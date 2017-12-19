Русская «Армата», французский «Леклерк» и корейский К2 сойдутся в неравном «бою»

Последние военные конфликты в мире показали, что танки все еще играют решающую роль на земле. Ярким примером того является Сирия, где именно своевременная поставка Россией этих машин способствовала продвижению правительственных сил страны.



Также считают и в Индии. Эта страна уделяет самое пристальное внимание своим бронетанковым силам, регулярно обновляя их. Сегодня на вооружении ВС Индии находится около 3000 танков. Большая часть из них - это уже морально устаревшие Т-72М1. Еще около тысячи - танки Т-90С, производство которых налажено внутри страны. Кроме того, индусы приняли на вооружение 120 танков собственной разработки "Арджун".



Сейчас Минобороны Индии намерено списать все Т-72М1 и заменить их на более современные образцы. Как сообщают неназванные источники, индусы рассматривают три варианта: российский Т-14 "Армата", французский "Леклерк" и южнокорейский К2 "Черная пантера."











