Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России

Беглое прочтение, особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна в целом... налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира.

В частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент, потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги.