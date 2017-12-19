19:06 19 декабря

Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов

Внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, сообщил Национальный банк Украины. По данным регулятора, с начала года валовый внешний долг страны вырос на 3,26%.

Как отмечают в НБУ, внешние обязательства госсектора в период с января по сентябрь 2017 выросли на 3,8 миллиарда долларов до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.

Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов



Для Украины действует четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ. Она предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. Первый транш — пять миллиардов — был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда и в сентябре 2016 на счета Киева поступил еще миллиард долларов.

В декабре Украина перечислила МВФ последний платеж за 2017 год — 169 миллионов долларов. Общая сумма выплат за год достигла 1,268 миллиарда долларов. При этом от кредиторов Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, т.е. в этом году Украина выплатила больше, чем получила. Пик же выплат долгов МВФ наступит в 2019 году.

Банковская система страны в 2017 году установила мировой рекорд по проблемным кредитам. Эксперты рейтингового агентства Moody's полагают, что к концу следующего года таковыми будут считаться около половины кредитов.

Использованы фотографии: Корреспондент.net
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Комментарии 41

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  1. Джедай Сегодня, 17:37
    Полярный лис подкрался незаметно, хоть виден был издалека... fool
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 17:39
      Максим,песец стал обходить эту территорию стороной..Боится наверное что съедят..
      Цитата: Джедай
      Полярный лис подкрался незаметно, хоть виден был издалека... fool
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 17:43
        Дима, там многие звери сделали ноги из 404-ой, никто не хочет в кастрюлю или на сковородку попасть.
        Джедай
        1. Владимир16 Сегодня, 17:45
          Сменят власть. Новая власть объявит нынешнюю не легитимной, пришедшую в результате гос переворота. Все обязательства порошенковской команды станут недействительными. Кридиторам порошенки посоветуют курить бамбук.
          Юля, действуй. wink love Ради твоего кидняка МВФ и прочих западнюков многие русские тебя одобрят. laughing
          А наш должок не забывай am
          Владимир16
          1. Shurik70 Сегодня, 18:22
            Да как бы не старались, а США им всё равно не догнать
            laughing
            Shurik70
        2. Идущий Сегодня, 17:46
          Максим,песец стал обходить эту территорию стороной..Боится наверное что съедят..


          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 17:47
            Комментарии излишни... negative
            Джедай
      2. Комментарий был удален.
    2. 79807420129 Сегодня, 17:45
      Для Украины действует четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ. Она предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. Первый транш — пять миллиардов — был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда и в сентябре 2016 на счета Киева поступил еще миллиард долларов

      Все эти кредиты МВФ для того и даются,что бы подчинить МВФ(читай США) то или иное государство. what
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 17:46
        Влад, но не все это понимают или готовы признать этот факт. yes
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 17:56
          Цитата: Джедай
          Влад, но не все это понимают или готовы признать этот факт. yes

          Ох Макс,да все имеют дело с банками,но МВФ еще при этом ставит условия,последнее повысить цену газа для предприятий и населения,олигархату то что request Они распихают по карманам деньги,а народ и будет расплачиваться,везде так и у нас в России.Так же вон платили за шалости ельцинских олигархов,сейчас государство за шалости уже других платит. hi
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 18:13
            Мне и сказать-то против твоих слов нечего... request Имеем власть, которая нас имеет?
            Джедай
            1. 79807420129 Сегодня, 18:17
              Цитата: Джедай
              Имеем власть, которая нас имеет?

              Дык Макс капитализм на дворе.Социализм вместе с СССР почил в бозе.Россию имею конечно ввиду. requestРаньше у нас оказывали медицинскую помощь,сейчас медицинские услуги. hi
              79807420129
              1. Джедай Сегодня, 18:19
                Этим бы капиталистам клизмы поставить, с соответствующей ядрёной начинкой. am
                Джедай
                1. 79807420129 Сегодня, 18:23
                  Цитата: Джедай
                  Этим бы капиталистам клизмы поставить, с соответствующей ядрёной начинкой

                  Макс,пока не видать у нас вот этих товарищей
                  А Зюганов,Жирик,не говоря уж про сисяна навального,да мальцева клоуны против них.
                  79807420129
                  1. Джедай Сегодня, 18:27
                    Да, твоя правда. Стране нужны герои, а альма-матер рожает сам знаешь кого...
                    Джедай
              2. bk316 Сегодня, 18:26
                Раньше у нас оказывали медицинскую помощь,сейчас медицинские услуги

                Ну да ну да, при социализме оказывали медицинскую помощь в переходе на тот свет.
                Сейчас хоть варианты появились...
                bk316
                1. 79807420129 Сегодня, 18:31
                  Цитата: bk316
                  Сейчас хоть варианты появились...

                  Конечно Коллега появились,если деньги есть похоронят по высшему разряду,если нет то как бомжа зароют. yes И что то не помню Коллега что бы к участковому терапевту в очереди более 20 минут сидел,а не как сейчас посидишь и 4 часа. hi
                  79807420129
      2. Pirogov Сегодня, 17:53
        Цитата: 79807420129
        Все эти кредиты МВФ для того и даются,что бы подчинить МВФ(читай США) то или иное государство.

        Всё как на рыбалке ,закрыху кинули и лови карасиков .......
        Pirogov
    3. Svarog Сегодня, 18:03
      Что нам украина, мы за три года 600 лярдов зелени куда то подевали, если так дальше пойдет, то мы обгоним украину по долгам, хотя нам и не кто в долг не даст..
      Svarog
      1. bk316 Сегодня, 18:27
        хотя нам и не кто в долг не даст

        О экономист, только вот по русскому 2.
        bk316
  2. 210окв Сегодня, 17:37
    Да хоть 200 лярдов...Это для территории 404 не показатель.Главное выполнить план по привлечению кредитов..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 17:45
      Цитата: 210окв
      Главное выполнить план по привлечению кредитов..

      Главное "повесить" эту страну, со всеми её долгами, на Россию.
      svp67
  3. Шура пермский Сегодня, 17:37
    Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов

    что могу сказать... здорово,порошенко и его 11 друзей загнали Украину в кабалу лет на 50 точно...
    Шура пермский
  4. Sergey53 Сегодня, 17:38
    Они берут, точнее брали, кредиты зная что отдавать их никто не будет.
    Sergey53
    1. svp67 Сегодня, 17:46
      Цитата: Sergey53
      Они берут, точнее брали, кредиты зная что отдавать их никто не будет.

      Держи карман шире, Западные партнеры ВСЁ до последнего цента с граждан Украины взыщут...Еще те "гобсеки"
      svp67
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:38
    Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов
    Ну и что из этого.Запад недопустит банкротства мирового лидера печатания гривны angry Это мировой лидер главной резервной валюты laughing
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 17:41
      Конечно не допустит.Кто же тогда будет останавливать орду с Востока!?
      Цитата: Наблюдатель2014
      Внешний долг Украины превысил $117 миллиардов
      Ну и что из этого.Запад недопустит банкротства мирового лидера печатания гривны angry Это мировой лидер главной резервной валюты laughing
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:47
        210окв
        Конечно не допустит.Кто же тогда будет останавливать орду с Востока!?
        А вот этот сценарий как раз сейчас в/на успешно и реализуется.За деньги идут воевать .Работы нет.Унитазы мыть язык нужно знать хотя бы где мыть эти самые унитазы.Вот и идут за гроши убивать .
        Наблюдатель2014
  6. Fatoss Сегодня, 17:41
    Украина? снова они везде по ТВ в сети насточертили может на неделю забудем про них? Вспомним свои проблемы которых не мало...!
    Fatoss
  7. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:41
    Да хоть триллион! Всё равно отдавать не будут laughing
    Анкыпельгыгыргын
    1. Астория Сегодня, 17:53
      Будут и уже отдают (сделают ядерную свалку, ан нет уже доделывают). А потом главное, это не долги, а процентные платежи, а долги можно на сколько угодно пролонгировать.

      В 404 бюджет около 30 миллиардов долларей, процентов 10-15 можно отправить на выплаты. Как пример Лукашенко, бюджет 17-18 а выплачивает в районе 3.
      Астория
  8. Bosch Сегодня, 17:43
    Кого в России интересует внешний долг хохланда?
    Bosch
  9. saturn.mmm Сегодня, 18:09
    117 миллиардов мелочи, вон у США 20,6 триллионов и растет.
    saturn.mmm
    1. Dym71 Сегодня, 18:24
      Цитата: saturn.mmm
      117 миллиардов мелочи

      Тююю, и в самом деле! Всего то по 3 тысячи долариев с каждого украинца, надо щоб було тыщ эдак по триста, ось це буде добре! wassat
      Dym71
  10. Incvizitor Сегодня, 18:21
    Ну продадут по почке и нормально.
    Incvizitor
  11. Rusland Сегодня, 18:33
    Да ну и х..(не овощь) с ними.
    Rusland
  12. Гардамир Сегодня, 18:44
    Весело читать подобные статьи и комментарии. Мы живём хорошо, не потому что живём хорошо, а потому что где-то ещё хуже. Так нам сказали.
    Гардамир
    1. ando_bor Сегодня, 18:54
      Цитата: Гардамир
      Мы живём хорошо, не потому что живём хорошо, а потому что где-то ещё хуже.

      Скакать надо, тогда конкурентов не будет, - всех "обгоним".
      ando_bor
    2. Звездочка Сегодня, 18:56
      Все познается в сравнении.
      Звездочка
  13. Звездочка Сегодня, 18:55
    Четыре года и с молотка.
    Хочу заметить Россия тут ни причем.
    Запад бесится на Россию так как мы отрезали кусок от их уже распределенного "пирога".
    Звездочка
  14. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 18:58
    Россия добрая душа , "братьев" не бросит.. На это черти надеются в Киеве..?
    ПЛЕННЫЙ
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