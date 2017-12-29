Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года

В целом у нас принято считать, что в стране все еще не так хорошо, как хотелось бы. И из того положения, в которое мы все дружно влетели, демократизировавшись в 90-х годах, выхода все еще не предвидится.На самом же деле, если и считать, что прорыва в духе эпохи Сталина нет, то и падения особо-то не наблюдается. Не «уря»-выкрик, факты об этом говорят. И благодаря усилиям наших западных «партнеров» худо-бедно, но тенденция к выползанию из импортной ямы имеет место быть.И определенные успехи тоже есть. Во многих отраслях нашего хозяйства. Да, хотелось бы больше, качественней и дешевле, но пока есть то, что есть.Если серьезно говорить о том, что мы едим, то в областях Черноземья наблюдается бум по вводу в эксплуатацию ферм, птицекомплексов, элеваторов и мясокомбинатов. С одной стороны, это радует, с другой стороны, есть и ложка дегтя: все успехи принадлежат крупным агрохолдингам со всеми вытекающими отсюда последствиями.Но, повторюсь, лучше ножки от «Белой птицы», чем от Трампа. 146%.В оборонке все тоже, говоря словами Шойгу, хорошо. Самолеты, ракеты, корабли идут в войска. Пусть не в тех объемах, в которых хотелось, но цифра в 75% применительно к новой технике… Давайте перенесемся лет на 10-15 назад и почувствуем разницу.Говорить о промышленности и определенном ее росте тоже можно. Вообще, для этого есть профильные сайты типа «Сделано у нас», но там все несколько в кучу валят. Два трамвая, мост, детский сад, очередной «Суперджет»… Но это работа такая.Кстати, мосты, а на удивление, у нас не только Крымский строится. Только за этот год в разных частях страны больше десятка в строй ввели.Но давайте немного по промышленности.Город Кимовск, Тульская область. Окончательно освоено производство на заводе «Кимовская машиностроительная компания». Завод начали строить с нуля 9 лет назад. Построили. Ввели в эксплуатацию, начали работать по госзаказам.Продукция — оборудование для радиолокационных комплексов.Липецк. АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» запустило новый завод по производству шлифовальных станков. Три года работы, полмиллиарда рублей. Мощность завода — 320 станков в год. Мало? Тем не менее, 320 станков не будут куплены за рубежом.Челябинск. ООО «Феллер» за 2 года освоила производство весьма полезных штуковин, мини-самосвалов «Челнок-300». Грузоподъемность 800 кг, проедет где угодно. В моем городе администрация закупила на пробу несколько штук в этом году, песок развозить. Снега нет, так что эти тарахтелки мусор из урн вывозят по городу. Стоимость около 400 тысяч рублей.Про завод «Ямал СПГ» мы уже писали, но тут грех не повториться. Не каждый день такое запускают. А учитывая, что к заводу еще и танкерный флот будет построен корейцами (жаль, что не нашими), то привет, Америка со своим сжиженным газом!16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой куда угодно – это серьезно.Дзержинск. Нижегородская область. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в этом году запустил на своей территории комплекс по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Снаряжение боеприпасов осуществляется методом заливки. Такой комплекс построен в России впервые и его уникальность заключается в полной автоматизации технологического процесса с выводом людей из опасных зон.В особой экономической зоне «Алабуга» запущена первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей. Это первый в России завод с полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей.Цель завода — к 2022 году нарастить производство до 3 млн АКБ в год.Челябинск. На базе Челябинского электродного завода компания «Донкарб Графит» из Ростовской области запустила производство изостатического графита. Этот дорогостоящий вид графита применяется во многих отраслях промышленности:— в металлургии: литейные кокили, плавильные тигли, кристаллизаторы, воронки, желоба, фильеры;— в электротехнике: аноды, сетки для ртутных выпрямителей, детали для электровакуумных приборов, контейнеры для получения полупроводниковых материалов;— в машиностроении: подшипники, кольца трения, торцевые и поршневые уплотнения, подпятники.До этого события почти 100% закупалось за границей: в Японии, США, Германии и Китае.Московская область, поселок совхоза имени Ленина Ленинского района. Заработал завод российско-китайского предприятия АО «ДМТГ РУС» по сборке металлообрабатывающих станков и металлообрабатывающих центров с ЧПУ.Пока на предприятии налажена крупноузловая сборка фрезерных, сверлильных, токарных станков. В 2018 году планируют собрать 1500 станков, в 2020 году — 5000 станков и довести локализацию до 80%.Город Салават, республика Башкирия. Предприятие по производству акриловой кислоты и бутилакрилата.Мощность завода составляет 80 тысяч тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тысяч тонн бутилакрилата. Продукция востребована в производстве красок, латексов, суперабсорбентов и других продуктов. Завод построен в рамках программы импортозамещения.Тюменская область. Запущена последняя из трех очередей агрохолдинга «Юбилейный». Ежегодно завод будет производить 30 тысяч тонн лизина (40% от общей потребности в стране), 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и полтора миллиона (!) декалитров спирта.Город Железногорск Красноярского края. «Горно-химический комбинат» начал у себя пилотную переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды, в промышленном масштабе такая «зеленая» переработка начнется на ГХК после 2020 года.Тольятти. Фармацевтический завод «Озон Фарм» будет производить порядка 50 наименований лекарств для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Часть препаратов включена в план мероприятий по импортозамещению. Первая продукция сошла с конвейров в конце ноября.Тольятти. В ноябре начала работать «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ). Предприятие ориентированно на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки. Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45 тысяч тонн макулатуры, из которой будет производиться до 42 тысяч тонн бумаги для гофрирования и картона.Нарьян-Мар. Компания «Минеральные воды Заполярья» запустила линию розлива бутилированной минеральной воды. На предприятии выполняется полный производственный цикл — от добычи воды из скважины до розлива воды в бутылки.Мощности предприятия рассчитаны на розлив 800 бутылок в час. Оценить информацию в полном объеме смогут те, кто знает, сколько стоит привозимая с «большой земли» вода.Город Батайск Ростовской области. Закончено строительство летно-испытательной станции вертолетного комплекса. Холдинг «Вертолеты России» потратил 4,3 млрд рублей на строительство. Восстановлена летно-испытательная полоса, обустроена территория, восстановлена инфраструктура и коммуникации на аэродроме, построена летно-испытательная станция.ПАО «РусГидро» завершило строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2. Основное технологическое оборудование станции успешно прошло комплексное опробование, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.В настоящий момент Якутская ГРЭС-2 находится в работе и обеспечивает электроснабжение центрального энергорайона Республики Саха (Якутия), а также теплоснабжение потребителей г. Якутска.Начались пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.Ну и нельзя не отметить, что наконец-то в этом году АвтоВАЗ представил покупателям модель транспортного средства, похожего на мировые аналоги. С дисковыми тормозами сзади.Продолжать можно до бесконечности. Равно как и до бесконечности можно ныть на тему того, что в стране все по-прежнему плохо и отвратительно.Отдельные действия нашей власти вызывают если не оторопь, то полное непонимание. Но сказать, что разворовывается все – это пойти против истины. Разворовывается не все. Многое идет в дело, и это дело каждый, в принципе, может увидеть, просто посмотрев вокруг повнимательней.Весь вопрос в том, как ко всему относиться. Да, мы как-то уже привыкли танцевать от того, что лишь бы хуже не было. Но почему все должно быть хуже, есть налицо определенное развитие?Нельзя сказать, что во всем мы идем вперед. Где-то действительно есть провалы, как, например, в космической отрасли. Есть места, где вообще все отвратительно: культура, образование, спорт. Но есть и много мест, где все идет не так, как в ведомствах Мутко и Мединского. Где люди все-таки заняты реальным делом, и это дело они продвигают к финалу. То есть к запуску.Так что, если по большому счету, стакан-то наполовину полон…