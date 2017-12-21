Информация от боевика

Незамеченной прошла дата 11 декабря. А это день ввода войск в Чеченскую республику в 1994 году для наведения конституционного порядка. Много воды утекло с тех пор. Чечня уже не на первых страницах газет, и слава богу. Но война с террором продолжается. Представляю читателям «ВО» информацию тех лет с противоположной стороны. В начале второй Чеченской кампании среди военнослужащих, выполнявших боевые задачи, было распространено это признание боевика. Уже много лет прошло после этого, но информация в нем не потеряла актуальности.Статью в полном смысле слова не стал писать, решил представить все как есть. Орфография и пунктуация не изменена. Выводы, как говорится, делайте сами.Я, можно сказать, бывший боевик. Но прежде всего я бывший сержант СА, которого бросили на поле боя в ДРА за несколько недель до, как я узнал потом, вывода наших войск из ДРА. Итак, я с тремя переломами конечностей, ребер, сильнейшим сотрясением в 27 лет стал седым мусульманином. "Приютил", а возможно купил меня хозареец, видимо, когда-то живший в СССР или России, немного знавший русский язык. У него оказались мои документы, он меня выходил, а когда я стал понимать пушту, узнал, что война закончилась, СССР - нет, и так далее. Я стал членом его семьи, но это длилось недолго. С гибелью Наджиба все изменилось. Сначала не вернулся с поездки в Пакистан мой тесть. К тому времени мы перебрались из-под Кандагара в Кундуз. А когда я вернулся с запчастями в свой дом ночью, парнишка сосед сообщил по секрету, что спрашивали и искали меня. Через два дня талибы взяли и меня. Так я стал "добровольно" боевиком-наемником.Шла война в Чечне – первая. Таких, как я, арабов, чеченцев стали готовить для джихада в Чечне. Готовили в лагерях под Мазари-Шарифом. Затем переслали под Кандагар. Были среди нас украинцы, казахи, узбеки, много иорданцев, но с Ирака и других мусульманских государств не было. После подготовки, последнее наставление давали натовские инструктора. Перебросили нас в Турцию, там лагеря пересылки, отдыха и лечения "чеченцев". Говорят, высококвалифицированные врачи тоже бывшие советские. Через государственную границу нас переправляли по железной дороге без остановок, провезли через всю Грузию. В Аргунском, видимо, ущелье в Грузии нам выдали паспорта РФ на жителей Чечни. В Грузии нас встречали и относились как к героям. Никакие власти нам не чинили препятствии. Прошли аклиматизацию - первая война закончилась. В лагере началась боевая подготовка, горная. Затем возили, носили оружие, боеприпасы в Чечню Через Азербайджан, Дагестан, Аргунское ущелье; Панкисское ущелье и через Ингушетию. Часть грузов шла железной дорогой в Ставрополье и Чечню прямо. Сопровождающие менты - свои, оплата – налом, грузино-чеченскими долларами. На внутренний регион и нам такие давали. Очень качественно сделаны.Вскоре заговорили о новой войне. Европа и США дали добро. Политическое обеспечение гарантировали, и если бы не начали войска РФ, то начали бы чеченцы, их готовы были поддержать ингуши. Началась окончательная подготовка - изучение региона, выход в него, базы, склады (многие мы сами и делали), выдали обмундирование, спутниковые телефоны. Чеченско-Натовское командование хотело упредить событие и боялись, как мы говорили, что у власти наследник Берии, и боялись, что перед началом боевых действий закроют, именно закроют границы с Грузией, Азербайджаном, Ингушетией и Дагестаном. Удар ожидали вдоль Терека, отдел равнинной части и уничтожение охватом по внешнему кольцу и внутренней проческой поголовно всех с повальным обыском зданий, подворий и т. д., собаками и миноискателями. Но этого никто не сделал. Затем они ожидали, что внешнее кольцо по Тереку с захваченными переправами, ударами с разделом по секторам, разделив по хребтам три направления РФ делится вдоль ущелий к уже наглухо закрытой границе. Но, увы, этого тоже не случилось. Видимо, наши генералы, извините вольнодумство, ни в ДРА, ни в Чечне так и не научились воевать в горах, тем более не в открытом бою, а с бандами, хорошо знающими местность, хорошо вооруженными, а самое главное – осведомленными. У них свои - везде, в МВД администрации, связисты - все практически агентура. Наблюдение и разведку ведут все, особенно женщины и дети, которые за похвалу вахабита готовы и умереть — он джигит. Со стороны командования ГШ, они все застеночные, т.е. "выросли" в стенах белокаменной (выражения чеченцев).Еще по пути в Чечню я решил, при малейшей возможности уйду, вернусь домой. О смерти матери я ничего не знал. Как наиболее "смышленного", еще в Грузии меня назначили почти помощником полевого командира. С прибытием в Чечню наразжижили чеченцами, в основном из местных. Из Афгана я вывез почти все свои сбережения и надеялся, что мне хватит почти 11 тысяч долларов. Но начинать жить заново, нужны были деньги.С началом второй войны, т.е. антитеррористической операции, нашу группу бросили под Гудермес сначала, потом вошли в Шали. Поскольку сплошного фронта нет, мы передвигались открыто на машинах. Из Шали наша группа на "Камазах" выехала в Итум-Кале, а затем на "Газ-66" по полевым дорогам в Мупо, а оттуда вывезли боеприпасы, обмундирование и консервы. Руководил один из приближенных Басаева, имя не помню, да и настоящее ли оно. Из Чири-Юрт часть нашей группы вывозила раненых в Дагестан и затем в Азербайджан. В Ботлихе все сдали и вернулись. Тут нас уже послали в бой в районе Сержень-Юрт, затем Ведено. Многие в возросшей банде - местные. Получали деньги за бой и домой, сидят ждут сигнала, а вы ищите; а они выпрашивают, выторговывают за полученные в бою деньги у тыловиков продукты - сухпай, тушенку; а порой и боеприпасы "для самообороны от бандитов". В боях был, но не убивал, стрелял просто туда, либо в основном выносил раненых и убитых. У убитых забирал "боевые".После одного боя нас попытались преследовать, тут я и шлепнул араба-кассира, но выносил своего, тоже уже убитого, а перед рассветом ушел через Харами в Шамилькала. Затем за 250 баксов переплыл в Казахстан, затем Бишкек, беженец. Немного подработав, освоился и выехал в Алма-Ату. Там жили мои сослуживцы и я надеялся их встретить. Встретил даже афганцев, они мне помогли. Это все хорошо, но главное о тактике действий обеих сторон:1. Бандиты хорошо знают тактику советской армии, начиная с бандеровцев, Афгана, Йемена и т.д. Аналитики НАТО все это изучили, обобщили и дали нам еще на натовских базах в Афгане, вернее, немецкий инструктор особенно "подробно описывал все тактические приемы СА в Чечне в период действий Берий, борьба с бандеровцами. Действия во Вьетнаме. Вот и судите о их осведомленности. Они знают и прямо говорят, что "русские эти вопросы не изучают и не учитывают" - сами с усами, грамотные - а жаль, очень плохо.2. Бандиты знают, что армия РФ не подготовлена к ночным действиям. Ни солдаты, ни офицеры к действиям ночью не обучены и материального обеспечения нет. В первую войну через боевые порядки проходили целые банды по 200-300 человек. Они знают, что в армии РФ нет ПСНР (радары наземной разведки), у США их полно - "Буря в пустыне", пример инструкторов. Нет приборов ночного видения - у натовцев у каждого солдата. Англия на Фолклендах за ночь, используя приборы ночного видения, решили всю проблему – пример инструктора. И это ведь так. Нет приборов бесшумной стрельбы, а ночью снять часового, уничтожить бесшумно банду - некому, нечем и не готовы (об этом дальше). А коли так, бандиты все мероприятия проводят и готовят ночью - русские спят. Бандюги днем проводят мероприятия только хорошо подготовленные и наверняка, а так - отсидка, отдых, сбор информации осуществляют, я уже говорил, дети и женщины, особенно из числа "пострадавших", т.е. у кого уже убит муж, брат, сын и т.д.Среди этих детей ведется интенсивнейшая идеологическая обработка и они идут на самопожертвование (джихад, газават). В засады выходят с рассветом (за 1 -2 часа), так сидят дома, и в назначенное время или по сигналу из схрона оружие и вперед. Выставляют "маяков" - стоят на дороге или на высотке, откуда все видно. Как наши войска появились - ушел - это сигнал. У всех почти полевых командиров радиостанции спутниковой связи. С натовских баз в Турции полученные данные со спутников тут же передают полевикам, и те знают, когда куда какая колонна вышла, что делается в местах дислокации. Указывают направление выхода из боя и т.д. Все ТТХ наших древних радиосредств они знают и постоянно контролируют. Поэтому все передвижения контролируются. Как говорили инструкторы, что русские не осуществляют радиоконтроль и пеленгацию и в этом им "помог" Ельцин, уничтожив КГБ (возможно РТБ). Они очень были рады разгону КГБ и их службы радиоконтроля. Кстати, коль о чипах зашел разговор, то в Грузии нам выдали для ознакомления портреты лиц, которых мы не должны были убивать, задерживать и оказывать помощь. А все фамилии не помню, но - Березовский, Абрамович, Гусинский, Емцов, так и еще портретов 6 - 7, но я их всех не помню, до Чубайса, Быков, Козленок, Бородин. Нам сказали, что эти лица много помогли Чечне и деньгами, и политподдержкой. Их не трогать! Это приказ, фото забрали. Кто они я тогда еще не знал, поэтому фамилии не записал и запоминать особо не собирался – думал, местное руководство. Словом, на "чехов" работают несколько спутников США и баз в Турции. А бандюки знают, что их уничтожением никто не занимается, их "рассеивают" - самое пагубное в тактике армии РФ, никто никогда не преследует, они спокойно уходят после очередной акции. Кто домой, кто на базу.3. Почему огромные потери наших войск на марше? Потому что возите живых трупов в машине, то есть под тентом. Снимите тенты с машин в районах боевых действий. Разверните бойцов лицом к врагу - посадите людей лицом к борту, скамейки в середине. Оружие наизготовку, а не как дрова, как попало. Тактика бандитов: засада с расположением в два эшелона. 1 эшелон огонь открывает первый. Во 2 эшелоне работают снайперы, убив бортовых, загородили выход и из-под тента никто не вылезет, а попытается - добивает 1 эшелон. Под тентом люди как в мешке, не видят кто и откуда стреляет, а сам не может, кто вдоль борта свои, пока развернулись - готовы уже. Дальше - стреляют первый эшелон через одного - один стреляет - второй перезаряжает - создается непрерывный огонь и "много бандитов" и т.д. = страх и паника. Как только боеприпасы -2-3 магазина расстреляли, первый эшелон отходит, выносит убитых и раненых, а 2 - добивает и прикрывает отход. Почему создается впечатление, что было много, и не успели опомниться, как бандюки далеко, если и были в 70 - 100 метрах, а на поле боя ни одного трупа. В каждом эшелоне назначаются выносчики, которые не сколько стреляют, сколько следят за боем и сразу вытаскивают раненых и убитых. Назначают крепких мужиков. А если бы "преследовали банду после боя, то были бы и трупы, да и банды бы не уходили. Но порой уже некому преследовать. Все в кузове под тентом покоятся. Вот вся и тактика.4. Захват заложников и пленных есть инструкция - следить за "мокрой курицей". Так называют любителей базаров. Поскольку тыл не работает - нерадивого беспечного размазню с оружием "за спину" один-два - на базар. И были таковы. Это же было уже в ДРА (Афгане). Вот ваш опыт, отцы-командиры.5. Ошибка командования, и бандюки боялись этого. Нужно сразу с проведением "зачисток" проводить перепись населения. Пришли в деревню - переписали в каждом доме, сколько, кто, где, а по пути через остатки документов у администраций и через соседей, как бы уточняя фактическое положение в каждом дворе. Можно было под видом, что нужно знать сколько чел. можно по весне на работу, на восстановление и т.д. = не сделали! А таким образом, контроль - пришли из милиции или те же войска в село - проверили - нет 70 мужиков, вот список уже готовой банды. Пришли новые - кто вы "братцы" и откуда будете, осмотр их и обыск в доме - где ружьишко то спрятал?!Любой выезд и приезд - через регистрацию в МВД – нет - ушел в банду - ату его! Жди - пришел - шлепнули. Для этого нужно было закрепить за каждым подразделением населенные пункты и контроль за любым передвижением, особенно ночью с ПНВ и планомерный отстрел выходящих на сбор бандюка. А утром автомат под руку ему и всем - "вот он, бандюк" Больше никто ночью не выйдет, из банды никто не придет. За этот счет кормятся дома половины бандюков и поэтому меньше проблем с продовольствием. Остальное решат наши тыловики, продавая втихаря продукты солдатиков. А была бы зона ответственности - командир армейский, ВВ и работник МВД, взаимными усилиями ситуацию контролировали бы, и появление любого нового — ату его (Хаттаба, Басаева и других ищите у их жен, зимой они там).И еще раз - не рассеивайте банды. Это вы их рассаживаете, как рассаду в огороде. Пример: банде, где я был - срочно выйти и уничтожить колонну. Но информаторы дали не точную информацию (у наблюдателя была рация о выходе первых машин он доложил и ушел, остальные задержались видимо). Вот и врезал банде батальон, "рассеял" и "победил". Да уж. Каждый подгруппы имеют всегда задачу отхода, куда, как и где общий район сбора банды. А если бы за нами погнались - боеприпасов почти "О" - выпалили. Тащить нужно двух раненых и убитого. Далеко бы не ушли - конечно, бросили бы всех и ушли бы может. А так, в Ингушетии, в бывшем санатории, раненых подлечили и снова в строй. Вот и результат рассеивания. Через месяц банда отдохнувшая в сборе. Вот почему так долго остаются живые и неуловимые полевые командиры. Были бы группы быстрого реагирования с собаками на вертолете и срочно в район столкновения и при поддержке "битых", то есть кого обстреляли, и в погоню. Таковых нет.6. Когда же будут прикрываться маршруты движения и городские улицы? Найдите же ПНВ и ПСНР (переносные радары наземной разведки). Ночью без шума такие посты и снайперы с ночными прицелами и отстрел, захватывать не надо, УНИЧТОЖАТЬ. Ибо наши законодатели и правозащитники типа Ковалева, Емцова и других оправдают всех. Они добиваются отмены смертной казни, видите ли - это месть - нет, это возмездие, наказание за преступление, скажите же вы слово этим слюнтяям из "Яблока" и СПС = словом, интеллигентикам. А уничтожайте тихо, при попытке к бегству, оказании вооруженного сопротивления и т.д.Р.S. Да, найдите жен главарей, поймаете и их.