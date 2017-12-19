Киев озвучил очередной способ возврата Крыма

Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику

Очередной способ "вернуть" Крым предложила нынешняя Киевская власть. После того, как на возврат полуострова военным путем у Киева не хватило ни духа ни сил, а зажить так, что Крым сам вернется в лоно Украины, до сих пор у украинцев не получается, было предложено задавить Россию санкциями. Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что только давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине.По его словам, механизм возвращения полуострова и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева одинаков.— цитирует замминистра издание «Апостроф».Грымчак отметил, что, по его мнению, в какой-то момент содержание Крыма станет для России «токсичным», и его передача Украине будет «спасением» для Москвы.Ранее Грымчак заявлял, что Донецкая область вернется в состав Украины в 2018 году после вывода якобы там находящихся российских войск.По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.