Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов два поселения в Идлибе, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции сирийской армии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Вчера Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе лагеря беженцев Ярмук (провинция Дамаск). Также перестрелки между радикальными антиправительственными формированиями и САА продолжались на территории оазиса Восточная Гута. На юго-западе региона были зафиксированы бои между радикалами и сирийской армией за город Мугр аль-Мир.
Утром военная техника турецкой армии прибыла к северным границам провинции Алеппо. В это же время в районе населенного пункта Калджибрин шли ожесточенные бои между подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Рамла и Сияла на юге провинции Алеппо. Позже в этой же части региона боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск. После нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.
Террористы ИГ напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от деревни Абу Хардуб (провинция Дейр-эз-Зор). В результате столкновения были убиты трое бойцов курдского ополчения. Малочисленная группа террористов атаковала расположения сирийской армии в районе станции Т-2. Нападение было отбито.
Радикальные вооруженные формирования в очередной раз нарушили перемирие, установленное в провинции Даръа, и подвергли минометному обстрелу район Аль-Кашеф административного центра региона. Пострадали семь мирных жителей города, что среди раненных – четверо детей. На пограничную территорию между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Информационное агентство FARS News Agency передало, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.
Вооруженные столкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями были зафиксированы на трассе между населенными пунктами Кафрая и Маарет Мисрин на севере провинции Идлиб. На юге региона продолжилась совместная операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры». Российская авиация атаковала опорные пункты боевиков в окрестностях стратегического города Абу Дали, а также недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии. После продолжительных боев правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана.
Вчера Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе лагеря беженцев Ярмук (провинция Дамаск). Также перестрелки между радикальными антиправительственными формированиями и САА продолжались на территории оазиса Восточная Гута. На юго-западе региона были зафиксированы бои между радикалами и сирийской армией за город Мугр аль-Мир.
Утром военная техника турецкой армии прибыла к северным границам провинции Алеппо. В это же время в районе населенного пункта Калджибрин шли ожесточенные бои между подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Рамла и Сияла на юге провинции Алеппо. Позже в этой же части региона боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск. После нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.
Террористы ИГ напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от деревни Абу Хардуб (провинция Дейр-эз-Зор). В результате столкновения были убиты трое бойцов курдского ополчения. Малочисленная группа террористов атаковала расположения сирийской армии в районе станции Т-2. Нападение было отбито.
Радикальные вооруженные формирования в очередной раз нарушили перемирие, установленное в провинции Даръа, и подвергли минометному обстрелу район Аль-Кашеф административного центра региона. Пострадали семь мирных жителей города, что среди раненных – четверо детей. На пограничную территорию между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Информационное агентство FARS News Agency передало, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.
Вооруженные столкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями были зафиксированы на трассе между населенными пунктами Кафрая и Маарет Мисрин на севере провинции Идлиб. На юге региона продолжилась совместная операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры». Российская авиация атаковала опорные пункты боевиков в окрестностях стратегического города Абу Дали, а также недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии. После продолжительных боев правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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