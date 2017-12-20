06:16 20 декабря

Украинская резолюция по Крыму со скрежетом прошла в ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму. В одном из пунктов резолюции: «Временная оккупация Россией части Украины». В тексте говорится о том, что российские власти «незаконно установили свои законы на полуострове». При этом Россия именуется «оккупирующей державой».

В резолюции призывают Россию отменить запрет на действие в Крыму экстремисткой организации «Меджлис». Напомним, что ранее решение о запрете деятельности этой структуры на российском полуострове принял Верховный суд РФ.

Подготовка проекта резолюции Украиной проводилась совместно аж с 30-ю странами, для которых понятие само понятие народного волеизъявления на референдуме является пустым звуком.


Украинская резолюция по Крыму со скрежетом прошла в ООН


Впервые проект резолюции по Крыму был поддержан только 70-ю государствами. Это антирекорд для подобного рода «документов». 76 стран-членов ООН в ходе голосования решили воздержаться. Против проекта резолюции проголосовали 26 государств мира. Помимо России это Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, ЮАР, Китай, Индия, Боливия, Венесуэла, КНДР, Куба, Сербия и др.

Глава МИД Украины Климкин назвал резолюция по Крыму "самым сильным давлением на Россию".

Использованы фотографии: http://www.un.org
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Комментарии 10

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  1. Chertt Сегодня, 05:58
    Глава МИД Украины Климкин назвал резолюция по Крыму "самым сильным давлением на Россию".
    Если это, самое сильное давление, то у России все в порядке wink
    Chertt
    1. Шура пермский Сегодня, 06:16
      От оон толку нет,косово они же протащили в свое время…
      Шура пермский
  2. 210окв Сегодня, 05:59
    Большинство жителей Земли против,остальные воздержались..Только свора шавок тявкает из подворотни..А караван идет..
    210окв
  3. САИД Сегодня, 06:00
    Вот это новость! Мой Узбекистан голосовал против, горжусь.
    САИД
    1. 210окв Сегодня, 06:02
      Сейчас идет сближение позиций на международной арене Узбекистана и России..Давно пора.
      Цитата: САИД
      Вот это новость! Мой Узбекистан голосовал против, горжусь.
      210окв
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:03
      -А ты как здесь оказался, Саид ?
      -Стреляли ! wink wink
      Uncle Lee
      1. Сепар ДНР Сегодня, 06:14
        Цитата: Uncle Lee
        -А ты как здесь оказался, Саид ?
        -Стреляли !

        Ага yes
        А Джавдета встретите, stop не трогайте no Он его yes
        Сепар ДНР
  4. ИмПерц Сегодня, 06:01
    Не, ну а что?
    Весь мир с ними!
    Наскакали wassat
    ИмПерц
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:03
    не поддержали обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

    Большая часть человечества на нашей планете (заметьте не планете англосаксов) не поддержала галлюцинации киевского режима и его хозяев.

    Отрадно... smile good

    Страны которые голосовали за...традиционные противники русофобы РОССИИ...они всегда пакостили нашей стране.
    Тот же ЛЕХА
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:10
    А нам не ... параллельно? Что проп
    Горный стрелок
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