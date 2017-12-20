11:46 20 декабря

Военная обстановка в Сирии: ВКС России разочаровали боевиков

Сирийская армия успешно продвигается в провинции Идлиб, где развернулись основные сражения. Непосредственную поддержку с воздуха ей показывают российские ВКС, которые в достаточном количестве все еще остаются в Сирии. Штурмовики Су-25 нанесли серию мощных ударов по позициям террористов Хайят Тахрир аш-Шам, что стало большой неожиданностью для последних.

Тем временем, состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. В ходе переговоров Асад высказался против вмешательства США во внутренние события в стране, а тех, кто сотрудничает с американцами расценил как предателей.

Сирийский президент напомнил, что именно благодаря военной помощи США курдам удалось занять значительные территории в восточной части страны, включая города Ракка и Манбидж. Теперь они считают эти земли своими и не собираются оттуда уходить.




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Комментарии 4

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  1. Дедкастарый Сегодня, 09:48
    что Асад,собирается делать с курдами,удерживающими Ракка и Манбидж?
    Дедкастарый
  2. Shahno Сегодня, 09:56
    И что сделать с разгромленными террористами. Которые в очередной раз обстреляли Дамаск.
    Shahno
    1. Дедкастарый Сегодня, 11:16
      Цитата: Shahno
      И что сделать с разгромленными террористами. Которые в очередной раз обстреляли Дамаск.

      ну ,этих то "партизан" добивать,это понятно,а вот курды-вопрос.из Ракки они явно не собираются уходить.
      Дедкастарый
    2. maratk Сегодня, 11:39
      походу Вы не разбираетесь в сирийском конфликте и пытаетесь ещё паясничать. Кто хоть мало-мальски следит за событиями в Сирии те знают, что Россия воевала против ИГ и Ан-нусру (Аль-каида). Россия не воевала против оппозиции. Россия с ней договаривалась. И это надо ЗНАТЬ милый человечек!!!!!
      maratk
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