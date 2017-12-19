19:04 19 декабря

Саудовская система ПРО Patriot не смогла перехватить хуситскую ракету

Появились подробности сегодняшнего заявления Саудовской Аравии о якобы перехваченной баллистической ракете хуситов, запущенной во вторник из Йемена. Как заявляет в своем Twittere военный журналист Бабак Тахваи, ракеты американской системы ПРО Patriot, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, не смогли поразить хуситскую ракету.

Саудовская система ПРО Patriot не смогла перехватить хуситскую ракету


По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.


Ранее саудовские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия смогла отразить ракетную атаку хуситов по Эр-Рияду.

Это не первый случай, когда аравийские СМИ пишут о якобы перехваченной хуситской ракете, на самом же деле просто не долетевшей по каким-либо причинам до цели. Так, в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда тоже была запущена баллистическая ракета, которую, как утверждалось, перехватили силы ПВО Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, заявляли, что смогли поразить цель ракетой.

Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.

Напомним, Саудовская Аравия ведет переговоры с Россией о поставках С-400, передает "Взгляд".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Rusland Сегодня, 18:27
    Боевая ничья! laughing
    Rusland
    1. 210окв Сегодня, 18:28
      Зато сколько спеси!Мы вот такие.
      Цитата: Rusland
      Боевая ничья! laughing
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:31
        Арабы они такие.
        Аристарх Людвигович
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:45
          Цитата: Аристарх Людвигович
          По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.

          Хуситская ракета просто заблудилась среди леса противоракет пущенных в её сторону! yes
          СРЦ П-15
          1. 79807420129 Сегодня, 18:55
            Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.

            На анекдот похоже,то били,то не сбили,то ракета не долетела,а была ли вообще ракета? what
            79807420129
      2. RASKAT Сегодня, 18:56
        Рано радоваться, от расчетов ПВО зависит очень много.
        Помнится мы поставляли С-75 во Вьетнам, затем на ближний восток ( И не только С-75). И Арабы и Вьетнамцы показывали на порядки меньшую эффективность поражение целей чем Советские специалисты из тех же комплексов ПВО. Зная саудовских вояк могу предположить что они жутко криворукие, хотя фактор того что сам Комплекс ПВО подкачал тоже довольно велик.
        RASKAT
    2. Chertt Сегодня, 18:29
      Цитата: Rusland
      Боевая ничья!

      По моему 5:1
      Chertt
      1. shvn Сегодня, 18:35
        А по моему - 5-2 )))
        Те не долнтнли, а те не перехватили... победила дружба? ))
        shvn
    3. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 18:50
      Не дай Бог Россия свои запустит! "Калибры" это проверка просто и предупреждение всем крестоносцам и чингисханам !
      ПЛЕННЫЙ
    4. саняджан Сегодня, 18:51
      пускай из рогаток палят, толку больше чем от протухших "патриотов"
      саняджан
  2. 210окв Сегодня, 18:27
    Пусть попробуют из пращи.Так дешевле и им привычнее.Хотя можно нашим подогнать и тем и тем что нибудь поприличнее.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 18:32
      Цитата: 210окв
      Пусть попробуют из пращи.

      И что, Поляки не передумали, 3 миллиарда на, это фуфло тратить
      Chertt
      1. shvn Сегодня, 18:36
        А че, пшекам тоже рекомендуете С-400 прикупить?
        shvn
      2. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:53
        У поляков цель другая: как по изящнее, хозяину подставиться laughing
        Ибо, только даун, может надеяться,что,в случае конфликта,что то может помочь в противостоянии с Россией)
        Сибирский цирюльник
      3. voyaka uh Сегодня, 18:54
        Поляки собираются закупить особую комбинацию:
        ракеты от израильской "Пращи Давида" и СУО-радар от Пэтриот PAC-3.
        voyaka uh
  3. svp67 Сегодня, 18:31
    Саудовская система ПРО Patriot не смогла перехватить хуситскую ракету
    Но и ракета в цель не попала, так что 0:0... В нашу пользу. Раз СА о С-400 задумывается
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 18:38
      hi Сауды не нищие, могут себе позволить покупать то, что считают нужным. Политическую составляющую закупки С-400 нельзя исключать тоже.
      Джедай
  4. razved Сегодня, 18:33
    Надо больше Патриотов саудитам купить, может тогда поможет laughing
    razved
  5. Egorovich Сегодня, 18:42
    В очередной раз, матрасное оружие обделалось и обделалось очень жидко. Пять выстрелов и все в пустоту. И это хваленый "Patriot". Слова Трампа о лучшем в мире оружии из матрасии лишний раз не получили подтверждения.
    Egorovich
    1. shvn Сегодня, 18:46
      А не в "прокладке" ли дело?
      shvn
    2. Джедай Сегодня, 18:48
      Доброго вечера! hi
      Цитата: Egorovich
      Слова Трампа о лучшем в мире оружии из матрасии лишний раз не получили подтверждения.

      В американской параллельной вселенной США вполне могут быть "супер-пупер", но в реальной жизни они просто торговцы фуфлом втридорога. И это не только их оружия касается.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 18:57
        Здравствуй, Макс! Полосатые может и из параллельной вселенной, но вот их вооружение на фуфлыжное смахивает на 100%. Что непобедимый танк Абрамс, что Ф -35, что Пэтриот.
        Egorovich
  6. Волька Сегодня, 18:53
    утилизация однако на двоих
    Волька
  7. Signifer Сегодня, 19:01
    Какая отличная новость! Американское оружие фуфло)))) Пять ракет не сбили одну, которая, как оказалось, кое-как летела и сама упала)))) А если посолиднее противник будет?)))
    А может эти комплексы не для ПРО, а для атаки, на самом то деле...
    Signifer
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