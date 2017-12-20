Военная обстановка в Сирии: ВКС России разочаровали боевиков

Сирийская армия успешно продвигается в провинции Идлиб, где развернулись основные сражения. Непосредственную поддержку с воздуха ей показывают российские ВКС, которые в достаточном количестве все еще остаются в Сирии. Штурмовики Су-25 нанесли серию мощных ударов по позициям террористов Хайят Тахрир аш-Шам, что стало большой неожиданностью для последних.



Тем временем, состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. В ходе переговоров Асад высказался против вмешательства США во внутренние события в стране, а тех, кто сотрудничает с американцами расценил как предателей.



Сирийский президент напомнил, что именно благодаря военной помощи США курдам удалось занять значительные территории в восточной части страны, включая города Ракка и Манбидж. Теперь они считают эти земли своими и не собираются оттуда уходить.











