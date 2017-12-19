19:09 19 декабря

Судно «Академик Александров» проходит швартовые испытания

У причальной стенки головного завода Центра судоремонта «Звёздочка» продолжается достройка и обширная программа швартовных испытаний заказа, начавшаяся еще в сентябре текущего года, сообщает zvezdochka-ru.livejournal.com.



На начало декабря техническая готовность судна составила более 80 процентов. Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.


«Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. После завершения постройки корпуса основной задачей судостроителей и контрагентов стало формирование систем и подключение оборудования. Почти завершены работы по машинно-котельному отделению, окончены испытания основного корпуса и цистерн, контрольные испытания которых запланированы на декабрь текущего года. В ноябре 2017 года корабелы успешно осуществили пуск энергоустановки заказа с синхронизацией работы всех дизель-генераторов. Это дало старт швартовным испытаниям систем охлаждения энергоустановки, пожаротушения, электродвижения», – говорится в релизе предприятия.

Сообщается, что основным рабочим оборудованием «Александрова» являются краны, коих на борту судна три, грузоподъёмностью от 2 до 100 тонн. Их особенность – индивидуальность. До конца года планируется завершить грузовые испытания этих новинок.

Заводские судостроители отмечают: «проект петербургских машиностроителей хоть и новый, но уже сейчас можно судить, что по ряду характеристик существенно превосходит зарубежные аналоги, в том числе тяжелый кран от итальянского изготовителя на первом "академике", построенном на ягринской верфи – "Академике Ковалеве"».

На общем позитивном фоне успешного хода работ есть и некоторые негативные моменты: «сокращение финансирования программы строительства сдерживает темп работ в части своевременной оплаты запланированных поставок оборудования и материалов, оплаты работ контрагентских организаций». Поэтому срок сдачи судна несколько сдвигается, как и запланированный первый выход в море на ходовые испытания.

Согласно последней информации, ходовые испытания планируется начать летом следующего года.

Использованы фотографии: Центр судоремонта «Звёздочка»
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Комментарии 12

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:39
    На начало декабря техническая готовность судна составила более 80 процентов. Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.

    Я так понимаю это морской разведчик. Очень нужный кораблик.
    НЕКСУС
    1. Идущий Сегодня, 15:00
      Да , любой научник это разведчик.
      Идущий
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:01
        Цитата: Идущий
        Да , любой научник это разведчик.

        Это судно двойного назначения,а значит и с военной точки зрения будет использоваться как разведчик.
        НЕКСУС
        1. Сергей39 Сегодня, 15:08
          Вообще то это спасательный буксир ледового класса
          Сергей39
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:11
            Цитата: Сергей39
            Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.

            Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.

            Вам же не скажут,чего он там исследовать будет...
            НЕКСУС
            1. Сергей39 Сегодня, 15:31
              Это так. Но фантазировать можно долго. Наличие кранов говорит о подьёме со дна больших грузов.Вот тут есть широкое поле для фантазий
              Сергей39
    2. andy.v.lee Сегодня, 17:00
      Все хорошо, кроме вот этого позора:
      Вместе с ними на борт ОИС ежедневно поднимаются более полусотни представителей других предприятий-смежников, в том числе не только наших соотечественников. Например, специалисты из Китая закончили испытания антикреновой системы «Александрова», уже в текущем месяце представители российского отделения «Rolls-Roys» приступят к пуско-наладке винто-рулевых колонок, а в следующем году норвежцы будут испытывать подруливающие устройства судна.

      http://www.sdelanounas.ru/blogs/101863/
      Вот и сейчас на «Звёздочке» ждут группу из Италии, которая будет отслеживать ввод в действие глубоководной лебёдки их производства.
      andy.v.lee
  2. Лексус Сегодня, 14:47
    Очень много плохих новостей было про "Звёздочку". Наконец хорошая. Спасибо!
    Лексус
  3. assa67 Сегодня, 14:47
    какой красавец!.....видно навигацию делают по высшему разряду....
    Цитата: НЕКСУС
    Очень нужный кораблик.

    с десяток таких надо
    assa67
  4. Sonet Сегодня, 14:56
    Красавец.Хорошо что еще и ледового класса.
    Sonet
  5. san4es Сегодня, 15:00
    soldier
    Наряду с выполнением широкого комплекса поисково- спасательных работ в морских и океанских акваториях судно "Академик Александров" предназначено для морской транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования,
    командование ВМФ планирует в перспективе применять суда этого проекта для обеспечения действий группировок и отрядов боевых кораблей в дальней и ближней морских зонах.
    Водоизмещение судна - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс судна Arc-5 позволяет самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м - в летне-осеннюю. Район плавания не ограничен.
    san4es
  6. Воронок Сегодня, 16:13
    Камуфляж под Арктику заточен?
    Воронок
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