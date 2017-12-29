09:05 29 декабря

Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года

В целом у нас принято считать, что в стране все еще не так хорошо, как хотелось бы. И из того положения, в которое мы все дружно влетели, демократизировавшись в 90-х годах, выхода все еще не предвидится.

На самом же деле, если и считать, что прорыва в духе эпохи Сталина нет, то и падения особо-то не наблюдается. Не «уря»-выкрик, факты об этом говорят. И благодаря усилиям наших западных «партнеров» худо-бедно, но тенденция к выползанию из импортной ямы имеет место быть.

И определенные успехи тоже есть. Во многих отраслях нашего хозяйства. Да, хотелось бы больше, качественней и дешевле, но пока есть то, что есть.


Если серьезно говорить о том, что мы едим, то в областях Черноземья наблюдается бум по вводу в эксплуатацию ферм, птицекомплексов, элеваторов и мясокомбинатов. С одной стороны, это радует, с другой стороны, есть и ложка дегтя: все успехи принадлежат крупным агрохолдингам со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но, повторюсь, лучше ножки от «Белой птицы», чем от Трампа. 146%.

В оборонке все тоже, говоря словами Шойгу, хорошо. Самолеты, ракеты, корабли идут в войска. Пусть не в тех объемах, в которых хотелось, но цифра в 75% применительно к новой технике… Давайте перенесемся лет на 10-15 назад и почувствуем разницу.

Говорить о промышленности и определенном ее росте тоже можно. Вообще, для этого есть профильные сайты типа «Сделано у нас», но там все несколько в кучу валят. Два трамвая, мост, детский сад, очередной «Суперджет»… Но это работа такая.

Кстати, мосты, а на удивление, у нас не только Крымский строится. Только за этот год в разных частях страны больше десятка в строй ввели.

Но давайте немного по промышленности.

Город Кимовск, Тульская область. Окончательно освоено производство на заводе «Кимовская машиностроительная компания». Завод начали строить с нуля 9 лет назад. Построили. Ввели в эксплуатацию, начали работать по госзаказам.

Продукция — оборудование для радиолокационных комплексов.



Липецк. АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» запустило новый завод по производству шлифовальных станков. Три года работы, полмиллиарда рублей. Мощность завода — 320 станков в год. Мало? Тем не менее, 320 станков не будут куплены за рубежом.



Челябинск. ООО «Феллер» за 2 года освоила производство весьма полезных штуковин, мини-самосвалов «Челнок-300». Грузоподъемность 800 кг, проедет где угодно. В моем городе администрация закупила на пробу несколько штук в этом году, песок развозить. Снега нет, так что эти тарахтелки мусор из урн вывозят по городу. Стоимость около 400 тысяч рублей.



Про завод «Ямал СПГ» мы уже писали, но тут грех не повториться. Не каждый день такое запускают. А учитывая, что к заводу еще и танкерный флот будет построен корейцами (жаль, что не нашими), то привет, Америка со своим сжиженным газом!

16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой куда угодно – это серьезно.



Дзержинск. Нижегородская область. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в этом году запустил на своей территории комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Снаряжение боеприпасов осуществляется методом заливки. Такой комплекс построен в России впервые и его уникальность заключается в полной автоматизации технологического процесса с выводом людей из опасных зон.



В особой экономической зоне «Алабуга» запущена первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей. Это первый в России завод с полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей.

Цель завода — к 2022 году нарастить производство до 3 млн АКБ в год.



Челябинск. На базе Челябинского электродного завода компания «Донкарб Графит» из Ростовской области запустила производство изостатического графита. Этот дорогостоящий вид графита применяется во многих отраслях промышленности:

— в металлургии: литейные кокили, плавильные тигли, кристаллизаторы, воронки, желоба, фильеры;
— в электротехнике: аноды, сетки для ртутных выпрямителей, детали для электровакуумных приборов, контейнеры для получения полупроводниковых материалов;
— в машиностроении: подшипники, кольца трения, торцевые и поршневые уплотнения, подпятники.

До этого события почти 100% закупалось за границей: в Японии, США, Германии и Китае.



Московская область, поселок совхоза имени Ленина Ленинского района. Заработал завод российско-китайского предприятия АО «ДМТГ РУС» по сборке металлообрабатывающих станков и металлообрабатывающих центров с ЧПУ.

Пока на предприятии налажена крупноузловая сборка фрезерных, сверлильных, токарных станков. В 2018 году планируют собрать 1500 станков, в 2020 году — 5000 станков и довести локализацию до 80%.

Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года


Город Салават, республика Башкирия. Предприятие по производству акриловой кислоты и бутилакрилата.

Мощность завода составляет 80 тысяч тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тысяч тонн бутилакрилата. Продукция востребована в производстве красок, латексов, суперабсорбентов и других продуктов. Завод построен в рамках программы импортозамещения.



Тюменская область. Запущена последняя из трех очередей агрохолдинга «Юбилейный». Ежегодно завод будет производить 30 тысяч тонн лизина (40% от общей потребности в стране), 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и полтора миллиона (!) декалитров спирта.



Город Железногорск Красноярского края. «Горно-химический комбинат» начал у себя пилотную переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды, в промышленном масштабе такая «зеленая» переработка начнется на ГХК после 2020 года.



Тольятти. Фармацевтический завод «Озон Фарм» будет производить порядка 50 наименований лекарств для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Часть препаратов включена в план мероприятий по импортозамещению. Первая продукция сошла с конвейров в конце ноября.



Тольятти. В ноябре начала работать «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ). Предприятие ориентированно на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки. Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45 тысяч тонн макулатуры, из которой будет производиться до 42 тысяч тонн бумаги для гофрирования и картона.



Нарьян-Мар. Компания «Минеральные воды Заполярья» запустила линию розлива бутилированной минеральной воды. На предприятии выполняется полный производственный цикл — от добычи воды из скважины до розлива воды в бутылки.

Мощности предприятия рассчитаны на розлив 800 бутылок в час. Оценить информацию в полном объеме смогут те, кто знает, сколько стоит привозимая с «большой земли» вода.

Город Батайск Ростовской области. Закончено строительство летно-испытательной станции вертолетного комплекса. Холдинг «Вертолеты России» потратил 4,3 млрд рублей на строительство. Восстановлена летно-испытательная полоса, обустроена территория, восстановлена инфраструктура и коммуникации на аэродроме, построена летно-испытательная станция.

ПАО «РусГидро» завершило строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2. Основное технологическое оборудование станции успешно прошло комплексное опробование, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В настоящий момент Якутская ГРЭС-2 находится в работе и обеспечивает электроснабжение центрального энергорайона Республики Саха (Якутия), а также теплоснабжение потребителей г. Якутска.



Начались пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

Ну и нельзя не отметить, что наконец-то в этом году АвтоВАЗ представил покупателям модель транспортного средства, похожего на мировые аналоги. С дисковыми тормозами сзади.

Продолжать можно до бесконечности. Равно как и до бесконечности можно ныть на тему того, что в стране все по-прежнему плохо и отвратительно.

Отдельные действия нашей власти вызывают если не оторопь, то полное непонимание. Но сказать, что разворовывается все – это пойти против истины. Разворовывается не все. Многое идет в дело, и это дело каждый, в принципе, может увидеть, просто посмотрев вокруг повнимательней.

Весь вопрос в том, как ко всему относиться. Да, мы как-то уже привыкли танцевать от того, что лишь бы хуже не было. Но почему все должно быть хуже, есть налицо определенное развитие?

Нельзя сказать, что во всем мы идем вперед. Где-то действительно есть провалы, как, например, в космической отрасли. Есть места, где вообще все отвратительно: культура, образование, спорт. Но есть и много мест, где все идет не так, как в ведомствах Мутко и Мединского. Где люди все-таки заняты реальным делом, и это дело они продвигают к финалу. То есть к запуску.

Так что, если по большому счету, стакан-то наполовину полон…
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
    ... конечно в такой статье не возможно восстановить ВСЕ положительные дела в России, но автор попытался дать краткую характеристику, и ему это удалось... и как вывод - многое сделано, но ещё больше предстоит сделать! Всех форумчан с наступающим Новым годом! soldier
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:43
      Настолько ли все плохо вокруг?
      анекдот из 90х... Новый русский,сбивает на "мерсе" колхозника на санях,лошадь бьётся в конвульсиях, "пацан" достает ствол,и пуляет кобыле в голову-"типа жалко"...потом обращается к колхознику со сломанными ногами-руками:ты как батя? -норм? да-да-да сынок...даже лучше чем было ...! (ну так,для размышления)
      Дедкастарый
      1. bistrov. Сегодня, 07:34
        Цитата: Дедкастарый
        колхозника на санях,лошадь бьётся в конвульсиях

        Где вы лошадь-то в эти годы увидели? Они исчезли еще в 70 годы.
        bistrov.
        1. Krabik Сегодня, 07:41
          Я сани с запряжёнными лошадьми в Москве вижу периодически.

          А вы бистров. откуда? из Японии или Ю. Кореи или может из Вьетнама, где сожрали уже давно всех лошадок %)
          Krabik
        2. лис Сегодня, 07:52
          Цитата: bistrov.
          Где вы лошадь-то в эти годы увидели? Они исчезли еще в 70 годы.

          так у нас и сейчас на санях катают.
          лис
        3. Alone Сегодня, 09:04
          Я этим летом видел...
          Alone
    2. Chertt Сегодня, 07:07
      Роман Скоморохов порадовал, Я считал его склонным к "ворчанию", а тут такой меткий анализ ситуации в стране. Вот что новогоднее настроение делает good .....
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:12
        Цитата: Chertt
        Роман Скоморохов порадовал, Я считал его склонным к "ворчанию", а тут такой меткий анализ ситуации в стране. Вот что новогоднее настроение делает good .....

        Хы...Рома-журналст ! -это его хлеб yes почитай его статьи за лет(5) назад...флюгерит товарищ..(соловьёв в пример).ну ,было Путин УХ!!! потом- ПутинЭХ...
        Рома,без обид...я понимаю,кушать надо... wink
        Дедкастарый
        1. Chertt Сегодня, 07:19
          Я заметил... в ВО я года три, Был под другим ником, потом отсутствовал. Так что и старую гвардию помню good
          Chertt
          1. Дедкастарый Сегодня, 07:40
            Цитата: Chertt
            Я заметил... в ВО я года три, Был под другим ником, потом отсутствовал. Так что и старую гвардию помню good

            а я пять лет...могу судить? drinks
            Дедкастарый
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
    Продолжать можно до бесконечности. Равно как и до бесконечности можно ныть на тему того, что в стране все по-прежнему плохо и отвратительно.

    Не Роман...ныть не буду...вчера прошелся по магазинам НОВОСИБИРСКА...
    есть все чтобы и встретить как надо НОВЫЙ ГОД достойно и сами полки магазинов забиты товарами под завязку...цены конечно кусаются...но по сравнению с 90-ми годами результат очевиден...налицо прогресс.
    Надо полагать со временем будут решены также и другие больные вопросы в РОССИИ ...была бы политическая воля нашего руководства...
    а smile вот чтобы эта политическая воля нашего правительства воплощалась в жизнь надо постоянно критиковать и ругать это правительство за все промахи и недочеты ...нельзя хвалить власть имущих...они сразу заболевают звездной болезнью и суют свои шаловливые ручки в бюджет страны перекладывавая в свой карман то что плохо контролируется...здоровая критика полезна всем в том числе и нашему гаранту ВВП.

    Несмотря на все провалы в нашей жизни в этом году я все таки вижу позитив в будущем нашей страны...

    медленно но верно появляются точки опоры для нашего отечества...для меня это впервую очередь наша армия и флот ... в рядах которых я вижу множество достойных людей способных в трудную минуту защищать наш народ от постоянно нарастающих угроз со всех сторон...
    наладить бы еще достойную жизнь простым гражданам и тогда о чем еще мечтать...
    Тот же ЛЕХА
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      есть все чтобы и встретить как надо НОВЫЙ ГОД достойно

      Лёха,как сказал (и правильно,)Грудинин,если убрать с полок в магазине,всё что жрать в принципе нельзя,то будет хуже чем в 90х... drinks с наступающим... лучше в "погребок" за своим слажу...
      Дедкастарый
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
        ,
        как сказал (и правильно,)Грудинин,если убрать с полок в магазине,всё что жрать в принципе нельзя


        У нас есть что жрать ... smile мясо фремерское родное...молоко ,сметана,сыры,колбасы
        тоже,хлеба завались...пекарен по наоткрывали в округе...бери не хочу...цены приемлемые...водки завались...конечно есть претензии к привозным продуктам...но тут покупатель сам должен смотреть чтобы не лохануться...рынок есть рынок.
        Тот же ЛЕХА
        1. Дедкастарый Сегодня, 06:58
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          У нас есть что жрать ... мясо фремерское родное...молоко ,сметана,сыры,колбасы

          а я про шо? тока своим и спасаемся,но вырос "индивид",который свалив с офиса,хватает по дороге домой всё что лежит на полках в "магните"-итог: больные дети,сам больной,жена больная....и далее... (страшно....)recourse
          Дедкастарый
    2. Dart2027 Сегодня, 07:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надо постоянно критиковать и ругать это правительство за все промахи и недочеты ...нельзя хвалить власть имущих...

      Как сказал Мединский - национальный недостаток русских это морально-исторический мазохизм.
      Нужно объективно оценивать окружающее.
      Dart2027
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:19
        Цитата: Dart2027
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        надо постоянно критиковать и ругать это правительство за все промахи и недочеты ...нельзя хвалить власть имущих...

        Как сказал Мединский - национальный недостаток русских это морально-исторический мазохизм.
        Нужно объективно оценивать окружающее.

        глубоко, но близко...смотрю в квитанции,и понимаю,что сдерживаю в себе ЗВЕРЯ...
        Дедкастарый
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
        Нужно объективно оценивать окружающее.


        Ага нашли кого припомнить... у Мединского самого с мозгами не все порядке...то доску Маннергейму в Петербурге приляпает...то Колчака на постамент тащит ....тужится из него героя РОССИИ сделать...по моему Мединский страдает парноидальным стремлением навязать нашему народу своих антигероев...вот уж кто псих так псих...лечиться ему надо от этого.
        Тот же ЛЕХА
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:48
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ага нашли кого припомнить... у Мединского самого с мозгами не все порядке...

          зато с семьёй... в америке роды (данунахроссию)-Министер ...Культуры ЖЛОБЫ
          .
          Дедкастарый
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:49
    Те, кто помнит времена "тотального дефицита", понимают разницу между "тогда и сейчас". Сейчас один дефицит - деньги. Товарного дефицита нет. А деньги - надо уметь заработать. Их НИГДЕ в мире "на халяву" не раздают, разве что социальные пособия. Да и то не везде и не по многу. laughing
    Горный стрелок
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:34
      Цитата: Горный стрелок
      Те, кто помнит времена "тотального дефицита", понимают разницу между "тогда и сейчас". Сейчас один дефицит - деньги. Товарного дефицита нет. А деньги - надо уметь заработать.

      Порочный Круг? жрать-гумно,зарабатывать-чтоб хватило на гумно-шикарный мир... а мерзкиерожи,будут жрать,и дачи покупать,и яхты(нераскачиваемые) и гребцов на свои галеры... drinks класс
      Дедкастарый
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:48
        На яхте Голубая Бездна губернатора Чукотки места всем гребцам хватит... smile

        Тот же ЛЕХА
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:53
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          На яхте Голубая Бездна губернатора Чукотки места всем гребцам хватит..

          Лёха,сгоняем поудим на Праздники? тока вотка-с тебя,мене дорого.(и проезд)(и еда)(и отсидка) Лёха,прости,но... староват я... wink
          Дедкастарый
  4. XII легион Сегодня, 06:55
    Тенденции положительные есть
    Благодаря или вопреки? Это вопрос другой
    Анализ интересный
    Настрой статьи позитивный
    Спасибо!
    XII легион
    1. Chertt Сегодня, 07:10
      Цитата: XII легион
      Благодаря или вопреки? Это вопрос другой

      Это вопрос дидактического материализма, все в мире Благодаря и Вопреки чему то wink
      Chertt
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    стакан-то наполовину полон…
    Согласен с автором. А то в преддверии выборов столько появилось пессимистов на сайте с полупустым, а то и пустым стаканом. Вчера "нефтяник" клич о помощи издал - для детей не остается ни чего (все на родителей и себя потратил).
    rotmistr60
    1. bistrov. Сегодня, 07:37
      Цитата: rotmistr60
      Вчера "нефтяник" клич о помощи издал

      Вертолет,наверное,купил?
      bistrov.
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:14
        Цитата: bistrov.
        Цитата: rotmistr60
        Вчера "нефтяник" клич о помощи издал

        Вертолет,наверное,купил?

        не...ток проституток...
        Дедкастарый
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:59
      "нефтяник" клич о помощи издал - для детей не остается ни чего (все на родителей и себя потратил).

      Краник что ли перекрыли what
      президент России отметил, что перевод на газомоторное топливо принадлежащих «Газпрому» автомобилей привел к увольнениям водителей компании. «"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо, к чему привело сразу: к массовому увольнению водителей — сливать нечего.
      Тот же ЛЕХА
  6. лис Сегодня, 07:58
    всё...теперь заживём!только ,скольких С ВАЗа уволят и сколько на бумажную фабрику устроят?10 или 12 человек?а так то да.заживём...320 станков!!!!(правда просто собранных из деталей пришедших из-за кордона)но это ж круто...
    лис
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:22
      Цитата: лис
      всё...теперь заживём!только ,скольких С ВАЗа уволят и сколько на бумажную фабрику устроят?10 или 12 человек?а так то да.заживём...320 станков!!!!(правда просто собранных из деталей пришедших из-за кордона)но это ж круто...

      фигня... Лис,ты утрируешь.. разгромили предприятие Градообразующее- лома- нак4урылось оной, воровали-
      Камазамиворлива
      КАМАЗами всё.отвлекаешь,некогда тупым вставлять,
      Дедкастарый
  7. Гардамир Сегодня, 08:08
    Если не пялиться в телевизор с утками, а использовать ту нишу в которой живёшь... Я некоторое время назад, начал было радоваться, что не купишь, всё сделано в России. Но когда рассмотришь повнимательнее, кроме большой надписи, всегда в уголке, русским по белому, "сделано в Китае". Так что подозреваю, что половина из заявленных в статье это "отвёртки".
    Гардамир
  8. parusnik Сегодня, 08:22
    Весьма оптимистично.В Новом году будет лучше, думали люди провожая 1916 г...У нас на предприятии, а предприятие раскинулось от Калининграда до Находки, будут массовые сокращения в январе, затем в апреле, и закончится всё в июне...С оптимизмом встречаем Новый год....Не всё так плохо...
    parusnik
  9. серафимамурский Сегодня, 08:41
    Согласен с автором судя по статье не всё разворовывается. И чувствую гордость за державу на сколько она богата если ещё что то остаётся от того что утащили.
    серафимамурский
  10. groks Сегодня, 08:47
    Во как. Автора покусал питерский еврей-сатанист? Это именно что уря и шапкозакидательство. И матерьяльчик явно с унаса, который тот самый сатанист превратил в собрание фейков.
    Не всё так плохо...
    У нас более оптимистично. Чуть не выгнали на трёхдневку, но выкрутились. А к апрелю уже обновятся договора и деньга будет. Вот только конверсия(прости господи! хоть и атеист) ... . Проходили уже.
    groks
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