Харьковский ЗАГС послал жениха… в военкомат
В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Вести».
В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС (ЗАГС) Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались, говорится в материале.
Как выяснили журналисты, это требование связано с соответствующим приказом Минюста Украины от февраля 2017 года. Согласно документу органы РАГС должны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой женихам необходимо получить необходимые документы в военкомате.
«Тем не менее, данный приказ не соблюдается повсеместно: в военкомате Киева про такое правило даже не слышали», – отмечает издание.
В военкомате Киевского и Московского районов Харькова, в свою очередь, подтвердили, что «для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет».
Но, как известно, спрос рождает предложение: сегодня в интернете легко найти предложения по изготовлению фальшивых справок из военкомата – с печатью и подписью. Просят за такой документ $ 50.
В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС (ЗАГС) Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались, говорится в материале.
Как выяснили журналисты, это требование связано с соответствующим приказом Минюста Украины от февраля 2017 года. Согласно документу органы РАГС должны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой женихам необходимо получить необходимые документы в военкомате.
«Тем не менее, данный приказ не соблюдается повсеместно: в военкомате Киева про такое правило даже не слышали», – отмечает издание.
В военкомате Киевского и Московского районов Харькова, в свою очередь, подтвердили, что «для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет».
Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт – сможет и жениться, и делать, что хочет,пояснил офицер.
Но, как известно, спрос рождает предложение: сегодня в интернете легко найти предложения по изготовлению фальшивых справок из военкомата – с печатью и подписью. Просят за такой документ $ 50.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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