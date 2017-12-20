11:47 20 декабря

Проект «ЗЗ». Новогодняя война

Русские и китайцы разрабатывают стратегический план. Пекин и Москва нападут на военные силы США в том случае, если Вашингтон развяжет войну на Корейском полуострове. Генерал Ван Хунгуан прогнозирует начало войны в ближайшее время: с текущего момента до марта 2018 года. Предлагается мобилизация населения северо-восточных областей Китая для «обороны». О глобальных конфликтах 2018 года рассуждают и другие иностранные эксперты. Оптимистических прогнозов отчего-то нет. Исключительно пессимистические.

Проект «ЗЗ». Новогодняя война

Телевидение КНДР сообщает о последовательном укреплении военного потенциала страны. Кадр позаимствован у журнала «Newsweek»


По словам двух китайских бывших военных чиновников, Китай и Россия могут разработать план атаки американских войск. Атака состоится в случае развязывания американцами войны на соседнем Корейском полуострове. Об этом пишет Том О’Коннор в журнале «Newsweek».


Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западным военным округом Нанкин, открыто предупреждает: «Война на Корейском полуострове может разразиться в любое время, от текущего момента до марта следующего года».

«Китай должен быть психологически подготовлен к возможной войне в Корее, и для этого должны быть мобилизованы регионы на северо-востоке Китая», — заявил товарищ Ван, речь которого была опубликована «The Global Times». «Такая мобилизация не означает начала войны [Китаем], а предполагает оборонительные цели», — уточнил эксперт.

На эту тему генерал высказался на конференции, организованной правящей коммунистической партией.

На следующий день прогноз был «расширен» комментариями другого военного эксперта, комментатора и публициста — Сун Чжунпина. Он сказал, что Китай может ответить силам США, если те будут «представлять угрозу».

Товарищ Сун служил ранее во Втором артиллерийском корпусе НОАК, впоследствии преобразованном в ракетные войска. По его словам, упомянутые генералом «оборонительные цели», скорее всего, будут включать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Имеется в виду китайский ответ любому нарушению китайского суверенитета в случае американского вторжения, уточняет О’Коннор.

В отдельном интервью Сун также сказал, что высокотехнологичные противоракетные учения, проведённые недавно Китаем и Россией в Пекине, фактически являлись совместными усилиями двух ведущих военных конкурентов США по отработке защиты от возможной атаки президента Дональда Трампа, который всё больше расходится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Китай и Россия, напоминает издание, присоединились к США, осудив наращивание ядерного и ракетного арсенала Северной Кореей, который, как считается, товарищу Киму необходим для защиты от попытки США свергнуть упомянутого Кима. Вместе с тем Пекин и Москва решительно выступили против экспансионизма американских военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Товарищ Сун сообщил, что основной целью совместных учений Китая и России является сигнал для США, у которых имеются «и баллистические, и крылатые ракеты», и они «могут представлять реальную угрозу как для Пекина, так и для Москвы». Поэтому совместные противоракетные учения — знак приверженности концепции стратегического сдерживания. Китайцы и русские хотят подтолкнуть США к выводу противоракетных систем THAAD с Корейского полуострова.

Пентагон, напоминает автор, в своё время утверждал, что противоракетная оборона (а именно THAAD) необходима для защиты союзника США от возможной ракетной атаки со стороны «северного соперника». Однако Китай и Россия раскритиковали такого рода «оборону», поскольку она явно подрывает их национальную безопасность. И по мере того как позиция Трампа в отношении Северной Кореи становилась всё более воинственной, его стратегия всё меньше нравилась Китаю и России.

Итог: пока товарищ Ким продолжает расширять свой арсенал, запрещённый ООН, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин одновременно усиливают своё военное и политическое влияние «по всему миру». В США это видят: в «Стратегии национальной безопасности Трампа», обнародованной в минувший понедельник, Белый дом осудил не только «ядерный режим» Ким Чен Ына, но и попытки Китая и России «бросить вызов американской власти, влиянию и интересам».

По-видимому, заметим, такого рода геополитическое противостояние, которое обостряется с каждой неделей, и дало повод китайским военным экспертам допустить обострение обстановки и даже военное столкновение между Китаем, Россией и США. И разумеется, между Северной и Южной Кореей.

О глобальных конфликтах 2018 года рассуждают и другие иностранные эксперты.

Ури Фридман и Аннабель Тимсит в «The Atlantic» даже карту с «приоритетами» нарисовали. По их мнению, самым непредсказуемым политическим игроком в мире является вовсе не КНДР. Самые непредсказуемые — США!


Источник карты: www.theatlantic.com


«Сегодня США являются самым непредсказуемым актором в мире, и это вызывает глубокую тревогу», — говорит Пол Стейрс, директор Центра превентивных действий (CFR), который занимается ежегодной оценкой такого рода данных.

Если до сих пор можно было говорить о стабильном состоянии США, то теперь США попали в список самых больших источников непредсказуемости и отсутствия безопасности. Никто не может быть уверен, как Белый дом отреагирует на ситуацию. И это особенно ярко проявляется при президенте Трампе. Ведь это Трамп заявил: «Я не хочу, чтобы люди точно знали, что я делаю или думаю».

Непредсказуемость Америки, которая обрушилась на мир как снег на голову, наиболее очевидна в двух сценариях, построенных CFR на мнениях 436 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.

Сценарий первый: военный конфликт с участием Соединённых Штатов, Северной Кореи и соседей Северной Кореи.

Сценарий второй: военная конфронтация между Ираном и Соединёнными Штатами, а также соответствующими союзниками.

Эти предполагаемые военные кризисы оцениваются как наиболее «рискованные».

Эксперты полагают, что любые боевые действия на Корейском полуострове могут вылиться в применение ядерного оружия. Тому есть три основные причины: «война слов» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном; быстрые успехи Северной Кореи в разработке ракет, которые могут достичь Соединённых Штатов; неоднократные угрозы Трампа и его советников предпринять военные действия, если они сочтут это необходимым.

Отставной адмирал Джеймс Ставридис и Джон Бреннан, директор ЦРУ при Бараке Обаме, дают корейской войне высокие шансы. Ставридис «поставил» на неядерный конфликт между США и Северной Кореей (от 20 до 50 процентов). Шансы ядерной войны составляют примерно 10 процентов. Бреннан упомянул как важный фактор непредсказуемость Трампа, а шансы смертоносной войны оценил в 20-25%. По его мнению, Северная Корея «не хочет инициировать крупный военный конфликт». И на протяжении многих лет Соединённые Штаты тоже «не хотели инициировать конфликт». Однако совершенно нельзя угадать, на что способен Трамп.


Источник фото: www.globallookpress.com


В настоящее время существует и «повышенная вероятность американо-иранской конфронтации», указывает издание. Причиной войны может стать целый ряд «взрывоопасных» проблем: от ракетных и ядерных программ Ирана до его борьбы за влияние в Сирии и Ираке. Надо учитывать и поддержку Тегераном йеменских, ливанских и палестинских группировок, против которых «яростно выступают» локальные союзники США — Израиль и Саудовская Аравия.

Что касается России, то ухудшение отношений с нею тоже может привести к военной эскалации. «Вспышка» может случиться «в Восточной Европе», говорит Стейрс. А тем временем товарищ Си Цзиньпин снова может стать «более настойчивым» в Южно-Китайском море…

Наконец, от иных опрошенных поступили «дикие» комментарии. По словам Стейрса, среди таких отзывов был прогноз объявления Трампом «войны Китаю». Правда, «диких» мнений от экспертов поступило немного.

* * *


На сайте «Bloomberg» на днях вышел новый «Гид пессимиста» («The Pessimist’s Guide»). В чёрных карточках приведён перечень жутких событий, которые якобы случатся в обозримом будущем. Период мрачного новогоднего прогноза — 2018-2028 гг. «Пессимистическому гиду» можно было бы дать такое название: «Япония с ядерными ракетами, а русские с Набиуллиной в Кремле».

Среди основных тем футурологов: Токио обзаведётся ядерными ракетами; социальная сеть «Фейсбук», а с ним и «Твиттер» будут похоронены под шквалом фейковой информации; править Россией будет Набиуллина; банковская система развалится под мощным напором биткоинов; нефть будет стоить всего десять баксов за бочку. А вот самое главное для Америки: мистер Трамп в Соединённых Штатах изберётся на второй срок!

При таких сценариях верить в стабильность политической ситуации действительно не приходится. Но Россия, конечно, выживет. Вопреки всем пессимистическим прогнозам.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 15

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:20
    Китай и Россия могут разработать план атаки американских войск.


    what Черт...сижу тут калякую над планом атаки на ВАШИНГТОН...
    стол маленький ...первая ударная дивизия не умещается...танки на полу разместил...ракеты в сортир засунул чтобы противник самолетами не разбомбил...Ын под кроватью со своими нуреками прячется...утром начну атаку...как бы ЦРУ не раскрыло мои планы атаковать США...пойду шторы закрою на окнах и двери законопачу. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:27
      Эксперты полагают, что любые боевые действия на Корейском полуострове могут вылиться в применение ядерного оружия.
      как Главнокомандующего,понимаю Ына-если существует реальная угроза существованию страны-да,применит ЯО ((кстати,у нас,такая же Доктрина),
      Дедкастарый
      1. AST507 Сегодня, 09:41
        Это не только Вы понимаете,но и США с друзьями. smile Тогда вопрос-зачем провоцируют?
        AST507
        1. BecmepH Сегодня, 11:27
          Цитата: AST507
          Это не только Вы понимаете,но и США с друзьями. smile Тогда вопрос-зачем провоцируют?

          ДБ?
          BecmepH
    2. Chertt Сегодня, 09:47
      прогнозах,построенных CFR (Центр превентивных действий) на мнениях 436 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.
      Я после Новогодних праздников. тоже себе пару "центров" открою, или Обсерваторий или Институтов....А уж мнений 436 "экспертов по внешней политике" Я на ВО, за час соберу
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 09:55
        Цитата: Chertt
        прогнозах,построенных CFR (Центр превентивных действий) на мнениях 436 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике.
        Я после Новогодних праздников. тоже себе пару "центров" открою, или Обсерваторий или Институтов....А уж мнений 436 "экспертов по внешней политике" Я на ВО, за час соберу

        меня,можно прямо в праздники спрашивать...ведь,я-"никогда не пьянею"... drinks
        Дедкастарый
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:23
    Оптимистических прогнозов отчего-то нет. Исключительно пессимистические.
    Даже при желании не наскребешь оптимистических прогнозов - нет для них благодатной почвы. Все зарастает американским сорняком. Но все же хочется надеяться на лучшее для будущего детей, внуков.
    rotmistr60
  3. Лесс Сегодня, 09:25
    «Сегодня США являются самым непредсказуемым актором в мире, и это вызывает глубокую тревогу», — говорит Пол Стейрс, директор Центра превентивных действий (CFR), который занимается ежегодной оценкой такого рода данных.
    Удивлён... Удивлён тому, что эта фраза высказана публично и не журналистом RT. Правда я до сих пор не слышал о подобном центре, но всё равно - удивлён.
    Лесс
    1. Chertt Сегодня, 09:41
      Цитата: Лесс
      правда я до сих пор не слышал о подобном центре

      Центр превентивных действий (CFR) снимает одну комнату на двоих с Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR)
      Chertt
  4. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:39
    Если хоть один томагавк залетит на территорию России в ходе боевых действий, то мы должны незамедлительно ответить массированным ударом "Искандерами" и дальней авиацией по базам США в ЮК и Японии, а также уничтожением вражеских АУГ у наших берегов. Другого выхода из такой ситуации просто не существует, если, конечно, не считать полную сдачу страны англосаксам.
    Krasnyiy komissar
    1. Chertt Сегодня, 10:03
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Если хоть один томагавк залетит на территорию

      Цитата: Krasnyiy komissar
      а также уничтожением вражеских АУГ у наших берегов

      Цитата: Krasnyiy komissar
      и дальней авиацией по базам США

      laughing Вы уже праздновать начали. Еще же две недели ждать drinks
      Chertt
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:08
        Цитата: Chertt
        Вы уже праздновать начали. Еще же две недели ждать

        кто празднику рад.... drinks
        Дедкастарый
  5. andrej-shironov Сегодня, 09:47
    Футурологи! Чего с них взять.
    andrej-shironov
  6. BecmepH Сегодня, 11:30
    Генерал Ван Хунгуан прогнозирует начало войны в ближайшее время: с текущего момента до марта 2018 года.
    Скорее бы... уже этот март прошёл
    BecmepH
  7. Немезида Сегодня, 11:46
    В США дважды был снят фильм с названием ( Красный рассвет ) ,где на США нападают то Куба с СССР,то Северная Корея с РФ...А все потому,что США регулярно гадят многим странам и подсознательно бояться того,что рано или поздно они получат военный ответ,который выдернет им ноги и вставит в уши...
    Немезида
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