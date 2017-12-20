Автоматический ручной гранатомёт Барышева. Гранатомёт без отдачи
Советская школа разработки оружия была одной из лучших в мире, но далеко не всем образцам удавалось дойти от стадии прототипов до серийного производства. Часто перспективные системы не могли пробить себе дорогу из-за инертности существовавшего военного руководства, которое с неохотой воспринимало перспективные системы. Некоторым экспериментальным образцам прошлось пройти очень долгий путь, чтобы все-таки увидеть свет, но происходило это в другое время, а иногда и в других странах. И если автомат АЕК-971 обрел второе рождение в наши дни уже в России, то автоматический ручной гранатомет Барышева будет производиться на родине его конструктора – в Белоруссии.
Автоматический ручной гранатомет Барышева, известный также под обозначением АРГБ-85, можно отнести к счастливчикам, которым удалось пройти весь путь от экспериментальной модели до серийного образца, правда, весь этот путь занял без малого более 30 лет. Данный гранатомет в обновленном виде готовится к выпуску в Белоруссии на предприятии «Белспецвнештехника».
АРГБ – автоматический ручной гранатомет Барашева. Он предназначен для поражения осколочными гранатами как одиночных, так и групповых целей на удалении до 1000 метров. Анатолий Филиппович Барышев увлекся разработкой стрелкового оружия еще в 1950-е годы, создав с тех пор целую линейку образцов оружия. Его ручной автоматический гранатомет был частью комплекса стрелкового оружия с новым запирающим узлом, созданным А. Ф. Барышевым. В состав комплекса входили: автоматы АБ-5,45 под патрон калибра 5,45х39 мм и АБ-7,62 под патрон калибра 7,62х39 мм; автоматическая винтовка АВБ под винтовочно-пулеметный патрон 7,62х53 мм; 12,7-мм крупнокалиберный пулемет КПБ и 30-мм автоматический ручной гранатомет АРГБ под штатный выстрел ВОГ-17. Все оружие данной линейки объединял между собой признак наличия автоматического огня. Все дело в том, что главной особенностью данной линейки был оригинальный принцип функционирования запирающего устройства, который был направлен на снижение отдачи и повышении кучности стрельбы при ведении огня именно очередями.
Наиболее распространенным стрелковым оружием является оружие, оснащенное газовыми двигателями (это и автомат Калашникова, и американская штурмовая винтовка M16). В то же время в системе Барышева все работало на энергии отдачи. В его оружии для работы использовался полусвободный затвор. Все образцы его комплекса нового стрелкового оружия отличались наличием весьма своеобразного узла запирания, который был создан по единой схеме. Особенностью было то, что наряду со своей основной функцией он обеспечивал также и частичное поглощение энергии отдачи оружия при стрельбе, так как детали затвора – затворная рама, боевая личинка, остов затвора и запирающий рычаг не было жестко соединены между собой. По этой причине существенная часть отдачи в момент выстрела шла на последовательное приведение данных частей в движение, что, в свою очередь, за счет соударения подвижных элементов и растягивания их взаимодействия по времени значительно (минимум в 2-3 раза) снижало силу отдачи. Снижение силы отдачи, которая в момент выстрела действовала на стрелка, позволяло не только добиться повышения точности автоматического огня непрерывными очередями, но и одновременно с этим значительно снизить массу оружия – в те же 2-3 раза.
Как отмечалось выше, растянутое во времени взаимодействие подвижных частей оружия могло гасить значительную часть импульса, существенно повышая устойчивость оружия в руках стрелка при ведении огня очередями. Рассеивание автомата конструкции Барышева (АБ) при стрельбе очередями было сразу в 12 раз меньше, чем у АК-74. Такой результат можно было описать только одним словом – фантастический. Но за все на свете приходится платить. В данном случае платить пришлось надежностью системы. При интенсивной стрельбе из оружия патронник загрязнялся продуктами сгорания, а также небольшими частицами лака с гильз. Патронник при стрельбе раскаляется, и патроны начинают в буквальном смысле слова «прикипать» к его стенкам. В подобных условиях автомат Калашникова продолжает бесперебойно работать – грязь для газоотводного механизма не помеха, а вот АБ начинает давать сбои. Именно по этой причине стрелковая система Барышева, несмотря на участие в большом количестве конкурсов, начиная с 60-х годов прошлого века, во многом так навсегда и осталась экспериментальной системой.
При этом существует один вид автоматического оружия, который не предусматривает ведения безостановочной стрельбы – это гранатомет. К примеру, стандартный боекомплект АГС-17 составляют три коробки, всего 87 выстрелов. В этом плане система Барышева уже действительно оказывается вне конкуренции. По отзывам испытателей его автоматического ручного гранатомета АРГБ-85, отдача от него не превышала отдачи от обычных подствольных гранатометов, что позволяло беглым огнем с рук поражать цели, расположенные от стрелка на расстоянии до полукилометра. В то же время ведение огня из АГС-17 возможно было лишь с тяжелого станка. Неслучайно интерес к АРГБ-85, который весил около 15 кг, проявляли спецназ ГРУ и погранвойска КГБ, однако скорый распад Советского Союза остановил разработку ручного гранатомета, надолго заморозив его судьбу. При этом в разное время в Чехии и на Украине предпринимались попытки развернуть нелицензионное производство АРГБ, но Анатолий Барышев успел запатентовать свою схему и смог их пресечь.
Для ведения огня не прямой наводкой на АРГБ можно было установить оптический прицел с боковым уровнем и механизмом угломера, складным прикладом-сошником и съемной сошкой. По своим массогабаритным характеристикам гранатомет Барышева значительно опережал все известные системы автоматических ручных гранатометов. При весе в 15,3 кг его общая длина не превышала 950 мм, а со сложенным прикладом – 700 мм. Емкость магазина составляла 5 выстрелов, скорострельность – 350 выстрелов в минуту, начальная скорость полета гранаты – 185 м/с.
Благодаря широкой номенклатуре 30-мм выстрелов АРГБ можно было использовать как мощное наступательное оружие огневой поддержки мотострелковых подразделений. Гранатомет был незаменим, как средство непосредственного огневого сопровождения пехоты, особенно в наступательном бою, а также в боевых действиях в усложненных условиях: в горах, в городской застройке, в окопах. Уменьшение массы гранатомета, кроме всего прочего, позволяло сократить расчет с 2-3 до одного человека, резко повышая и его маневренность.
В АРГБ в полной мере раскрывались достоинства полусвободного затвора системы Барышева, позволяя стрелку вести достаточно эффективный автоматический огонь даже из неустойчивых положений с хода и стоя с бедра. По словам участников испытаний данного ручного гранатомета, стоя с бедра можно было уже вторым-третьим выстрелом попасть в грузовой автомобиль, расположенный на удалении 400 метров. При стрельбе из АРГБ отдача в момент выстрела ощущалось стрелком не сильнее, чем при стрельбе из 40-мм подствольного гранатомета ГП-25, который ставился на автоматы. В то же время при ведении огня из устойчивых положений (лежа с сошек) существенную часть отдачи оружия эффективно гасил встроенный в приклад амортизатор, повышая, таким образом, кучность стрельбы. К бесспорным достоинствам гранатомета Барышева специалисты относили отказ от газового двигателя (газового поршня, газовой камеры, газоотводных путей). Это существенно удешевляло и упрощало конструкцию оружия, позволяя добиться улучшения эксплуатационных характеристик.
Автоматический ручной гранатомет Барышева, который так и не поступил на вооружение и не пошел в серийное производство в СССР, стал основной для разработки нового уже белорусского оружия. 12 июня 2017 года белорусский новостной интернет-портал tut.by рассказал о том, что предприятие «Белспецвнештехника» готовится к серийному производству уникального штурмового гранатомета, который должен поступить на вооружение частей белорусского спецназа.
По словам конструктора предприятия «Белспецвнештехника» Игоря Васильева, эргономика экспериментального автоматического гранатомета конструкции Барышева была значительно улучшена. В частности, благодаря применению композитных материалов и титана массу оружия удалось снизить до 8 кг. Это позволяет солдату использовать данный ручной гранатомет как классическое стрелковое оружие (отпадает необходимость в наличии специального станка).
Новая белорусская модификация АРГБ предусматривает установку на него тепловизионного прицела, который позволит использовать гранатомет в условиях затрудненной видимости и в ночное время. Также предусмотрена возможность установки на ручной гранатомет оптического прицела и лазерного целеуказателя. По словам белорусских разработчиков, при помощи современных прицельных приспособлений стрелок сможет уверенно поражать цели первыми же выстрелами на дистанции до 1200 метров.
Гранатомет, как и ранее, использует 30-мм боеприпасы от станкового автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя»: ВОГ-17М, ВОГ-17А, ВОГ-30 и ГПД-30. Основная особенность новой белорусской разработки заключается в следующем: из гранатомета по-прежнему можно вести огонь очередями прямо с рук. По словам Игоря Васильева, отдача гранатомета сравнима теперь с отдачей от выстрелов из обычного охотничьего ружья 12-го калибра. По словам представителя «Белспецвнештехники», в серийном варианте ручной автоматический гранатомет будет комплектоваться либо магазином, рассчитанным на 6 выстрелов, либо лентой на 29 выстрелов. Представители белорусской компании говорят о том, что опытные образцы обновленного ручного гранатомета уже были протестированы бойцами белорусского спецназа и по результатам тестирования от них были получены позитивные отзывы о новинке.
Источники информации:
http://oruzhie.info/granatomety/841-argb
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201706190827-v5t3.htm
https://warspot.ru/9274-belorusskiy-spetsnaz-vooruzhat-shturmovym-granatomyotom
http://zonwar.ru/granatomet/ru4nie/ARGB.html
Автоматический ручной гранатомет Барышева, известный также под обозначением АРГБ-85, можно отнести к счастливчикам, которым удалось пройти весь путь от экспериментальной модели до серийного образца, правда, весь этот путь занял без малого более 30 лет. Данный гранатомет в обновленном виде готовится к выпуску в Белоруссии на предприятии «Белспецвнештехника».
АРГБ – автоматический ручной гранатомет Барашева. Он предназначен для поражения осколочными гранатами как одиночных, так и групповых целей на удалении до 1000 метров. Анатолий Филиппович Барышев увлекся разработкой стрелкового оружия еще в 1950-е годы, создав с тех пор целую линейку образцов оружия. Его ручной автоматический гранатомет был частью комплекса стрелкового оружия с новым запирающим узлом, созданным А. Ф. Барышевым. В состав комплекса входили: автоматы АБ-5,45 под патрон калибра 5,45х39 мм и АБ-7,62 под патрон калибра 7,62х39 мм; автоматическая винтовка АВБ под винтовочно-пулеметный патрон 7,62х53 мм; 12,7-мм крупнокалиберный пулемет КПБ и 30-мм автоматический ручной гранатомет АРГБ под штатный выстрел ВОГ-17. Все оружие данной линейки объединял между собой признак наличия автоматического огня. Все дело в том, что главной особенностью данной линейки был оригинальный принцип функционирования запирающего устройства, который был направлен на снижение отдачи и повышении кучности стрельбы при ведении огня именно очередями.
Наиболее распространенным стрелковым оружием является оружие, оснащенное газовыми двигателями (это и автомат Калашникова, и американская штурмовая винтовка M16). В то же время в системе Барышева все работало на энергии отдачи. В его оружии для работы использовался полусвободный затвор. Все образцы его комплекса нового стрелкового оружия отличались наличием весьма своеобразного узла запирания, который был создан по единой схеме. Особенностью было то, что наряду со своей основной функцией он обеспечивал также и частичное поглощение энергии отдачи оружия при стрельбе, так как детали затвора – затворная рама, боевая личинка, остов затвора и запирающий рычаг не было жестко соединены между собой. По этой причине существенная часть отдачи в момент выстрела шла на последовательное приведение данных частей в движение, что, в свою очередь, за счет соударения подвижных элементов и растягивания их взаимодействия по времени значительно (минимум в 2-3 раза) снижало силу отдачи. Снижение силы отдачи, которая в момент выстрела действовала на стрелка, позволяло не только добиться повышения точности автоматического огня непрерывными очередями, но и одновременно с этим значительно снизить массу оружия – в те же 2-3 раза.
Как отмечалось выше, растянутое во времени взаимодействие подвижных частей оружия могло гасить значительную часть импульса, существенно повышая устойчивость оружия в руках стрелка при ведении огня очередями. Рассеивание автомата конструкции Барышева (АБ) при стрельбе очередями было сразу в 12 раз меньше, чем у АК-74. Такой результат можно было описать только одним словом – фантастический. Но за все на свете приходится платить. В данном случае платить пришлось надежностью системы. При интенсивной стрельбе из оружия патронник загрязнялся продуктами сгорания, а также небольшими частицами лака с гильз. Патронник при стрельбе раскаляется, и патроны начинают в буквальном смысле слова «прикипать» к его стенкам. В подобных условиях автомат Калашникова продолжает бесперебойно работать – грязь для газоотводного механизма не помеха, а вот АБ начинает давать сбои. Именно по этой причине стрелковая система Барышева, несмотря на участие в большом количестве конкурсов, начиная с 60-х годов прошлого века, во многом так навсегда и осталась экспериментальной системой.
При этом существует один вид автоматического оружия, который не предусматривает ведения безостановочной стрельбы – это гранатомет. К примеру, стандартный боекомплект АГС-17 составляют три коробки, всего 87 выстрелов. В этом плане система Барышева уже действительно оказывается вне конкуренции. По отзывам испытателей его автоматического ручного гранатомета АРГБ-85, отдача от него не превышала отдачи от обычных подствольных гранатометов, что позволяло беглым огнем с рук поражать цели, расположенные от стрелка на расстоянии до полукилометра. В то же время ведение огня из АГС-17 возможно было лишь с тяжелого станка. Неслучайно интерес к АРГБ-85, который весил около 15 кг, проявляли спецназ ГРУ и погранвойска КГБ, однако скорый распад Советского Союза остановил разработку ручного гранатомета, надолго заморозив его судьбу. При этом в разное время в Чехии и на Украине предпринимались попытки развернуть нелицензионное производство АРГБ, но Анатолий Барышев успел запатентовать свою схему и смог их пресечь.
Для ведения огня не прямой наводкой на АРГБ можно было установить оптический прицел с боковым уровнем и механизмом угломера, складным прикладом-сошником и съемной сошкой. По своим массогабаритным характеристикам гранатомет Барышева значительно опережал все известные системы автоматических ручных гранатометов. При весе в 15,3 кг его общая длина не превышала 950 мм, а со сложенным прикладом – 700 мм. Емкость магазина составляла 5 выстрелов, скорострельность – 350 выстрелов в минуту, начальная скорость полета гранаты – 185 м/с.
Благодаря широкой номенклатуре 30-мм выстрелов АРГБ можно было использовать как мощное наступательное оружие огневой поддержки мотострелковых подразделений. Гранатомет был незаменим, как средство непосредственного огневого сопровождения пехоты, особенно в наступательном бою, а также в боевых действиях в усложненных условиях: в горах, в городской застройке, в окопах. Уменьшение массы гранатомета, кроме всего прочего, позволяло сократить расчет с 2-3 до одного человека, резко повышая и его маневренность.
В АРГБ в полной мере раскрывались достоинства полусвободного затвора системы Барышева, позволяя стрелку вести достаточно эффективный автоматический огонь даже из неустойчивых положений с хода и стоя с бедра. По словам участников испытаний данного ручного гранатомета, стоя с бедра можно было уже вторым-третьим выстрелом попасть в грузовой автомобиль, расположенный на удалении 400 метров. При стрельбе из АРГБ отдача в момент выстрела ощущалось стрелком не сильнее, чем при стрельбе из 40-мм подствольного гранатомета ГП-25, который ставился на автоматы. В то же время при ведении огня из устойчивых положений (лежа с сошек) существенную часть отдачи оружия эффективно гасил встроенный в приклад амортизатор, повышая, таким образом, кучность стрельбы. К бесспорным достоинствам гранатомета Барышева специалисты относили отказ от газового двигателя (газового поршня, газовой камеры, газоотводных путей). Это существенно удешевляло и упрощало конструкцию оружия, позволяя добиться улучшения эксплуатационных характеристик.
Автоматический ручной гранатомет Барышева, который так и не поступил на вооружение и не пошел в серийное производство в СССР, стал основной для разработки нового уже белорусского оружия. 12 июня 2017 года белорусский новостной интернет-портал tut.by рассказал о том, что предприятие «Белспецвнештехника» готовится к серийному производству уникального штурмового гранатомета, который должен поступить на вооружение частей белорусского спецназа.
По словам конструктора предприятия «Белспецвнештехника» Игоря Васильева, эргономика экспериментального автоматического гранатомета конструкции Барышева была значительно улучшена. В частности, благодаря применению композитных материалов и титана массу оружия удалось снизить до 8 кг. Это позволяет солдату использовать данный ручной гранатомет как классическое стрелковое оружие (отпадает необходимость в наличии специального станка).
Новая белорусская модификация АРГБ предусматривает установку на него тепловизионного прицела, который позволит использовать гранатомет в условиях затрудненной видимости и в ночное время. Также предусмотрена возможность установки на ручной гранатомет оптического прицела и лазерного целеуказателя. По словам белорусских разработчиков, при помощи современных прицельных приспособлений стрелок сможет уверенно поражать цели первыми же выстрелами на дистанции до 1200 метров.
Гранатомет, как и ранее, использует 30-мм боеприпасы от станкового автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя»: ВОГ-17М, ВОГ-17А, ВОГ-30 и ГПД-30. Основная особенность новой белорусской разработки заключается в следующем: из гранатомета по-прежнему можно вести огонь очередями прямо с рук. По словам Игоря Васильева, отдача гранатомета сравнима теперь с отдачей от выстрелов из обычного охотничьего ружья 12-го калибра. По словам представителя «Белспецвнештехники», в серийном варианте ручной автоматический гранатомет будет комплектоваться либо магазином, рассчитанным на 6 выстрелов, либо лентой на 29 выстрелов. Представители белорусской компании говорят о том, что опытные образцы обновленного ручного гранатомета уже были протестированы бойцами белорусского спецназа и по результатам тестирования от них были получены позитивные отзывы о новинке.
Источники информации:
http://oruzhie.info/granatomety/841-argb
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201706190827-v5t3.htm
https://warspot.ru/9274-belorusskiy-spetsnaz-vooruzhat-shturmovym-granatomyotom
http://zonwar.ru/granatomet/ru4nie/ARGB.html
Автор: Юферев Сергей
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