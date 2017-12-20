Террористы меняют тактику

В статье о террористах-смертниках я позволил себе заглянуть в головы будущих "живых бомб". Тема неисчерпаема. Да и повод есть вернуться к работе спецслужб. Действительно серьезный повод.Сегодня пришло время поговорить о том, как меняются методы террористов. Это и каналы перемещения террористов. И способы проведения терактов. К сожалению, у большинства читателей сохранились киношные стереотипы по этим вопросам.В комментариях к предыдущей статье читатели справедливо заметили степень опасности, которую несут открытые границы с некоторыми государствами СНГ. Действительно, просочиться на территорию среднеазиатских государств сегодня не составляет особого труда. Тем более что разбитые в Сирии банды почти открыто перемещаются в Афганистан. А там тропы известны уже многие десятилетия.Войска коалиции, которые базируются в Афганистане, принципиально "не замечают" этих перемещений. Причин тут несколько. Прежде всего, США и их прихлебатели опять готовятся наступить на старые грабли. Это было в Афганистане периода войны с нами, это было в Ираке и некоторых других странах.Американцы выращивают солдат, которые будут свергать неугодных "народу" президентов. Афганские талибы тоже были "борцами против советского режима". Тот термин, который придуман в Сирии для «умеренных террористов», сегодня работает вполне.Хотя, если честно, лично я не могу понять сам термин "умеренный террорист". Террорист либо есть, либо его нет. Он не может быть умеренной оппозицией или умеренным борцом с режимом. Ровно тогда, когда он взял в руки оружие или начал готовить СВУ, он террорист.Главная причина "куриной слепоты" американцев традиционна. "Великая армия" элементарно боится. Да, боится вылезти из собственных укреплений. Не отличаются храбростью американские вояки. Особенно там, где против них выступают серьезные бойцы, а уничтожить их "технически" проблематично. Странная война продолжается уже не один год. И победы в этой войне никто не ждет. Зачем?Террористы это прекрасно понимают. Более того, сегодня именно в Афганистане появилось новое ИГ (запрещенный в РФ). Они соответственно корректируют собственные действия. Не могу сказать, где и когда было найдено решение проблемы, но сегодня среднеазиатские республики действительно превратились в регион, откуда к нам просачиваются террористы.Европейская внешность дает преимущество для тех, кто уже находится в России. Отсюда и едут "европейцы" через третьи страны к нам. Основная легенда таких перемещений — беженец. А те, кто явно азиатской внешности, делают фальшивые, а часто и настоящие, документы и появляются у нас в качестве гастарбайтеров.Кстати, на сегодня в базе данных наших спецслужб находятся примерно 20 000 террористов из России и сопредельных стран. В эту базу входят и потенциальные террористы. К примеру, участие человека в религиозно-экстремистских организациях автоматически вызывает интерес спецслужб. И относится это не только к исламистским организациям.В своих письмах вы часто сетуете на то, что мы не научились замечать пути перемещения террористов. Уезжают в Сирию, возвращаются в Россию… Честно скажу, опасения понятны, но… Сказать о том, что наши спецслужбы перекрыли все каналы доставки террористов из и в Россию, конечно, нельзя. Но почти десяток таких каналов перекрыли успешно.Теперь о новой тактике проведения террористических актов. На самом деле ничего нового нет. Тактика просто модернизируется.Успешная работа спецслужб, уничтожение большинства более или менее крупных банд террористов привела к тому, что сегодня руководителям сложно "собрать" такие группы. Поэтому сегодня более актуальны мелкие автономные группы. И сами теракты сегодня направлены уже не против крупных групп людей или против каких-то крупных объектов.Сегодня задача поставлена так, чтобы теракты выглядели как обычные, бытовые преступления. Террористические атаки ушли в прошлое. В руководстве террористов придуман даже новый термин: автономный джихад.Сегодня важно понимать и то, что объекты терактов изменились. Это может быть известный человек из мира искусства или просто общественный деятель. Это может быть сотрудник силовых структур или военнослужащий. Это могут быть объекты городской инфраструктуры. Это могут быть какие-то социальные объекты.Главное, такой теракт должен вызвать резонанс в обществе. Разделить общество на части. Посеять недоверие к работе государственных органов и силовых структур.И о приятном. 20 декабря 2017 года спецслужбы отмечают свой вековой юбилей. К этому событию приурочено заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств, участников СНГ (СОРБ). Кроме самих юбиляров, на заседание приглашены руководители СВР РФ, исполкома СНГ, руководители спецслужб Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции.Понятно, что собираться ради торжества приятно. Но работа не ждет. И основным вопросом, который уже обсуждался на заседании, стал вопрос об обороте наркотиков и психотропных веществ. Также будут обсуждены вопросы информационной безопасности. И планы на будущее. Спецы тоже проводят учения и соревнования.А в праздничных мероприятиях участники совещания примут участие обязательно. От нас же — поздравления с праздником и восхищение красивой работой. С надеждой на дальнейшие успехи.