Город, не покорившийся врагам. Оборона Туапсе

Этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, 75 лет назад стал неприступной крепостью, о которую разбились орды фашистских захватчиков. На подступах к нему полегло около ста тысяч советских бойцов, он был варварски разрушен немецкими бомбардировками, но врагам не покорился.Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков, «Горы и люди», написал: «».С его словами можно и согласиться, и не согласиться. Не согласиться — потому, что героизм городов не зависит от их размера, подобно тому, как душевные качества человека не зависят от его роста. Многие большие города, как известно, пали под натиском немецко-фашистских войск и были оккупированы. Да и помимо Великой Отечественной войны, если обратиться к истории, можно найти немало примеров, когда огромные города склонялись перед врагом без боя, а маленькие — проявляли невиданную стойкость. Согласиться — потому, что в подвиге малых городов действительно есть что-то особое, «трогательно-величественное». Всё же у таких городов меньше ресурсов для обороны, поэтому их героизм может цениться даже выше. Так крепкому человеку спортивного телосложения легче отбиться в драке, но когда неожиданно побеждает тот, кто физически слабее — это вызывает большее восхищение: ему было намного труднее.Официальной датой начала битвы за Туапсе принято считать 25 сентября 1942 года, когда началось большое немецкое наступление на город — операция «Аттика». А датой окончания — 20 декабря того же года, когда бойцы 18-й армии отбросили фашистов за реку Пшиш и угроза потери Туапсе была ликвидирована.Но, пожалуй, трудно вот так однозначно сказать, что оборона началась в определенный день. Есть мнение, что началом Туапсинской оборонительной операции можно считать август 1942 года — после того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, и Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Причем, сначала попытка немецкого наступления была со стороны Новороссийска, но героизм защитников этого города сорвал фашистские планы.Бомбить Туапсе начали еще в марте 1942 г. В ходе одного из налетов погибла группа новобранцев — 120 человек. Враг разрушил порт и судоремонтный завод. Начиная с августа, бомбардировки стали особо ожесточенными, в них гибло много мирных жителей. В их результате от прекрасного, цветущего города мало что осталось. Его пришлось восстанавливать фактически с нуля, и в этом деле принимал участие известный советский архитектор Щусев.Гитлер действительно придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Лишить Красную армию этих запасов и приобрести их для собственных нужд — разве это не заманчиво? Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, — Туапсе оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. (Так, до падения Севастополя и захвата Крыма именно из Туапсе шла помощь оборонявшимся там войскам). К тому же падение Туапсе означало бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно захватить Новороссийск.Еще одной важной (пожалуй, главной) причиной были договоренности фашистской Германии с Турцией. В случае, если бы немцам удалось захватить Туапсе и двинуться далее, на Сочи и Сухуми, турецкая армия вступила бы в гитлеровскую коалицию и открыла бы проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей Германии и ее союзников. А это уже был бы совсем другой расклад...Как видно, ставки в этой кровавой игре были слишком высоки. Это прекрасно понимало советское командование. Поэтому военачальники СССР придавали огромное значение обороне Туапсе. Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ маршалу Буденному, который командовал Северо-Кавказским фронтом: «».Главную роль в обороне черноморского города сыграла 18-я армия. Кроме того, в боях участвовали 56-я армия, 5-я воздушная армия. Из Новороссийска в Туапсинский район перебросили 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию.Силы были неравными. У фашистов имелся большой численный перевес. У них было в три раза больше орудий, в пять раз больше самолетов. Были задействованы специально подготовленные для подобных боев горные егеря — знаменитые «Эдельвейсы».Среди тех, кто противостоял захватчикам, были кубанские казаки. Отличились в боях шахтеры с Донбасса. Также в битвах участвовали моряки, снятые с кораблей. Они сражались столь яростно, что среди немцев ходил приказ: «Шахтеров и моряков в плен не брать».В середине августа бои развернулись в районе поселка Хадыженский. Там начались первые неудачи фашистов на этом направлении. Сорвался план молниеносного выхода к Черному морю. В результате Гитлер был так разгневан, что снял с должностей фельдмаршалов фон Листа и фон Бока и вынудил уйти в отставку начальника генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Гальдера.Следующей попыткой захватить Туапсе была операция «Аттика», которая началась 25 сентября. Для ее осуществления немецкое командование перебросило горных егерей из Приэльбрусья, а также часть войск из-под Новороссийска. Перед началом этой операции враг вновь подверг Туапсе жесточайшим бомбардировкам. У СССР не хватало самолетов, чтобы отбить эти воздушные атаки.В начале октября гитлеровцы захватили село Шаумян. К середине месяца создалась особо опасная обстановка — 15 октября враг прорвался в долину реки Пшиш, а 23 числа — оказался на вершине горы Семашхо.…Горы Семашхо, Индюк, Два Брата… Живописные пейзажи, где, казалось бы, все создано для жизни и наслаждения красотой. Но здесь каждый сантиметр полит кровью. Спустя семь десятилетий поисковые группы находят осколки снарядов, проржавевшее оружие, пробитые пулями солдатские фляжки, обломки сбитых самолетов, а главное – останки погибших бойцов. С этих гор, если пристально приглядеться в хорошую погоду, виден порт Туапсе. Тогда, в октябре 1942-го, гитлеровцы считали, что город фактически у них «в кармане» - до него было меньше 30 километров, да и перевес в живой силе и технике придавал им уверенности.Именно тогда Гитлер уже докладывал своим турецким союзникам, что Туапсе практически захвачен. Но они не спешили вступать в войну — желали дождаться полной оккупации города… Но не сбылись захватнические планы. Как раз в этих горах врага удалось остановить и повернуть вспять.В течение месяца шли кровопролитные бои. Мирное население Туапсе помогало своим защитникам, передавая им в горы продовольствие, принимая на лечение раненых. (Собственно, раненых город принимал и ранее — тех, кто прибывал на кораблях в порт из Крыма). Доходило до того, что не хватало перевязочных материалов, и женщины стирали использованные бинты.Если пройти по городу, можно увидеть много памятников тем, кто защищал его. В сквере, где стоит стела «Город воинской славы» установлены памятные таблички в честь героев, как павших, так и переживших войну. Про каждого из них можно написать отдельную статью.Вот один из них — Степан Васильевич Суворов, ездовой четвертой батареии 966 артполка, родом из Ивановской области. Его в шутку звали «фельдмаршалом» - из-за фамилии, да еще и отчества. Когда в районе Нефтегорска провалилась боевая операция и против сотен немецких горных егерей оказалась горстка бойцов, было решено отступать. Суворов остался прикрывать отступление и стрелял по врагам из пулемета, пока не был убит.Еще один защитник - лейтенант Алексей Иванович Кошкин. Во время одного из боев, который складывался неудачно, приказал солдатам отступать. А сам остался в окопе – прикрывать отступление. Когда у него закончились патроны, подорвал себя гранатой вместе с фашистами, которые надеялись взять его в плен. Был посмертно награжден Золотой звездой Героя Советского Союза....Ухудшалась погода, не хватало продовольствия. Бороться и даже просто выживать становилось все труднее и труднее. Но защитники Туапсе добиваются успеха за успехом. 25 ноября советские войска перешли в контрнаступление. Как потом скажут историки, завершилась Туапсинская оборонительная операция и началась Туапсинская армейская наступательная операция.Бои продолжались еще почти месяц. За это время были разгромлены Гойтхская и Семашховская группировки фашистов. 20 декабря официально считается Днем освобождения Туапсинского района. Хотя отдельные боестолкновения в горах продолжались и после этого, они уже не представляли серьезной опасности для Туапсе.Гитлер был вынужден отказаться от дальнейших попыток захвата города. Более того, успех в горах под Туапсе стал прологом к освобождению всей Кубани. Если в августе 1942-го в этом регионе у захватчиков был успех за успехом, то серьезный разгром под небольшим городом стал весьма чувствительным щелчком по носу. Враг оставил там убитыми более 25 тысяч своих солдат и офицеров.По-хорошему, этот город за свою стойкость вполне заслужил звание Города-Героя. Но, видимо, руководство страны решило, что два Города-Героя, расположенные на одном берегу Черного моря, - это уж слишком... В 1981 году указом Президиума Верховного Совета СССР Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. А в 2008 году он стал Городом Воинской Славы.Вход в небольшой музей обороны Туапсе найти не так уж и просто — его окружают магазины и кафе. В самом музее — экспонаты, в основном, подаренные поисковиками, энтузиастами, которые продолжают находить в горах обломки оружия, пробитые каски и медальоны павших. Есть там и небольшая диорама, на которой изображена группа зенитчиков. Находясь на Пионерской горке (ныне это — Горка Героев), они защищали город от фашистских самолетов. Нельзя сказать, что эта защита была эффективной — они пытались сбивать «Юнкерсы» устаревшим оружием. Но все же несколько железных «стервятников», которые несли в мирный город смерть, было сбито. К сожалению, однажды на Горку угодила огромная немецкая бомба, и земной путь этой горстки защитников прервался… Теперь на Горке Героев горит Вечный огонь, и в памятные даты горожане возлагают цветы к мемориалу.