09:12 20 декабря

ОБСЕ - Украине: Все российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса

Накануне в целом ряде украинских СМИ появились заявления о том, что российские офицеры Совместного центра по контролю и координации прекращения огня якобы не покинули территорию Донбасса. В материалах было заявлено, что заявления о выводе российских военнослужащих СЦКК из Донбасса, - «кремлёвская пропаганда и ложь».

На этом фоне в ОБСЕ публикуют фактически ответ на эти конспирологические теории Киева. В материале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится о том, что все российские офицеры СЦКК Донбасс покинули в сопровождении представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Заявление ОБСЕ:
В Донецкой области СММ подтвердила сообщение о том, что в пяти офисах СЦКК военнослужащие ВС РФ при СЦКК прекратили исполнять свои обязанности. 18 декабря наблюдатели позвонили на служебные телефонные номера СЦКК в подконтрольных ДНР пгт Александровка и Ясиноватая, и им ответили лица, которые представились сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций.



ОБСЕ - Украине: Все российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса


Отмечается, что места российских офицеров в СЦКК заняли представители Донецкой и Луганской народных республики, которые в ОБСЕ (как и на Украине) называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что сразу же после выхода российских военнослужащих СЦКК украинская артиллерия нанесла удары сразу по нескольким населённым пунктам Донбасса. Больше всего пострадала Горловка, где ранение получила местная жительница.

Использованы фотографии: ОБСЕ
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Комментарии 18

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  1. Сепар ДНР Сегодня, 07:03
    В материале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится о том, что все российские офицеры СЦКК Донбасс покинули в сопровождении представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Проконтролировали,до самой границы(точно ли ушли ?) yes
    Теперь для ОБСЕ(и укропов),раздолье yes Никакого надзора.
    Водка пей,земля валяйся... На нашей земле... am
    Сепар ДНР
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
      Добились, чего хотели -теперь геноцид станет еще изощреннее, больше будет обстрелов, больше будет лжи от обсе и укроибендеровластей!
      Геркулесыч
      1. Чёрный Сегодня, 07:18
        Теперь скоро среди ВСУ появятся новые счастливчики из числа тех, кому не нужно за ЖКХ платить. laughing
        Чёрный
        1. Ren Сегодня, 07:48
          Цитата: Чёрный
          Теперь скоро среди ВСУ появятся новые счастливчики из числа тех, кому не нужно за ЖКХ платить.

          А семья уничтоженного нацгада освобождается от уплаты ЖКХ? what
          Ren
          1. Сепар ДНР Сегодня, 07:58
            Цитата: Ren
            А семья уничтоженного нацгада освобождается от уплаты ЖКХ?

            На сколько я знаю,нет. В прочем и у нас,семьи погибших,никаких льгот по ЖКХ(подчёркиваю- ЖКХ)не получают.
            Сепар ДНР
            1. Идущий Сегодня, 09:02
              Могу сказать одно , пока ничего хорошего не предвидится и как будут развиваться события , сейчас никто не знает.
              Идущий
      2. Чёрный Сегодня, 07:19
        Цитата: Геркулесыч
        теперь геноцид станет еще изощреннее, больше будет обстрелов, больше будет лжи от обсе и укроибендеровластей!
        Сейчас стоит вопрос как будет называться очередной котел bully
        Чёрный
        1. ghby Сегодня, 07:49
          Цитата: Чёрный
          Сейчас стоит вопрос как будет называться очередной котел

          Киевский?
          ghby
      3. 210окв Сегодня, 08:09
        Так места российских офицеров заняли представители ЛДНР....Посмотрим..
        Цитата: Геркулесыч
        Добились, чего хотели -теперь геноцид станет еще изощреннее, больше будет обстрелов, больше будет лжи от обсе и укроибендеровластей!
        210окв
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
      Киевский режим и не собирался изначально выполнять минские соглашения...они как туалетная бумага подтерся и выкинул.
      Поэтому кризис будет продолжен и уровень его размаха будет регулироваться как в ВАШИНГТОНЕ так и в КРЕМЛЕ в зависимости от политической целеобразности...так что люди там будут гибнуть от обстрелов и завтра и послезавтра и послепослезавтра...их смерти стали уже привычным делом.
      Тот же ЛЕХА
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:16
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Поэтому кризис будет продолжен и уровень его размаха будет регулироваться как в ВАШИНГТОНЕ так и в КРЕМЛЕ в зависимости от политической целеобразности...так то люди там будут гибнуть от обстрелов и завтра и послезавтра и послепослезавтра.

        Вот из-за этой "целесообразности",и хочется плюнуть в рожу "инициаторам минска 1-2".
        И хочется ИМ напомнить,что инициатива, зачастую пользует инициатора yes

        Как бы ребята не перемудрили самих себя...
        Сепар ДНР
  2. Чичиков Сегодня, 07:10
    Кого, в "западном мире", волнуют действия карателей на территории ДЛНР и их последствие? Никого!Потому и нас не заботит, что этот "мир", а тем более Украина, думают или желают!
    Чичиков
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:18
    офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса
    Очень плохо !
    Uncle Lee
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    ... а когда кастрюлеговоые верили правде?... у них своя, бандеровская логика...
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    «кремлёвская пропаганда и ложь»
    Да пусть стрекочат, все равно отношение к украинским СМИ и т.н. АТО у нас давно определилось - давить их надо всех и чем быстрее, тем лучше.
    rotmistr60
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 07:27
    Правильно сделали,что вывели, еще всякая быдлота перед нашими офицерами будет сопли пузырями надувать!
    Сами перед своими хозяевами пресмыкаются, а на наших ребятах решили отыграться.
    Ретвизан 8
  7. sokol77 Сегодня, 07:34
    скоро начнётся...............
    sokol77
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:52
      Цитата: sokol77
      скоро начнётся...............

      а и не прекращалось...наши из СЦКК и не мешали всушникам,так,сидели,чего то фиксировали...а кому это надо было? кто их слушал? обсе то никто не слушал,а наших и подавно.
      Дедкастарый
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