Песков: Будем сотрудничать с США там, где это выгодно России
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков прокомментировал американскую стратегию безопасности. По словам Пескова, даже беглое прочтение американской стратегии позволяет прийти к однозначному выводу о том, что США явно не собираются отказываться от идеи однополярного мира. Заявление пресс-секретаря главы государства приводит информационное агентство ТАСС:
Напомним, что США в очередной раз назвали Россию и Китай главными геополитическими угрозами для интересов Вашингтона. В списке угроз «государственного» характера для США – Иран и Северная Корея.
Комментируя американскую стратегию безопасности, Дмитрий Песков заявил, что в ней есть и «положительные моменты». Из заявления Пескова:
Песков привёл и пример позитивного сотрудничества. Это предупреждение российских спецслужб со стороны американских коллег о подготовке террористического подполья к атаке в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп, напомним, заявил, что работа американских спецслужб «спасла жизни тысячам россиян».
Беглое прочтение, особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна в целом... налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира.
Напомним, что США в очередной раз назвали Россию и Китай главными геополитическими угрозами для интересов Вашингтона. В списке угроз «государственного» характера для США – Иран и Северная Корея.
Комментируя американскую стратегию безопасности, Дмитрий Песков заявил, что в ней есть и «положительные моменты». Из заявления Пескова:
В частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент, потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги.
Песков привёл и пример позитивного сотрудничества. Это предупреждение российских спецслужб со стороны американских коллег о подготовке террористического подполья к атаке в Санкт-Петербурге. Дональд Трамп, напомним, заявил, что работа американских спецслужб «спасла жизни тысячам россиян».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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