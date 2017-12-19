Саудовская система ПРО Patriot не смогла перехватить хуситскую ракету
Появились подробности сегодняшнего заявления Саудовской Аравии о якобы перехваченной баллистической ракете хуситов, запущенной во вторник из Йемена. Как заявляет в своем Twittere военный журналист Бабак Тахваи, ракеты американской системы ПРО Patriot, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, не смогли поразить хуситскую ракету.
По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.
Ранее саудовские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия смогла отразить ракетную атаку хуситов по Эр-Рияду.
Это не первый случай, когда аравийские СМИ пишут о якобы перехваченной хуситской ракете, на самом же деле просто не долетевшей по каким-либо причинам до цели. Так, в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда тоже была запущена баллистическая ракета, которую, как утверждалось, перехватили силы ПВО Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, заявляли, что смогли поразить цель ракетой.
Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.
Напомним, Саудовская Аравия ведет переговоры с Россией о поставках С-400, передает "Взгляд".
По его данным, всего саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Ни одна из противоракет перехватить хуситскую боеголовку не сумела, однако и баллистическая ракета не достигла цели.
Ранее саудовские СМИ сообщили, что Саудовская Аравия смогла отразить ракетную атаку хуситов по Эр-Рияду.
Это не первый случай, когда аравийские СМИ пишут о якобы перехваченной хуситской ракете, на самом же деле просто не долетевшей по каким-либо причинам до цели. Так, в начале ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда тоже была запущена баллистическая ракета, которую, как утверждалось, перехватили силы ПВО Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, заявляли, что смогли поразить цель ракетой.
Позже СМИ сообщили, что силы ПВО Саудовской Аравии, скорее всего, не смогли перехватить ракету, но она тоже не достигла цели.
Напомним, Саудовская Аравия ведет переговоры с Россией о поставках С-400, передает "Взгляд".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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