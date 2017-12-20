О сроке службы субмарины 5-го поколения "Хаски"

Наверняка слышали, что такое "Хаски" и «с чем её едят». Мы для себя определились, какие технические возможности для аппаратного комплекса, который реалистично создать в той перспективе, в которой создается корабль. Этот корабль будет служить 52 года. Корабль на сегодняшний день сформирован.

В прессу продолжает попадать дозированная информация о проекте новейшей российской подводной лодки «Хаски». На сей раз сообщается о планах по сроку службы субмарины нового поколения. Такой информацией делится начальник сектора робототехники Петербургского КБ «Малахит» Олег Власов.По словам Олега Власова, срок службы многоцелевой АПЛ 5-го поколения «Хаски» составит 52 года. РИА Новости приводит заявление представителя «Малахита», сделанное в ходе Всероссийской конференции по вопросам развития морского робототехники РФ:Почему именно 52 года, Олег Власов не сообщил.Олег Власов сообщил, на данный момент ведутся активные работы по созданию робототехнических комплексов для подводных лодок новейшего проекта «Хаски».Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Королёв, что работа научно-исследовательского характера по проекту субмарины пятого поколения будет завершена в 2018 году. Если верить Олегу Власову, то проект "Хаски" уже сформирован. Известно, что «Хаски» будет иметь на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».Несколько дней назад была озвучена информация о том, что АПЛ "Хаски" обрела свой облик. На сегодняшний день намечен доклад представителей "Малахита" главкому ВМФ о технических деталях будущей подводной лодки.