ОБСЕ - Украине: Все российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса
Накануне в целом ряде украинских СМИ появились заявления о том, что российские офицеры Совместного центра по контролю и координации прекращения огня якобы не покинули территорию Донбасса. В материалах было заявлено, что заявления о выводе российских военнослужащих СЦКК из Донбасса, - «кремлёвская пропаганда и ложь».
На этом фоне в ОБСЕ публикуют фактически ответ на эти конспирологические теории Киева. В материале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится о том, что все российские офицеры СЦКК Донбасс покинули в сопровождении представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Заявление ОБСЕ:
Отмечается, что места российских офицеров в СЦКК заняли представители Донецкой и Луганской народных республики, которые в ОБСЕ (как и на Украине) называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что сразу же после выхода российских военнослужащих СЦКК украинская артиллерия нанесла удары сразу по нескольким населённым пунктам Донбасса. Больше всего пострадала Горловка, где ранение получила местная жительница.
На этом фоне в ОБСЕ публикуют фактически ответ на эти конспирологические теории Киева. В материале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится о том, что все российские офицеры СЦКК Донбасс покинули в сопровождении представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Заявление ОБСЕ:
В Донецкой области СММ подтвердила сообщение о том, что в пяти офисах СЦКК военнослужащие ВС РФ при СЦКК прекратили исполнять свои обязанности. 18 декабря наблюдатели позвонили на служебные телефонные номера СЦКК в подконтрольных ДНР пгт Александровка и Ясиноватая, и им ответили лица, которые представились сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что места российских офицеров в СЦКК заняли представители Донецкой и Луганской народных республики, которые в ОБСЕ (как и на Украине) называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что сразу же после выхода российских военнослужащих СЦКК украинская артиллерия нанесла удары сразу по нескольким населённым пунктам Донбасса. Больше всего пострадала Горловка, где ранение получила местная жительница.
Использованы фотографии: ОБСЕ
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