09:05 20 декабря

100-летний юбилей российских органов госбезопасности

Сегодня в России отмечается День работников органов безопасности. При этом празднуется фактически и вековой юбилей российских спецслужб - относительно того дня, от которого современная Россия решила вести отчёт. Речь идёт о 20 декабря 1917 года, когда в революционной России была образована ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР. Праздник в Российской Федерации появился в календаре на основании президентского указа от 20 декабря 1995 года.

100-летний юбилей российских органов госбезопасности


Накануне в российскую столицу прибыли сотрудники органов безопасности стран СНГ для участия в заседании Совета руководителей спецслужб Содружества.


Директор ФСБ Александр Бортников:
С первых дней своего существования подразделения ВЧК надежно защищали суверенитет и территориальную целостность страны от внешних посягательств, боролись с бандитизмом, диверсиями, саботажем и террористическими проявлениями. И в противостоянии с иностранными спецслужбами неоднократно доказывали свою состоятельность и профессионализм.


На плечах сотрудников органов безопасности РФ - решение важнейших задач по обеспечению безопасности государства и граждан страны. За последние годы российские спецслужбы сумели выстроить надёжную систему по противодействию терроризму и экстремизму. Сотни предотвращённых терактов, ликвидированных боевиков - в самых разных регионах страны: от Северного Кавказа до регионов Поволжья и центра России. При этом важным моментом является активное взаимодействие с обществом, а также эффективная совместная работа со спецслужбами зарубежных государств, включая государства СНГ. Об этом говорят и представители руководства органов безопасности России.

Использованы фотографии: kartik.ru
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Комментарии 26

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:15
    Чекистов с Праздником ! drinks drinks drinks
    Uncle Lee
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:24
      Цитата: Uncle Lee
      Чекистов с Праздником ! ::

      Пусть к ним, во снах, являются все невинно убиенные! Особенно тридцатых годов.
      Рагнар лодброк
      1. axay032 Сегодня, 07:27
        Провокатор, ты случаем сайты не перепутал,
        axay032
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:31
        все невинно убиенные
        Судя по вашему коменту не всех "невинно убиенных" замочили. Вы бы историю подучили, а не пользовались слухами от либероидной массы.
        rotmistr60
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:42
          Цитата: rotmistr60
          Вы бы историю подучили, а не пользовались слухами от либероидной массы.

          Так он сам,очевидно "из массы"...
          Сепар ДНР
      3. Uncle Lee Сегодня, 07:35
        Запомни, Шарапов: наказаний без вины не бывает.
        Uncle Lee
      4. katalonec2014 Сегодня, 07:40
        А если бы их небыло??? Бабахало бы во всех краях страны,а по просторам России носилось бы с оружием бессчётное количество банд,превратив жизнь россиян в ад.
        А посему присоединяюсь,с праздником чекистов.
        katalonec2014
      5. Чичиков Сегодня, 07:48
        Цитата: Рагнар лодброк
        Пусть к ним, во снах, являются все невинно убиенные! Особенно тридцатых годов.
        Ты еще Малюту Скуратова вспомни!
        Переведи часы, - на дворе 17 год XXI века!
        Чичиков
    2. ССИ Сегодня, 08:12
      Цитата: Uncle Lee
      Чекистов с Праздником !

      Вот именно!!! С Праздником ЧЕКИСТОВ!!!!
      ССИ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    Поздравления работникам ФСБ!!! Есть много личных причин поздравлять, поэтому здоровья, успехов в нелёгком труде и счастья в личной жизни!!! Ветераны КГБ - и Вам отдельное спасибо и низкий поклон!!! drinks soldier
    a.s.zzz888
  3. лысова Сегодня, 07:26
    Ну как не поздравить ! winked Немного юмора. А так от души ребята!!!.
    лысова
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:39
      лысова
      Ну как не поздравить ! winked Немного юмора. А так от души ребята!!!.
      Присоединяюсь.Кто бы чего не говорил .А без спец служб никак нельзя.Так что с праздником hi Ваша работа должна быть самой не заметной .Но в высшей степени эффективной.
      Немного юмора. laughing
      Наблюдатель2014
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    Всех пенсионеров и действующих сотрудников органов безопасности с юбилеем! Здоровья, успехов в службе и необходимых выходных, которые не часто выпадают.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 09:04
      Гена,приветствую! hi Присоединяюсь к поздравлениям. А либерастня всегда найдёт повод повыть про кровавую гебню (это я по поводу выступления викинга выше). С Праздником!!! soldier drinks
      Джедай
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:42
    Настоящие хозяева России! good Жалко, что среди них так мало экономистов! crying С Праздником drinks soldier drinks "(Не ляпнул ли я чего лишнего )"??? wassat drinks !
    Геркулесыч
    1. Попович Сегодня, 08:30
      если были хозяевами - то не было-бы горбатого и ельцына
      Попович
  6. Чичиков Сегодня, 07:43
    Чекистов с Праздником!
    Пример России говорит, что когда бывшие чекисты возглавляют государство, дело идет на поправку.. Ждем кардинальных изменений в ЛНР!
    На одном из крупнейших металлургических предприятий, в бывшей Украине, Алчевском металлургическом заводе, введено внешнее управление, - перешел под юрисдикцию ЛНР. Запущена доменная печь.
    Чичиков
    1. ССИ Сегодня, 08:16
      Цитата: Чичиков
      Пример России говорит, что когда бывшие чекисты возглавляют государство, дело идет на поправку.. Ждем кардинальных изменений в ЛНР!

      Ну, ну.... Один из них уже возглавляет....Поправки НЕ ВИЖУ...
      ССИ
  7. Василенко Владимир Сегодня, 07:59
    Сегодня в России отмечается День работников органов безопасности. При этом празднуется фактически и вековой юбилей российских спецслужб

    ну да а Бенкендорф у нас цветы разводил
    Василенко Владимир
  8. HAM Сегодня, 08:16
    Хотелось бы сказать несколько слов о так называемом"российском кинематографе".где работников спецслужб выставляют откровенными ид ....ами,только и занятыми личной карьерой и сведениями счётов с неугодными людьми.Спрашивается:а кто тогда сломал хребет самой сильной разведке мира-немецкой,кто установил паритет в ядерной гонке?Посмотрите до какого маразма,иногда,доходят кинематографисты.В каждом фильме о войне о чекистах глупость и предвзятость.
    Пока будет лится беспредел с экранов молодое поколение будет плохо относится к собственным защитникам страны!
    HAM
    1. Попович Сегодня, 08:28
      Цитата: HAM
      о так называемом"российском кинематографе"

      пока он будет финансироваться фондами, так и будут снимать!..
      Попович
  9. Zubr Сегодня, 08:27
    С праздником ВАС ! И как говорил мой шеф, если вас не замечают, значит хорошо работаете. Ежели заметили, значит где то прокололись.. smile drinks
    Zubr
  10. German Titov Сегодня, 08:36
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: rotmistr60
    Вы бы историю подучили, а не пользовались слухами от либероидной массы.

    Так он сам,очевидно "из массы"...

    Они-с из "дерьмакратов". Чекистов с праздником! Бывших не бывает.
    German Titov
  11. Tyulen Сегодня, 08:57

    Как то так, да.
    У Вована профпраздник.
    Tyulen
  12. AKsvlad047 Сегодня, 09:01
    С праздником тех, кто имеет отношение к данной силовой структуре! Их на первый взгляд не видимая работа делает нашу жизнь безопасней, а страну сильней!!!
    AKsvlad047
  13. Million Сегодня, 09:05
    Это два разных праздника двух разных государств.Поздравлю отдельно чекистов и отдельно-честных работников ФСБ
    Million
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