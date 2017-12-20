09:04 20 декабря

Город, не покорившийся врагам. Оборона Туапсе

Этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, 75 лет назад стал неприступной крепостью, о которую разбились орды фашистских захватчиков. На подступах к нему полегло около ста тысяч советских бойцов, он был варварски разрушен немецкими бомбардировками, но врагам не покорился.



Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков, «Горы и люди», написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Есть люди - богатыри, самой природой высеченные для дел геройских, и есть люди тихие, мирные, глубоко штатские, от которых геройства не ждешь. Ленинград, Сталинград, Севастополь - города-богатыри, сама история, революция, войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе… В его неожиданном мужестве есть что-то трогательно-величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом-воином, как десятки советских городов».


С его словами можно и согласиться, и не согласиться. Не согласиться — потому, что героизм городов не зависит от их размера, подобно тому, как душевные качества человека не зависят от его роста. Многие большие города, как известно, пали под натиском немецко-фашистских войск и были оккупированы. Да и помимо Великой Отечественной войны, если обратиться к истории, можно найти немало примеров, когда огромные города склонялись перед врагом без боя, а маленькие — проявляли невиданную стойкость. Согласиться — потому, что в подвиге малых городов действительно есть что-то особое, «трогательно-величественное». Всё же у таких городов меньше ресурсов для обороны, поэтому их героизм может цениться даже выше. Так крепкому человеку спортивного телосложения легче отбиться в драке, но когда неожиданно побеждает тот, кто физически слабее — это вызывает большее восхищение: ему было намного труднее.

Официальной датой начала битвы за Туапсе принято считать 25 сентября 1942 года, когда началось большое немецкое наступление на город — операция «Аттика». А датой окончания — 20 декабря того же года, когда бойцы 18-й армии отбросили фашистов за реку Пшиш и угроза потери Туапсе была ликвидирована.

Но, пожалуй, трудно вот так однозначно сказать, что оборона началась в определенный день. Есть мнение, что началом Туапсинской оборонительной операции можно считать август 1942 года — после того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, и Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Причем, сначала попытка немецкого наступления была со стороны Новороссийска, но героизм защитников этого города сорвал фашистские планы.

Бомбить Туапсе начали еще в марте 1942 г. В ходе одного из налетов погибла группа новобранцев — 120 человек. Враг разрушил порт и судоремонтный завод. Начиная с августа, бомбардировки стали особо ожесточенными, в них гибло много мирных жителей. В их результате от прекрасного, цветущего города мало что осталось. Его пришлось восстанавливать фактически с нуля, и в этом деле принимал участие известный советский архитектор Щусев.



Гитлер действительно придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Лишить Красную армию этих запасов и приобрести их для собственных нужд — разве это не заманчиво? Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, — Туапсе оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. (Так, до падения Севастополя и захвата Крыма именно из Туапсе шла помощь оборонявшимся там войскам). К тому же падение Туапсе означало бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно захватить Новороссийск.

Еще одной важной (пожалуй, главной) причиной были договоренности фашистской Германии с Турцией. В случае, если бы немцам удалось захватить Туапсе и двинуться далее, на Сочи и Сухуми, турецкая армия вступила бы в гитлеровскую коалицию и открыла бы проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей Германии и ее союзников. А это уже был бы совсем другой расклад...

Как видно, ставки в этой кровавой игре были слишком высоки. Это прекрасно понимало советское командование. Поэтому военачальники СССР придавали огромное значение обороне Туапсе. Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ маршалу Буденному, который командовал Северо-Кавказским фронтом: «Ни в коем случае, под вашу личную ответственность, не пропустить противника к Туапсе».



Главную роль в обороне черноморского города сыграла 18-я армия. Кроме того, в боях участвовали 56-я армия, 5-я воздушная армия. Из Новороссийска в Туапсинский район перебросили 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Силы были неравными. У фашистов имелся большой численный перевес. У них было в три раза больше орудий, в пять раз больше самолетов. Были задействованы специально подготовленные для подобных боев горные егеря — знаменитые «Эдельвейсы».

Среди тех, кто противостоял захватчикам, были кубанские казаки. Отличились в боях шахтеры с Донбасса. Также в битвах участвовали моряки, снятые с кораблей. Они сражались столь яростно, что среди немцев ходил приказ: «Шахтеров и моряков в плен не брать».

В середине августа бои развернулись в районе поселка Хадыженский. Там начались первые неудачи фашистов на этом направлении. Сорвался план молниеносного выхода к Черному морю. В результате Гитлер был так разгневан, что снял с должностей фельдмаршалов фон Листа и фон Бока и вынудил уйти в отставку начальника генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Гальдера.

Следующей попыткой захватить Туапсе была операция «Аттика», которая началась 25 сентября. Для ее осуществления немецкое командование перебросило горных егерей из Приэльбрусья, а также часть войск из-под Новороссийска. Перед началом этой операции враг вновь подверг Туапсе жесточайшим бомбардировкам. У СССР не хватало самолетов, чтобы отбить эти воздушные атаки.

В начале октября гитлеровцы захватили село Шаумян. К середине месяца создалась особо опасная обстановка — 15 октября враг прорвался в долину реки Пшиш, а 23 числа — оказался на вершине горы Семашхо.

…Горы Семашхо, Индюк, Два Брата… Живописные пейзажи, где, казалось бы, все создано для жизни и наслаждения красотой. Но здесь каждый сантиметр полит кровью. Спустя семь десятилетий поисковые группы находят осколки снарядов, проржавевшее оружие, пробитые пулями солдатские фляжки, обломки сбитых самолетов, а главное – останки погибших бойцов. С этих гор, если пристально приглядеться в хорошую погоду, виден порт Туапсе. Тогда, в октябре 1942-го, гитлеровцы считали, что город фактически у них «в кармане» - до него было меньше 30 километров, да и перевес в живой силе и технике придавал им уверенности.

Именно тогда Гитлер уже докладывал своим турецким союзникам, что Туапсе практически захвачен. Но они не спешили вступать в войну — желали дождаться полной оккупации города… Но не сбылись захватнические планы. Как раз в этих горах врага удалось остановить и повернуть вспять.

В течение месяца шли кровопролитные бои. Мирное население Туапсе помогало своим защитникам, передавая им в горы продовольствие, принимая на лечение раненых. (Собственно, раненых город принимал и ранее — тех, кто прибывал на кораблях в порт из Крыма). Доходило до того, что не хватало перевязочных материалов, и женщины стирали использованные бинты.

Если пройти по городу, можно увидеть много памятников тем, кто защищал его. В сквере, где стоит стела «Город воинской славы» установлены памятные таблички в честь героев, как павших, так и переживших войну. Про каждого из них можно написать отдельную статью.





Вот один из них — Степан Васильевич Суворов, ездовой четвертой батареии 966 артполка, родом из Ивановской области. Его в шутку звали «фельдмаршалом» - из-за фамилии, да еще и отчества. Когда в районе Нефтегорска провалилась боевая операция и против сотен немецких горных егерей оказалась горстка бойцов, было решено отступать. Суворов остался прикрывать отступление и стрелял по врагам из пулемета, пока не был убит.



Еще один защитник - лейтенант Алексей Иванович Кошкин. Во время одного из боев, который складывался неудачно, приказал солдатам отступать. А сам остался в окопе – прикрывать отступление. Когда у него закончились патроны, подорвал себя гранатой вместе с фашистами, которые надеялись взять его в плен. Был посмертно награжден Золотой звездой Героя Советского Союза.

...Ухудшалась погода, не хватало продовольствия. Бороться и даже просто выживать становилось все труднее и труднее. Но защитники Туапсе добиваются успеха за успехом. 25 ноября советские войска перешли в контрнаступление. Как потом скажут историки, завершилась Туапсинская оборонительная операция и началась Туапсинская армейская наступательная операция.

Бои продолжались еще почти месяц. За это время были разгромлены Гойтхская и Семашховская группировки фашистов. 20 декабря официально считается Днем освобождения Туапсинского района. Хотя отдельные боестолкновения в горах продолжались и после этого, они уже не представляли серьезной опасности для Туапсе.

Гитлер был вынужден отказаться от дальнейших попыток захвата города. Более того, успех в горах под Туапсе стал прологом к освобождению всей Кубани. Если в августе 1942-го в этом регионе у захватчиков был успех за успехом, то серьезный разгром под небольшим городом стал весьма чувствительным щелчком по носу. Враг оставил там убитыми более 25 тысяч своих солдат и офицеров.

По-хорошему, этот город за свою стойкость вполне заслужил звание Города-Героя. Но, видимо, руководство страны решило, что два Города-Героя, расположенные на одном берегу Черного моря, - это уж слишком... В 1981 году указом Президиума Верховного Совета СССР Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. А в 2008 году он стал Городом Воинской Славы.



Вход в небольшой музей обороны Туапсе найти не так уж и просто — его окружают магазины и кафе. В самом музее — экспонаты, в основном, подаренные поисковиками, энтузиастами, которые продолжают находить в горах обломки оружия, пробитые каски и медальоны павших. Есть там и небольшая диорама, на которой изображена группа зенитчиков. Находясь на Пионерской горке (ныне это — Горка Героев), они защищали город от фашистских самолетов. Нельзя сказать, что эта защита была эффективной — они пытались сбивать «Юнкерсы» устаревшим оружием. Но все же несколько железных «стервятников», которые несли в мирный город смерть, было сбито. К сожалению, однажды на Горку угодила огромная немецкая бомба, и земной путь этой горстки защитников прервался… Теперь на Горке Героев горит Вечный огонь, и в памятные даты горожане возлагают цветы к мемориалу.





Автор: Елена Громова

Использованы фотографии: Елена Громова
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. XII легион Сегодня, 06:59
    Боевой город
    Музей военной истории под открытым небом
    Статус города-героя безусловно заслужил
    Спасибо
    XII легион
  2. parusnik Сегодня, 07:44
    в районе поселка Хадыженский
    ...Теперь г.Хадыженск, на окраине города , в окружении елей, находится памятник которые пали смертью храбрых во время Великой отечественной войны, а так же напротив Дома культуры нефтяников.Когда немцы заняли Хадыженский, пытались наладить работу нефтяных промыслов. Рабочие были доставлены из самой Германии для того, чтобы восстановить работу нефтяных скважин.Привлекались и советские специалисты, которые не успели эвакуироваться.Таким специалистом стала Н. Бурлак,однако она пошла на саботаж, из строя один за другим выходили станки, перегорал генератор передвижной станции. Восстановить работу Хадыженских нефтепромыслов врагу не удалось....
    parusnik
  3. Околоточный Сегодня, 08:01
    Лена, спасибо. Служил в тех местах, в Хадыженске. Места красивые и пропитаны кровью. Прапорщик Бекетов (если память не изменяет) каждый год, летом, в свой отпуск уходил с друзьями в горы и занимался поисковой работой. За свои деньги.
    Кстати, Хадыженск интересен ещё тем, что в годы гражданской войны через город проходили войска Красных (фильм "Железный поток"). В здании штаба потом кстати располагался детсад. Сейчас есть или нет - не знаю.
    Околоточный
  4. Авиатор_ Сегодня, 08:42
    Тема, конечно, нужная. Город, несомненно, замечательный. Автору - учиться, учиться и учиться. Чего только стоит фраза
    [/quote]Туапсе оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море[quote]
    Елена, Вы на карту смотрели, прежде чем такое написать? Сухуми, Очамчира, Поти и Батуми тогда принадлежали не СССР, что ли? Тем более, что флот из Севастополя был перебазирован в Поти. Про "устаревшее оружие" зенитчиков. На полотне зенитчики ведут огонь из корабельной тумбовой установки 40-К калибра 45 мм, орудие достаточно слабое по своим характеристикам, но устаревшим его назвать никак нельзя (разработка 1936 года). Учиться, учиться и учиться, как говорил классик на 3 съезде РКСМ (1920 г)
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