09:09 20 декабря

Вы там, на Аляске, спите спокойно… Мы забор чиним

В следующем году Камчатку и Чукотку ожидают нешуточные нововведения. Принято решение о создании новой армии прикрытия в лице сил ВВС и ПВО. Армия будет создаваться на базе имеющихся подразделений и частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.



Зоной ответственности оперативного соединения станет сектор от Северных Курил до острова Врангеля.


То, как у нас сегодня умеют превратить бригаду в дивизию, а дивизию в армию, не вызывает сомнений, что и здесь все возможно. Тем более, что как-то традиционно восток страны не был осыпан щедротами от Минобороны. До недавнего времени.

Основу группировки новой армии составят 317-й смешанный авиационный полк, развернутый в Елизово под Петропавловском-Камчатским, и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО. Здесь же будет дислоцироваться штаб оперативного объединения.

Полк, естественно, будет развернут до дивизии, что будет с 53-й дивизией ПВО, пока данных нет, но понятно, что количество дивизионов будет увеличено.

Сегодня в составе ПВО Восточного военного округа несут службу 24 дивизиона С-300ПС, 4 дивизиона С-300В и 7 дивизионов С-400. Три дивизиона С-400 как раз в составе 53-й дивизии, самой молодой в округе.

Говорить о возможностях Тихоокеанского флота пока рано. Если подводная часть реально представляет угрозу для любого противника, то оборонительная, надводная, увы, пока отстает. Количество кораблей, да и их возраст, оставляют желать лучшего.

Конечно, ситуацию может кардинально исправить ввод в строй «Адмирала Нахимова» и принятие решения о восстановлении «Адмирала Лазарева», но здесь уже чисто финансовый вопрос. Хотя два тяжелых крейсера такого уровня могли бы существенно усилить ТОФ.

Тем не менее, судя по заявлениям Министерства обороны, и флот, и войска округа успешно справляются с программой подготовки личного состава и успешно проходят проверки.

Это весьма положительная информация, особенно на фоне роста присутствия ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С января американские моряки регулярно проводят совместные тренировки с японскими и южнокорейскими союзниками, параллельно увеличивая свою сухопутную группировку вблизи Сеула в ответ на неуступчивость КНДР по ракетно-ядерному вопросу.

И здесь создание дополнительных возможностей для отражения любых атак с воздуха (в чем всегда были сильны «потенциальные» — это не создание нового рубежа обороны, а, скорее, восстановление старого, доставшегося еще от советских времен.

В 90-х годах сокращение частей ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа приобрело обвальный характер.

Был ликвидирован истребительный авиаполк в Угольных Копях под Анадырем, расформированы два полка на Сахалине, выведена авиация с базы Буревестник на Курилах, расформирована 25-я дивизия ПВО. Сильно пострадали в те годы части радиолокационного наблюдения и РЭБ.

Эксперты называют развертывание новой армии возвратом к здравому смыслу. С момента распада СССР и до недавних пор северо-восточный сектор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) у России попросту отсутствовал.

Прорыв наступил в июне этого года, когда под Енисейском развернули радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ", которая прикрыла брешь. Тем не менее, усиление системы ПВО на Дальнем Востоке является сегодня необходимостью, поскольку речь идет об безопасности целого региона страны. Огромного региона, замечу.

Вполне логично ожидать и появления второй армии ВВС и ПВО из частей, дислоцированных в Приморье. В зону ответственности войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря. Обоснованно, учитывая растущие амбиции Японии и постоянно появляющиеся в регионе ударные группировки флота США.

Сегодня центр, вокруг которого все создается на Камчатке – город Елизово. Уже довольно серьезный объект. Здесь стоят С-400, размещен полк перехватчиков МиГ-31БСМ, база противолодочных вертолетов ТОФ Ка-27 и самолетов Ил-38. Начата поставка новых модифицированных Ил-38Н. В 2016 году создан отряд разведывательных беспилотников на «Форпостах» и «Орланах-10».

Но полноценной армией все это, конечно, назвать нельзя. Требуется не просто усиление, а значительное, как по технике, так и по личному составу. И создание аналогичного центра за Камчаткой. Например, в районе Анадыря, для полноценного прикрытия северного направления.

Да, Анадырь – жестокое место. Но «напротив», на Аляске, базируется крупнейшее соединение ВВС США в регионе – 11-я воздушная армия. С базами в Анкоридже и Фербэнксе. Это и F-16, и F-22. Плюс 611-й центр воздушно-космических операций — 5 эскадрилий прямого подчинения командованию НОРАД (противоракетная оборона) на базе «Эльмендорф-Ричардсон» под Анкориджем.

Противовес необходим. Даже учитывая то, что связь с регионом сильно затруднена и отдаленностью, и природными условиями. Значит, войска должны иметь больший запас автономности в сравнении с другими регионами. Если работы начались – значит, в минобороны это понимают.

И как раз развитие ВВС, строительство новых аэродромов и инфраструктуры как раз могут решить эту проблему и прочно связать регион с Большой землей.

Камчатка и Чукотка – очень сложные в освоении и специфические регионы. Но «сложно» не значит «невозможно». Особенно если этого требуют интересы национальной безопасности.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    Это весьма положительная информация
    Информация об усилении обороноспособности страны всегда положительная и радует. В 90-е чуть не лишились армии и это тот пример, который заставляет думать и принимать активные действия тем кому это необходимо по должности.
    Всех чекистов с праздником!
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:43
      rotmistr60 Сегодня, 06:40 ...В 90-е чуть не лишились армии и это тот пример, который заставляет думать и принимать активные действия.

      ... есть у нас такое национальное, развалили а теперь героически будем восстанавливать..
      a.s.zzz888
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:53
        Цитата: a.s.zzz888
        развалили а теперь героически будем восстанавливать

        Скорее создание массы генеральских должностей. Игра Шойгу с генералитетом. Всё в тему: дивизия неполного состава и полк - уже армия. Раньше командир бригады это полковничья должность, сейчас - генерал-майор. В дивизии скоро станет вместо генерал-майора - генерал-лейтенант. Штабы, офисы, персональные BMW, денщики.
        Конечно, ситуацию может кардинально исправить ввод в строй «Адмирала Нахимова» и принятие решения о восстановлении «Адмирала Лазарева», но здесь уже чисто финансовый вопрос. Хотя два тяжелых крейсера такого уровня могли бы существенно усилить ТОФ.

        "Адмирал Лазарев" уже труп, после "Адмирала Нахимова" в лучшем случае модернизируют "Петра Великого". Кстати утилизация "Адмирала Лазарева" тоже стоит денег, и их видимо пока нет. К примеру крейсер "Москва" на ЧФ давно ушел бы на модернизацию, но вынужден подпирать стенку.
        Говорить о возможностях Тихоокеанского флота пока рано.

        В корабли 1 ранга ТОФа помещаются на один 33 причал. И к тому же это реликтовые корабли времен СССР.
        Аристарх Людвигович
        1. Sasha_Sar Сегодня, 09:02
          Проще настроить современных корветов, чем восстановить Нахимов с Лазаревым. А по силе удара почти то же самое.
          Sasha_Sar
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    Камчатка и Чукотка – очень сложные в освоении и специфические регионы

    ... особенно в зимний период... условия - просто "на выживание"...
    a.s.zzz888
    1. Sasha_Sar Сегодня, 09:06
      Знакомый вертолетчик, служивший на Чукотке, подтвердил. Если они куда прилетали, земли не касались. Если бы коснулись, то уже не взлетели. Перегруз обеспечен.
      Sasha_Sar
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:45
    Жду с волнением когда будет репортаж с Чукотки,о развёртывании. Но автор маленько не прав,когда говорил о том,что в Советское время острию обороны уделяли мало.Уточню,что Тульский полк ИА в Угольных Копях,входил в 25 ЗРК дивизию,как и полк зенитных ракет,и 129 бригада РТВ.Плюс в 1984 году туда была переброшена мотострелковая дивизия.Ждали начала конфликта с США из-за сбитого БОИНГА.Ну и база ГУДЫМ существовала.Недавно вычитал в одном комментарии на сайте,что оказывается ракет там уже давно не было.Конечно не было(кто бы сомневался).Возили под усиленной охраной по расписанию известному лишь особистам резиновые боеголовки,по шахтам!!!!!!!!!!!!!!!Конечно этого мало,но я думаю лиха беда начала.Что есть.
    Мар.Тира
    1. ССИ Сегодня, 08:39
      Дополню, эскадрилья из Угольных Копей, дежурила на Мысе Шмидта... Это север Чукотки, а Угольные Копи (Анадырь, ударение на последнем слоге) это юго-юго-восток... Таким образом, ВСЯ Чукотка была прикрыта, тем более, что Мыс Шмидта был аэродромом для тяжелых (в смысле БОЕВОЙ загрузки) Ту-95....
      ССИ
  4. inkass_98 Сегодня, 07:02
    Если восточные рубежи продолжат укреплять, то вопрос транспортных связей и инфраструктуры решится постепенно сам собой. Авиацией доставлять все необходимое для строительства и жизнеобеспечения слишком дорого. Отсюда развитие морских и сухопутных путей, т.е. порты и дороги. А человек такое создание, что при наличии более-менее приличных условий жизни, оплаты и снабжения везде выживет и обустроится.
    inkass_98
  5. Essex62 Сегодня, 08:44
    Укреплять обороноспособность дело благодарное и необходимое. Только в нашей барыжьей системе это опять ляжет на плечи и так замордованного народа . Верховному не плохо- бы подумать как к этому вопросу приятелей своих подвязать, ну с которыми на тренировки ходили и каскадерили. Ну и других там в списке Форбс не считанно уже . Вместо яхты 100 метровой, люксовой кораблик полноценный построить для обороны восточных рубежей, а то и два . Что ж они , дружки, не патриоты ? А вот идея обречь на вымирание миллионы пожилых людей , подняв пенсионный возраст совсем не патриотична. Это ведь и наша страна, не только Ротенбергов и дерипасков.
    Essex62
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