ВВС Израиля модернизируют полученные из США истребители F-15D
ВВС Израиля проводят модернизацию полученных из избытков ВВС США 9 самолетов F-15D – все они ранее служили в ВВС Национальной Гвардии США, сообщает oleggranovsky.livejournal.com со ссылкой на сайт ВВС.
На начальном этапе модернизируются 4 двухместных самолета, первый из них поступит на вооружение в начале 2018 г. Далее тот же процесс пройдут остальные 5, ими заменят такое же количество списываемых одноместных F-15.
«Процесс модернизации достаточно трудоемкий, включает "картографирование самолета", его разборку до уровня скелета, снятие американских систем и установку израильских. Уже завершены 85% работ на первом самолете, после его введения в строй начнется модернизация второго. Над каждым истребителем работают 170 дней, т.е. около полгода, в то время как обычно подобные проекты занимали по два года. И это при том, что в системы самолета вносятся изменения, которые израильские F-15 претерпевали на протяжении 30 лет», – говорится в материале.
После завершения работ и наземной проверки всех систем, начнутся летные испытания первого истребителя в эскадрилье Центра испытательных полетов ВВС (МАНАТ). Первый полет запланирован на январь 2018 года. Самолёт должен поступить на вооружение 106-й эскадрильи («Ход hа-Ханит»).
На начальном этапе модернизируются 4 двухместных самолета, первый из них поступит на вооружение в начале 2018 г. Далее тот же процесс пройдут остальные 5, ими заменят такое же количество списываемых одноместных F-15.
«Процесс модернизации достаточно трудоемкий, включает "картографирование самолета", его разборку до уровня скелета, снятие американских систем и установку израильских. Уже завершены 85% работ на первом самолете, после его введения в строй начнется модернизация второго. Над каждым истребителем работают 170 дней, т.е. около полгода, в то время как обычно подобные проекты занимали по два года. И это при том, что в системы самолета вносятся изменения, которые израильские F-15 претерпевали на протяжении 30 лет», – говорится в материале.
После завершения работ и наземной проверки всех систем, начнутся летные испытания первого истребителя в эскадрилье Центра испытательных полетов ВВС (МАНАТ). Первый полет запланирован на январь 2018 года. Самолёт должен поступить на вооружение 106-й эскадрильи («Ход hа-Ханит»).
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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