Вам денежный перевод, или О странах-лидерах по переводам средств из России и в Россию
Центробанк публикует статистику денежных переводов из России и в Россию через электронные платёжные системы, а также через ресурсы «Почты России» (без учёта переводов по банковским картам). Статистика свидетельствует о том, что по показателям переводимых денежных средств Россия имеет отрицательное сальдо - сумма денежных переводов из Российской Федерации превышает сумму переводов в Российскую Федерацию. И интересна эта статистика хотя бы тем, в каком направлении в основном переводятся средства из России – на основании открытых данных Банка России. А также тем, о каких объёмах средств вообще идёт речь. Об этом подробнее.
Итак, как уже было отмечено по движению денежных средств (в формате переводов) сальдо у РФ отрицательно. С января по октябрь из России в зарубежные страны переведено 6,754 млрд долларов США. Из них 5,056 млрд – средства, переведённые в страны Содружества независимых государств – СНГ (почти 75%). По прогнозам финансовых аналитиков, по итогам года общая сумма переводов из России превысит 8,3 млрд долларов.
На этом фоне переводы денежных средств из-за рубежа в Россию выглядят куда скромнее. Так за указанный период 2017 года (январь-октябрь) указанные поступления составляют 1,887 млрд долларов. Таким образом, сальдо составляет почти минус $4,9 млрд. По итогам года оно составит примерно до 6 млрд долларов США. Минус, естественно.
Теперь – статистика Центробанка, рассказывающая о том, куда именно чаще и больше денежных средств в формате переводов уходят из России, а также о том, откуда средства переводят в нашу страну.
По данным ЦБ РФ, абсолютным рекордсменом по выводу средств из РФ в виде переводов является Узбекистан. За три квартала текущего года узбекские гастарбайтеры и прочие «гости страны» вывели 1,72 млрд долларов (это только по показателям платёжных систем). По итогам 2016 года сумма средств, отправленных в Узбекистан, составила 1,888 млрд долларов. Абсолютный рекорд.
В тройке лидеров по выводу средств из оборота в РФ – Киргизия и Таджикистан. Так, за три квартала текущего года в Республику Кыргызстан переведено (опять-таки – подсчёт только по платёжным системам) $820 млн. Результат по Таджикистану – 460 млн долларов. В 2016 году в Киргизию перевели 0,98 млрд долларов, в Таджикистан – 622 млн. Как видно, если экстраполировать «трёхквартальные» данные на весь год, то показатели 2016 и 2017 будут явно близкими к друг другу.
Сколько средств переводят на работу в украинскую экономику гастарбайтеры из «незалежной», а также россияне, у которых родственники проживают на украинской территории? И на этот вопрос ответ даёт опубликованная Банком России статистика по переводам денежных средств. Оказывается, что за три квартала 2017-го – ровно треть миллиарда долларов ушло Украине.
Это примерно на 60 млн долларов ниже азербайджанских показателей – 390 млн.
Результаты по Республике Казахстан – около 285 млн долларов с января по сентябрь.
Молдавия – почти 190 млн долларов.
Существенно ниже объёмы денежных переводов в Армению, Белоруссию и Туркмению.
Из каких стран наибольшие объёмы денежных средств переводятся через платёжные системы в Российскую Федерацию?
Тройка лидеров-«доноров» выглядит следующим образом: Казахстан (367 млн), Кыргызстан (243 млн) и Таджикистан (около 90 млн долларов). Кстати, это лидеры по объёмам переводов в Россию не только среди стран СНГ, но и среди стран всего мира. Если ещё раз обратить внимание на эту статистику, то можно заметить, что Казахстан является одним из немногих государств СНГ, которые перечисляет в Россию в виде денежных переводов средств больше, нежели выводит. И Казахстан по этому показателю только второй. Откровенно говоря, по первом номеру (по проценту сальдо) совсем неожиданная статистика. В лидерах (не по объёмам перечислений, а по процентному варианту сальдо) такая страна как Туркмения. Если переведено в это государство за три квартала текущего года из России было только 1,4 млн долларов, то в обратном направлении – уже 39 миллионов. Положительное сальдо для России в «туркменском случае» - аж 96,4%. Основная причина заключается здесь в том, что немалое число российских специалистов работают в Туркменистане на реализации совместных с Ашхабадом проектов. А вот туркменских «гастарбайтеров» в РФ практически нет. Да и на уровне родственных связей РФ-Туркмения уже далеко не так, как было ещё лет 25 назад. Фактическое изгнание многих русских специалистов с семьями из Туркменистана в 90-е сделало своё дело.
Что по дальнему зарубежью?
Абсолютным лидером по денежным переводам из России выступает Китайская Народная Республика. За три квартала этого года объёмы переводов через платёжные системы из России в Китай составили более полумиллиарда долларов. В обратном направлении – лишь 21 миллион. Второе место – у Турции. Вывод – 240 млн долларов, «ввод» - 32 миллиона.
Данные по США: вывод – 26 млн, «ввод» - 91 млн. Сальдо для РФ в американском случае положительно, но, как видно, объёмы переводимых средств микроскопические в сравнении с ВВП не только США, но и России.
Опубликованная статистика свидетельствует о том, что рынок труда так называемых гастарбайтеров из стран СНГ остаётся стабильным. Жаль для объективного анализа не представлено хотя бы приблизительных данных о том, какой процент ВВП приносит России деятельность работающих в стране граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Украины и др. Можно только предполагать: если ситуация с миграцией не меняется, то бюджетный интерес от деятельности приезжих рабочих из той же Средней Азии у России имеется, и он явно перекрывает то отрицательное сальдо от денежных переводов гастарбайтеров, о котором речь шла выше. Отдельный вопрос: насколько сильный удар это наносит по созданию в стране рабочих мест непосредственно для россиян? Вот только на этот вопрос никакая статистика Центробанка (и не только его) ответа точно не даст.
Итак, как уже было отмечено по движению денежных средств (в формате переводов) сальдо у РФ отрицательно. С января по октябрь из России в зарубежные страны переведено 6,754 млрд долларов США. Из них 5,056 млрд – средства, переведённые в страны Содружества независимых государств – СНГ (почти 75%). По прогнозам финансовых аналитиков, по итогам года общая сумма переводов из России превысит 8,3 млрд долларов.
На этом фоне переводы денежных средств из-за рубежа в Россию выглядят куда скромнее. Так за указанный период 2017 года (январь-октябрь) указанные поступления составляют 1,887 млрд долларов. Таким образом, сальдо составляет почти минус $4,9 млрд. По итогам года оно составит примерно до 6 млрд долларов США. Минус, естественно.
Теперь – статистика Центробанка, рассказывающая о том, куда именно чаще и больше денежных средств в формате переводов уходят из России, а также о том, откуда средства переводят в нашу страну.
По данным ЦБ РФ, абсолютным рекордсменом по выводу средств из РФ в виде переводов является Узбекистан. За три квартала текущего года узбекские гастарбайтеры и прочие «гости страны» вывели 1,72 млрд долларов (это только по показателям платёжных систем). По итогам 2016 года сумма средств, отправленных в Узбекистан, составила 1,888 млрд долларов. Абсолютный рекорд.
В тройке лидеров по выводу средств из оборота в РФ – Киргизия и Таджикистан. Так, за три квартала текущего года в Республику Кыргызстан переведено (опять-таки – подсчёт только по платёжным системам) $820 млн. Результат по Таджикистану – 460 млн долларов. В 2016 году в Киргизию перевели 0,98 млрд долларов, в Таджикистан – 622 млн. Как видно, если экстраполировать «трёхквартальные» данные на весь год, то показатели 2016 и 2017 будут явно близкими к друг другу.
Сколько средств переводят на работу в украинскую экономику гастарбайтеры из «незалежной», а также россияне, у которых родственники проживают на украинской территории? И на этот вопрос ответ даёт опубликованная Банком России статистика по переводам денежных средств. Оказывается, что за три квартала 2017-го – ровно треть миллиарда долларов ушло Украине.
Это примерно на 60 млн долларов ниже азербайджанских показателей – 390 млн.
Результаты по Республике Казахстан – около 285 млн долларов с января по сентябрь.
Молдавия – почти 190 млн долларов.
Существенно ниже объёмы денежных переводов в Армению, Белоруссию и Туркмению.
Из каких стран наибольшие объёмы денежных средств переводятся через платёжные системы в Российскую Федерацию?
Тройка лидеров-«доноров» выглядит следующим образом: Казахстан (367 млн), Кыргызстан (243 млн) и Таджикистан (около 90 млн долларов). Кстати, это лидеры по объёмам переводов в Россию не только среди стран СНГ, но и среди стран всего мира. Если ещё раз обратить внимание на эту статистику, то можно заметить, что Казахстан является одним из немногих государств СНГ, которые перечисляет в Россию в виде денежных переводов средств больше, нежели выводит. И Казахстан по этому показателю только второй. Откровенно говоря, по первом номеру (по проценту сальдо) совсем неожиданная статистика. В лидерах (не по объёмам перечислений, а по процентному варианту сальдо) такая страна как Туркмения. Если переведено в это государство за три квартала текущего года из России было только 1,4 млн долларов, то в обратном направлении – уже 39 миллионов. Положительное сальдо для России в «туркменском случае» - аж 96,4%. Основная причина заключается здесь в том, что немалое число российских специалистов работают в Туркменистане на реализации совместных с Ашхабадом проектов. А вот туркменских «гастарбайтеров» в РФ практически нет. Да и на уровне родственных связей РФ-Туркмения уже далеко не так, как было ещё лет 25 назад. Фактическое изгнание многих русских специалистов с семьями из Туркменистана в 90-е сделало своё дело.
Что по дальнему зарубежью?
Абсолютным лидером по денежным переводам из России выступает Китайская Народная Республика. За три квартала этого года объёмы переводов через платёжные системы из России в Китай составили более полумиллиарда долларов. В обратном направлении – лишь 21 миллион. Второе место – у Турции. Вывод – 240 млн долларов, «ввод» - 32 миллиона.
Данные по США: вывод – 26 млн, «ввод» - 91 млн. Сальдо для РФ в американском случае положительно, но, как видно, объёмы переводимых средств микроскопические в сравнении с ВВП не только США, но и России.
Опубликованная статистика свидетельствует о том, что рынок труда так называемых гастарбайтеров из стран СНГ остаётся стабильным. Жаль для объективного анализа не представлено хотя бы приблизительных данных о том, какой процент ВВП приносит России деятельность работающих в стране граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Украины и др. Можно только предполагать: если ситуация с миграцией не меняется, то бюджетный интерес от деятельности приезжих рабочих из той же Средней Азии у России имеется, и он явно перекрывает то отрицательное сальдо от денежных переводов гастарбайтеров, о котором речь шла выше. Отдельный вопрос: насколько сильный удар это наносит по созданию в стране рабочих мест непосредственно для россиян? Вот только на этот вопрос никакая статистика Центробанка (и не только его) ответа точно не даст.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: gk170.ru
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