19:08 19 декабря

Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков прокомментировал американскую стратегию безопасности. По словам Пескова, даже беглое прочтение американской стратегии позволяет прийти к однозначному выводу о том, что США явно не собираются отказываться от идеи однополярного мира. Заявление пресс-секретаря главы государства приводит информационное агентство ТАСС:
Беглое прочтение, особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна в целом... налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира.

Напомним, что США в очередной раз назвали Россию и Китай главными геополитическими угрозами для интересов Вашингтона. В списке угроз «государственного» характера для США – Иран и Северная Корея.

Комментируя американскую стратегию безопасности, Дмитрий Песков заявил, что в ней есть и «положительные моменты». Из заявления Пескова:
В частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент, потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги.



Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России


Песков привёл и пример позитивного сотрудничества. Это предупреждение российских спецслужб со стороны американских коллег о подготовке террористического подполья к атаке в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп, напомним, заявил, что работа американских спецслужб «спасла жизни тысячам россиян».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Венд Сегодня, 14:18
    Вот это верное решение!
    Венд
    1. Джедай Сегодня, 14:28
      Не будем торопиться и посмотрим насколько слова будут соответствовать действиям.
      Джедай
      1. Венд Сегодня, 14:30
        Цитата: Джедай
        Не будем торопиться и посмотрим насколько слова будут соответствовать действиям.

        Это само собой, но решение правильное.
        Венд
        1. Джедай Сегодня, 14:33
          Не отрицаю, но и не тороплюсь радоваться. yes
          Джедай
          1. Лексус Сегодня, 14:57
            Присоединяюсь. Не так важно, что произносят "говорящие головы", существенно то, что потом "руки" делают. При непременном условии, что они растут оттуда, откуда нужно wink
            Лексус
          2. Sergey53 Сегодня, 15:24
            "Там где это выгодно России" звучит красиво. Но где это ТАМ?
            Sergey53
        2. 79807420129 Сегодня, 14:54
          Цитата: Венд
          Это само собой, но решение правильное.

          Цитата: Джедай
          посмотрим насколько слова будут соответствовать действиям.

          Коллеги,многое что произносится на публику,совершенно наоборот делается без слов и свидетелей,этим кстати все политики мира занимаются.Остается только глядеть что и как будет.Но что находить точки соприкосновения это можно и нужно. hi
          79807420129
      2. Идущий Сегодня, 14:32
        США ещё долго будет пытаться смотреть на всех "сверху" и разговаривать с позиции силы , но только Россия это не приемлет .
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:35
          Вроде уже прошла пора озабоченностей и невнятных бормотаний, но посмотрим...
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:37
            Мы это понимаем , США не хочет это признавать реальностью.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:39
              Привыкли считать себя главнюками - вот и весь секрет.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:42
                Пусть себя считаю кем хотят , но а мы :


                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 14:43
                  Именно так. Не тот случай, где нужна спешка.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 14:49
                    А они начинают дергаться , совершать непродуманные шаги и допускать ляпы.

                    Идущий
                  2. Лексус Сегодня, 15:01
                    Да, не под один из трёх не подходит)
                    Лексус
  2. AST507 Сегодня, 14:18
    "Песков привёл и пример позитивного сотрудничества. Это предупреждение российских спецслужб со стороны американских коллег о подготовке террористического подполья к атаке в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп, напомним, заявил, что работа американских спецслужб «спасла жизни тысячам россиян»."
    Вот за это спасибо от души.Можем же сотрудничать.Хоть в чем-то,про Царнаевых и мы их предупреждали,без толку,правда,не поверили,наверное...
    AST507
    1. MoJloT Сегодня, 14:22
      Может и поверили, может и за ранее знали, может и сами организовали... Черт их поймет.
      Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов
      Томас Джефферсон 3-й президент США
      MoJloT
      1. AST507 Сегодня, 14:26
        Не удивлюсь,на них это похоже,и "нападение" вьетнамцев на их корабль,и 11 сентября,и много ещё чего вызывает невольно в памяти слова Джефферсона... может и сами организовали...
        hi
        AST507
    2. iliitchitch Сегодня, 14:38
      Цитата: AST507
      Вот за это спасибо от души.Можем же сотрудничать.Хоть в чем-то,про Царнаевых и мы их предупреждали,без толку,правда,не поверили,наверное...

      Страна-террорист слила своих ненужных . Карту в понос после прикупа , понимаем ? Воплей о Сотрудничестве и Налаживании только не надо . Не ищи корефанов там , где их нет . Всё-таки у нас Президент наивен иногда , к сожалению . Хотя , по-человечески , можно понять . В натуре раб на галере - корабль Е , море Е - И ? Пищи , но греби . Эти его ответы на вопросы - хоть один президент на Планете на такое способен ?
      Такой страной , как мы , попробуй порули . С Наступающим , Владимир Владимирович !
      iliitchitch
      1. Комментарий был удален.
  3. Кроу Сегодня, 14:18
    Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России
    Хоть бы свое что-нибудь придумали, а то точь-в-точь перефразированная фраза госдепа!
    Кроу
    1. Комментарий был удален.
    2. MoJloT Сегодня, 14:23
      В политике это называется принцип взаимности)
      MoJloT
      1. Кроу Сегодня, 14:28
        В производстве, творчестве и бизнесе это называется - плагиат!
        Кроу
        1. MoJloT Сегодня, 14:32
          Вот плагиат так плагиат
          MoJloT
    3. Правда Сегодня, 14:59
      Цитата: Кроу
      Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно

      В смысле деньги, дома и дети там. Так выгоднее.)
      Правда
      1. Sergey53 Сегодня, 15:30
        Я представляю как ему тяжело.
        Sergey53
  4. assa67 Сегодня, 14:25
    значит,при желании,можем сотрудничать.....
    assa67
  5. _V5 Сегодня, 14:31
    Ну в России всё ОК.
    _V5
  6. Topotun Сегодня, 14:41
    Там где выгодно России - совсем не выгодно США. Поэтому боюсь точек сотрудничества нет. И здесь главное,что бы правительство не пыталось под понятие выгодно подтаскивать понятие "партнеры" ведь.....
    Topotun
    1. Esoteric Сегодня, 15:06
      Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России

      А вы говорите:
      Цитата: Topotun
      Там где выгодно России - совсем не выгодно США.

      Покажите свои часы, и я скажу, кому из вас больше доверия... lol
      Нас четверть века держат за не совсем умных. Исторические примеры: Германия, доверила США золотой запас в размере 300 тонн. Еле-еле нашла, да и то, не своё и не всё (пока)...Китай купил золото в США... belay Внутри оказался вольфрам... belay Мы в Сирии уничтожали ИГИЛ, США вели их через коридоры и снабжали оружием, как оппозицию. yes Какая любовь может быть к тем, кто является инициатором военной и экономической блокады и санкций? За что любить тех, кто даже в спорте нашёл политическую подоплеку? Россиян и американцев может свести вместе только любовь к доллару. Это уже чисто меркантильные интересы...
      Есть страны, с которыми налаживать взаимные интересы проще и выгоднее: Германия, Италия...Но, если честно, пора озаботиться внутренними проблемами в стране...
      Esoteric
      1. Topotun Сегодня, 15:14
        А наши внутренние проблемы напрямую завязаны на внешние. По крайней мере пока мы так сильно зависим от доллара... Зря что ли на ветке ранее проходило обсуждение узаконивания лоббирования. Вот уж наши бизнесмены развернулись бы... А так да, к некоторым нашим "партнерам" лучше изначально относиться как к врагам.
        Topotun
  7. Altona Сегодня, 14:54

    Жена, хоть и россиянка, с американским паспортом и квартирой в США явно подталкивают Дмитрия к сотрудничеству с США "там,где это выгодно".
    Altona
    1. Правда Сегодня, 15:16

      Как Вам не стыдно?!
      Правда
  8. коноправ Сегодня, 14:55
    Слова то какие, какой стиль! " абсолютно корреспондируется с нашим ". Продолжим! Трамп - трампонтируется, Песков - песконтируется, президент - президентируется. Надо запомнить и применить при случае.
    коноправ
    1. Antidote Сегодня, 14:58
      На место Лаврова метит, тренируется...
      Antidote
  9. коноправ Сегодня, 15:05
    Ага....дипломатизируется.
    коноправ
  10. воттак Сегодня, 15:41
    ништяк этой "россии", всегда выгадно
    воттак
  11. Комментарий был удален.
  12. mss001 Сегодня, 16:57
    С психически больными англосаксами становится ВСЁ ОПАСНЕЕ жить на одной планете. Эти нелюди обладают настолько ТУПЫМ восприятием окружающего мира, что для них где-то там, далеко во вселенной или в другом измерении, должна существовать какая-то ОТДЕЛЬНАЯ планета, не такая, как наша, КОММУНАЛЬНАЯ. И мы будем вынуждены НАПРАВИТЬ их ТУДА, в другое измерение, на её поиски...
    mss001
  13. поневолебрат Сегодня, 16:59
    Посмотрел комменты и понял не по теме: Президенту срочно надо сливать пескова, ну и медведева (правда тамо "еще давнее" пора, но к нему привыкли как к мозоли)
    поневолебрат
  14. NKVD Сегодня, 18:30
    Ты за всех Песков не отвечай. Сотрудничать будите там где это выгодно вам и вашим олигархам.Нагнули вас с олимпиадой ваши партнеры, не трудно догадатся какие.
    NKVD
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