11:47 20 декабря

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов два поселения в Идлибе, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции сирийской армии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Вчера Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе лагеря беженцев Ярмук (провинция Дамаск). Также перестрелки между радикальными антиправительственными формированиями и САА продолжались на территории оазиса Восточная Гута. На юго-западе региона были зафиксированы бои между радикалами и сирийской армией за город Мугр аль-Мир.


Утром военная техника турецкой армии прибыла к северным границам провинции Алеппо. В это же время в районе населенного пункта Калджибрин шли ожесточенные бои между подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Рамла и Сияла на юге провинции Алеппо. Позже в этой же части региона боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск. После нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.

Террористы ИГ напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от деревни Абу Хардуб (провинция Дейр-эз-Зор). В результате столкновения были убиты трое бойцов курдского ополчения. Малочисленная группа террористов атаковала расположения сирийской армии в районе станции Т-2. Нападение было отбито.

Радикальные вооруженные формирования в очередной раз нарушили перемирие, установленное в провинции Даръа, и подвергли минометному обстрелу район Аль-Кашеф административного центра региона. Пострадали семь мирных жителей города, что среди раненных – четверо детей. На пограничную территорию между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Информационное агентство FARS News Agency передало, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.

Вооруженные столкновения между правительственными войсками и незаконными военизированными формированиями были зафиксированы на трассе между населенными пунктами Кафрая и Маарет Мисрин на севере провинции Идлиб. На юге региона продолжилась совместная операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры». Российская авиация атаковала опорные пункты боевиков в окрестностях стратегического города Абу Дали, а также недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии. После продолжительных боев правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Джедай Сегодня, 09:53
    боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск. После нескольких часов интенсивных перестрелок Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить атаку исламистов.

    Информационное агентство FARS News Agency передало, что радикальные антиправительственные группировки стягивают боевиков и военную технику в северную часть провинции Даръа, чтобы общими усилиями атаковать позиции сирийской армии.

    Не теряют США надежды... negative
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 10:16
      Пока их оттуда не выдавить , они не угомонятся.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 10:23
        Не будем начинать эту тему по-новой. Не хотят светочи демократии уходить из Сирии и будут зубами и когтями держаться.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 10:24
          Уже много раз зарекались , но эти... "исключительные" каждый день гадят.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 10:26
            И будут продолжать...
            Джедай
    2. Chertt Сегодня, 10:16
      Цитата: Джедай
      боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск

      вот вам задачка. ССА поддерживают ВВС США, Армию САР ВКС РФ
      вопрос Когда собьют первый самолет. И сколько минут летит МБР через Северный полюс
      Chertt
  2. Гардамир Сегодня, 09:59
    САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов два поселения в Идлибе, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции сирийской армии На юго-западе региона были зафиксированы бои между радикалами и сирийской армией за город Мугр аль-Мир На юге региона продолжилась совместная операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры». Российская авиация атаковала опорные пункты боевиков

    Вроде бы было сказано, что всех победили и войска к выборам выведут.
    Гардамир
    1. sa-ag Сегодня, 10:04
      Цитата: Гардамир
      Вроде бы было сказано, что всех победили и войска к выборам выведут.

      Получается, что не всех, не победили, и поэтому не выведут:-)А еще вполне вероятен очередной акт этого представления, уже в Ливии
      sa-ag
      1. AST507 Сегодня, 10:08
        Выведут под объективами корреспондентов регулярные части МО,а потом введут кого надо молча и тихо,что бы потом с честными глазами говорить,что Российских войск там нет,а вы докажите и т,д. и т.п...
        AST507
        1. sa-ag Сегодня, 10:10
          Цитата: AST507
          что бы потом с честными глазами говорить,что Российских войск там нет,а вы докажите

          Ну американцы и обрадуются и дадут еще один залп бортовым арсеналом подводной лодки "Флорида", нет же российских войск
          sa-ag
          1. AST507 Сегодня, 10:13
            А попадут?А то мы все помним,как аэродром сирийский ракетами закидывали с бортов-половина не долетела,половина мимо wink laughing
            AST507
            1. sa-ag Сегодня, 10:14
              Цитата: AST507
              А попадут?F то мы все помним,как аэродром сирийский ракетами закидывали с бортов-половина не долетела,половина мимо

              там по двум целям стреляли, это в телевизоре считали несколько иначе
              sa-ag
        2. Гардамир Сегодня, 10:11
          кого надо
          кому надо?
          а вы докажите
          открою тайну. на дворе 21 век. кроме спутников-шпионов, камеры в каждом утюге.
          Гардамир
    2. dik-nsk Сегодня, 10:12
      Вроде бы было сказано, что всех победили и войска к выборам выведут.
      знакомый там, писал домой должен вот-вот, но аргумент не "выводят", а "смена прибыла"
      dik-nsk
      1. Essex62 Сегодня, 10:54
        Конечно ротация , без нас Асаду не удержаться. Последствия будут плачевными, ниточку нефте- газовую в гейропу протянут и 90е гражданам РФ покажутся счастливыми временами..
        Essex62
  3. Livonetc Сегодня, 10:48
    Цитата: Chertt
    Цитата: Джедай
    боевики Сирийской свободной армии (ССА) напали на расположения правительственных войск

    вот вам задачка. ССА поддерживают ВВС США, Армию САР ВКС РФ
    вопрос Когда собьют первый самолет. И сколько минут летит МБР через Северный полюс

    Армия США организация профессиональная как и армия России.
    А насчет сбития какого либо самолета.
    Во взаимоотношениях СССР и США такие прецеденты случались.
    Никакие ракеты никуда не полетели.
    Livonetc
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