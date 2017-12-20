09:04 20 декабря

О сроке службы субмарины 5-го поколения "Хаски"

В прессу продолжает попадать дозированная информация о проекте новейшей российской подводной лодки «Хаски». На сей раз сообщается о планах по сроку службы субмарины нового поколения. Такой информацией делится начальник сектора робототехники Петербургского КБ «Малахит» Олег Власов.

О сроке службы субмарины 5-го поколения "Хаски"


По словам Олега Власова, срок службы многоцелевой АПЛ 5-го поколения «Хаски» составит 52 года.


РИА Новости приводит заявление представителя «Малахита», сделанное в ходе Всероссийской конференции по вопросам развития морского робототехники РФ:
Наверняка слышали, что такое "Хаски" и «с чем её едят». Мы для себя определились, какие технические возможности для аппаратного комплекса, который реалистично создать в той перспективе, в которой создается корабль. Этот корабль будет служить 52 года. Корабль на сегодняшний день сформирован.


Почему именно 52 года, Олег Власов не сообщил.

Олег Власов сообщил, на данный момент ведутся активные работы по созданию робототехнических комплексов для подводных лодок новейшего проекта «Хаски».

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Королёв, что работа научно-исследовательского характера по проекту субмарины пятого поколения будет завершена в 2018 году. Если верить Олегу Власову, то проект "Хаски" уже сформирован. Известно, что «Хаски» будет иметь на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Несколько дней назад была озвучена информация о том, что АПЛ "Хаски" обрела свой облик. На сегодняшний день намечен доклад представителей "Малахита" главкому ВМФ о технических деталях будущей подводной лодки.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Лодки нет пока,а уже вовсю обсуждение..Чего?
    210окв
    1. Сепар ДНР Сегодня, 06:33
      Цитата: 210окв
      Лодки нет пока,а уже вовсю обсуждение..Чего?

      Ещё нереализованного проекта yes
      Наверняка слышали, что такое "Хаски" и «с чем её едят».

      Некоторые на такой болтовне,не одну собаку съели yes
      Сепар ДНР
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:37
        предлагаю обсудить срок службы эсминца "лидер",и авианосца "шторм"... кто за ?
        Дедкастарый
        1. Сепар ДНР Сегодня, 06:42
          Цитата: Дедкастарый
          предлагаю обсудить срок службы эсминца "лидер",и авианосца "шторм"...

          А вот интересно,какой срок службы закладывался для ТАРК проекта "Орлан" в СССР, и что в последствии с этими сроками (и кораблями-исполинами),в уже современной России,стало ?
          Любят у нас воду в ступе толочь... Толкут-толкут,а выльют - не вода уже,а зловонная жижа...
          Сепар ДНР
          1. NKT Сегодня, 08:44
            50 лет стандартный срок службы для кораблей. Для монолитно-кирпичных домов срок службы 100 лет, для «хрущевок» - 25-30 лет.
            NKT
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:40
      Чего?
      - облик обсудили и срок службы в 52 года, да ракеты "Циркон" !
      А остальное - Военная тайна !
      Uncle Lee
  2. Berkut154 Сегодня, 06:31
    Страно речь о " Малахите" , а на фото двор "Рубина"!
    Berkut154
    1. PN Сегодня, 06:56
      Малахит - дно! Рубин - форева!
      PN
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
    ... высчитали конечно теоретически... а как она на самом деле покажет?... request
    a.s.zzz888
  4. dojjdik Сегодня, 06:41
    все хорошо-здесь нам вроде бы еще бритты не навязали стройку авианосцев-трата денег на эти "плавучие аэродромы" будет одной из больших ошибок нашего впк-подводный флот наша сила так должно быть всегда; и еще не будем забывать об освоении нефти арктики-сколько бы евреи не бесились мы сможем построить множество заводов химпрома и перерабатывать свою нефть во множество других продуктов
    dojjdik
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:32
      Цитата: dojjdik
      все хорошо-здесь нам вроде бы еще бритты не навязали стройку авианосцев

      расшифруйте для тупого сие писание... what
      Дедкастарый
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:41
    Надоело толочь воду в ступе! !!!Постойте ее сперва! А то дальше слов и проектов дело может быть, не пойдет! !!
    Геркулесыч
  6. Wedmak Сегодня, 06:42
    Почему именно 52 года

    Может по сроку службы "батарейки" - ядерного реактора. Может быть такое, что его сделали не перезаряжаемым? Один раз воткнули на заводе топливо и все, на весь срок службы.
    Wedmak
    1. annodomene Сегодня, 07:02
      К сожалению не получится один раз воткнуть топливо на такой срок. Даже при "супер-пупер" обогащении и профилировании ЯТ физику ЯР не обманешь, все равно придется проводить перезарядку ЯР. Т.е. аз здесь ни при чем. 52 года - это, скорее всего, исходя из возможностей ПК (конструкционных материалов). Ну и ко всему прочему - не одно освидетельствование с целью продления МРС.
      annodomene
      1. Burbon Сегодня, 08:58
        Цитата: annodomene
        физику ЯР не обманешь, все равно придется проводить перезарядку ЯР. Т.е. аз здесь ни при чем. 52 года - это, скорее всего, исходя из возможностей ПК (

        а как же тогда американцы?...у них лодки по 45-50 лет без замены ядерного топлива ходят??...и замена не предусмотрена...в утиль всю...
        Burbon
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:53
    Наконец начали секретить то, что необродило секретить. Полуобнаженный клинок выглядит более угрожающим, чем обнаженный...
    Горный стрелок
    1. ghby Сегодня, 07:25
      Цитата: Горный стрелок
      Наконец начали секретить то, что необродило секретить. Полуобнаженный клинок выглядит более угрожающим, чем обнаженный...

      А то что нужно и не прекращали, вон Лошарик в начале 2000-х выпустили, laughing а про него толком никто ничего и незнает
      ghby
  8. Александр Петров1 Сегодня, 06:56
    Не но её корпус может прослужить 52 года,если он будет титановым,а вот из стали лет 40 не больше,но опять же, а начинка насколько она отстанет от мировой гонки вооружений,а за 52 года может сменится 2 поколения подлодок,могут и появится роботы,а глубокая модернизация по ценам и срокам ремонта может быть сопоставима с постройкой новой подлодки!?
    Александр Петров1
    1. Омскгазмяс Сегодня, 07:45
      Если начинку менять через каждые 13 лет, то АПЛ после постройки переживёт ещё 3 модернизации, так и получится 52 года жизни корабля.
      Омскгазмяс
  9. askort154 Сегодня, 07:37
    Олег Власов мог бы выразиться поточнее - срок службы будет 52 года и 173 дня.
    Яичко у курочки в..., а ей уже назначили день смерти. tongue tongue
    askort154
  10. NKT Сегодня, 08:47
    Хаски, конечно, хорошо, но что мы будем строить до того, когда головной корабль проекта сойдет со стапеля? Ясеней вроде бы больше не будут закладывать.
    NKT
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