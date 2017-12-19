Судно «Академик Александров» проходит швартовые испытания
У причальной стенки головного завода Центра судоремонта «Звёздочка» продолжается достройка и обширная программа швартовных испытаний заказа, начавшаяся еще в сентябре текущего года, сообщает zvezdochka-ru.livejournal.com.
На начало декабря техническая готовность судна составила более 80 процентов. Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.
«Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. После завершения постройки корпуса основной задачей судостроителей и контрагентов стало формирование систем и подключение оборудования. Почти завершены работы по машинно-котельному отделению, окончены испытания основного корпуса и цистерн, контрольные испытания которых запланированы на декабрь текущего года. В ноябре 2017 года корабелы успешно осуществили пуск энергоустановки заказа с синхронизацией работы всех дизель-генераторов. Это дало старт швартовным испытаниям систем охлаждения энергоустановки, пожаротушения, электродвижения», – говорится в релизе предприятия.
Сообщается, что основным рабочим оборудованием «Александрова» являются краны, коих на борту судна три, грузоподъёмностью от 2 до 100 тонн. Их особенность – индивидуальность. До конца года планируется завершить грузовые испытания этих новинок.
Заводские судостроители отмечают: «проект петербургских машиностроителей хоть и новый, но уже сейчас можно судить, что по ряду характеристик существенно превосходит зарубежные аналоги, в том числе тяжелый кран от итальянского изготовителя на первом "академике", построенном на ягринской верфи – "Академике Ковалеве"».
На общем позитивном фоне успешного хода работ есть и некоторые негативные моменты: «сокращение финансирования программы строительства сдерживает темп работ в части своевременной оплаты запланированных поставок оборудования и материалов, оплаты работ контрагентских организаций». Поэтому срок сдачи судна несколько сдвигается, как и запланированный первый выход в море на ходовые испытания.
Согласно последней информации, ходовые испытания планируется начать летом следующего года.
На начало декабря техническая готовность судна составила более 80 процентов. Согласно техническому проекту третий в серии заказ предназначен для проведения спасательных операций и глубоководных исследований мирового океана.
«Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. После завершения постройки корпуса основной задачей судостроителей и контрагентов стало формирование систем и подключение оборудования. Почти завершены работы по машинно-котельному отделению, окончены испытания основного корпуса и цистерн, контрольные испытания которых запланированы на декабрь текущего года. В ноябре 2017 года корабелы успешно осуществили пуск энергоустановки заказа с синхронизацией работы всех дизель-генераторов. Это дало старт швартовным испытаниям систем охлаждения энергоустановки, пожаротушения, электродвижения», – говорится в релизе предприятия.
Сообщается, что основным рабочим оборудованием «Александрова» являются краны, коих на борту судна три, грузоподъёмностью от 2 до 100 тонн. Их особенность – индивидуальность. До конца года планируется завершить грузовые испытания этих новинок.
Заводские судостроители отмечают: «проект петербургских машиностроителей хоть и новый, но уже сейчас можно судить, что по ряду характеристик существенно превосходит зарубежные аналоги, в том числе тяжелый кран от итальянского изготовителя на первом "академике", построенном на ягринской верфи – "Академике Ковалеве"».
На общем позитивном фоне успешного хода работ есть и некоторые негативные моменты: «сокращение финансирования программы строительства сдерживает темп работ в части своевременной оплаты запланированных поставок оборудования и материалов, оплаты работ контрагентских организаций». Поэтому срок сдачи судна несколько сдвигается, как и запланированный первый выход в море на ходовые испытания.
Согласно последней информации, ходовые испытания планируется начать летом следующего года.
Использованы фотографии: Центр судоремонта «Звёздочка»
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