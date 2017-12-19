18:50 19 декабря

ВВС Израиля модернизируют полученные из США истребители F-15D

ВВС Израиля проводят модернизацию полученных из избытков ВВС США 9 самолетов F-15D – все они ранее служили в ВВС Национальной Гвардии США, сообщает oleggranovsky.livejournal.com со ссылкой на сайт ВВС.

ВВС Израиля модернизируют полученные из США истребители F-15D


На начальном этапе модернизируются 4 двухместных самолета, первый из них поступит на вооружение в начале 2018 г. Далее тот же процесс пройдут остальные 5, ими заменят такое же количество списываемых одноместных F-15.




«Процесс модернизации достаточно трудоемкий, включает "картографирование самолета", его разборку до уровня скелета, снятие американских систем и установку израильских. Уже завершены 85% работ на первом самолете, после его введения в строй начнется модернизация второго. Над каждым истребителем работают 170 дней, т.е. около полгода, в то время как обычно подобные проекты занимали по два года. И это при том, что в системы самолета вносятся изменения, которые израильские F-15 претерпевали на протяжении 30 лет», – говорится в материале.



После завершения работ и наземной проверки всех систем, начнутся летные испытания первого истребителя в эскадрилье Центра испытательных полетов ВВС (МАНАТ). Первый полет запланирован на январь 2018 года. Самолёт должен поступить на вооружение 106-й эскадрильи («Ход hа-Ханит»).

Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 12

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:58
    Как говорится отдали за ненадобностью...интересно было бы сравнить матрассовские Ф-15 с израильскими после модернизации.
    НЕКСУС
    1. Александр 3 Сегодня, 14:05
      Так думаю это будет другой самолет,вот только движок и планер прежние ,а это на этом уровне отставание.
      Александр 3
      1. NIKNN Сегодня, 14:18
        Цитата: Александр 3
        Так думаю это будет другой самолет,вот только движок и планер прежние ,а это на этом уровне отставание.

        Тюнинг это вещь , обвес под F-22 или под F-35 навесят?... smile

        Шутка, а так то умеют . И главное свое ставят, важное дело, по крайней мере в электронике вирусов не будет...
        NIKNN
        1. Джедай Сегодня, 14:24
          Николай hi Шутки - шутками, но ожидание постоянного удара со стороны соседей воспитывает нешуточный профессионализм в обеспечении собственной безопасности. yes
          Джедай
          1. NIKNN Сегодня, 15:15
            Цитата: Джедай
            Николай hi Шутки - шутками, но ожидание постоянного удара со стороны соседей воспитывает нешуточный профессионализм в обеспечении собственной безопасности. yes

            Это безусловно. Они могут из авиатехники вытащить больше, чем в нее разработчиками закладывалось. Взять хоть "Мираж" ихний, хоть его продолжение "Кфир". Ни чего кроме уважения не вызывает.. smile А электронику с программным обеспечением штатовским, так по любому менять надо, если не совсем дятел... request
            NIKNN
            1. Джедай Сегодня, 17:32
              Хоть и далёк я от авиации, но по поводу Миража и Кфира кое-что читал... wink
              Джедай
        2. Владимир16 Сегодня, 14:27
          Если бы вместо евреев это было написано про китайцев, то многие кинулись бы писать о воровсте китайцами технологий.
          Но тут про евреев. Евреям можно laughing Они не воруют, они сами делают lol
          Процесс модернизации достаточно трудоемкий, включает "картографирование самолета", его разборку до уровня скелета, снятие американских систем и установку израильских.
          Владимир16
          1. voyaka uh Сегодня, 15:08
            Ф-16 и Ф-15 поставляются в Израиль с полностью открытой
            технологией, всеми документами и файлами, ПО.
            Так что воровать тут нечего.
            voyaka uh
            1. Владыка Ситх Сегодня, 18:37
              F-15 и F-16 отличные самолеты. А вот F-35 я с сарказмом отношусь, даже с израильской электроникой.
              Владыка Ситх
    2. Джедай Сегодня, 14:09
      Цитата: НЕКСУС
      интересно было бы сравнить матрассовские Ф-15 с израильскими после модернизации.

      Почему-то думаю что сравнение будет не в пользу американских.
      Джедай
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:14
        Цитата: Джедай
        Почему-то думаю что сравнение будет не в пользу американских.

        Вот и я о том же...
        НЕКСУС
  2. Topotun Сегодня, 14:43
    Почему нет? Вполне приличные машины, при нормальной модернизации пожалуй не уступят хваленому F-35. Израиль даже модернизацию Миг-21 предлагал.... И вроде тоже потенциал был.
    Topotun
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