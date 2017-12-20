Проект «ЗЗ». Новогодняя война
Русские и китайцы разрабатывают стратегический план. Пекин и Москва нападут на военные силы США в том случае, если Вашингтон развяжет войну на Корейском полуострове. Генерал Ван Хунгуан прогнозирует начало войны в ближайшее время: с текущего момента до марта 2018 года. Предлагается мобилизация населения северо-восточных областей Китая для «обороны». О глобальных конфликтах 2018 года рассуждают и другие иностранные эксперты. Оптимистических прогнозов отчего-то нет. Исключительно пессимистические.
По словам двух китайских бывших военных чиновников, Китай и Россия могут разработать план атаки американских войск. Атака состоится в случае развязывания американцами войны на соседнем Корейском полуострове. Об этом пишет Том О’Коннор в журнале «Newsweek».
Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западным военным округом Нанкин, открыто предупреждает: «Война на Корейском полуострове может разразиться в любое время, от текущего момента до марта следующего года».
«Китай должен быть психологически подготовлен к возможной войне в Корее, и для этого должны быть мобилизованы регионы на северо-востоке Китая», — заявил товарищ Ван, речь которого была опубликована «The Global Times». «Такая мобилизация не означает начала войны [Китаем], а предполагает оборонительные цели», — уточнил эксперт.
На эту тему генерал высказался на конференции, организованной правящей коммунистической партией.
На следующий день прогноз был «расширен» комментариями другого военного эксперта, комментатора и публициста — Сун Чжунпина. Он сказал, что Китай может ответить силам США, если те будут «представлять угрозу».
Товарищ Сун служил ранее во Втором артиллерийском корпусе НОАК, впоследствии преобразованном в ракетные войска. По его словам, упомянутые генералом «оборонительные цели», скорее всего, будут включать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Имеется в виду китайский ответ любому нарушению китайского суверенитета в случае американского вторжения, уточняет О’Коннор.
В отдельном интервью Сун также сказал, что высокотехнологичные противоракетные учения, проведённые недавно Китаем и Россией в Пекине, фактически являлись совместными усилиями двух ведущих военных конкурентов США по отработке защиты от возможной атаки президента Дональда Трампа, который всё больше расходится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Ранее Китай и Россия, напоминает издание, присоединились к США, осудив наращивание ядерного и ракетного арсенала Северной Кореей, который, как считается, товарищу Киму необходим для защиты от попытки США свергнуть упомянутого Кима. Вместе с тем Пекин и Москва решительно выступили против экспансионизма американских военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Товарищ Сун сообщил, что основной целью совместных учений Китая и России является сигнал для США, у которых имеются «и баллистические, и крылатые ракеты», и они «могут представлять реальную угрозу как для Пекина, так и для Москвы». Поэтому совместные противоракетные учения — знак приверженности концепции стратегического сдерживания. Китайцы и русские хотят подтолкнуть США к выводу противоракетных систем THAAD с Корейского полуострова.
Пентагон, напоминает автор, в своё время утверждал, что противоракетная оборона (а именно THAAD) необходима для защиты союзника США от возможной ракетной атаки со стороны «северного соперника». Однако Китай и Россия раскритиковали такого рода «оборону», поскольку она явно подрывает их национальную безопасность. И по мере того как позиция Трампа в отношении Северной Кореи становилась всё более воинственной, его стратегия всё меньше нравилась Китаю и России.
Итог: пока товарищ Ким продолжает расширять свой арсенал, запрещённый ООН, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин одновременно усиливают своё военное и политическое влияние «по всему миру». В США это видят: в «Стратегии национальной безопасности Трампа», обнародованной в минувший понедельник, Белый дом осудил не только «ядерный режим» Ким Чен Ына, но и попытки Китая и России «бросить вызов американской власти, влиянию и интересам».
По-видимому, заметим, такого рода геополитическое противостояние, которое обостряется с каждой неделей, и дало повод китайским военным экспертам допустить обострение обстановки и даже военное столкновение между Китаем, Россией и США. И разумеется, между Северной и Южной Кореей.
О глобальных конфликтах 2018 года рассуждают и другие иностранные эксперты.
Ури Фридман и Аннабель Тимсит в «The Atlantic» даже карту с «приоритетами» нарисовали. По их мнению, самым непредсказуемым политическим игроком в мире является вовсе не КНДР. Самые непредсказуемые — США!
«Сегодня США являются самым непредсказуемым актором в мире, и это вызывает глубокую тревогу», — говорит Пол Стейрс, директор Центра превентивных действий (CFR), который занимается ежегодной оценкой такого рода данных.
Если до сих пор можно было говорить о стабильном состоянии США, то теперь США попали в список самых больших источников непредсказуемости и отсутствия безопасности. Никто не может быть уверен, как Белый дом отреагирует на ситуацию. И это особенно ярко проявляется при президенте Трампе. Ведь это Трамп заявил: «Я не хочу, чтобы люди точно знали, что я делаю или думаю».
Непредсказуемость Америки, которая обрушилась на мир как снег на голову, наиболее очевидна в двух сценариях, построенных CFR на мнениях 436 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.
Сценарий первый: военный конфликт с участием Соединённых Штатов, Северной Кореи и соседей Северной Кореи.
Сценарий второй: военная конфронтация между Ираном и Соединёнными Штатами, а также соответствующими союзниками.
Эти предполагаемые военные кризисы оцениваются как наиболее «рискованные».
Эксперты полагают, что любые боевые действия на Корейском полуострове могут вылиться в применение ядерного оружия. Тому есть три основные причины: «война слов» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном; быстрые успехи Северной Кореи в разработке ракет, которые могут достичь Соединённых Штатов; неоднократные угрозы Трампа и его советников предпринять военные действия, если они сочтут это необходимым.
Отставной адмирал Джеймс Ставридис и Джон Бреннан, директор ЦРУ при Бараке Обаме, дают корейской войне высокие шансы. Ставридис «поставил» на неядерный конфликт между США и Северной Кореей (от 20 до 50 процентов). Шансы ядерной войны составляют примерно 10 процентов. Бреннан упомянул как важный фактор непредсказуемость Трампа, а шансы смертоносной войны оценил в 20-25%. По его мнению, Северная Корея «не хочет инициировать крупный военный конфликт». И на протяжении многих лет Соединённые Штаты тоже «не хотели инициировать конфликт». Однако совершенно нельзя угадать, на что способен Трамп.
В настоящее время существует и «повышенная вероятность американо-иранской конфронтации», указывает издание. Причиной войны может стать целый ряд «взрывоопасных» проблем: от ракетных и ядерных программ Ирана до его борьбы за влияние в Сирии и Ираке. Надо учитывать и поддержку Тегераном йеменских, ливанских и палестинских группировок, против которых «яростно выступают» локальные союзники США — Израиль и Саудовская Аравия.
Что касается России, то ухудшение отношений с нею тоже может привести к военной эскалации. «Вспышка» может случиться «в Восточной Европе», говорит Стейрс. А тем временем товарищ Си Цзиньпин снова может стать «более настойчивым» в Южно-Китайском море…
Наконец, от иных опрошенных поступили «дикие» комментарии. По словам Стейрса, среди таких отзывов был прогноз объявления Трампом «войны Китаю». Правда, «диких» мнений от экспертов поступило немного.
На сайте «Bloomberg» на днях вышел новый «Гид пессимиста» («The Pessimist’s Guide»). В чёрных карточках приведён перечень жутких событий, которые якобы случатся в обозримом будущем. Период мрачного новогоднего прогноза — 2018-2028 гг. «Пессимистическому гиду» можно было бы дать такое название: «Япония с ядерными ракетами, а русские с Набиуллиной в Кремле».
Среди основных тем футурологов: Токио обзаведётся ядерными ракетами; социальная сеть «Фейсбук», а с ним и «Твиттер» будут похоронены под шквалом фейковой информации; править Россией будет Набиуллина; банковская система развалится под мощным напором биткоинов; нефть будет стоить всего десять баксов за бочку. А вот самое главное для Америки: мистер Трамп в Соединённых Штатах изберётся на второй срок!
При таких сценариях верить в стабильность политической ситуации действительно не приходится. Но Россия, конечно, выживет. Вопреки всем пессимистическим прогнозам.
Телевидение КНДР сообщает о последовательном укреплении военного потенциала страны. Кадр позаимствован у журнала «Newsweek»
По словам двух китайских бывших военных чиновников, Китай и Россия могут разработать план атаки американских войск. Атака состоится в случае развязывания американцами войны на соседнем Корейском полуострове. Об этом пишет Том О’Коннор в журнале «Newsweek».
Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западным военным округом Нанкин, открыто предупреждает: «Война на Корейском полуострове может разразиться в любое время, от текущего момента до марта следующего года».
«Китай должен быть психологически подготовлен к возможной войне в Корее, и для этого должны быть мобилизованы регионы на северо-востоке Китая», — заявил товарищ Ван, речь которого была опубликована «The Global Times». «Такая мобилизация не означает начала войны [Китаем], а предполагает оборонительные цели», — уточнил эксперт.
На эту тему генерал высказался на конференции, организованной правящей коммунистической партией.
На следующий день прогноз был «расширен» комментариями другого военного эксперта, комментатора и публициста — Сун Чжунпина. Он сказал, что Китай может ответить силам США, если те будут «представлять угрозу».
Товарищ Сун служил ранее во Втором артиллерийском корпусе НОАК, впоследствии преобразованном в ракетные войска. По его словам, упомянутые генералом «оборонительные цели», скорее всего, будут включать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Имеется в виду китайский ответ любому нарушению китайского суверенитета в случае американского вторжения, уточняет О’Коннор.
В отдельном интервью Сун также сказал, что высокотехнологичные противоракетные учения, проведённые недавно Китаем и Россией в Пекине, фактически являлись совместными усилиями двух ведущих военных конкурентов США по отработке защиты от возможной атаки президента Дональда Трампа, который всё больше расходится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Ранее Китай и Россия, напоминает издание, присоединились к США, осудив наращивание ядерного и ракетного арсенала Северной Кореей, который, как считается, товарищу Киму необходим для защиты от попытки США свергнуть упомянутого Кима. Вместе с тем Пекин и Москва решительно выступили против экспансионизма американских военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Товарищ Сун сообщил, что основной целью совместных учений Китая и России является сигнал для США, у которых имеются «и баллистические, и крылатые ракеты», и они «могут представлять реальную угрозу как для Пекина, так и для Москвы». Поэтому совместные противоракетные учения — знак приверженности концепции стратегического сдерживания. Китайцы и русские хотят подтолкнуть США к выводу противоракетных систем THAAD с Корейского полуострова.
Пентагон, напоминает автор, в своё время утверждал, что противоракетная оборона (а именно THAAD) необходима для защиты союзника США от возможной ракетной атаки со стороны «северного соперника». Однако Китай и Россия раскритиковали такого рода «оборону», поскольку она явно подрывает их национальную безопасность. И по мере того как позиция Трампа в отношении Северной Кореи становилась всё более воинственной, его стратегия всё меньше нравилась Китаю и России.
Итог: пока товарищ Ким продолжает расширять свой арсенал, запрещённый ООН, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин одновременно усиливают своё военное и политическое влияние «по всему миру». В США это видят: в «Стратегии национальной безопасности Трампа», обнародованной в минувший понедельник, Белый дом осудил не только «ядерный режим» Ким Чен Ына, но и попытки Китая и России «бросить вызов американской власти, влиянию и интересам».
По-видимому, заметим, такого рода геополитическое противостояние, которое обостряется с каждой неделей, и дало повод китайским военным экспертам допустить обострение обстановки и даже военное столкновение между Китаем, Россией и США. И разумеется, между Северной и Южной Кореей.
О глобальных конфликтах 2018 года рассуждают и другие иностранные эксперты.
Ури Фридман и Аннабель Тимсит в «The Atlantic» даже карту с «приоритетами» нарисовали. По их мнению, самым непредсказуемым политическим игроком в мире является вовсе не КНДР. Самые непредсказуемые — США!
Источник карты: www.theatlantic.com
«Сегодня США являются самым непредсказуемым актором в мире, и это вызывает глубокую тревогу», — говорит Пол Стейрс, директор Центра превентивных действий (CFR), который занимается ежегодной оценкой такого рода данных.
Если до сих пор можно было говорить о стабильном состоянии США, то теперь США попали в список самых больших источников непредсказуемости и отсутствия безопасности. Никто не может быть уверен, как Белый дом отреагирует на ситуацию. И это особенно ярко проявляется при президенте Трампе. Ведь это Трамп заявил: «Я не хочу, чтобы люди точно знали, что я делаю или думаю».
Непредсказуемость Америки, которая обрушилась на мир как снег на голову, наиболее очевидна в двух сценариях, построенных CFR на мнениях 436 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.
Сценарий первый: военный конфликт с участием Соединённых Штатов, Северной Кореи и соседей Северной Кореи.
Сценарий второй: военная конфронтация между Ираном и Соединёнными Штатами, а также соответствующими союзниками.
Эти предполагаемые военные кризисы оцениваются как наиболее «рискованные».
Эксперты полагают, что любые боевые действия на Корейском полуострове могут вылиться в применение ядерного оружия. Тому есть три основные причины: «война слов» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном; быстрые успехи Северной Кореи в разработке ракет, которые могут достичь Соединённых Штатов; неоднократные угрозы Трампа и его советников предпринять военные действия, если они сочтут это необходимым.
Отставной адмирал Джеймс Ставридис и Джон Бреннан, директор ЦРУ при Бараке Обаме, дают корейской войне высокие шансы. Ставридис «поставил» на неядерный конфликт между США и Северной Кореей (от 20 до 50 процентов). Шансы ядерной войны составляют примерно 10 процентов. Бреннан упомянул как важный фактор непредсказуемость Трампа, а шансы смертоносной войны оценил в 20-25%. По его мнению, Северная Корея «не хочет инициировать крупный военный конфликт». И на протяжении многих лет Соединённые Штаты тоже «не хотели инициировать конфликт». Однако совершенно нельзя угадать, на что способен Трамп.
Источник фото: www.globallookpress.com
В настоящее время существует и «повышенная вероятность американо-иранской конфронтации», указывает издание. Причиной войны может стать целый ряд «взрывоопасных» проблем: от ракетных и ядерных программ Ирана до его борьбы за влияние в Сирии и Ираке. Надо учитывать и поддержку Тегераном йеменских, ливанских и палестинских группировок, против которых «яростно выступают» локальные союзники США — Израиль и Саудовская Аравия.
Что касается России, то ухудшение отношений с нею тоже может привести к военной эскалации. «Вспышка» может случиться «в Восточной Европе», говорит Стейрс. А тем временем товарищ Си Цзиньпин снова может стать «более настойчивым» в Южно-Китайском море…
Наконец, от иных опрошенных поступили «дикие» комментарии. По словам Стейрса, среди таких отзывов был прогноз объявления Трампом «войны Китаю». Правда, «диких» мнений от экспертов поступило немного.
* * *
На сайте «Bloomberg» на днях вышел новый «Гид пессимиста» («The Pessimist’s Guide»). В чёрных карточках приведён перечень жутких событий, которые якобы случатся в обозримом будущем. Период мрачного новогоднего прогноза — 2018-2028 гг. «Пессимистическому гиду» можно было бы дать такое название: «Япония с ядерными ракетами, а русские с Набиуллиной в Кремле».
Среди основных тем футурологов: Токио обзаведётся ядерными ракетами; социальная сеть «Фейсбук», а с ним и «Твиттер» будут похоронены под шквалом фейковой информации; править Россией будет Набиуллина; банковская система развалится под мощным напором биткоинов; нефть будет стоить всего десять баксов за бочку. А вот самое главное для Америки: мистер Трамп в Соединённых Штатах изберётся на второй срок!
При таких сценариях верить в стабильность политической ситуации действительно не приходится. Но Россия, конечно, выживет. Вопреки всем пессимистическим прогнозам.
Автор: Олег Чувакин
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