Харьковский ЗАГС послал жениха… в военкомат

Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт – сможет и жениться, и делать, что хочет,

В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Вести».В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС (ЗАГС) Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались, говорится в материале.Как выяснили журналисты, это требование связано с соответствующим приказом Минюста Украины от февраля 2017 года. Согласно документу органы РАГС должны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой женихам необходимо получить необходимые документы в военкомате.«Тем не менее, данный приказ не соблюдается повсеместно: в военкомате Киева про такое правило даже не слышали», – отмечает издание.В военкомате Киевского и Московского районов Харькова, в свою очередь, подтвердили, что «для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет».пояснил офицер.Но, как известно, спрос рождает предложение: сегодня в интернете легко найти предложения по изготовлению фальшивых справок из военкомата – с печатью и подписью. Просят за такой документ $ 50.