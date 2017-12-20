Газовая победа России

Полуостров Ямал. 8 декабря 2017 года. В этот день здесь произошло знаменательное событие – торжественная погрузка сжиженного газа с нового газового завода, построенного компанией «Новатэк» при участии Total, CNPC и Silk Road Fund. Право «нажать кнопку» было предоставлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Таким образом, первую очередь знаменитого проекта «Ямал СПГ» фактически можно считать запущенной.Идея создания на полуострове Ямал, на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, предприятия по добыче, сжижению и поставкам природного газа появилась давно. В апреле 2005 года, более двенадцати лет назад, была создана компания ОАО «Ямал СПГ», на которую и возлагались обязанности по реализации проекта.Как известно, «первую скрипку» в развитии проекта в настоящее время играет компания «Новатэк», принадлежащая Леониду Михельсону. Согласно списку Forbes, в 2016-2017 гг. Михельсон был богатейшим российским предпринимателем с личным доходом в 18,4 млрд долларов. Возглавляемая им компания по объемам добычи природного газа занимает в Российской Федерации второе место. Еще в 2009 году «Новатэк» приобрела у Gunvor Group Геннадия Тимченко 51 % компании «Ямал СПГ», которая и владела лицензией на разработку Южно-Тамбейского месторождения.Южно-Тамбейское газовое месторождение считается одним из крупнейших на территории Российской Федерации. Оно расположено в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, а запасы природного газа в месторождении составляют не мене 1,3 трлн куб. м., еще от 40 до 60 млн тонн составляют запасы газового конденсата. Стоимость «Ямал СПГ» составляет примерно 27 млрд долларов, из которых около 25% приходится как раз на обустройство самого Южно-Тамбейского месторождения. Еще около 60% от указанной суммы составляют расходы на строительство завода по производству сжиженного природного газа. В Республике Корея, на верфи DSME, было заказно 15 танкеров – газовозов класса Arc7, ключевое достоинство которых – способность ходить по морскому пути в Арктике. На танкер Christophe de Margerie и была отгружена первая партия сжиженного природного газа.К 2017 году 50,1% пакета акций «Ямал СПГ» принадлежали компании «Новатэк», 20% — компании Total, 20% — Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC и 9,9% — Фонду Шелкового пути (Silk Road Fund). Китай с самого начала был крайне заинтересован в поставках российского сжиженного природного газа с полуострова Ямал, в связи с чем китайские компании приняли решение инвестировать в развитие проекта значительные средства.Серьезные продвижения в деле строительства «Ямал СПГ» последовали в 2013 году. Сначала, в июне 2013 г., компания «Новатэк» заключила соглашение о сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. В соответствии с этим соглашением, с Китаем должен был быть заключен долгосрочный контракт на поставки Пекину не менее 3 млн тонн сжиженного природного газа в год. Затем, в сентябре 2013 г., «Новатэк» и CNPC подписали соглашение о продаже CNPC 20 % «Ямал СПГ». Так китайская компания стала акционером – собственником одной пятой акций «Ямал СПГ». В декабре 2015 г. 9,9% акций «Ямал СПГ» приобрел китайский Фонд Шелкового пути. Запуск «Ямал СПГ» было решено осуществить в трех очередях – соответственно, в 2017, 2018 и 2019 гг.Ввод в эксплуатацию всех трех очередей предприятия, согласно плану, приведет к тому, что на Ямале будет производиться в полтора раза больше сжиженного природного газа, чем на предприятии компании «Газпром» на Сахалине. Если на Сахалине производится 10,9 млн тонн СПГ в год, то на Ямале планируется довести объемы производства до 16,5 млн тонн. Таким образом, к 2020 году Российская Федерация сможет выводить на мировой рынок топлива 27 млн тонн сжиженного газа и, тем самым, обойти Малайзию, которая считается третьим после Катара и Австралии производителем сжиженного природного газа (в 2016 г. Малайзия экспортировала 25,7 млн тонн сжиженного природного газа). Естественно, что достижение таких целей стоит ресурсов, которые будут на него потрачены.Главную роль в запуске «Ямал СПГ» сыграли не столько даже объемные инвестиции, сколько сильная протекционистская политика со стороны российского государства. Был принят целый ряд мер протекционистского характера, направленных на максимальное снижение финансовой нагрузки на исполнителей проекта. Рассмотрим их более подробно. Во-первых, это – налоговые льготы. Государство на 12 лет освободило базовое Южно-Тамбейское месторождение от НДПИ на газ – при том условии, что совокупный объем добычи не превысит 250 млрд куб. м. Также на 12 лет было предоставлено освобождение от налога на имущество. Налог на прибыль для компании составил не 18%, а 13,5%. Кроме того, до завершения всех работ по строительству предприятия его акционеры были освобождены от уплаты НДС при приобретении оборудования, не имеющего российских аналогов. После окончания работ по строительству завода акционеры не будут платить пошлину на экспорт сжиженного природного газа.Во-вторых, государство приняло решение о направлении прямой финансовой помощи проекту. В 2015 г. было решено приобрести облигации «Ямал СПГ» на сумму в 150 млрд рублей. Средства на приобретение облигаций были выделены из Фонда национального благосостояния. Государство также профинансировало три четверти стоимости строительства грузового порта Сабетта, через который будет осуществляться экспорт сжиженного газа. Строительство порта обошлось в 96 млрд рублей, из которых 71 млрд рублей заплатило государство.В такой поддержке со стороны государства нет ничего удивительного. Как подчеркивает адвокат Илья Рейзер, разработка газовых месторождений в Арктике имеет для современной России стратегическое значение. Страна нуждается в увеличении своего присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа, поэтому лучше сегодня потратить часть денег налогоплательщиков, но в будущем страна сможет извлекать из своих вложений серьезные дивиденды. Налоговые льготы и прямая финансовая помощь, по словам Рейзера, снизили нагрузку на компанию «Новатэк» и позволили завершить первую линию строящегося объекта в назначенные сроки.Впрочем, здесь стоит отметить, что мощная государственная поддержка «Ямал СПГ» была обусловлена и режимом санкций, введенных против многих российских компаний еще в 2014 году. Дело в том, что компания «Новатэк», владеющая более 50% акций проекта, также попала под действие санкций. Политика санкций оказала влияние на привлечение проектного финансирования, после чего для строительства «Ямал СПГ» акционеры были вынуждены привлечь кредитные средства китайских банков China Exim Bank и China Development Bank, которые в 2016 году предоставили на развитие проекта кредиты в общем размере 12 млрд долларов.Строительство газового завода осуществлялось в сложных природных и погодных условиях. Напомним, что предприятие строится в 600 км к северу от полярного круга. Зимой здесь на два месяца наступает полярная ночь, а температура воздуха запросто может опуститься до -50 градусов. Между тем, завод это не жилой дом и для его строительства пришлось доставить более 5 млн тонн строительных материалов. Но не столько природные условия, сколько внешнеполитическая обстановка усложняли процесс строительства и запуска предприятия. Когда в 2014 году США ввели санкции против России, реализация проекта находилась на самой начальной стадии. Компания «Новатэк» рассчитывала, что сможет привлечь для финансового обеспечения проекта значительные заемные средства из западных банков. Но санкции поставили крест на этой надежде.Более того, поскольку заместитель председателя правления «Новатэк» Марк Джетвей – американский гражданин, США также запретили ему работать над реализацией проекта. В этих условиях организаторы проекта надеялись только на то, что предоставить им кредит смогут банки третьих государств. Но мало кто из стран мира рискнул бы идти поперек воли Соединенных Штатов, введших санкции против России. Поэтому не исключалась и вероятность постепенного сдвигания сроков сдачи объекта на более позднее время, когда проблемы в политических взаимоотношениях России и США могли бы быть решены.Даже Жак де Буассезон, возглавляющий представительство французской компании Total SA, владеющей 20% акций «Ямал СПГ», до конца не верил в то, что организаторы справятся со строительством предприятия на фоне введения экономических санкций и возникших политических проблем. Кристоф де Маржери, президент Total, трагически погибший в авиакатастрофе в аэропорту Внуково, еще в августе 2014 года подчеркивал, что акционеры просто должны, обязаны завершить работу над проектом такой важности.Как мы отметили выше, в этой сложной ситуации выручила «Новатэк», во-первых, протекционистская политика российских властей, а во-вторых – договоренность с китайскими банками. Китай – одна из немногих стран мира, способных проводить полностью независимую экономическую политику, не оглядываясь на то, что скажет «Дядюшка Сэм» и какие он может предпринять шаги. Поэтому китайские банки, в конечном итоге, согласились занять деньги, причем на взаимовыгодных условиях. Российская компания получила средства, китайцы – доли в проекте и обязательства о поставках газа в Поднебесную.Стоит также подчеркнуть, что неожиданный эффект оказали последовавшее за введением санкций против России падение курса рубля. Благодаря валютной инфляции компании удалось значительно сократить расходы на обеспечение строительства проекта, поскольку китайские банки предоставили кредиты в долларах. Случилось чудо – не только по российским, но и по мировым меркам. Компании удалось построить завод по производству сжиженного природного газа, уложившись в назначенные ранее сроки. Можно смело утверждать, что такой оперативности в строительстве и запуске подобных предприятий не видели ни Россия, ни мир в целом.Владимир Путин на торжественной отправке первой партии газа подчеркнул, что после завершения третьей очереди «Ямал СПГ», будет начато строительство четвертой очереди. Причем это строительство будет осуществляться полностью на российских технологиях. Если это действительно так, то реализация таких амбициозных планов позволит не только получить прибыль от экспорта природных ресурсов, но и «оживить» отечественную наукоемкую и высокотехнологичную промышленность. «Ямал СПГ» — это не только деньги от экспорта сжиженного природного газа, но и рабочие места (причем высокооплачиваемые) для российских специалистов самых разных профессий и квалификации, а значит – улучшение благосостояния населения.Строительство «Ямал-СПГ» и порта Сабетта и успех проекта в целом, вдохновили «Новатэк» на новые, не менее амбициозные планы. Так, заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский сообщил прессе, что компания «Новатэк» обратилась в Минтранс РФ с предложением о расширении порта Сабетта. Новый порт предполагается построить на некотором расстоянии от Сабетты, на другой стороне Обской губы. При этом формально, с правовой точки зрения и по документам, это будет один порт Сабетта, просто состоящий из двух частей. В 2023 году «Новатэк» планирует запуск «Арктик СПГ-2» — еще одного завода по производству сжиженного природного газа, только на базе Гыданского газового месторождения, которое расположено в 320 км северо-восточнее поселка Новый Порт и в 108 км юго-западнее поселка Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.Примечательно, что интерес к проекту «Арктик СПГ-2» проявляет Саудовская Аравия. Председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих присутствовал на торжественной отправке газа в Сабетте в качестве почетного гостя. Очевидно, что небывалый успех компании «Новатэк» очень заинтересовал иностранные компании, работающие в топливно-энергетической отрасли.Первая партия сжиженного природного газа, что интересно, направилась в Великобританию – страну, поддержавшую режим санкций против Российской Федерации и являющуюся на протяжении всей современной истории одним из главных оппонентов Москвы. В Великобритании сейчас куда более холодная, чем обычно в эти месяцы, погода. Вдобавок к этому незапланированно возникли перебои в работе собственных газовых месторождений в Северном море. И здесь для Лондона, как нельзя кстати, шикарный рождественский подарок – газ с месторождений Ямала. Москва будто подчеркивает Лондону – смотрите, мы то прекрасно можем жить и при ваших санкциях, а вот справитесь ли вы без нашего газа?