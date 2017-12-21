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Информация от боевика
Незамеченной прошла дата 11 декабря. А это день ввода войск в Чеченскую республику в 1994 году для наведения конституционного порядка. Много воды утекло с тех пор. Чечня уже не на первых страницах газет, и слава богу. Но война с террором продолжается. Представляю читателям «ВО» информацию тех лет с противоположной стороны. В начале второй Чеченской кампании среди военнослужащих, выполнявших боевые задачи, было распространено это признание боевика. Уже много лет прошло после этого, но информация в нем не потеряла актуальности.
Статью в полном смысле слова не стал писать, решил представить все как есть. Орфография и пунктуация не изменена. Выводы, как говорится, делайте сами.
Я, можно сказать, бывший боевик. Но прежде всего я бывший сержант СА, которого бросили на поле боя в ДРА за несколько недель до, как я узнал потом, вывода наших войск из ДРА. Итак, я с тремя переломами конечностей, ребер, сильнейшим сотрясением в 27 лет стал седым мусульманином. "Приютил", а возможно купил меня хозареец, видимо, когда-то живший в СССР или России, немного знавший русский язык. У него оказались мои документы, он меня выходил, а когда я стал понимать пушту, узнал, что война закончилась, СССР - нет, и так далее. Я стал членом его семьи, но это длилось недолго. С гибелью Наджиба все изменилось. Сначала не вернулся с поездки в Пакистан мой тесть. К тому времени мы перебрались из-под Кандагара в Кундуз. А когда я вернулся с запчастями в свой дом ночью, парнишка сосед сообщил по секрету, что спрашивали и искали меня. Через два дня талибы взяли и меня. Так я стал "добровольно" боевиком-наемником.
Шла война в Чечне – первая. Таких, как я, арабов, чеченцев стали готовить для джихада в Чечне. Готовили в лагерях под Мазари-Шарифом. Затем переслали под Кандагар. Были среди нас украинцы, казахи, узбеки, много иорданцев, но с Ирака и других мусульманских государств не было. После подготовки, последнее наставление давали натовские инструктора. Перебросили нас в Турцию, там лагеря пересылки, отдыха и лечения "чеченцев". Говорят, высококвалифицированные врачи тоже бывшие советские. Через государственную границу нас переправляли по железной дороге без остановок, провезли через всю Грузию. В Аргунском, видимо, ущелье в Грузии нам выдали паспорта РФ на жителей Чечни. В Грузии нас встречали и относились как к героям. Никакие власти нам не чинили препятствии. Прошли аклиматизацию - первая война закончилась. В лагере началась боевая подготовка, горная. Затем возили, носили оружие, боеприпасы в Чечню Через Азербайджан, Дагестан, Аргунское ущелье; Панкисское ущелье и через Ингушетию. Часть грузов шла железной дорогой в Ставрополье и Чечню прямо. Сопровождающие менты - свои, оплата – налом, грузино-чеченскими долларами. На внутренний регион и нам такие давали. Очень качественно сделаны.
Вскоре заговорили о новой войне. Европа и США дали добро. Политическое обеспечение гарантировали, и если бы не начали войска РФ, то начали бы чеченцы, их готовы были поддержать ингуши. Началась окончательная подготовка - изучение региона, выход в него, базы, склады (многие мы сами и делали), выдали обмундирование, спутниковые телефоны. Чеченско-Натовское командование хотело упредить событие и боялись, как мы говорили, что у власти наследник Берии, и боялись, что перед началом боевых действий закроют, именно закроют границы с Грузией, Азербайджаном, Ингушетией и Дагестаном. Удар ожидали вдоль Терека, отдел равнинной части и уничтожение охватом по внешнему кольцу и внутренней проческой поголовно всех с повальным обыском зданий, подворий и т. д., собаками и миноискателями. Но этого никто не сделал. Затем они ожидали, что внешнее кольцо по Тереку с захваченными переправами, ударами с разделом по секторам, разделив по хребтам три направления РФ делится вдоль ущелий к уже наглухо закрытой границе. Но, увы, этого тоже не случилось. Видимо, наши генералы, извините вольнодумство, ни в ДРА, ни в Чечне так и не научились воевать в горах, тем более не в открытом бою, а с бандами, хорошо знающими местность, хорошо вооруженными, а самое главное – осведомленными. У них свои - везде, в МВД администрации, связисты - все практически агентура. Наблюдение и разведку ведут все, особенно женщины и дети, которые за похвалу вахабита готовы и умереть — он джигит. Со стороны командования ГШ, они все застеночные, т.е. "выросли" в стенах белокаменной (выражения чеченцев).
Еще по пути в Чечню я решил, при малейшей возможности уйду, вернусь домой. О смерти матери я ничего не знал. Как наиболее "смышленного", еще в Грузии меня назначили почти помощником полевого командира. С прибытием в Чечню наразжижили чеченцами, в основном из местных. Из Афгана я вывез почти все свои сбережения и надеялся, что мне хватит почти 11 тысяч долларов. Но начинать жить заново, нужны были деньги.
С началом второй войны, т.е. антитеррористической операции, нашу группу бросили под Гудермес сначала, потом вошли в Шали. Поскольку сплошного фронта нет, мы передвигались открыто на машинах. Из Шали наша группа на "Камазах" выехала в Итум-Кале, а затем на "Газ-66" по полевым дорогам в Мупо, а оттуда вывезли боеприпасы, обмундирование и консервы. Руководил один из приближенных Басаева, имя не помню, да и настоящее ли оно. Из Чири-Юрт часть нашей группы вывозила раненых в Дагестан и затем в Азербайджан. В Ботлихе все сдали и вернулись. Тут нас уже послали в бой в районе Сержень-Юрт, затем Ведено. Многие в возросшей банде - местные. Получали деньги за бой и домой, сидят ждут сигнала, а вы ищите; а они выпрашивают, выторговывают за полученные в бою деньги у тыловиков продукты - сухпай, тушенку; а порой и боеприпасы "для самообороны от бандитов". В боях был, но не убивал, стрелял просто туда, либо в основном выносил раненых и убитых. У убитых забирал "боевые".
После одного боя нас попытались преследовать, тут я и шлепнул араба-кассира, но выносил своего, тоже уже убитого, а перед рассветом ушел через Харами в Шамилькала. Затем за 250 баксов переплыл в Казахстан, затем Бишкек, беженец. Немного подработав, освоился и выехал в Алма-Ату. Там жили мои сослуживцы и я надеялся их встретить. Встретил даже афганцев, они мне помогли. Это все хорошо, но главное о тактике действий обеих сторон:
1. Бандиты хорошо знают тактику советской армии, начиная с бандеровцев, Афгана, Йемена и т.д. Аналитики НАТО все это изучили, обобщили и дали нам еще на натовских базах в Афгане, вернее, немецкий инструктор особенно "подробно описывал все тактические приемы СА в Чечне в период действий Берий, борьба с бандеровцами. Действия во Вьетнаме. Вот и судите о их осведомленности. Они знают и прямо говорят, что "русские эти вопросы не изучают и не учитывают" - сами с усами, грамотные - а жаль, очень плохо.
2. Бандиты знают, что армия РФ не подготовлена к ночным действиям. Ни солдаты, ни офицеры к действиям ночью не обучены и материального обеспечения нет. В первую войну через боевые порядки проходили целые банды по 200-300 человек. Они знают, что в армии РФ нет ПСНР (радары наземной разведки), у США их полно - "Буря в пустыне", пример инструкторов. Нет приборов ночного видения - у натовцев у каждого солдата. Англия на Фолклендах за ночь, используя приборы ночного видения, решили всю проблему – пример инструктора. И это ведь так. Нет приборов бесшумной стрельбы, а ночью снять часового, уничтожить бесшумно банду - некому, нечем и не готовы (об этом дальше). А коли так, бандиты все мероприятия проводят и готовят ночью - русские спят. Бандюги днем проводят мероприятия только хорошо подготовленные и наверняка, а так - отсидка, отдых, сбор информации осуществляют, я уже говорил, дети и женщины, особенно из числа "пострадавших", т.е. у кого уже убит муж, брат, сын и т.д.
Среди этих детей ведется интенсивнейшая идеологическая обработка и они идут на самопожертвование (джихад, газават). В засады выходят с рассветом (за 1 -2 часа), так сидят дома, и в назначенное время или по сигналу из схрона оружие и вперед. Выставляют "маяков" - стоят на дороге или на высотке, откуда все видно. Как наши войска появились - ушел - это сигнал. У всех почти полевых командиров радиостанции спутниковой связи. С натовских баз в Турции полученные данные со спутников тут же передают полевикам, и те знают, когда куда какая колонна вышла, что делается в местах дислокации. Указывают направление выхода из боя и т.д. Все ТТХ наших древних радиосредств они знают и постоянно контролируют. Поэтому все передвижения контролируются. Как говорили инструкторы, что русские не осуществляют радиоконтроль и пеленгацию и в этом им "помог" Ельцин, уничтожив КГБ (возможно РТБ). Они очень были рады разгону КГБ и их службы радиоконтроля. Кстати, коль о чипах зашел разговор, то в Грузии нам выдали для ознакомления портреты лиц, которых мы не должны были убивать, задерживать и оказывать помощь. А все фамилии не помню, но - Березовский, Абрамович, Гусинский, Емцов, так и еще портретов 6 - 7, но я их всех не помню, до Чубайса, Быков, Козленок, Бородин. Нам сказали, что эти лица много помогли Чечне и деньгами, и политподдержкой. Их не трогать! Это приказ, фото забрали. Кто они я тогда еще не знал, поэтому фамилии не записал и запоминать особо не собирался – думал, местное руководство. Словом, на "чехов" работают несколько спутников США и баз в Турции. А бандюки знают, что их уничтожением никто не занимается, их "рассеивают" - самое пагубное в тактике армии РФ, никто никогда не преследует, они спокойно уходят после очередной акции. Кто домой, кто на базу.
3. Почему огромные потери наших войск на марше? Потому что возите живых трупов в машине, то есть под тентом. Снимите тенты с машин в районах боевых действий. Разверните бойцов лицом к врагу - посадите людей лицом к борту, скамейки в середине. Оружие наизготовку, а не как дрова, как попало. Тактика бандитов: засада с расположением в два эшелона. 1 эшелон огонь открывает первый. Во 2 эшелоне работают снайперы, убив бортовых, загородили выход и из-под тента никто не вылезет, а попытается - добивает 1 эшелон. Под тентом люди как в мешке, не видят кто и откуда стреляет, а сам не может, кто вдоль борта свои, пока развернулись - готовы уже. Дальше - стреляют первый эшелон через одного - один стреляет - второй перезаряжает - создается непрерывный огонь и "много бандитов" и т.д. = страх и паника. Как только боеприпасы -2-3 магазина расстреляли, первый эшелон отходит, выносит убитых и раненых, а 2 - добивает и прикрывает отход. Почему создается впечатление, что было много, и не успели опомниться, как бандюки далеко, если и были в 70 - 100 метрах, а на поле боя ни одного трупа. В каждом эшелоне назначаются выносчики, которые не сколько стреляют, сколько следят за боем и сразу вытаскивают раненых и убитых. Назначают крепких мужиков. А если бы "преследовали банду после боя, то были бы и трупы, да и банды бы не уходили. Но порой уже некому преследовать. Все в кузове под тентом покоятся. Вот вся и тактика.
4. Захват заложников и пленных есть инструкция - следить за "мокрой курицей". Так называют любителей базаров. Поскольку тыл не работает - нерадивого беспечного размазню с оружием "за спину" один-два - на базар. И были таковы. Это же было уже в ДРА (Афгане). Вот ваш опыт, отцы-командиры.
5. Ошибка командования, и бандюки боялись этого. Нужно сразу с проведением "зачисток" проводить перепись населения. Пришли в деревню - переписали в каждом доме, сколько, кто, где, а по пути через остатки документов у администраций и через соседей, как бы уточняя фактическое положение в каждом дворе. Можно было под видом, что нужно знать сколько чел. можно по весне на работу, на восстановление и т.д. = не сделали! А таким образом, контроль - пришли из милиции или те же войска в село - проверили - нет 70 мужиков, вот список уже готовой банды. Пришли новые - кто вы "братцы" и откуда будете, осмотр их и обыск в доме - где ружьишко то спрятал?!
Любой выезд и приезд - через регистрацию в МВД – нет - ушел в банду - ату его! Жди - пришел - шлепнули. Для этого нужно было закрепить за каждым подразделением населенные пункты и контроль за любым передвижением, особенно ночью с ПНВ и планомерный отстрел выходящих на сбор бандюка. А утром автомат под руку ему и всем - "вот он, бандюк" Больше никто ночью не выйдет, из банды никто не придет. За этот счет кормятся дома половины бандюков и поэтому меньше проблем с продовольствием. Остальное решат наши тыловики, продавая втихаря продукты солдатиков. А была бы зона ответственности - командир армейский, ВВ и работник МВД, взаимными усилиями ситуацию контролировали бы, и появление любого нового — ату его (Хаттаба, Басаева и других ищите у их жен, зимой они там).
И еще раз - не рассеивайте банды. Это вы их рассаживаете, как рассаду в огороде. Пример: банде, где я был - срочно выйти и уничтожить колонну. Но информаторы дали не точную информацию (у наблюдателя была рация о выходе первых машин он доложил и ушел, остальные задержались видимо). Вот и врезал банде батальон, "рассеял" и "победил". Да уж. Каждый подгруппы имеют всегда задачу отхода, куда, как и где общий район сбора банды. А если бы за нами погнались - боеприпасов почти "О" - выпалили. Тащить нужно двух раненых и убитого. Далеко бы не ушли - конечно, бросили бы всех и ушли бы может. А так, в Ингушетии, в бывшем санатории, раненых подлечили и снова в строй. Вот и результат рассеивания. Через месяц банда отдохнувшая в сборе. Вот почему так долго остаются живые и неуловимые полевые командиры. Были бы группы быстрого реагирования с собаками на вертолете и срочно в район столкновения и при поддержке "битых", то есть кого обстреляли, и в погоню. Таковых нет.
6. Когда же будут прикрываться маршруты движения и городские улицы? Найдите же ПНВ и ПСНР (переносные радары наземной разведки). Ночью без шума такие посты и снайперы с ночными прицелами и отстрел, захватывать не надо, УНИЧТОЖАТЬ. Ибо наши законодатели и правозащитники типа Ковалева, Емцова и других оправдают всех. Они добиваются отмены смертной казни, видите ли - это месть - нет, это возмездие, наказание за преступление, скажите же вы слово этим слюнтяям из "Яблока" и СПС = словом, интеллигентикам. А уничтожайте тихо, при попытке к бегству, оказании вооруженного сопротивления и т.д.
Р.S. Да, найдите жен главарей, поймаете и их.
Статью в полном смысле слова не стал писать, решил представить все как есть. Орфография и пунктуация не изменена. Выводы, как говорится, делайте сами.
Я, можно сказать, бывший боевик. Но прежде всего я бывший сержант СА, которого бросили на поле боя в ДРА за несколько недель до, как я узнал потом, вывода наших войск из ДРА. Итак, я с тремя переломами конечностей, ребер, сильнейшим сотрясением в 27 лет стал седым мусульманином. "Приютил", а возможно купил меня хозареец, видимо, когда-то живший в СССР или России, немного знавший русский язык. У него оказались мои документы, он меня выходил, а когда я стал понимать пушту, узнал, что война закончилась, СССР - нет, и так далее. Я стал членом его семьи, но это длилось недолго. С гибелью Наджиба все изменилось. Сначала не вернулся с поездки в Пакистан мой тесть. К тому времени мы перебрались из-под Кандагара в Кундуз. А когда я вернулся с запчастями в свой дом ночью, парнишка сосед сообщил по секрету, что спрашивали и искали меня. Через два дня талибы взяли и меня. Так я стал "добровольно" боевиком-наемником.
Шла война в Чечне – первая. Таких, как я, арабов, чеченцев стали готовить для джихада в Чечне. Готовили в лагерях под Мазари-Шарифом. Затем переслали под Кандагар. Были среди нас украинцы, казахи, узбеки, много иорданцев, но с Ирака и других мусульманских государств не было. После подготовки, последнее наставление давали натовские инструктора. Перебросили нас в Турцию, там лагеря пересылки, отдыха и лечения "чеченцев". Говорят, высококвалифицированные врачи тоже бывшие советские. Через государственную границу нас переправляли по железной дороге без остановок, провезли через всю Грузию. В Аргунском, видимо, ущелье в Грузии нам выдали паспорта РФ на жителей Чечни. В Грузии нас встречали и относились как к героям. Никакие власти нам не чинили препятствии. Прошли аклиматизацию - первая война закончилась. В лагере началась боевая подготовка, горная. Затем возили, носили оружие, боеприпасы в Чечню Через Азербайджан, Дагестан, Аргунское ущелье; Панкисское ущелье и через Ингушетию. Часть грузов шла железной дорогой в Ставрополье и Чечню прямо. Сопровождающие менты - свои, оплата – налом, грузино-чеченскими долларами. На внутренний регион и нам такие давали. Очень качественно сделаны.
Вскоре заговорили о новой войне. Европа и США дали добро. Политическое обеспечение гарантировали, и если бы не начали войска РФ, то начали бы чеченцы, их готовы были поддержать ингуши. Началась окончательная подготовка - изучение региона, выход в него, базы, склады (многие мы сами и делали), выдали обмундирование, спутниковые телефоны. Чеченско-Натовское командование хотело упредить событие и боялись, как мы говорили, что у власти наследник Берии, и боялись, что перед началом боевых действий закроют, именно закроют границы с Грузией, Азербайджаном, Ингушетией и Дагестаном. Удар ожидали вдоль Терека, отдел равнинной части и уничтожение охватом по внешнему кольцу и внутренней проческой поголовно всех с повальным обыском зданий, подворий и т. д., собаками и миноискателями. Но этого никто не сделал. Затем они ожидали, что внешнее кольцо по Тереку с захваченными переправами, ударами с разделом по секторам, разделив по хребтам три направления РФ делится вдоль ущелий к уже наглухо закрытой границе. Но, увы, этого тоже не случилось. Видимо, наши генералы, извините вольнодумство, ни в ДРА, ни в Чечне так и не научились воевать в горах, тем более не в открытом бою, а с бандами, хорошо знающими местность, хорошо вооруженными, а самое главное – осведомленными. У них свои - везде, в МВД администрации, связисты - все практически агентура. Наблюдение и разведку ведут все, особенно женщины и дети, которые за похвалу вахабита готовы и умереть — он джигит. Со стороны командования ГШ, они все застеночные, т.е. "выросли" в стенах белокаменной (выражения чеченцев).
Еще по пути в Чечню я решил, при малейшей возможности уйду, вернусь домой. О смерти матери я ничего не знал. Как наиболее "смышленного", еще в Грузии меня назначили почти помощником полевого командира. С прибытием в Чечню наразжижили чеченцами, в основном из местных. Из Афгана я вывез почти все свои сбережения и надеялся, что мне хватит почти 11 тысяч долларов. Но начинать жить заново, нужны были деньги.
С началом второй войны, т.е. антитеррористической операции, нашу группу бросили под Гудермес сначала, потом вошли в Шали. Поскольку сплошного фронта нет, мы передвигались открыто на машинах. Из Шали наша группа на "Камазах" выехала в Итум-Кале, а затем на "Газ-66" по полевым дорогам в Мупо, а оттуда вывезли боеприпасы, обмундирование и консервы. Руководил один из приближенных Басаева, имя не помню, да и настоящее ли оно. Из Чири-Юрт часть нашей группы вывозила раненых в Дагестан и затем в Азербайджан. В Ботлихе все сдали и вернулись. Тут нас уже послали в бой в районе Сержень-Юрт, затем Ведено. Многие в возросшей банде - местные. Получали деньги за бой и домой, сидят ждут сигнала, а вы ищите; а они выпрашивают, выторговывают за полученные в бою деньги у тыловиков продукты - сухпай, тушенку; а порой и боеприпасы "для самообороны от бандитов". В боях был, но не убивал, стрелял просто туда, либо в основном выносил раненых и убитых. У убитых забирал "боевые".
После одного боя нас попытались преследовать, тут я и шлепнул араба-кассира, но выносил своего, тоже уже убитого, а перед рассветом ушел через Харами в Шамилькала. Затем за 250 баксов переплыл в Казахстан, затем Бишкек, беженец. Немного подработав, освоился и выехал в Алма-Ату. Там жили мои сослуживцы и я надеялся их встретить. Встретил даже афганцев, они мне помогли. Это все хорошо, но главное о тактике действий обеих сторон:
1. Бандиты хорошо знают тактику советской армии, начиная с бандеровцев, Афгана, Йемена и т.д. Аналитики НАТО все это изучили, обобщили и дали нам еще на натовских базах в Афгане, вернее, немецкий инструктор особенно "подробно описывал все тактические приемы СА в Чечне в период действий Берий, борьба с бандеровцами. Действия во Вьетнаме. Вот и судите о их осведомленности. Они знают и прямо говорят, что "русские эти вопросы не изучают и не учитывают" - сами с усами, грамотные - а жаль, очень плохо.
2. Бандиты знают, что армия РФ не подготовлена к ночным действиям. Ни солдаты, ни офицеры к действиям ночью не обучены и материального обеспечения нет. В первую войну через боевые порядки проходили целые банды по 200-300 человек. Они знают, что в армии РФ нет ПСНР (радары наземной разведки), у США их полно - "Буря в пустыне", пример инструкторов. Нет приборов ночного видения - у натовцев у каждого солдата. Англия на Фолклендах за ночь, используя приборы ночного видения, решили всю проблему – пример инструктора. И это ведь так. Нет приборов бесшумной стрельбы, а ночью снять часового, уничтожить бесшумно банду - некому, нечем и не готовы (об этом дальше). А коли так, бандиты все мероприятия проводят и готовят ночью - русские спят. Бандюги днем проводят мероприятия только хорошо подготовленные и наверняка, а так - отсидка, отдых, сбор информации осуществляют, я уже говорил, дети и женщины, особенно из числа "пострадавших", т.е. у кого уже убит муж, брат, сын и т.д.
Среди этих детей ведется интенсивнейшая идеологическая обработка и они идут на самопожертвование (джихад, газават). В засады выходят с рассветом (за 1 -2 часа), так сидят дома, и в назначенное время или по сигналу из схрона оружие и вперед. Выставляют "маяков" - стоят на дороге или на высотке, откуда все видно. Как наши войска появились - ушел - это сигнал. У всех почти полевых командиров радиостанции спутниковой связи. С натовских баз в Турции полученные данные со спутников тут же передают полевикам, и те знают, когда куда какая колонна вышла, что делается в местах дислокации. Указывают направление выхода из боя и т.д. Все ТТХ наших древних радиосредств они знают и постоянно контролируют. Поэтому все передвижения контролируются. Как говорили инструкторы, что русские не осуществляют радиоконтроль и пеленгацию и в этом им "помог" Ельцин, уничтожив КГБ (возможно РТБ). Они очень были рады разгону КГБ и их службы радиоконтроля. Кстати, коль о чипах зашел разговор, то в Грузии нам выдали для ознакомления портреты лиц, которых мы не должны были убивать, задерживать и оказывать помощь. А все фамилии не помню, но - Березовский, Абрамович, Гусинский, Емцов, так и еще портретов 6 - 7, но я их всех не помню, до Чубайса, Быков, Козленок, Бородин. Нам сказали, что эти лица много помогли Чечне и деньгами, и политподдержкой. Их не трогать! Это приказ, фото забрали. Кто они я тогда еще не знал, поэтому фамилии не записал и запоминать особо не собирался – думал, местное руководство. Словом, на "чехов" работают несколько спутников США и баз в Турции. А бандюки знают, что их уничтожением никто не занимается, их "рассеивают" - самое пагубное в тактике армии РФ, никто никогда не преследует, они спокойно уходят после очередной акции. Кто домой, кто на базу.
3. Почему огромные потери наших войск на марше? Потому что возите живых трупов в машине, то есть под тентом. Снимите тенты с машин в районах боевых действий. Разверните бойцов лицом к врагу - посадите людей лицом к борту, скамейки в середине. Оружие наизготовку, а не как дрова, как попало. Тактика бандитов: засада с расположением в два эшелона. 1 эшелон огонь открывает первый. Во 2 эшелоне работают снайперы, убив бортовых, загородили выход и из-под тента никто не вылезет, а попытается - добивает 1 эшелон. Под тентом люди как в мешке, не видят кто и откуда стреляет, а сам не может, кто вдоль борта свои, пока развернулись - готовы уже. Дальше - стреляют первый эшелон через одного - один стреляет - второй перезаряжает - создается непрерывный огонь и "много бандитов" и т.д. = страх и паника. Как только боеприпасы -2-3 магазина расстреляли, первый эшелон отходит, выносит убитых и раненых, а 2 - добивает и прикрывает отход. Почему создается впечатление, что было много, и не успели опомниться, как бандюки далеко, если и были в 70 - 100 метрах, а на поле боя ни одного трупа. В каждом эшелоне назначаются выносчики, которые не сколько стреляют, сколько следят за боем и сразу вытаскивают раненых и убитых. Назначают крепких мужиков. А если бы "преследовали банду после боя, то были бы и трупы, да и банды бы не уходили. Но порой уже некому преследовать. Все в кузове под тентом покоятся. Вот вся и тактика.
4. Захват заложников и пленных есть инструкция - следить за "мокрой курицей". Так называют любителей базаров. Поскольку тыл не работает - нерадивого беспечного размазню с оружием "за спину" один-два - на базар. И были таковы. Это же было уже в ДРА (Афгане). Вот ваш опыт, отцы-командиры.
5. Ошибка командования, и бандюки боялись этого. Нужно сразу с проведением "зачисток" проводить перепись населения. Пришли в деревню - переписали в каждом доме, сколько, кто, где, а по пути через остатки документов у администраций и через соседей, как бы уточняя фактическое положение в каждом дворе. Можно было под видом, что нужно знать сколько чел. можно по весне на работу, на восстановление и т.д. = не сделали! А таким образом, контроль - пришли из милиции или те же войска в село - проверили - нет 70 мужиков, вот список уже готовой банды. Пришли новые - кто вы "братцы" и откуда будете, осмотр их и обыск в доме - где ружьишко то спрятал?!
Любой выезд и приезд - через регистрацию в МВД – нет - ушел в банду - ату его! Жди - пришел - шлепнули. Для этого нужно было закрепить за каждым подразделением населенные пункты и контроль за любым передвижением, особенно ночью с ПНВ и планомерный отстрел выходящих на сбор бандюка. А утром автомат под руку ему и всем - "вот он, бандюк" Больше никто ночью не выйдет, из банды никто не придет. За этот счет кормятся дома половины бандюков и поэтому меньше проблем с продовольствием. Остальное решат наши тыловики, продавая втихаря продукты солдатиков. А была бы зона ответственности - командир армейский, ВВ и работник МВД, взаимными усилиями ситуацию контролировали бы, и появление любого нового — ату его (Хаттаба, Басаева и других ищите у их жен, зимой они там).
И еще раз - не рассеивайте банды. Это вы их рассаживаете, как рассаду в огороде. Пример: банде, где я был - срочно выйти и уничтожить колонну. Но информаторы дали не точную информацию (у наблюдателя была рация о выходе первых машин он доложил и ушел, остальные задержались видимо). Вот и врезал банде батальон, "рассеял" и "победил". Да уж. Каждый подгруппы имеют всегда задачу отхода, куда, как и где общий район сбора банды. А если бы за нами погнались - боеприпасов почти "О" - выпалили. Тащить нужно двух раненых и убитого. Далеко бы не ушли - конечно, бросили бы всех и ушли бы может. А так, в Ингушетии, в бывшем санатории, раненых подлечили и снова в строй. Вот и результат рассеивания. Через месяц банда отдохнувшая в сборе. Вот почему так долго остаются живые и неуловимые полевые командиры. Были бы группы быстрого реагирования с собаками на вертолете и срочно в район столкновения и при поддержке "битых", то есть кого обстреляли, и в погоню. Таковых нет.
6. Когда же будут прикрываться маршруты движения и городские улицы? Найдите же ПНВ и ПСНР (переносные радары наземной разведки). Ночью без шума такие посты и снайперы с ночными прицелами и отстрел, захватывать не надо, УНИЧТОЖАТЬ. Ибо наши законодатели и правозащитники типа Ковалева, Емцова и других оправдают всех. Они добиваются отмены смертной казни, видите ли - это месть - нет, это возмездие, наказание за преступление, скажите же вы слово этим слюнтяям из "Яблока" и СПС = словом, интеллигентикам. А уничтожайте тихо, при попытке к бегству, оказании вооруженного сопротивления и т.д.
Р.S. Да, найдите жен главарей, поймаете и их.
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