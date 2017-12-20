Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой войны. Винтовка Энфилд Р14

Интересная винтовка с довольно забавной судьбой. Название Pattern 1914 Enfield, сокращённое просто P14, полное название The Rifle .303 Pattern 1914 — британская пятизарядная винтовка с продольно скользящим затвором.Разработана в Британии, но производилась в США американскими компаниями Ремингтон, Эддистоун и Винчестер. Служила как снайперское оружие, оружие бойцов второй линии и резервных войск, пока не была снята с вооружения в 1947 году.Во время англо-бурской войны 1899-1902 гг. британцы столкнулись с точным дальним огнём из винтовок Маузера 1893 и 1895, разработанных под пули калибра 7,92 × 57 мм, которыми немцы вооружали буров.Потери от этих винтовок и очень удачного патрона побудили Военное министерство задуматься о создании аналогично патрона. И он был создан в 1910 году, под названием .276 Enfield.Новая винтовка, которая фактически была копией Маузера 1898 (ничего такого, мало кто не копировал Маузер тогда), получила название Pattern 1913 Enfield или P13, однако массовое производство было налажено лишь частично в самом начале Первой мировой войны. На фронте винтовка как основное стрелковое оружие проявила себя слабо.Когда началась Первая мировая война, ни о каком производстве двух винтовок в Британии речи не шло. Поэтому основной винтовкой осталась Ли-Энфилд, а пока американцы не вступили в войну, британское правительство обратилось к американским компаниям «Winchester», «Remington» и «Eddystone» (подраздел «Ремингтона», производивший позднее P14) с просьбой наладить производство P14 для нужд Великобритании.Конечно, американцы согласились. Однако каждый завод выпустил свои отличающиеся части к винтовке, что привело к появлению проблемы взаимозаменяемости частей: особенно серьёзные проблемы в этом плане были у «Винчестера». Официальное название винтовки зависело от производителя по последней букве в названии: W означала винтовку производства «Винчестера», E — «Эддистоуна», R — «Ремингтона». Так появилась Pattern 1914 Mk I W/E/R.О винтовке и ее устройстве расскажет эксперт по историческому вооружению из клуба "Инфантерия", Андрей Бондарь:Основное применение в Первой мировой войне винтовка P14 нашла как снайперская, поскольку обладала более высокой точностью по сравнению с винтовкой Ли-Энфилд. Она выпускалась в нескольких вариантах: с обычным прицелом, со съёмным апертурным прицелом — варианты Pattern 1914 Mk I W (F) и Pattern 1914 Mk I* W (F).Также мог устанавливаться и боковой прицел для залповой стрельбы по групповым целям, состоявший из складного диоптрического целика (слева от основного прицела) и регулируемой по дальности мушки. Боковая мушка имела деления для стрельбы от 1500 до 2600 ярдов (от 1372 до 2377 м).С апреля 1918 года выходила версия Pattern 1914 Mk I* W (T) с оптическим прицелом Альдиса 1918 года, который использовался преимущественно на винтовках, произведённых компанией «Винчестер», благодаря их высокому качеству изготовления.Шомпола винтовка не имела. Для чистки и смазки канала ствола использовалась веревочная протирка, носимая в прикладе.Штык с тесачным клинком и рукояткой в деревянной оправе носился отдельно от винтовки, в специальных кожаных ножнах.Всего было произведено 600 тысяч винтовок компанией «Эддистоун», 400 тысяч — «Ремингтоном» и 235293 — «Винчестером» (итого 1235293 экземпляров).Является предшественницей американской винтовки M1917 Enfield, которая выпускалась теми же фирмами, но под американский патрон .30-06 с некоторыми изменениями в конструкции.По сравнению с Ли-Энфилд винтовка P14 была точнее и надёжнее, но тяжелее (незаряженный Ли-Энфилд Mk III весил 3,91 кг против 4,25 кг) и менее скорострельной при вместимости магазина в два раза меньшей, чем у Ли-Энфилда.Британская армия следовала довоенному нормативу, известному как «Минута безумия» (15 выстрелов в минуту по цели диаметром 30 см с расстояния 270 м), и опыт Бурской войны, который привёл к появлению винтовки P13/P14, оказался практически бесполезным в Первой мировой войне, где решающую роль играла скорострельность. Именно поэтому окончательный выбор в плане штатной винтовки британцы сделали в пользу Ли-Энфилд.Винтовка Р14 приняла участие в обеих мировых войнах. Некоторое количество оказалось и в СССР. Частично как наследие из британских складов на севере, частично как оказавшиеся в Прибалтике на вооружении армий республик. Поставлялись винтовки и в рамках ленд-лиза (М1917).Боец ленинградского ополчения на улице города. Стальной шлем на голове — копия с британского, но выпускался в Ленинграде на одном из заводов для нужд ПВО и гражданской обороны.