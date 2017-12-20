Вы там, на Аляске, спите спокойно… Мы забор чиним

В следующем году Камчатку и Чукотку ожидают нешуточные нововведения. Принято решение о создании новой армии прикрытия в лице сил ВВС и ПВО. Армия будет создаваться на базе имеющихся подразделений и частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.Зоной ответственности оперативного соединения станет сектор от Северных Курил до острова Врангеля.То, как у нас сегодня умеют превратить бригаду в дивизию, а дивизию в армию, не вызывает сомнений, что и здесь все возможно. Тем более, что как-то традиционно восток страны не был осыпан щедротами от Минобороны. До недавнего времени.Основу группировки новой армии составят 317-й смешанный авиационный полк, развернутый в Елизово под Петропавловском-Камчатским, и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. Здесь же будет дислоцироваться штаб оперативного объединения.Полк, естественно, будет развернут до дивизии, что будет с 53-й дивизией ПВО, пока данных нет, но понятно, что количество дивизионов будет увеличено.Сегодня в составе ПВО Восточного военного округа несут службу 24 дивизиона С-300ПС, 4 дивизиона С-300В и 7 дивизионов С-400. Три дивизиона С-400 как раз в составе 53-й дивизии, самой молодой в округе.Говорить о возможностях Тихоокеанского флота пока рано. Если подводная часть реально представляет угрозу для любого противника, то оборонительная, надводная, увы, пока отстает. Количество кораблей, да и их возраст, оставляют желать лучшего.Конечно, ситуацию может кардинально исправить ввод в строй «Адмирала Нахимова» и принятие решения о восстановлении «Адмирала Лазарева», но здесь уже чисто финансовый вопрос. Хотя два тяжелых крейсера такого уровня могли бы существенно усилить ТОФ.Тем не менее, судя по заявлениям Министерства обороны, и флот, и войска округа успешно справляются с программой подготовки личного состава и успешно проходят проверки.Это весьма положительная информация, особенно на фоне роста присутствия ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С января американские моряки регулярно проводят совместные тренировки с японскими и южнокорейскими союзниками, параллельно увеличивая свою сухопутную группировку вблизи Сеула в ответ на неуступчивость КНДР по ракетно-ядерному вопросу.И здесь создание дополнительных возможностей для отражения любых атак с воздуха (в чем всегда были сильны «потенциальные» — это не создание нового рубежа обороны, а, скорее, восстановление старого, доставшегося еще от советских времен.В 90-х годах сокращение частей ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа приобрело обвальный характер.Был ликвидирован истребительный авиаполк в Угольных Копях под Анадырем, расформированы два полка на Сахалине, выведена авиация с базы Буревестник на Курилах, расформирована 25-я дивизия ПВО. Сильно пострадали в те годы части радиолокационного наблюдения и РЭБ.Эксперты называют развертывание новой армии возвратом к здравому смыслу. С момента распада СССР и до недавних пор северо-восточный сектор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) у России попросту отсутствовал.Прорыв наступил в июне этого года, когда под Енисейском развернули радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ", которая прикрыла брешь. Тем не менее, усиление системы ПВО на Дальнем Востоке является сегодня необходимостью, поскольку речь идет об безопасности целого региона страны. Огромного региона, замечу.Вполне логично ожидать и появления второй армии ВВС и ПВО из частей, дислоцированных в Приморье. В зону ответственности войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря. Обоснованно, учитывая растущие амбиции Японии и постоянно появляющиеся в регионе ударные группировки флота США.Сегодня центр, вокруг которого все создается на Камчатке – город Елизово. Уже довольно серьезный объект. Здесь стоят С-400, размещен полк перехватчиков МиГ-31БСМ, база противолодочных вертолетов ТОФ Ка-27 и самолетов Ил-38. Начата поставка новых модифицированных Ил-38Н. В 2016 году создан отряд разведывательных беспилотников на «Форпостах» и «Орланах-10».Но полноценной армией все это, конечно, назвать нельзя. Требуется не просто усиление, а значительное, как по технике, так и по личному составу. И создание аналогичного центра за Камчаткой. Например, в районе Анадыря, для полноценного прикрытия северного направления.Да, Анадырь – жестокое место. Но «напротив», на Аляске, базируется крупнейшее соединение ВВС США в регионе – 11-я воздушная армия. С базами в Анкоридже и Фербэнксе. Это и F-16, и F-22. Плюс 611-й центр воздушно-космических операций — 5 эскадрилий прямого подчинения командованию НОРАД (противоракетная оборона) на базе «Эльмендорф-Ричардсон» под Анкориджем.Противовес необходим. Даже учитывая то, что связь с регионом сильно затруднена и отдаленностью, и природными условиями. Значит, войска должны иметь больший запас автономности в сравнении с другими регионами. Если работы начались – значит, в минобороны это понимают.И как раз развитие ВВС, строительство новых аэродромов и инфраструктуры как раз могут решить эту проблему и прочно связать регион с Большой землей.Камчатка и Чукотка – очень сложные в освоении и специфические регионы. Но «сложно» не значит «невозможно». Особенно если этого требуют интересы национальной безопасности.