19:03 19 декабря

Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия

Поставки на Украину американского и канадского оружия толкают Киев на новые военные провокации, передает ТАСС заявление заместителя постпреда РФ при ООН Петра Ильичёва.

Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия


Ильичёв обратил внимание на информацию о том, что «Канада заявила о готовности выдавать своим компаниям лицензии на поставки оружия на Украину», а американские компании, в частности, производитель ручных гранатометов Airtronic USA «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепартамента, и Пентагона, хотя официально США заявляют, что окончательного решения по этому поводу нет».


Хотели бы порекомендовать тем, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься об ответственности. Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует минские договоренности, на новые военные авантюры. Все должны понимать, что силой конфликт в Донбассе не разрешить, а вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие,
сказал дипломат на заседании Совбеза.

Ранее сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское автоматическое оружие. Canada Gazette (официальное издание канадского правительства) при этом отметила, что «заявки на импорт или экспорт товаров, согласно национальному законодательству, рассматриваются правительством Канады на основе каждого конкретного случая в соответствии с канадской международной и оборонной политикой». Сегодня в этот список входят 39 стран, большинство из которых – члены НАТО.

Недавно об опасности накачивания Украины оружием из США и Канады также заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь главы ДНР Александр Захарченко пригрозил обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных украинскому правительству территориях.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 54

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  1. MoJloT Сегодня, 15:31
    Поставки на Украину американского и канадского оружия толкают Киев страны на новые военные провокации

    Это не последствие, а сама цель поставок.
    MoJloT
    1. Sergey53 Сегодня, 15:35
      Цель всегда предусматривает, что будут последствия.
      Цитата: MoJloT
      Это не последствие, а сама цель поставок.
      Sergey53
      1. Шура пермский Сегодня, 15:46
        хохлы на радостях опять массово в котлы побегут...
        Шура пермский
        1. LSA57 Сегодня, 15:59
          Цитата: Шура пермский
          хохлы на радостях опять массово в котлы побегут...

          не побегу, поскачут
          LSA57
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 16:32
            Цитата: LSA57
            Цитата: Шура пермский
            хохлы на радостях опять массово в котлы побегут...
            не побегу, поскачут

            Ребята, тут от властей Украины требуют из Европы, значительно поднять цену газа для населения и предприятий, так что это оружие попадёт в руки тех, кого сейчас начнут опять грабить - в руки народа.
            Есть очень большие подозрения, что кому-то скоро намылят шею и вышвырнут из Украины.
            товарищ ШУХЕР
            1. LSA57 Сегодня, 17:42
              Цитата: товарищ ШУХЕР
              Есть очень большие подозрения, что кому-то скоро намылят шею и вышвырнут из Украины.

              да уже третий год одни надежды recourse
              LSA57
    2. Burbon Сегодня, 15:37
      Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия
      типа сказали, что оно стрелять будет? laughing ..а там, в канаде прям испугались....капец как им страшно...если бы предупредили о вводе миротворцев РФ в ответ на поставки...тогда да....
      Burbon
      1. катана Сегодня, 16:02
        Цитата: Burbon
        Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия
        типа сказали, что оно стрелять будет? laughing ..а там, в канаде прям испугались....капец как им страшно...если бы предупредили о вводе миротворцев РФ в ответ на поставки...тогда да....

        Российские миротворцы в Канаде - это ,безусловно,круто!
        А если серьезно -так форумчане из моей страны не один раз поднимали здесь тему поставок российского оружия в Азербайджан и получали примерно такой ответ:"Что поделаешь - не мы поставим ,так это сделают другие " request Так что к этому вопросу надо бы относиться по философски -если не Канада с США поставят,так это сделают другие.Немного побудьте в "шкуре армянина". wassat
        катана
        1. tochila Сегодня, 16:14
          В Армению оружие из России тоже поступает!Мало того ,для гарантии безопасности Армении там даже наша военная база есть!Кто вас тронет с такой - то крышей?А Карабах Азербайджану все равно не взять без ядреной бомбы!!!
          tochila
          1. катана Сегодня, 16:26
            Цитата: tochila
            В Армению оружие из России тоже поступает!Мало того ,для гарантии безопасности Армении там даже наша военная база есть!Кто вас тронет с такой - то крышей?А Карабах Азербайджану все равно не взять без ядреной бомбы!!!

            Ну не знаю и что сказать в ответ на ваш комментарий ?Могу только добавить - ваши слова да богу в уши.Нужно устранить причину конфликта ,оружие найдется кому поставить .Тому же Азербайджану в больших объемах поставляют военную продукцию Турция,Израиль,Пакистан,Китай и т.д.
            катана
        2. Knizhnik Сегодня, 16:28
          Какой же Катон-старший и без Карфагена laughing Сравнение некорректно - за оружейный рынок Азербайджана реально конкурируют РФ и Израиль, Белоруссия подключается, а на поставки в (на) Украину, пардоньте, монополия НАТО, "честно заслуженная" кровью Майдана в 2014-м.
          Knizhnik
          1. катана Сегодня, 17:02
            Цитата: Knizhnik
            Какой же Катон-старший и без Карфагена laughing Сравнение некорректно - за оружейный рынок Азербайджана реально конкурируют РФ и Израиль, Белоруссия подключается, а на поставки в (на) Украину, пардоньте, монополия НАТО, "честно заслуженная" кровью Майдана в 2014-м.

            НАТО вам оружие не поставляет.
            катана
      2. LSA57 Сегодня, 16:04
        Цитата: Burbon
        Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия

        во овет
        В свою очередь главы ДНР Александр Захарченко пригрозил обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных украинскому правительству территориях

        нравится?
        Цитата: Burbon
        Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия
        типа сказали, что оно стрелять будет? laughing ..а там, в канаде прям испугались....капец как им страшно...если бы предупредили о вводе миротворцев РФ в ответ на поставки...тогда да....

        а вот миротворцев без согласия совбеза оон и противостоящих сторон мы вот никак не можем. в противном случае это будет оккупация
        LSA57
        1. Burbon Сегодня, 16:07
          Цитата: LSA57
          в противном случае это будет оккупация

          а Крым и сегодняшний Донбасс по мнению всей гейропы и сша - не оккупация??..они так и говорят - оккупация....так может поверить им и ввести войска...ведь санкции и так уже не отменят???????...тогда будет хоть понятно за что страдаем)).....
          Burbon
          1. катана Сегодня, 16:29
            Цитата: Burbon
            Цитата: LSA57
            в противном случае это будет оккупация

            а Крым и сегодняшний Донбасс по мнению всей гейропы и сша - не оккупация??..они так и говорят - оккупация....так может поверить им и ввести войска...ведь санкции и так уже не отменят???????...тогда будет хоть понятно за что страдаем)).....

            Уважаемый Бурбон- я понимаю ход ваших мыслей,но при дальнейшем расширении территории ДЛНР санкции против вашей страны усилятся.Введут примерно такие санкции ,какие действовали против Ирана до его ядерной сделки .
            катана
            1. Burbon Сегодня, 16:55
              Цитата: катана
              .Введут примерно такие санкции ,какие действовали против Ирана до его ядерной сделки .

              вы наивный, если полагаете, что этих санкций в ближайшие 1.5 - 2 года не введут под любым предлогом
              Burbon
              1. катана Сегодня, 17:05
                Цитата: Burbon
                Цитата: катана
                .Введут примерно такие санкции ,какие действовали против Ирана до его ядерной сделки .

                вы наивный, если полагаете, что этих санкций в ближайшие 1.5 - 2 года не введут под любым предлогом

                Ну не знаю - во всяком случае пока что не ввели.По газу против "Газпрома " в любом случае не введут -уж сильно Европа зависит от российского газа,но по другим пунктам могут и усилить санкции.
                катана
          2. LSA57 Сегодня, 17:47
            Цитата: Burbon
            а Крым и сегодняшний Донбасс по мнению всей гейропы и сша - не оккупация??..они так и говорят

            это они говоря. а вот если мы введём на территорию ЧУЖОГО государства свои ВС то это будет оккупация по факту. объявление войны. легитимная власть уркаины просит помощи у наты. те вводя свои войска. рассказывать что дальше будет?
            LSA57
            1. Burbon Сегодня, 18:57
              Цитата: LSA57
              а вот если мы введём на территорию ЧУЖОГО государства свои ВС то это будет оккупация по факту. объявление войны. легитимная власть уркаины просит помощи у наты. те вводя свои войска. рассказывать что дальше будет?

              ну как вам сказать то??...вы бывали в 14-15 годах на донбассе??.....нет? тады ой!.....ведь не объявили войну и на начался апокалипсис....так что перестаньте быть наивным...Крым чей?...для нато - украинский....и что дальше???
              Burbon
    3. Chertt Сегодня, 15:38
      Как то не внятно предупредила, Надо перед Канадским посольством, установить цифровое табло, 3Х6 метров, и включить счетчик жертв, на Ю.В. Украины. И по всем доступным каналам информации, Теле, радио, интернет, Показывать это счетчик смерти
      Chertt
      1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 15:55
        Цитата: Chertt
        Как то не внятно предупредила, Надо перед Канадским посольством, установить цифровое табло, 3Х6 метров, и включить счетчик жертв, на Ю.В. Украины. И по всем доступным каналам информации, Теле, радио, интернет, Показывать это счетчик смерти

        Табло не поможет. Вот если в табло заехать, например, поставками оружия сепаратистам Квебека, франкоговорящей провинции, не так давно поднимавшей вопрос об отделении.
        dubovitskiy.1947
        1. Chertt Сегодня, 16:05
          Цитата: dubovitskiy.1947
          например, поставками оружия сепаратистам Квебека, франкоговорящей провинции,

          Смешно. Эти "сепаратисты" сидят по кофейням, на подушках от геморроя, и рассуждают на разные приятные темы.
          Chertt
      2. shark Сегодня, 15:59
        не поможет. пока их не затронет- им все равно. Вот если в оттаве растрелять пару гей баров, то соберутся, поплачут , мелками асфальт попачкают. .Песенки по поют. Ни к чему этих предупреждать. Достаточно начать поставки вооружения в республики. Современного вооружения. Гопники понимаю только силу. А в том, что сша ,канада и прочие- гопники уже никто не сомневается
        shark
      3. LSA57 Сегодня, 16:05
        Цитата: Chertt
        Надо перед Канадским посольством, установить цифровое табло, 3Х6 метров, и включить счетчик жертв,

        да плеваь они хотели. гибну не граждане канады и ладно
        LSA57
      4. staviator Сегодня, 16:17
        Показывать это счетчик смерти

        А когда их чужие смерти останавливали?Они 11 сентября своих 5 тыс положили и похр.
        staviator
    4. 79807420129 Сегодня, 15:43
      Все должны понимать, что силой конфликт в Донбассе не разрешить, а вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие

      Толку от этого сотого предупреждения как от козла молока.
      79807420129
      1. БМП-2 Сегодня, 15:55
        Есть надежда, что тем самым готовят почву для поддержки "умеренной украинской оппозиции"! laughing
        БМП-2
    5. Vita VKO Сегодня, 17:47
      Вполне закономерный шаг. Ни кто не собирается перед выборами в России уменьшать количество провокаций и обстрелов. Дальше будет только по нарастающей и следующими на эвакуации СМК будет ОБСЕ. А так как запасы оружия в Прибалтике и Польше закончились, теперь будут поставлять Канада и США.
      Vita VKO
  2. Bullba Сегодня, 15:36
    А смысл, ну поставят они вооружение, а там обсе вроде как работает и сразу буднт понятно кто мтреляет.
    Bullba
    1. Идущий Сегодня, 15:38
      Там уже похоже полно масштабная война началась.
      Идущий
    2. БМП-2 Сегодня, 15:56
      Не-е-е... в обсе работают профессионалы, поэтому она этого никогда не поймет! no lol
      БМП-2
    3. катана Сегодня, 16:06
      Цитата: Bullba
      А смысл, ну поставят они вооружение, а там обсе вроде как работает и сразу буднт понятно кто мтреляет.

      Инспекторов ОБСЕ с российской и украинской сторон выводят - походу на Донбассе намечается не хилый замес - вот откуда и обеспокоенность российского МИДа.
      катана
    4. LSA57 Сегодня, 16:06
      Цитата: Bullba
      а там обсе вроде как работает и сразу буднт понятно кто мтреляет.

      так они давно про это знают .а толку?
      LSA57
  3. TonyGUN Сегодня, 15:38
    Да им плевать на то что люди гибнуть будут,это же не их граждане,тушат костёр бензином...черти
    TonyGUN
    1. БМП-2 Сегодня, 16:03
      Да им плевать и на то, их граждане или не их: рентабильность торговли оружием и получаемые дивиденды - вот что для них самое главное! yes
      БМП-2
  4. Dave36 Сегодня, 15:39
    Мы давно всех предупреждаем, что флаги снимать не хорошо, народ высылать не хорошо, нейтральный флаг, не хорошо, вот и оружие, не хорошо....
    Клали они на нас....
    Dave36
    1. БМП-2 Сегодня, 16:07
      Цитата: Dave36
      Клали они на нас....


      Видно, они не знают наше отношение к тому, что плохо лежит. laughing Вот и предупреждаем! lol
      БМП-2
  5. коноправ Сегодня, 15:52
    Война с Атлантидой никогда не прекращалась. Атланты это порода такая - жадины, халявщики и горлопаны.
    коноправ
  6. Немезида Сегодня, 15:55
    Давно пора начать уничтожение военных объектов и офисов бандеровских партий и движений...
    Немезида
  7. vinni-puk Сегодня, 15:55
    Александр Захарченко пригрозил обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных украинскому правительству территориях.
    Саша, не надо грозить, надо делать.
    vinni-puk
  8. Alex20042004 Сегодня, 15:57
    США - основной спонсор всех воин, которые происходили за последние 80 лет, США систематически организуют каждые 2-3 года по всему Миру военные конфликты.
    Alex20042004
    1. Идущий Сегодня, 16:09
      США - основной спонсор всех воин, которые происходили за последние 80 лет, США систематически организуют каждые 2-3 года по всему Миру военные конфликты.


      Это их бизнес и жить они по другому не могут , пора всем это понять - загнать США на их территорию и пусть там живут как хотят.
      Идущий
  9. sabakina Сегодня, 16:06
    Я так и не понял, в чём выражается предупреждение.
    sabakina
    1. HAM Сегодня, 16:19
      После "предупреждения",обычно,выражается "озабоченность",а потом "удивление"...
      HAM
    2. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:34
      Цитата: sabakina
      Я так и не понял, в чём выражается предупреждение.

      Когда получите ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ( в СССР часто такие меры использовали), станет понятно. В дипломатии лингвистика развита необыконовенно, и она специфична.
      dubovitskiy.1947
  10. Гардамир Сегодня, 16:23
    Россия предупредила
    долго искал слова хотя бы по смыслу похожие на "предупредила".
    Гардамир
  11. jetfors_84 Сегодня, 16:24
    Давно уже пора партизан вооружать. И диверсии в тылу укропов проводить. Чтоб земля донбасса и не только горела у нациков под ногами как во время ВОВ
    jetfors_84
    1. Сепар ДНР Сегодня, 16:52
      Цитата: jetfors_84
      Давно уже пора партизан вооружать. И диверсии в тылу укропов проводить.

      Пару отрядов,которые пора вооружать,назовите пожалуйста.
      А то я,что-то запамятовал,где же они партизанят...
      А если по делу,то в14м в районе Славянск-Краматорск, при отступлении,оставляли несколько ДРГ,которые могли стать костяком для отрядов.
      Могли,но не стали. Впрочем,и сами особо активностью не отличились.
      Сепар ДНР
  12. JonnyT Сегодня, 16:47
    Дипломатический язык не терпит резкостей и конкретных угроз.
    Ясно одно - это четкий сигнал о том, что ВСУ и нацисты получат люлей, не смотря на канадоамериканские пукалки.
    JonnyT
  13. tolmachiev51 Сегодня, 16:56
    Этим "товарисчам" пофиг -деньги и только деньги !!! С таким-же успехом ИГИЛу втюхивали.
    tolmachiev51
  14. samarin1969 Сегодня, 17:22
    Этих "предупреждений" было уже четырёхразрядное число...После 2014го на них перестали обращать внимание и ВСУ, и Турция, и США...теперь и Канада.
    Это только в азиатских фильмах герой делает страшные глаза - и враги разбегаются. Пока видим обстрелы Донбасса и обновление темы Крыма....
    п.с. Самураям со "страшными глазами" многое объяснил Хасан, а непонятливым добавил Халхин-Гол.
    samarin1969
  15. федоров Сегодня, 17:23
    Прикол в том,что бы там не заявляли. -"Военторг"с Луганском и Донецком может заработать с новой силой, а вариантов нет,чье оружие сильнее. Или есть сомневающиеся ? Конечно, первым делом в людях толк. И музыка вечна.
    федоров
  16. senima56 Сегодня, 17:27
    Так они и испугались! Ага! Америкосы всегда любили "загребать жар чужими руками" и на этом делать деньги! Пугаются они только тогда, когда сами начинают нести реальные потери! А чужие жертвы их не пугают. Главное чтобы деньги платили! Помните "Брат-2"? "Тут вообще ничего, кроме денег не важно!"
    senima56
  17. Bosch Сегодня, 17:32
    В переводе на русский это означает проявляем озабоченность и размазываем сопли.
    Bosch
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