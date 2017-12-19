Неприступный берег: мощь российских противокорабельных комплексов

Оборона берега является самой важной задачей для стран, имеющих большую протяженность береговой линии. Ведь удачная десантная операция войск противника и последующий захват плацдарма может в корне изменить ход войны. Протяженность береговой линии в России составляет 40 тыс. км, поэтому у наших Вооруженных сил всегда была потребность в комплексах, способных эффективно отражать удар с моря.



Одним из первых таких комплексов стал мобильный БРК "Редут". Будучи способным стрелять на расстояние до 460 км, он был предназначен для уничтожения всех типов надводных кораблей. Также существовал стационарный вариант комплекса под названием "Утёс". Оба БРК были вооружены ракетами П-35.



В конце 70-х в дополнении "Редуту" было решено создать более дешевый "Рубеж". Возможности этого БРК были скромнее: ракета П-15 покрывала расстояние лишь в 80 км.





В 21 веке российская оборонка разработала два совершенно новых комплекса, по характеристикам которым нет равных в мире. Это БПРК "Бал" и БРК "Бастион".









