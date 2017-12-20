09:11 20 декабря

Вам денежный перевод, или О странах-лидерах по переводам средств из России и в Россию

Центробанк публикует статистику денежных переводов из России и в Россию через электронные платёжные системы, а также через ресурсы «Почты России» (без учёта переводов по банковским картам). Статистика свидетельствует о том, что по показателям переводимых денежных средств Россия имеет отрицательное сальдо - сумма денежных переводов из Российской Федерации превышает сумму переводов в Российскую Федерацию. И интересна эта статистика хотя бы тем, в каком направлении в основном переводятся средства из России – на основании открытых данных Банка России. А также тем, о каких объёмах средств вообще идёт речь. Об этом подробнее.

Итак, как уже было отмечено по движению денежных средств (в формате переводов) сальдо у РФ отрицательно. С января по октябрь из России в зарубежные страны переведено 6,754 млрд долларов США. Из них 5,056 млрд – средства, переведённые в страны Содружества независимых государств – СНГ (почти 75%). По прогнозам финансовых аналитиков, по итогам года общая сумма переводов из России превысит 8,3 млрд долларов.

На этом фоне переводы денежных средств из-за рубежа в Россию выглядят куда скромнее. Так за указанный период 2017 года (январь-октябрь) указанные поступления составляют 1,887 млрд долларов. Таким образом, сальдо составляет почти минус $4,9 млрд. По итогам года оно составит примерно до 6 млрд долларов США. Минус, естественно.


Теперь – статистика Центробанка, рассказывающая о том, куда именно чаще и больше денежных средств в формате переводов уходят из России, а также о том, откуда средства переводят в нашу страну.

По данным ЦБ РФ, абсолютным рекордсменом по выводу средств из РФ в виде переводов является Узбекистан. За три квартала текущего года узбекские гастарбайтеры и прочие «гости страны» вывели 1,72 млрд долларов (это только по показателям платёжных систем). По итогам 2016 года сумма средств, отправленных в Узбекистан, составила 1,888 млрд долларов. Абсолютный рекорд.

Вам денежный перевод, или О странах-лидерах по переводам средств из России и в Россию


В тройке лидеров по выводу средств из оборота в РФ – Киргизия и Таджикистан. Так, за три квартала текущего года в Республику Кыргызстан переведено (опять-таки – подсчёт только по платёжным системам) $820 млн. Результат по Таджикистану – 460 млн долларов. В 2016 году в Киргизию перевели 0,98 млрд долларов, в Таджикистан – 622 млн. Как видно, если экстраполировать «трёхквартальные» данные на весь год, то показатели 2016 и 2017 будут явно близкими к друг другу.

Сколько средств переводят на работу в украинскую экономику гастарбайтеры из «незалежной», а также россияне, у которых родственники проживают на украинской территории? И на этот вопрос ответ даёт опубликованная Банком России статистика по переводам денежных средств. Оказывается, что за три квартала 2017-го – ровно треть миллиарда долларов ушло Украине.

Это примерно на 60 млн долларов ниже азербайджанских показателей – 390 млн.

Результаты по Республике Казахстан – около 285 млн долларов с января по сентябрь.

Молдавия – почти 190 млн долларов.

Существенно ниже объёмы денежных переводов в Армению, Белоруссию и Туркмению.

Из каких стран наибольшие объёмы денежных средств переводятся через платёжные системы в Российскую Федерацию?

Тройка лидеров-«доноров» выглядит следующим образом: Казахстан (367 млн), Кыргызстан (243 млн) и Таджикистан (около 90 млн долларов). Кстати, это лидеры по объёмам переводов в Россию не только среди стран СНГ, но и среди стран всего мира. Если ещё раз обратить внимание на эту статистику, то можно заметить, что Казахстан является одним из немногих государств СНГ, которые перечисляет в Россию в виде денежных переводов средств больше, нежели выводит. И Казахстан по этому показателю только второй. Откровенно говоря, по первом номеру (по проценту сальдо) совсем неожиданная статистика. В лидерах (не по объёмам перечислений, а по процентному варианту сальдо) такая страна как Туркмения. Если переведено в это государство за три квартала текущего года из России было только 1,4 млн долларов, то в обратном направлении – уже 39 миллионов. Положительное сальдо для России в «туркменском случае» - аж 96,4%. Основная причина заключается здесь в том, что немалое число российских специалистов работают в Туркменистане на реализации совместных с Ашхабадом проектов. А вот туркменских «гастарбайтеров» в РФ практически нет. Да и на уровне родственных связей РФ-Туркмения уже далеко не так, как было ещё лет 25 назад. Фактическое изгнание многих русских специалистов с семьями из Туркменистана в 90-е сделало своё дело.

Что по дальнему зарубежью?
Абсолютным лидером по денежным переводам из России выступает Китайская Народная Республика. За три квартала этого года объёмы переводов через платёжные системы из России в Китай составили более полумиллиарда долларов. В обратном направлении – лишь 21 миллион. Второе место – у Турции. Вывод – 240 млн долларов, «ввод» - 32 миллиона.

Данные по США: вывод – 26 млн, «ввод» - 91 млн. Сальдо для РФ в американском случае положительно, но, как видно, объёмы переводимых средств микроскопические в сравнении с ВВП не только США, но и России.

Опубликованная статистика свидетельствует о том, что рынок труда так называемых гастарбайтеров из стран СНГ остаётся стабильным. Жаль для объективного анализа не представлено хотя бы приблизительных данных о том, какой процент ВВП приносит России деятельность работающих в стране граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Украины и др. Можно только предполагать: если ситуация с миграцией не меняется, то бюджетный интерес от деятельности приезжих рабочих из той же Средней Азии у России имеется, и он явно перекрывает то отрицательное сальдо от денежных переводов гастарбайтеров, о котором речь шла выше. Отдельный вопрос: насколько сильный удар это наносит по созданию в стране рабочих мест непосредственно для россиян? Вот только на этот вопрос никакая статистика Центробанка (и не только его) ответа точно не даст.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: gk170.ru
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Комментарии 20

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  1. samarin1969 Сегодня, 06:33
    Выводят из страны? ...И поди всё беспошлинно?...За бюджет державы обидно...
    samarin1969
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:35
      за то если я снимаю переведенные деньги из за бугра нехилая пошлина снимаетеся
      Василенко Владимир
    2. Chertt Сегодня, 08:42
      Цитата: samarin1969
      Выводят из страны? ...И поди всё беспошлинно?...За бюджет державы обидно...

      Так как, имел и частично имею до сих пор, отношение к таким переводам. Могу сказать совершенно точно, что цифры вывода денег из РФ, реально, в разы больше
      Chertt
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:34
    О странах-лидерах по переводам средств из России
    по переводам средств из России,страной -лидером является...Россия.
    Дедкастарый
    1. антивирус Сегодня, 08:24
      все куплю сказало злато
      все возьму сказал былат
      антивирус
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
    Россия богатая и щедрая страна оплатит запросы всем желающим ...олигархам,МОК,ВАДА,гастарбайтерам,чиновникам,
    банкирам...и т.д.
    После выборов ВВП в президенты ожидаем повышение налогов рядовым гражданам,повышения цен на горючку и много еще чего приятного для власть имущих...внутренняя политика властей изымания излишков денег у населения готовится к старту.
    Тот же ЛЕХА
    1. Горный стрелок Сегодня, 07:23
      Ну так голосуй за... Навального. Он ничего не повысит, а зарплаты как в Европе сделает. И на работу ходить не надо будет!
      Горный стрелок
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:11
        Ну так голосуй за... Навального.


        Смеетесь что ли... what

        Навальный пешка либералов...

        Голосовать буду за человека с четкой и ясной программой вывода РОССИИ из экономического болота.
        Далее при всем моем уважении к ВВП у него нет экономической программы...то есть главного документа определяющего наше житейское благополучие.
        Либералы ...отстой .
        Коммунисты ...вчерашний день.
        Едросы ...прогнили .
        Пока не вижу партии способные подтолкнуть нашу экономику к уверенному развитию.
        Тревожат заявления ВВП о лишних людях при новом экономическом укладе...
        первый звоночек в виде заявления мэра МОСКВЫ уже прозвенел...наверно понятно к чему клонит правящий класс РОССИИ. what
        Тот же ЛЕХА
      2. Гардамир Сегодня, 08:21
        Ну так голосуй за.
        Чтобы поток денег из России не прекращался надо голосовать за того при ком всё это началось.
        Гардамир
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    ... от фактов и цифр ни куда не денешься, лишь бы они соответствовали действительности, чтобы можно было анализировать ...
    a.s.zzz888
    1. kvs207 Сегодня, 07:29
      А вы сомневаетесь? Их зарплаты, далеко не нищенские (не у всех, естественно), вот и шлют огромные суммы на родину, а жить, конечно, лучше здесь - делай что хочешь.
      kvs207
      1. виктор н Сегодня, 07:54
        Чтобы заработать на перевод домой - надо вкалывать до посинения, "жить" некогда.
        виктор н
        1. тасха Сегодня, 08:47
          Вкалывают. С восьми утра до восьми вечера.
          Ручной замес бетона - 1500-2000 рублей за куб. Два человека за день замесили 5 кубов (не фундамент, пол бетонный). Вот и считайте...
          тасха
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    У себя недовольны Россией, а деньги зарабатывать едут к нам. Все закономерно - русский интернационалист по рождению поэтому его в странах бывшего СССР считают за лоха, которого можно оскорблять, но который при необходимости окажет помощь.
    rotmistr60
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:28
    Цифры - фигня. Подозреваю, на Украину вывозится огромное количество денег мимо платежных систем. И в описанную статистику они не входят... wassat
    Горный стрелок
  7. Altona Сегодня, 07:52
    Отдельный вопрос: насколько сильный удар это наносит по созданию в стране рабочих мест непосредственно для россиян? Вот только на этот вопрос никакая статистика Центробанка (и не только его) ответа точно не даст.
    ------------------------------------------------
    Наносит и очень мощный. У нас в регионах большая безработица, я вчера говорил про Ивановскую область, Нижегородскую,Костромскую,Волгоград,Чувашия. Тут трудового потенциала очень много (майдаран-как говорят чуваши). Кроме того, низкие заработные платы делают невыгодной автоматизацию производства и модернизацию промышленности, чтобы там не пели наши либерало- и патриото-реформаторы. У нас "средняя заработная плата" считается в 38 тысяч рублей, но она составляется из зарплаты начальства в 100-300 тысяч рублей и сотни работников в 12-17 тысяч рублей. Насчет гастарбайтеров,то странам, которые их поставляют, надо ставить политические условия, чего мы не делаем. Якобы они убегут в США.Ну так пусть и гастарбайтеров своих везут в США.
    Altona
    1. Alone Сегодня, 09:09
      Цитата: Altona
      Наносит и очень мощный.

      Это еще мягко сказано.Гастарбайтеры занимают низшую и частично среднюю зарплатную нишу на рынке труда.Работодатели пользуясь тем,что у гастера нету выбора и прав устанавливает заведомо низкую зарплату.Вследствии чего освобождаются местные рабочие которые не могут конкурировать в зарплате с "гостями".Мало кто в городах пойдет работать за 10-15 тыс.В итоге верхняя планка зарплатной котегории,куда ещё почти не берут гостей,выходит излишне востребованной,что так же ведёт к снижению зарплаты(не устраивает зарплата?,увольняйся).Вследствии всего вышеизложенного,у нас идет тенденция к снижению зар.платы и увеличению безработицы среди местного населения...Особенно на этом фоне кощунственны слова "зама",что России необходимы трудовые мигранты...
      Alone
  8. тасха Сегодня, 08:06
    Статистика, конечно, не радует. И это только официальные данные...
    Хотел бы обратить внимание на один момент: Это же сколько денег могли бы заработать здоровые, крепкие молодые и не очень люди, сидящие по офисам и учреждениям. У меня рядом отделение банка - сходил посчитал winked , четыре мужика сидят, тяжелее ручки ничего не поднимают...
    тасха
  9. Strashila Сегодня, 08:32
    Во общем от гастарбайтеров одни убытки измеряемые миллиардами долларов.
    Strashila
  10. Aspid 86 Сегодня, 08:43
    Не меняющаяся миграционная политика Никакой удар по созданию новых рабочих мест не наносит. Гастарбайтер своим появлением снижает среднюю З/П, хорошо ли это для работодателя, вопрос риторический.
    Aspid 86
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