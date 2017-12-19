19:07 19 декабря

Русская «Армата», французский «Леклерк» и корейский К2 сойдутся в неравном «бою»

Последние военные конфликты в мире показали, что танки все еще играют решающую роль на земле. Ярким примером того является Сирия, где именно своевременная поставка Россией этих машин способствовала продвижению правительственных сил страны.

Также считают и в Индии. Эта страна уделяет самое пристальное внимание своим бронетанковым силам, регулярно обновляя их. Сегодня на вооружении ВС Индии находится около 3000 танков. Большая часть из них - это уже морально устаревшие Т-72М1. Еще около тысячи - танки Т-90С, производство которых налажено внутри страны. Кроме того, индусы приняли на вооружение 120 танков собственной разработки "Арджун".

Сейчас Минобороны Индии намерено списать все Т-72М1 и заменить их на более современные образцы. Как сообщают неназванные источники, индусы рассматривают три варианта: российский Т-14 "Армата", французский "Леклерк" и южнокорейский К2 "Черная пантера."




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Комментарии 5

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  1. vlad007 Сегодня, 16:09
    Непонятно, они покупать эти танки собираются или производить. У них налажено производство индийского аналога Т-90 - танк "Бхишма". Какой смысл переходить на "Леклерк" или "Черную пантеру".
    vlad007
    1. svp67 Сегодня, 17:18
      Цитата: vlad007
      Какой смысл переходить на "Леклерк" или "Черную пантеру".

      Что за "вознаграждение" не сделаешь... Одно скажу, что на "Леклерк" очень много денюжек надо, так что много купить они не смогут. Это только себе шейхи позволить могут. Да и "К-2" был прообразом их "Аджуна" и какова его судьба?
      Сейчас самое оптимальное для них это Т-90МСю
      svp67
  2. yuliatreb Сегодня, 16:16
    Хитропопые, ненадежные индийские"партнеры" Армату, Леопард, Ка 2 им подавай, сирийцы вон на Т-72 различных модификациях воюют и не жалуются, потому что научились и умеют воевать, а индусам хоть на Армате, хоть на Леопарде разницы нет на чем пендюлей получать. Хотелось бы уже на сирийцев на танковом биатлоне посмотреть.
    yuliatreb
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:20
      у них свой биатлон каждый день, с самым лучшим экзаменатором...
      ProkletyiPirat
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:49
    Как сообщают неназванные источники, индусы рассматривают три варианта: российский Т-14 "Армата",

    А кто им Армату то Т-14 продавать то собирается? В лучшем случае Т-90 СМ...Ну а Леклерк или К-2(ПАНТЕРУ) пусть покупают.С учетом их цены,думаю индусы быстро расхотят закупать данные танки.
    НЕКСУС
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