Замедленная реакция: особенности политической химии Белого дома

Применение химоружия в Сирийской Арабской Республике (САР) становится одним из главных вопросов, который в рамках обсуждения темы сирийского урегулирования муссируется руководством США в своих интересах. Накануне Вашингтон в очередной раз озвучил список виновных, ответственных за использование отравляющих веществ на территории САР, поставив в один ряд с террористической группировкой ИГИЛ Дамаск.В понедельник на официальном сайте Белого дома появилась обновленная версия Стратегии национальной безопасности США, где один из абзацев начинается фразой: «Использование сирийским режимом химического оружия против своих граждан подрывает международные нормы».Как известно, в 2013–2014 году с территории Сирии под надзором международных наблюдателей были вывезены все отравляющие вещества (Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 – Прим. Ред.). Тем не менее, данное обстоятельство не мешает Вашингтону приводить сомнительные аргументы, якобы свидетельствующие о нарушении сирийскими властями международных норм. Наверное, самым наглядным тому примером является расследование совместным механизмом ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) инцидента в городе Хан-Шейхун, которое, как отмечал ряд экспертов, проводилось в интересах политических элит Запада.Тема «химии» и созданный вокруг нее информационный шум использовалась Вашингтоном в качестве повода, дискредитирующего официальное сирийское руководство. Тем не менее, сегодня в риторике руководства США наблюдаются некоторые изменения, и в качестве обвиняемой стороны, помимо официальных сирийских властей, начинает все громче звучать имя реального исполнителя химических преступлений.Возвращаясь к новой стратегии нацбезопасности США, на одной из страниц документа указывается информация следующего содержания: «ИГИЛ использовала химическое оружие в Сирии и Ираке. Террористические группы продолжают искать материалы, связанные с оружием массового поражения. Мы столкнемся с чрезвычайной угрозой, если террористы получат ядерные, радиоактивные или биологические материалы, которые не охраняются должным образом».Примечательно, опубликованный документ, по сути, является вторым официальным подтверждением Вашингтона о наличии и использовании радикальными формированиями химического оружия. Двумя месяцами ранее на официальном сайте Госдепартамента появилась информация, в которой американское ведомство рекомендовало гражданам воздержаться от поездки в Сирийскую Арабскую Республику и, в особенности, в провинцию Идлиб. «Тактика ИГИЛ, Тахрир-аль-Шам (Джебхат-ан-Нусра) и других экстремистских группировок включает использование террористов-смертников, похищение людей, применение малого и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств и химического оружия» - указывается в сообщении.Как бы то ни было, назревает вполне логичный вопрос: «чем обусловлено решение Капитолия признать очевидное?». Ответ на него может иметь ряд объяснений.Во-первых, в последние несколько месяцев сирийская арабская армия регулярно находила на отбитой у боевиков территории емкости с химическими веществами. Ярким примером является обнаружение правительственными войсками бочек отравляющей «химии», напоминающих по внешнему виду характерным ободкам старые газовые баллоны, ранее используемые в Великобритании для снаряжения смесью хлора и фосгена.Кроме того, источники сообщают, что в провинции Идлиб, контролируемой боевиками «Джебхат ан-Нусра», находится не менее десяти подвалов с химическими веществами.Во-вторых, разгром армией САР при поддержке союзников, группировки ИГИЛ свидетельствует, что говорить правду становится выгодно. Оставшиеся малочисленные котлы «Исламского государства» в Сирии «гаранту» мировой безопасности больше не интересны. Наступает время, когда от радикального участника нужно дистанцироваться как можно дальше.