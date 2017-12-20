09:13 20 декабря

Харьковский ЗАГС послал жениха… в военкомат

В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Вести».



В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС (ЗАГС) Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались, говорится в материале.


Как выяснили журналисты, это требование связано с соответствующим приказом Минюста Украины от февраля 2017 года. Согласно документу органы РАГС должны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой женихам необходимо получить необходимые документы в военкомате.

«Тем не менее, данный приказ не соблюдается повсеместно: в военкомате Киева про такое правило даже не слышали», – отмечает издание.

В военкомате Киевского и Московского районов Харькова, в свою очередь, подтвердили, что «для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет».

Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт – сможет и жениться, и делать, что хочет,
пояснил офицер.

Но, как известно, спрос рождает предложение: сегодня в интернете легко найти предложения по изготовлению фальшивых справок из военкомата – с печатью и подписью. Просят за такой документ $ 50.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. dik-nsk Сегодня, 09:07
    сначала долг Пете Вальцману - потом жене))
    dik-nsk
    1. Кроу Сегодня, 09:12
      РАГС (ЗАГС) Московского района
      Я один это заметил? Как они могли такое оставить? Декоммунизация? А дерусификация?
      Кроу
  2. 210окв Сегодня, 09:08
    Пускай "поженится" на АТО!
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 09:10
      Дима, привет! hi От АТО уже и за юбкой жены не заныкаешься... crying
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 09:13
        Максим hi Зато Смерть принимает в объятия без разговоров.. am
        Цитата: Джедай
        Дима, привет! hi От АТО уже и за юбкой жены не заныкаешься... crying
        210окв
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:10
      Пускай "поженится" на АТО!


      Ага ...а поминки жениха за чей счет изволите проводить? what

      Справка ...бесмертное изобретение чиновника...справка по любому поводу и взимание денег за нее это такая кормушка...мама не горюй.
      Тот же ЛЕХА
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:10
    Однако. Скоро без "ветеранской книжки" расписывать не станут? Сначала в Донбасс, и если "Фаберже" уцелеют, можно и в ЗАГС.
    Горный стрелок
  4. Комментарий был удален.
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