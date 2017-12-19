23:10 19 декабря

Киев озвучил очередной способ возврата Крыма

Очередной способ "вернуть" Крым предложила нынешняя Киевская власть. После того, как на возврат полуострова военным путем у Киева не хватило ни духа ни сил, а зажить так, что Крым сам вернется в лоно Украины, до сих пор у украинцев не получается, было предложено задавить Россию санкциями. Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что только давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине.

Киев озвучил очередной способ возврата Крыма


По его словам, механизм возвращения полуострова и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева одинаков.


Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику
— цитирует замминистра издание «Апостроф».

Грымчак отметил, что, по его мнению, в какой-то момент содержание Крыма станет для России «токсичным», и его передача Украине будет «спасением» для Москвы.

Ранее Грымчак заявлял, что Донецкая область вернется в состав Украины в 2018 году после вывода якобы там находящихся российских войск.

По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: http://ukraine.web2ua.com/category/popular/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 120

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  1. AST507 Сегодня, 19:38
    "Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику"
    Ничего нового...Даже разочаровал немного.
    AST507
    1. Смог Сегодня, 19:44
      Ну да, ну да. Весьмирснами. Помогите задавить Россию санкциями, так как сами мы того гляди развалимся и обанкротимся. И самое главное, между строк, дайте денег что бы мы не развалились и не обанкротились. А как Крым вернется, ох мы и запануем. Там же столько еще не разворовано......
      Смог
      1. новичок Сегодня, 19:51
        вообще не понятен посыл укродельцов. какое содержание? они до сих пор не могут догнать, что Крым не пасынок, или иждевенец, а Крым вернулся домой. вот именно из из такого отношения к территориям и к людям со стороны Киева и ставленников, республика разбегается.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 20:42
          Гарик , они сами себя не могут "догнать" , пока кастрюли не снимут , до них не дойтет.
          Идущий
          1. новичок Сегодня, 20:47
            мне иной раз думаю, они вообще родились с кастрюлей на голове. во вмяком случае треть, минимум. иначе как объяснить происходящее.
            новичок
            1. Идущий Сегодня, 20:51
              Гарик , там меньше одного процента населения поставили всю страну на уши и продолжают её насиловать ...
              Идущий
              1. новичок Сегодня, 21:05
                если бы всё было так радужно. минимум 15 процентов активных бандерлог с западной, вздыхатели оных_ пассивные бандерлоги_ процентов 20. а вот пассивных вообще, которым всё равно_ большинство. так именно из за последних, всё и происходит.
                новичок
                1. Идущий Сегодня, 21:10
                  Я думаю те 14 % это халявщики , которые пытаются примазаться и так же быстро разбегутся.
                  Идущий
                  1. новичок Сегодня, 21:17
                    это те, которым всё равно под кого положить неньку, лишь бы не дать вернуться в Россию.
                    новичок
                    1. Идущий Сегодня, 21:23
                      Даже не в этом дело , им вообще по боку , лишь бы не работать.
                      Идущий
                      1. новичок Сегодня, 21:29
                        я б с удовольствием согласился с тобой, но это идейные фашисты, поколение перенявшее эстафету от дедов схбабами и от родителей.
                        новичок
        2. Лелёк Сегодня, 20:53
          Цитата: новичок
          вообще не понятен посыл укродельцов. какое содержание?

          hi
          У медиков есть такое понятие - фантомные боли (это когда болит удалённый хирургом орган). Вот и у укропских олигархов во главе с главным вором Вальцманом болит по потерянным в Крыму активам и нереализованным возможностям. Грымчак лишь озвучивает их стоны и сопли и его словам не надо уделять внимания. Вся эта пропагандистская шелуха - дымовая завеса для сокрытия процессов, проходящих в Руине. А происходят интересные вещи. Взять хотя бы не принятый два месяца назад и подписанный Вальцманом пресловутый закон "о реинтеграции Донбасса". Его ужу третий раз переделали и так и не решились принять.

          Или о нагнетании военной истерии в отношении ЛДНР и принуждении наших военных наблюдателей покинуть миссию. Вот как А.Гаспарян по этому поводу:
          Лелёк
          1. новичок Сегодня, 21:09
            я с вами полностью согласен. но я говорю об отношении центра занятого западенцами к Крыму и юго востоку вообще. никогда даже при трусливом янеке, центр не считал весь народ юго востока своим. доил и выжимал как только можно и нельзя.
            новичок
            1. Лелёк Сегодня, 21:20
              Цитата: новичок
              я говорю об отношении центра занятого западенцами к Крыму и юго востоку вообще.


              Ну, это и понятно. Донбасс и Крым в годы СССР всегда были самодостаточными регионами и тащили на своих плечах западные регионы, где преобладало с/хозяйство и скотоводство. Сейчас дотаций они лишились и зуб загорелся: а не взять ли эти земли (без населения, в духе фашистов германского рейха) силой, заселиться там и будет нам "халявное щасте". Вот и вся наци-укропская доктрина.
              Лелёк
              1. новичок Сегодня, 21:32
                да и не только Донбасс, к примкру посмотрите во что они превратили Харьков с Николаевым. примеров куча.
                новичок
                1. Лелёк Сегодня, 21:47
                  Цитата: новичок
                  новичок


                  Петька Василию Ивановичу: "Василь Ваныч, в перелеске белые".
                  Чапаев: "Не до грибов, Петруха, не до грибов".
                  Это я к тому, что кукуевским не до восстановления хозяйств в на халяву полученых территориях. Основная их забота стырить и продать, что ещё можно, и во-время смыться. Вот как подумаешь: кто же это всё восстанавливать и обновлять будет, так сразу зубы ломит. А внешний долг Киева достиг $117 млрд, что совсем не "шанель №5".
                  Лелёк
                  1. новичок Сегодня, 21:57
                    вот вы и раскрыли мою мысль, которую я хотел передать первым комментом. эти паразиты всегда знали прекрасно чьи это земли, откуда взялись и чья кровь пропитана в каждом куб. см. в этой земле. поэтому с такой злостью насилуют и землю и людей, что быстрей свалить на Канары. а хочется их посадить на нары, как минимум.
                    новичок
          2. хрыч Сегодня, 21:32
            Информация к размышлению. Письмо Михо к Пете.
            хрыч
            1. Идущий Сегодня, 21:44
              Вы "Штирлиц"? laughing
              Идущий
              1. хрыч Сегодня, 22:01
                Цитата: Идущий
                Вы "Штирлиц"?

                Нет, Мюллер wassat
                хрыч
                1. новичок Сегодня, 22:06
                  Шелленберг как минимум!
                  новичок
                2. Околоточный Сегодня, 22:46
                  А вас, Хрыч, я попрошу остаться. hi
                  Околоточный
      2. Идущий Сегодня, 19:52
        Костя , добрый вечер! hi ну хочется же побыть панами , но США думает по другому и приготовила им другую роль.
        Идущий
        1. Смог Сегодня, 20:09
          Цитата: Идущий
          ну хочется же побыть панами

          Виктор! Добрый, добрый вечерок! Скромнее им надо быть в желаниях, скромнее. А то как бы желалка не отлетела.
          У рыбаков как? На безрыбье и рак - щука. Эти уже и на рака не тянут...., если только их в этой позе, что впрочем их западные "друзья" и "партнеры" и делают...... Так что пусть "пануют" в своих влажных мечтаниях.....
          Смог
          1. Идущий Сегодня, 20:13
            Костя , их уже обстригли до не могу , внуков уже загнали в долги.
            Идущий
            1. Смог Сегодня, 20:15
              Цитата: Идущий
              их уже обстригли до не могу

              Витя...! Но шкуру то еще не сняли?????? .
              Смог
              1. LSA57 Сегодня, 20:21
                Цитата: Смог
                Но шкуру то еще не сняли?????? .

                да кому она нужна. главное начинка
                LSA57
                1. Идущий Сегодня, 20:24
                  Витя...! Но шкуру то еще не сняли?????? .


                  Ты думаешь свежевать будут? lol
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 20:31
                    Цитата: Идущий
                    свежевать будут?

                    Будут снимать три шкуры до седьмого пота... laughing а потом......
                    и тушку разделают
                    Смог
                  2. LSA57 Сегодня, 20:31
                    Цитата: Идущий
                    Ты думаешь свежевать будут?

                    сало, колбаса....
                    LSA57
                    1. Смог Сегодня, 20:37
                      Цитата: LSA57
                      сало, колбаса....

                      печенка, селезенка, потрошка.....
                      Смог
                      1. LSA57 Сегодня, 20:43
                        Цитата: Смог
                        печенка, селезенка, потрошка.....

                        копытца на холодец...
                        LSA57
                2. Смог Сегодня, 20:29
                  Цитата: LSA57
                  главное начинка

                  Шкуру снимут, и даже не одну... Ну а потом и тушку разделают....Все по фэн-шую....
                  Смог
                  1. LSA57 Сегодня, 20:44
                    Цитата: Смог
                    Шкуру снимут, и даже не одну...

                    она дырявая
                    LSA57
                    1. Смог Сегодня, 20:56
                      Дык с паршивой овцы...хоть это.....
                      Смог
                      1. LSA57 Сегодня, 22:03
                        Цитата: Смог
                        Дык с паршивой овцы...хоть это.....

                        это с овцы. а с поросёнка какая шерсть
                        LSA57
      3. Каракут Сегодня, 19:56
        Очередной способ "вернуть" Крым предложила нынешняя Киевская власть

        Когда Кремль предложит вернуть Киев..?
        Ополчение России уже давно готово колоннами рвануть! Все деньги делят в Кремле и Киеве..? падлы..Кончать их всех нужно.. soldier
        Каракут
      4. strelets_2 Сегодня, 20:57
        А сколько нового понастроено всего за 4 года!!!
        strelets_2
      5. Berkut-UA Сегодня, 21:33
        Самое интересное - сначала отключили воду, потом отрезали ЖД сообщение и запретили летать над территорией укропстана Питер - Симферополь. Затем отключили газ и электричество. Во всем мире это называется - геноцид.
        А потом.... а чего вы не возвращаетесь, мы же имеем виды и вас немного пограбить и поубивать, а вы все не хотите нашей "ласкы".
        И какой нормальный человек поймет эту рагульскую логику.....?
        Berkut-UA
    2. 210окв Сегодня, 19:56
      А что?Вот лет так через двадцать-тридцать кто будет решать судьбу страны?Не те ли самые "коли,родства не помнящие",обильно взращенные нынешней властью?Так что....Все впереди.Хорошо что мы этого позора не увидим.И надо ,необходимо не допустить этого.
      Цитата: AST507
      "Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику"
      Ничего нового...Даже разочаровал немного.
      210окв
    3. Chertt Сегодня, 19:58
      Цитата: AST507
      Даже разочаровал немного.

      Юрий Грымчак. Он ведь родился, учился в СССР. Как можно так поглупеть. Что с Украинцами стало
      Chertt
      1. Лексус Сегодня, 20:56
        Юрий Грымчак. Он ведь родился, учился в СССР. Как можно так поглупеть. Что с Украинцами стало

        Некоторые, видимо, вернулись в первобытное состояние...
        Атави́зм (от лат. atavus — отдалённый предок) — появление у данной особи признаков, свойственных отдалённым предкам, но отсутствующих у ближайших.

        Лексус
    4. 79807420129 Сегодня, 20:01
      Да ну их нахрен этих хохлодурней читать,а вот за этого украинца можно и стопочку не чокаясь поднять. yes
      79807420129
      1. AST507 Сегодня, 20:08
        Можно.Присоединяюсь,хорошая жизнь была-спокойствие,уверенность в завтрашнем дне,работа,бесплатные образование,здравоохранение....Ладно,можно долго перечислять,давайте помянем Ильича лучше.. yes .
        AST507
      2. Джедай Сегодня, 20:09
        А ты прав, Влад, расчехлю-ка я фляжечку... drinks
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 20:15
          Присоединяюсь , хоть не очень я его уважаю , но если бы ему дали вовремя уйти на пенсию , все могло быть по другому. drinks
          Идущий
        2. Dym71 Сегодня, 20:19
          Цитата: Джедай
          А ты прав, Влад, расчехлю-ка я фляжечку... drinks

          За такое дело можно и бутылочку раскупорить, но есть один нюанс! wassat
          Косыгин - Брежневу:
          - Леонид Ильич, вот тут ветераны жалуются, что на бутылках с водкой перестали делать козырёк на пробке – открывать неудобно.
          - Распорядитесь, чтобы выпускали с козырьком.
          Косыгин уходит... Брежнев открывает холодильник, достает бутылку водки, отвинчивает пробку. С недоумением:
          - И на кой здесь козырёк?
          Dym71
        3. Лелёк Сегодня, 21:00
          Цитата: Джедай
          расчехлю-ка я фляжечку..


          hi , мужики, в компанию возьмёте? Не, я скромный и не напрашиваюсь, а - нахально со своим.
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 21:04
            Лев, привет! hi
            Цитата: Лелёк
            мужики, в компанию возьмёте? Не, я скромный и не напрашиваюсь, а - нахально со своим.

            Мог бы и не спрашивать - присоединяйся! drinks
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 21:12
              Хорошим людям всегда все рады и аппарат рассчитан на большую компанию. drinks
              Идущий
              1. Лелёк Сегодня, 22:03
                Цитата: Идущий
                Хорошим людям всегда все рады

                Лелёк
      3. Карен Сегодня, 20:21
        За дорогого Ильича обязательно нужно поднять граненную двухсотграммовую с живительной сороковкой минимум... заслужил мужик... Присоединяюсь.
        Карен
    5. kapitan92 Сегодня, 20:05
      Цитата: AST507
      Ничего нового...Даже разочаровал немного.

      Слушаю "грымчаков" и каждый раз вспоминаю выражение Лаврова: - Д.Б. !
      kapitan92
    6. Кент0001 Сегодня, 22:00
      А что Вы хотели? Он же идиота кусок.
      Кент0001
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 19:39
    Шнобелевскую премию ему!!!!!
    ПРАВОкатор
    1. Джедай Сегодня, 19:41
      Цитата: ПРАВОкатор
      Шнобелевскую премию ему!!!!!

      Лучше премией - по шнобелю! good Заслужил ведь. lol
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 19:58
        И чтоб премия была весомее.. crying
        Цитата: Джедай
        Цитата: ПРАВОкатор
        Шнобелевскую премию ему!!!!!

        Лучше премией - по шнобелю! good Заслужил ведь. lol
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 20:00
          Дим, так в мешок с премией для пущей убедительности можно болванку чугуниевую запихондрить... feel
          Джедай
    2. NF68 Сегодня, 19:42
      Цитата: ПРАВОкатор
      Шнобелевскую премию ему!!!!!


      Может быть лучше дать ему в "шнобель"? Не верится что он и после этого по умнеет. А вдруг?
      NF68
    3. Sergey53 Сегодня, 19:45
      хотеть не вредно,вредно не хотеть.
      Sergey53
      1. NF68 Сегодня, 19:53
        Цитата: Sergey53
        хотеть не вредно,вредно не хотеть.


        Этим деятелям больше ничего реально и не остаётся кроме как чего то хотеть. После 2019 года у них и хотелки явно на убыль пойдут.
        NF68
        1. тол100в Сегодня, 20:21
          Цитата: NF68
          После 2019 года у них и хотелки явно на убыль пойдут.

          Это вы им много отписали. Хотя сколько их будут "кормить" ,столько и продержаться. Хотя там политика несколько другая: - как побыстрее загнать в безвозвратную долговую яму!
          тол100в
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:41
    Шаровары держите крепче... Когда ваша недостране развалится и соседи с Запада начнут рвать ее на части... Вам точно станет не до санкций и Крыма...
    Горный стрелок
  4. NF68 Сегодня, 19:41
    Очередное выступление клоунов майдана и его окресностей. Пора бы им уже новые номера продемонстрировать.
    NF68
    1. тол100в Сегодня, 20:24
      Цитата: NF68
      Пора бы им уже новые номера продемонстрировать.

      Поздно. Один цирк уехал, а другое шапито-мишико в долговременном пути.
      тол100в
  5. Идущий Сегодня, 19:42
    Пресс прохудился , не работает.
    Идущий
  6. alekc75 Сегодня, 19:45
    да на ВО хватит эту муть выкладывать! что ещё не все от туда высказались?
    alekc75
  7. НЕКСУС Сегодня, 19:47
    Надо бы ,чтоб Крым озвучил возврат Украины в его состав.
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 19:53
      отличный вариант!
      новичок
    2. Идущий Сегодня, 19:54
      Пусть это делает Донбасс.
      Идущий
      1. новичок Сегодня, 19:57
        можно и эдак, резальтат тот же_ все домой.
        новичок
    3. тол100в Сегодня, 20:26
      Цитата: НЕКСУС
      Надо бы ,чтоб Крым озвучил возврат Украины в его состав.

      Только без рогулей!
      тол100в
      1. Лелёк Сегодня, 21:07
        Цитата: тол100в
        Только без рогулей!

        hi
        Намедни украинские хакерши "Берегини" здоровый кол вогнали укропским пропагандистам и нацикам "передка".
        Лелёк
  8. Бензорез Сегодня, 19:49
    То, что думает т.Путин я знаю. А вот, что "запоют" остальные сограждане когда гайки есчо "подтянут"-это большой вопрос друзья мои... Пока что множество рассуждений на многих сайтах (да и тут проскакивает) меня как жителя Крыма не обнадёживает. И это учитывая то, что Крым сам по себе находится под санкциями который год со всех сторон (российской в том числе). Так, что жизнь в Крыму нынче это далеко не праздник который всегда с тобой однако.
    Бензорез
    1. Sergey53 Сегодня, 20:07
      От Украины требуют поднять цены на газ. Народ сейчас уже не платит, а что будет если поднимут?
      Sergey53
      1. тол100в Сегодня, 20:37
        Цитата: Sergey53
        От Украины требуют поднять цены на газ. Народ сейчас уже не платит, а что будет если поднимут?

        СГА и ЕС будут доплачивать! По хорошей кредитной ставке! Бизнес и ничего личного. Очередная оккупированная (экономически) территория! Вот тебе бабушка и очередной штат СГА, и следующий по номеру РЕЙХ, и естественно Юрьев день!
        тол100в
    2. Донской Сегодня, 20:13
      К сожалению, другого выхода у нас нет. Правду про реальное положение дел власти нам не расскажут, будут и дальше вешать лапшу про рост доходов и падение инфляции. Реально поменять курс грабежа населения тоже ждать не приходится. Та самая ситуация, когда верхи не хотят, а низы не могут.
      Донской
    3. тол100в Сегодня, 20:28
      Цитата: Бензорез
      То, что думает т.Путин я знаю

      Очередной блудный сын севастопольского офицера?!
      тол100в
  9. polpot Сегодня, 19:50
    От давления на Россию сами не удавитесь
    polpot
  10. ded100 Сегодня, 19:51
    Убогие только словестный понос от вас и надежда на западные санкции даже слушать противно и на наглые моськи смотреть! am
    ded100
    1. Джедай Сегодня, 19:58
      hi
      Цитата: ded100
      на наглые моськи смотреть!

      Обратите внимание: с 2014-го года многие моськи раздались до размеров репы. С голодухи пухнут, видать. yes
      Джедай
  11. К-50 Сегодня, 19:59
    Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции.

    Чел видимо совсем тупенький. laughing
    У всего евросоюза вместе со штатниками и другими прихлебателями не хватило мощи реализовать этот сценарий. А какая-то бедная нищая краина сможет довести до "победы".
    Слабоумие и потуги на собственную значимость до добра не доведут. request laughing
    Как бы самой уркаине остатки экономики не растерять. laughing
    К-50
    1. Джедай Сегодня, 20:06
      Цитата: К-50
      Как бы самой уркаине остатки экономики не растерять.

      Рабам уже нечего терять, кроме своих цепей.
      Джедай
      1. К-50 Сегодня, 20:10
        Цитата: Джедай
        Рабам уже нечего терять, кроме своих цепей.

        Есть , есть!!! голова ещё. Хоть тупая и безмозговая, но в неё ещё кушать можно. Только вот кушать скоро нечего будет.
        К-50
        1. Джедай Сегодня, 20:13
          Так я от них вполне и каннибализма ожидаю. Многие звери этим грешат.
          Джедай
        2. Идущий Сегодня, 20:17
          Есть такая древняя мудрость , но она точно про хохлов - " раб мечтает не о свободе , а о своих рабах."
          Идущий
      2. тол100в Сегодня, 20:31
        Цитата: Джедай
        Рабам уже нечего терять, кроме своих цепей.

        Цепей уже нет, все в Турции, в металлоломе!
        тол100в
        1. Джедай Сегодня, 20:46
          Кирдык, уже всё что могли загнали... recourse
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 21:25
            Эти умудрятся загнать имущество соседа.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 21:28
              Кое-кто уже в этом убедился. lol
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 21:34
                Это точно , но кое кто этого ещё не подозревает.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 21:36
                  Ну так это же только умные учатся на чужих ошибках, а дуралеев хватает. wink
                  Джедай
    2. tihonmarine Сегодня, 20:18
      А осталась ли экономика на Украине ?
      tihonmarine
      1. Идущий Сегодня, 20:46
        Похоже только на уровне семей в прямом и переносном смысле.
        Идущий
  12. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 20:13
    Очередной способ "вернуть" Крым предложила нынешняя Киевская власть.

    Знаем мы эти способы все ! Стравить Россию с Польшей , Европой , Израилем...(под руководством США.)
    Вот только не учитывают ,что на украине большинство русскоязычных и ветеранов много с внуками и т.д...
    Вот Кремль ,как всегда страхуется и потери считает на своих счетах на западе...
    ПЛЕННЫЙ
  13. kunstkammer Сегодня, 20:13
    Цитата: Смог
    И самое главное, между строк, дайте денег

    Самое интересное, что ведь дадут денег... Грефа и другие российские (не скажу - русские) любители нацистов.
    kunstkammer
  14. Хагалаз Сегодня, 20:15
    Способ может быть и имеет место быть, но в его осуществлении, это не про украину.
    Хагалаз
    1. Berkut154 Сегодня, 20:30
      Скажу проще: таких способов не существует!
      Berkut154
  15. tihonmarine Сегодня, 20:16
    Крым может быть в составе Украины, но Украина исчезнет раньше чем это произойдёт.
    tihonmarine
  16. Egorovich Сегодня, 20:20
    "Тысяча и одна ночь". Очередная сказка Шахерезады в исполнении пустозвона Грымчака.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 20:25
      Цитата: Egorovich
      Очередная сказка Шахерезады в исполнении пустозвона Грымчака.

      Применительно к Грымчаку у меня Шахеризада трансформировалась в то, что модераторы не пропустят... feel
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 20:37
        Да я сам об этом думал, только написал помягче. У них там все такие, о чем мы подумали.
        Egorovich
  17. Попович Сегодня, 20:27
    что?, свежую травку завези....
    Попович
    1. Дирижер Сегодня, 20:51
      Колумбийская не иначе , чуйка все таки добрая )))
      Дирижер
  18. Berkut154 Сегодня, 20:29
    1023 способ вернуть Крым в кратчайшее время laughing laughing
    Berkut154
  19. Смог Сегодня, 20:46
    LSA57,
    LSA57,
    Цитата: LSA57
    Цитата: Идущий
    Ты думаешь свежевать будут?

    сало, колбаса....

    Смог
    1. Идущий Сегодня, 21:26
      А Вы батенька затейник wink good
      Идущий
      1. Смог Сегодня, 21:29
        Не без того..., не без того.... laughing
        Смог
        1. Идущий Сегодня, 21:48
          Мне понравилась над строчка. lol
          Идущий
  20. Дирижер Сегодня, 20:50
    Нет как там на Украине то к новому году штырит то народ! Один по крышам скачет, суды становятся демократичными , давить на РФ собираются , что курят они?
    Дирижер
  21. LPD17 Сегодня, 20:53
    в ВО вновь послушно-привычно процитирывало вопли обезьян...
    LPD17
  22. Теренин Сегодня, 20:54
    "...только давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине".
    На эту информацию, мне сегодня полупьяный БОМЖ у мусорных контейнеров ответил, что "украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак не прав!" crying
    Теренин
  23. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:06
    Пусть убьются об стену, эти "киевские власти". Я в 2014 году на 9 мая был в Севастополе на параде Победы.
    Народ ликовал, что Крым от этих желто-полосатых ушел в состав России.
    Генерал Песчаных Карьеров
  24. rocket757 Сегодня, 21:37
    Всё понятно, вполне объяснимо - кастрюлю это снял? Снял! Разболтанный мозг вверху не держится? Нет!
    Так чего ждать от безмозглого болвана?
    rocket757
  25. русский медведь Сегодня, 21:39
    На самом деле, единственный вариант аннексировать Киеву Крым - это война. Но на такую авантюру они не пойдут, тк это чревато потерей государства в целом. Они то знают, что он не их априори.
    русский медведь
    1. rocket757 Сегодня, 21:56
      Кстати, эт и правда вариант!!!! Крайна объявляет войну нам, быстро сдаётся и ОБЪЕДИНЯЕТСЯ с Крымом!!!! Чем плох вариант то?
      rocket757
  26. Kapikuk Сегодня, 21:46
    эйфория в на украине
    Kapikuk
  27. Suhow Сегодня, 22:43
    ну ,что можно сказать про нынешнюю владу и ее заявления; языком чесать не мешки воротить ,да и в свете очередных "покращень" надо ж как-то лекторату по ушам ездить ,а то люлей можно схлопотать и заранее ,не успев собрать капусты для хорошей жизни у хозяев.
    Suhow
  28. Nikoha.2010 Сегодня, 22:49
    Всем привет други! Ну не смешно уже и далеко! Тёща в Крыму отдыхает и говорит, как классно! Здоровый воздух! Процедуры! Сестра у неё не нарадуется российской пенсии. Так вот я думаю. Кто и кого н@ёбывает?
    Nikoha.2010
  29. dvvv Сегодня, 22:56
    такие вбросы это самопиар бросателей и ничего более
    dvvv
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