100-летний юбилей российских органов госбезопасности

С первых дней своего существования подразделения ВЧК надежно защищали суверенитет и территориальную целостность страны от внешних посягательств, боролись с бандитизмом, диверсиями, саботажем и террористическими проявлениями. И в противостоянии с иностранными спецслужбами неоднократно доказывали свою состоятельность и профессионализм.

Сегодня в России отмечается День работников органов безопасности. При этом празднуется фактически и вековой юбилей российских спецслужб - относительно того дня, от которого современная Россия решила вести отчёт. Речь идёт о 20 декабря 1917 года, когда в революционной России была образована ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР. Праздник в Российской Федерации появился в календаре на основании президентского указа от 20 декабря 1995 года.Накануне в российскую столицу прибыли сотрудники органов безопасности стран СНГ для участия в заседании Совета руководителей спецслужб Содружества.Директор ФСБ Александр Бортников:На плечах сотрудников органов безопасности РФ - решение важнейших задач по обеспечению безопасности государства и граждан страны. За последние годы российские спецслужбы сумели выстроить надёжную систему по противодействию терроризму и экстремизму. Сотни предотвращённых терактов, ликвидированных боевиков - в самых разных регионах страны: от Северного Кавказа до регионов Поволжья и центра России. При этом важным моментом является активное взаимодействие с обществом, а также эффективная совместная работа со спецслужбами зарубежных государств, включая государства СНГ. Об этом говорят и представители руководства органов безопасности России.