ОБСЕ - Украине: Все российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса

В Донецкой области СММ подтвердила сообщение о том, что в пяти офисах СЦКК военнослужащие ВС РФ при СЦКК прекратили исполнять свои обязанности. 18 декабря наблюдатели позвонили на служебные телефонные номера СЦКК в подконтрольных ДНР пгт Александровка и Ясиноватая, и им ответили лица, которые представились сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций.

Накануне в целом ряде украинских СМИ появились заявления о том, что российские офицеры Совместного центра по контролю и координации прекращения огня якобы не покинули территорию Донбасса. В материалах было заявлено, что заявления о выводе российских военнослужащих СЦКК из Донбасса, - «кремлёвская пропаганда и ложь».На этом фоне в ОБСЕ публикуют фактически ответ на эти конспирологические теории Киева. В материале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится о том, что все российские офицеры СЦКК Донбасс покинули в сопровождении представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Заявление ОБСЕ:Отмечается, что места российских офицеров в СЦКК заняли представители Донецкой и Луганской народных республики, которые в ОБСЕ (как и на Украине) называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей.Напомним, что сразу же после выхода российских военнослужащих СЦКК украинская артиллерия нанесла удары сразу по нескольким населённым пунктам Донбасса. Больше всего пострадала Горловка, где ранение получила местная жительница.