигающемуся кораблю попасть, то уж по стационарной наземной то цели запросто (а вот оказывается далеко не факт, есть небольшие такие проблемки) ...
                  Налицо как минимум недостаток эрудиции, а может быть и, о Боже! даже образования.
                  Зато апломба выше крыши.
                  Кто ж его так зомбировал?
                  Vlad.by
              2. kuznec Сегодня, 18:45
                Мдааа-а. Столько постов за неделю после регистрации - Вардан, вы зарплату где получаете? В госдепе, или в аффилированных структурах, похоже.
                Я за 5 лет меньше запостил. Мне работать надо, однако, а не трындеть.
                kuznec
          2. 79807420129 Сегодня, 14:31
            Цитата: катана
            Насколько я знаю- "Бастион "стоял на вооружении сирийской армии до начала гражданской войны в этой стране

            ПКРК "Бастион"был поставлен в Сирию в 2011 году во время начала гражданской войны,а не до.И неожиданностью для янкесов и вас лично стало применение противокорабельного комплекса по НАЗЕМНЫМ целям.
            Цитата: катана
            для меня вообще "темный лес.

            Вот тут с вами согласен,многое для вас темный лес. wink
            79807420129
            1. катана Сегодня, 14:54
              Цитата: 79807420129
              Цитата: катана
              Насколько я знаю- "Бастион "стоял на вооружении сирийской армии до начала гражданской войны в этой стране

              ПКРК "Бастион"был поставлен в Сирию в 2011 году во время начала гражданской войны,а не до.И неожиданностью для янкесов и вас лично стало применение противокорабельного комплекса по НАЗЕМНЫМ целям.
              Цитата: катана
              для меня вообще "темный лес.

              Вот тут с вами согласен,многое для вас темный лес. wink

              Автор статьи ,и похоже ,вы ,исходите из суворовского принципа - удивить -значит победить!О способности противокорабельных ракет работать по наземным целям было известно давно - вы не открыли Америку ,как это пытается представить автор статьи и вы с ним заодно.
              катана
        3. Сергей39 Сегодня, 15:49
          Бастион - это береговой искандер. А в чём разница ?
          Сергей39
      2. 79807420129 Сегодня, 13:49
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        Зато испытали в боевых условиях,ну и рекламу двигатель торговли никто не отменял hi
        79807420129
        1. катана Сегодня, 14:20
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Шура пермский
          цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

          Зато испытали в боевых условиях,ну и рекламу двигатель торговли никто не отменял hi

          Стрелять в сарай бармолеев не есть испытание в боевых условиях .С тем же успехом могли отстреляться на полигонах.
          катана
          1. 79807420129 Сегодня, 14:43
            Цитата: катана
            Стрелять в сарай бармолеев не есть испытание в боевых условиях .С тем же успехом могли отстреляться на полигонах.

            Да вы что уважаемый Размик laughing сарай с бармалеями для вас не есть цель,на них то бармалеев особенно и плевать,не уничтожили бы Бастионом,уничтожили бы Калибром или ВКС,а вот то что вы чешете репу вместе с матрасниками и теперь думаете,может все таки не стоит подходить с недружеским визитом к берегам России и Сирии это и есть главное испытание.И рекламу на рынке вооружений никто не отменял,но рекламируют вооружения все таки в зоне боевого применения,а не по телевизору. wink
            79807420129
      3. Молот 75 Сегодня, 13:54
        Есть полевые испытания, а есть испытания в условиях приближенным к боевым. Чем просто в мишень, лучше в склад боеприпасов, где совершено случайно оказалось оружие из ФША и Израиля!
        Молот 75
      4. strelets_2 Сегодня, 14:01
        Сказано же "....опробовали разнообразные модели ВТО..."!!! А как ещё оценить эффективность, если не в боевом применении?!!!
        strelets_2
      5. The_Lancet Сегодня, 14:08
        Издание напоминает, что именно РЛС «Бастиона» подсветили теперь уже печально знаменитый американский эсминец "Дональд Кук"

        Почему он печально знаменит?Трагедий с ним не случалось
        The_Lancet
        1. 79807420129 Сегодня, 14:17
          Цитата: The_Lancet
          Почему он печально знаменит?Трагедий с ним не случалось

          Да и слава Богу что не случилось yes Только вот многие причерноморские государства ржали месяца два,всякое Крым видел и плохое и хорошее,но такого драпа они еще не видели. hi
          79807420129
        2. катана Сегодня, 14:25
          Цитата: The_Lancet
          Издание напоминает, что именно РЛС «Бастиона» подсветили теперь уже печально знаменитый американский эсминец "Дональд Кук"

          Почему он печально знаменит?Трагедий с ним не случалось

          По версии сайта ВО -американцев жидко понесло после облучения и все гальюны были забити экскриментами с корабля.Русская подлодка брала пробы воды у эсминца и подтвердила,что у американских моряков жидкий понос! wassat bully
          катана
      6. gurzuf Сегодня, 14:24
        Воробьи это поняли и стали меньше чирикать laughing
        gurzuf
      7. Piramidon Сегодня, 14:27
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        А если бы запуск был на полигоне по фанерным мишеням, то было бы выгоднее? А тут и оружие испытали и бармалеев раздолбали и шоу для "партнеров" устроили
        Piramidon
      8. BerBer Сегодня, 14:28
        Очередной раз испытали. Ну и потом, вы знаете по каким целям они применялись?
        BerBer
      9. chenia Сегодня, 14:32
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы.


        Так это испытания и с пользой.При успехе дважды радует.
        chenia
      10. dubovitskiy.1947 Сегодня, 14:51
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        Опытовые пуски по картонным мишеням вообще не имеют оценочной стоимости. Начитались в детстве басен Эзопа? Про Лису и виноград наиболее запомнилась?
        dubovitskiy.1947
      11. Uryukc Сегодня, 15:14
        Цитата: Шура пермский
        цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        В тот раз отстрелялись по бункеру, Калибры его невзяли бы, есть подозрение что и Оникс не справился. На видео бармалеев отображающем результаты атаки видно, что боевая часть не проникла внутрь бункера, правда видео изнутри не было, так что скорее всего там все порушено. Так что жахнули тем что могло было уместно и единственно эффективно. Конечно Ониксы стоят дороже чем жизни исламистов, однако как известно понт дороже денег. Вообщем все правильно сделали.
        Uryukc
      12. svp67 Сегодня, 16:25
        Цитата: Шура пермский
        ена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

        Да, если только ракета уже не шла под списание...И в этом свете, я так и не понял, что ж наши "прединфаркными" "Гранитами" с "Кузнецова" и "Петра" в свое время не отстреляли...
        svp67
        1. Vlad.by Сегодня, 16:44
          Кузнецову предстояло еще обратно мимо "дружественной Европы" домой чапать. А вдруг чего...
          Vlad.by
          1. svp67 Сегодня, 16:46
            Цитата: Vlad.by
            А вдруг чего...

            Б.к. можно было и "освежить" прямо в море...
            svp67
    2. Vard Сегодня, 13:39
      Боевые испытания очень нужная вещь... Теперь можно с уверенностью сказать... Работает...
      Vard
      1. Александр 3 Сегодня, 13:43
        Полигонные стрельбы с пользой для дела.
        Александр 3
      2. svp67 Сегодня, 16:48
        Цитата: Vard
        Теперь можно с уверенностью сказать... Работает...

        И это РАДУЕТ, а то что то слишком часто стал слышать, "но что то пошло не так..."
        svp67
    3. Romario_Argo Сегодня, 13:58
      нормальная практика
      16 октября 2016 года на СФ, ПЛАРК пр. 949А "Смоленск" отстрелялся ПКР П-700 "Гранит" по Новой Земле
      26 октябре 2017 ПЛАРК пр. 949А "Воронеж" так же, произвел пуск, ПКР П-700 по Новой Земле
      Romario_Argo
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:01
        Цитата: Romario_Argo
        нормальная практика
        16 октября 2016 года на СФ, ПЛАРК пр. 949А "Смоленск" отстрелялся ПКР П-700 "Гранит" по Новой Земле
        26 октябре 2017 ПЛАРК пр. 949А "Воронеж" так же, произвел пуск, ПКР П-700 по Новой Земле

        Граниты были скорее всего близки к списанию...а так с пользой для дела их употребили ,ну и намекнули заклятым друзьям,что наши ПКР способны и по наземным целям работать. Причем даже те,что в СССР создали.
        НЕКСУС
        1. Romario_Argo Сегодня, 14:12
          кстати, в ноябре 2016-го - феврале 2017 года, какой то из ПЛАРК пр. 949А был в составе оперативного соединения ВМФ России у берегов Сирии.
          так что возможно не только "Бастионами" отстрелись
          Romario_Argo
    4. Alexey RA Сегодня, 14:01
      Цитата: НЕКСУС
      То есть Бастионы успешно способны работать не только по морским целям но и по обьектам на суше...

      При этом формально, как береговые ПКРК, не подпадая под Договор о ликвидации РСМД.
      Alexey RA
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:03
        Цитата: Alexey RA
        При этом формально, как береговые ПКРК, не подпадая под Договор о ликвидации РСМД.

        В самую точку. wink good А думаю,кто ж это заметит то... laughing
        НЕКСУС
        1. Alexey RA Сегодня, 14:07
          Тут ещё один интересный вопрос - а не влезет ли в ПУ "Бастиона" КР "калибр" - точнее, 3М14? wink
          Alexey RA
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:13
            Цитата: Alexey RA
            Тут ещё один интересный вопрос - а не влезет ли в ПУ "Бастиона" КР "калибр" - точнее, 3М14? wink

            Уже разработана УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУ...и думаю именно ее будут ставить как на корабли,так и на береговые комплексы,тк номенклатура ракет обновляется и на подходе Циркон.
            НЕКСУС
      2. тол100в Сегодня, 14:26
        Цитата: Alexey RA
        , не подпадая под Договор о ликвидации РСМД.

        Очень точно и вовремя подмечено!
        тол100в
      3. Мимопроходил Сегодня, 17:06
        Если бы не подпадали, то давно бы сотни Клаб-М стояли бы на вооружении
        Мимопроходил
        1. Alexey RA Сегодня, 17:31
          Цитата: Мимопроходил
          Если бы не подпадали, то давно бы сотни Клаб-М стояли бы на вооружении

          Если бы "Бастионы" подпадали под ДРСМД, то их вообще не приняли бы на вооружение - как нарушающие Договор.
          Alexey RA
    5. Sargas Сегодня, 15:08
      Если в него влезает "Оникс", то если мне не изменяет склероз, это означает что в "Бастионе" пусковая стандарта "Клаб". А это означает что в Бастион можно зарядить и морскую версию ракеты, которая на 2000++ км летает...
      Sargas
    6. kuznec Сегодня, 18:20
      Таки и проверить надобно палицу по морде)) А не токмо грозить.
      kuznec
  2. iliitchitch Сегодня, 13:50
    Массаракш . Шойгу - ЗМЕЙ , чёрт побери ! Выдернул всё Советское и дёрнул Российское в нужном направлении . Главное , чтобы после Путина и Шойгу мы в ж не остались , люди уже поверили . Почти поверили .
    iliitchitch
    1. kuznec Сегодня, 18:21
      За цитирование Стругацких - особый плюсик)) Массаракш))
      kuznec
  3. ПалБор Сегодня, 13:53
    Цитата: Шура пермский
    цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы... пушкой по воробьям палят...

    Ну почему же...Ракетой по кораблям пустыни.
    ПалБор
    1. strelets_2 Сегодня, 14:04
      "Осторожно в офисе - дятлы"! Объявление в приёмной,
      strelets_2
  4. Egorovich Сегодня, 14:02
    Если матрасным экспертам "понравился"российский "Бастион" до шокового состояния, то остается просто порадоваться за Россию и за наше оружие.
    Egorovich
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:09
    Универсальность,простота конструкции и эксплуатации, всегда были
    Сибирский цирюльник
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:10
      Отличительной особенностью русского оружия
      Сибирский цирюльник
  6. Nikolaevich I Сегодня, 14:09
    Ну "Бастионы"....ну и чё? Чё мы ПКР в Сирии ранее не видали ? А ПКР Х-35 забыли уже что ли ? tongue
    Nikolaevich I
  7. san4es Сегодня, 14:13
    Поэтому боевое применение данного оружия в ноябре прошлого года стало настоящим шоком не только для американских и натовских экспертов, но даже и для части российских специалистов»

    san4es
  8. Nikolaevich I Сегодня, 14:24
    P.S.Кстати,интересная "параллель" вырисовывается ! ПКР "Оникс"("Яхонт")----"БраМос". На вооружении сухопутных войск Индии принят ракетный комплекс ( подобный "бастиону" wink ) с "сухопутной" версией ПКР "БраМос".Главная особенность-специальное ПО,позволяющее "брамосам" поражать радиоконтрастные цели на суше...
    Nikolaevich I
  9. gromoboj Сегодня, 16:10
    Разве что Искандерами там ещё не шмаляли.
    gromoboj
  10. Alexey-74 Сегодня, 16:41
    Интересно, получается мы можем пальнуть и по земле и по морю....и нам пофиг какой объект - утопить, или разнести в дребезги.... аналитики в НАТО и Пентагоне получили вывих мозга.............. wassat
    Alexey-74
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