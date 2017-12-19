Россия предупредила Канаду и США о последствиях поставок на Украину оружия

Хотели бы порекомендовать тем, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься об ответственности. Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует минские договоренности, на новые военные авантюры. Все должны понимать, что силой конфликт в Донбассе не разрешить, а вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие,

Поставки на Украину американского и канадского оружия толкают Киев на новые военные провокации, передает ТАСС заявление заместителя постпреда РФ при ООН Петра Ильичёва.Ильичёв обратил внимание на информацию о том, что «Канада заявила о готовности выдавать своим компаниям лицензии на поставки оружия на Украину», а американские компании, в частности, производитель ручных гранатометов Airtronic USA «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепартамента, и Пентагона, хотя официально США заявляют, что окончательного решения по этому поводу нет».сказал дипломат на заседании Совбеза.Ранее сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское автоматическое оружие. Canada Gazette (официальное издание канадского правительства) при этом отметила, что «заявки на импорт или экспорт товаров, согласно национальному законодательству, рассматриваются правительством Канады на основе каждого конкретного случая в соответствии с канадской международной и оборонной политикой». Сегодня в этот список входят 39 стран, большинство из которых – члены НАТО.Недавно об опасности накачивания Украины оружием из США и Канады также заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.В свою очередь главы ДНР Александр Захарченко пригрозил обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных украинскому правительству территориях.