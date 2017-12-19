19:05 19 декабря

Развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон» на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ

Развертывание новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на корветах и фрегатах ВМФ России запланировано в рамках новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Морская часть новой ГПВ одним из приоритетов имеет постройку корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 23350 и 23350М с высокоточным оружием, включающим крылатые ракеты "Калибр-НК" и гиперзвуковые ракеты "Циркон"
- сказал собеседник агентства.

Развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон» на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ



В составе ВМФ России находится пять корветов проекта 20380, еще пять находятся в постройке. Заложены два корвета модернизированного проекта 20385 и один - 20386. Возможно, отметил источник, заказ на эти корабли будет увеличен, их строительством займется калининградский завод "Янтарь" (в настоящее время корветы строят на санкт-петербургской "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе). В разной степени готовности находятся четыре фрегата проекта 22350, которые строит "Северная верфь".

О том, что в рамках новой ГПВ "ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия", в апреле официально сообщали в Минобороны. В конце ноября о наличии гиперзвуковых ракет "Циркон" в арсенале Вооруженных сил РФ заявил сенатор Виктор Бондарев.

Ракеты "Циркон", как сообщил ранее другой источник в ОПК, могут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с пусковыми установками 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс". Именно этот комплекс устанавливается на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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Комментарии 43

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  1. parkello Сегодня, 15:19
    вот и здорово . drinks
    parkello
    1. Сергей39 Сегодня, 15:27
      Вчера только Песков заявил, что ГПВ ещё не принята.Да и Циркон пока не более,чем страшилка для запада.
      Сергей39
      1. maxim947 Сегодня, 15:28
        Развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон» на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ

        Отсюда следует, что испытания подходят к концу, и все идет путем)))
        maxim947
        1. Burbon Сегодня, 15:34
          Цитата: maxim947
          Отсюда следует,

          что верить пустым обещаниям - нельзя!
          Burbon
          1. maxim947 Сегодня, 15:42
            Верить или не верить, это личное дело каждого, поживем увидим.))
            maxim947
            1. Burbon Сегодня, 15:46
              Цитата: maxim947
              поживем увидим.))

              внуки...внуки может и увидят
              Burbon
              1. Владимир16 Сегодня, 16:03
                Цитата: Burbon
                внуки...внуки может и увидят

                У многих внуки старше чем некоторые из присутствующих wink
                А вот увидеть Циркон воочию не дано большинству. Но он есть smile
                Хотя ракета - она laughing
                Владимир16
                1. Burbon Сегодня, 16:08
                  Цитата: Владимир16
                  А вот увидеть Циркон воочию не дано большинству. Но он есть

                  fool есть в ПУ от калибра??? belay
                  Burbon
      2. dorz Сегодня, 15:36
        Цитата: Сергей39
        Вчера только Песков заявил, что ГПВ ещё не принята.Да и Циркон пока не более,чем страшилка для запада.

        Уже прошла удачные испытания и скоро встанет на вооружение авиационная гиперзвуковая (5500 км/ч) ракета Х-32. с боевой частью до 700 кг и дальностью 900 км.
        dorz
        1. Сергей39 Сегодня, 15:54
          Все эти сообщения не более чем пустой звук.Этих ракет пока даже изображения нет. Конечно хотелось бы верить
          Сергей39
          1. DenZ Сегодня, 16:01
            Ну да, без изображения в СМИ как поверить- то ? Никак wink Притчу про Фому помните?
            DenZ
          2. Оплот Орел Сегодня, 18:15
            Ну да ну да, как же помним "не запостил, значат не было"
            Оплот Орел
    2. Комментарий был удален.
  2. Malkavianin Сегодня, 15:25
    Так говорили, что УКСК под Калибры не подходят под Цирконы. Или уже подходят?
    Malkavianin
    1. Burbon Сегодня, 15:35
      Цитата: Malkavianin
      Или уже подходят?

      конечно нет!
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:53
        Цитата: Burbon
        конечно нет!

        Уже разработали унивесральную ПУ и под Калибры и под Ониксы и под ,в перспективе,Цирконы. А вот когда Циркон пустят в серию,большой вопрос. Но видимо начальство подгоняет,тк видимо с Западом мы не договорились.
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 16:59
          Цитата: НЕКСУС
          тк видимо с Западом мы не договорились.

          наивно полагать, что будет иначе....вопрос в том , что наша элита сидит на 2-3 стульях и ее нагнуть в десятки раз легче, чем наш народ....запад ставит на нашу элиту и они(запад) не проиграют пока у нас в стране бардак с псевдо богами и князьями....
          Burbon
  3. cniza Сегодня, 15:33
    Развертывание новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на корветах и фрегатах ВМФ России запланировано в рамках новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.


    США сейчас начнут наезжать на Россию и обвинять даже в будущей засухе.
    cniza
  4. iliitchitch Сегодня, 15:37
    Не удивляюсь , что от поездов отказались,геморройно это .
    iliitchitch
  5. тлауикол Сегодня, 15:46
    Межконтинентальная ракета "Сармат" и гиперзвуковая ракета "Циркон" ещё не приняты на вооружение российской армии, заявил во вторник РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    "Нет, конечно", — сказал Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос
    тлауикол
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:54
    Так, а ведь они и на "Каракурты" смогут размещать !! laughing
    Ниче у нас москитный флот получается... Зубастенький!
    Горный стрелок
  7. voyaka uh Сегодня, 16:04
    Хоть бы одну фотку этого мифического Циркона!
    Уже вот-вот на кораблях, но ни единого изображения. belay
    (Только не давать фотку американского Boeing X-51 Waverider, как всегда)
    У Су-57 показывали полеты прототипов с самого начала - и ясно, что
    конструирование продвигается. А Циркон, как летающая тарелка - все говорят,
    но никто не видел.
    voyaka uh
    1. Wedmak Сегодня, 16:16
      Включите воображение и знания физики. По мне так будет похожа на тоненькую(по сравнению с Ониксами и Калибрами) иглу, с маленькими крылышками, а то и вовсе без них. В задней части установят отстреливающийся разгонник. В общем, что-то похожее на ракету Панциря, только в увеличенном варианте и с ПТРД.
      Wedmak
      1. voyaka uh Сегодня, 16:23
        Вот такую стрелу? И тоненькая, и крылышки, и не
        скрывают ее от публики. И с Б-52 ее успешно пускали и фоткали.
        Только вот ГСН на этой штуке нет. И как ею точно попасть в цель -
        непонятно. Поэтому этой штуки и нет на вооружении США.
        (Но у Циркона, конечно, эти маленькие проблемы решены).
        voyaka uh
        1. dvina71 Сегодня, 16:45
          Цитата: voyaka uh
          (Но у Циркона, конечно, эти маленькие проблемы решены).

          Конечно решены..причем уже давно.. Есть управляемая гиперзвуковая ракета ПРО..
          ...
          Принцип командного управления на гиперзвуке един для любой ракеты..и если уж она поражает скоростную мишень в воздухе..
          dvina71
          1. voyaka uh Сегодня, 16:50
            Мы говорим об управлении на гиперзвуке в плотных слоях атмосферы, а не в космосе.
            Иначе зачем прямоточный реактивный двигатель? Сделайте обычную БР , и дело с концом.
            Я так и думаю: дело закончится обычной БР.
            voyaka uh
            1. dvina71 Сегодня, 16:51
              Цитата: voyaka uh
              Я так и думаю

              Единственное что вам остается..
              50км ..это уже космос?
              dvina71
              1. voyaka uh Сегодня, 17:02
                Космос начинается со 100 км. 50 км - верх стратосферы.
                На этой высоте КР не может лететь - только планировать вниз.
                И скорее всего к поверхности земли/воды она прилетит уже затормозясь
                на сверхзвуке. Тут эффективнее обычный реактивный двигатель.
                Что, у нее будет 3 движка: бустер, который забрасывает на 50 км, прямоточный
                для планирования и обычный для полета на малой высоте?
                voyaka uh
            2. АлексКП Сегодня, 17:07
              возможно как то так. в уменьшенном масштабе.
              АлексКП
    2. Alexey-74 Сегодня, 16:35
      Увидите не переживайте.
      Alexey-74
    3. рисыч Сегодня, 18:59
      Цитата: voyaka uh
      Уже вот-вот на кораблях, но ни единого изображения

      Честно говоря, я и о Калибрах не слышал много до их применения feel
      рисыч
  8. Немезида Сегодня, 16:10
    1) Проект 22350 официально закрыт,из за неготовности ракет ЗРК ,,Редут'' средней и большой дальности,а так же РЛС к ним...2)В строительстве корветов 20386 вообще нет смысла,потому что они спроектированы под турбины,а их нет даже для фрегатов и непонятно когда будут...
    Немезида
    1. dvina71 Сегодня, 16:50
      22350 не закрыт,а закончен..,пока шли испытания Горшкова .. нужда в первоначальной комплектации отпала. С литером М будем посмотреть что за зверь. А чистых 22350 будут 2. Горшков и Касатонов.
      Турбины будут в Рыбинске.. уже с 18года.
      dvina71
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:10
        Ключевое слово "будут",а не уже есть..
        Сибирский цирюльник
      2. Burbon Сегодня, 17:12
        Цитата: dvina71
        Турбины будут в Рыбинске.. уже с 18года.

        наивный вы наш...ага будут....уже на носу 18 год, а стенд еще пока на доработках....потом еще их обкатывать (знаете сколько по времени?).....думаю в 20 году не раньше....если вообще не закроют проект
        Burbon
      3. Немезида Сегодня, 17:53
        По проекту 22350 достроят 4 корабля,а на счет турбин...Вот когда будут,тогда и напишите...В России пора расстреливать чиновников, раздающих пустые обещания.
        Немезида
  9. Alexey-74 Сегодня, 16:34
    Если на наших корветах будут размещены и "Цирконы" и "Калибры", да еще под хорошим прикрытием ПВО/ПРО....то это будет адская смесь для кораблей любого противника. Даже АУГ США офигеет от такого.....
    Alexey-74
    1. Burbon Сегодня, 17:14
      Цитата: Alexey-74
      да еще под хорошим прикрытием ПВО/ПРО

      эт какое хорошее ПВО????? да и от лодок Нато как защищаться?....пропаганда это.....вот когда примут на вооружение, да и кораблей на строят да и полимент-редут начнет попадать....вот может тогда после 25 года....может быть((
      Burbon
  10. top46war Сегодня, 16:40
    Это хорошо, тогда вам не хватает только ракет циркон :)
    top46war
    1. dvina71 Сегодня, 17:03
      Для участников нового дранг нах остен.. нам циркона даже маловато..,но вы за нас не переживайте..
      Уже более 500 лет на каждый такой прыжок находится свой циркон..
      dvina71
    2. тлауикол Сегодня, 17:06
      Цитата: top46war
      Это хорошо, тогда вам не хватает только ракет циркон :)

      а еще ПВО/ПРО на кораблях, и самих кораблей
      тлауикол
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:08
    Хотя бы картинку показали, этого "Циркона"
    Только шум...
    Сибирский цирюльник
  12. МорякЧФ Сегодня, 17:18
    Зачем продолжать строительство пр.20380 если пр.20385 тоже строят, тогда бы уже делали один корвет более "зубастый",зачем разношерстность,тем более второй тип с "Калибрами",а учитывая наш и без того не океанский флот всё в пользу 85-го.
    МорякЧФ
  13. Neputin Сегодня, 17:40
    С 2010 года идет сплошной галдеж на форумах о "вставании с колен" российского флота. Только флота пока нет и не ясно когда будет. А так, да. - все нормально.
    Neputin
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