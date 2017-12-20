Украинская резолюция по Крыму со скрежетом прошла в ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму. В одном из пунктов резолюции: «Временная оккупация Россией части Украины». В тексте говорится о том, что российские власти «незаконно установили свои законы на полуострове». При этом Россия именуется «оккупирующей державой».В резолюции призывают Россию отменить запрет на действие в Крыму экстремисткой организации «Меджлис». Напомним, что ранее решение о запрете деятельности этой структуры на российском полуострове принял Верховный суд РФ.Подготовка проекта резолюции Украиной проводилась совместно аж с 30-ю странами, для которых понятие само понятие народного волеизъявления на референдуме является пустым звуком.Впервые проект резолюции по Крыму был поддержан только 70-ю государствами. Это антирекорд для подобного рода «документов». 76 стран-членов ООН в ходе голосования решили воздержаться. Против проекта резолюции проголосовали 26 государств мира. Помимо России это Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, ЮАР, Китай, Индия, Боливия, Венесуэла, КНДР, Куба, Сербия и др.Глава МИД Украины Климкин назвал резолюция по Крыму "самым сильным давлением на Россию".