11:42 20 декабря

США готовят зачистку внутри России

США уже давно используют предвоенную риторику. Однако, с точки зрения войн нового типа (гибридных войн) - она стала уже вполне военной. Такая риторика звучит уже несколько лет и касается, прежде всего, России.

США постепенно утрачивают гегемонию в мировой системе и пытаются ее сохранить, причем весьма изощренным способом: они обвиняют Россию и Китай в нарушении устоявшегося миропорядка, а себя выставляют в качестве "жертвы" действий этих двух стран. А ведь дела обстоят с точностью до наоборот: американцы стремятся не допустить образования новых центров геополитического и социально-экономического развития, применяя различные инструменты давления.

В мире назревает крупное сражение элит, главным итогом которого, по замыслу американцев, должна стать зачистка российской элиты. По удар, в первую очередь, попадут крупные бизнесмены, которые так или иначе связаны в Кремлем.




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Комментарии 7

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  1. Дедкастарый Сегодня, 10:02
    США готовят зачистку внутри России
    а когда домой вернутся-"дом" то будет...?
    Дедкастарый
    1. Балу Сегодня, 10:08
      Цитата: Дедкастарый
      США готовят зачистку внутри России
      а когда домой вернутся-"дом" то будет...?

      Они хотят разорить олигархов и всех. кто имеет недвижимость, бизнес, бабосы на речкой. Ведь предупреждал же ВВП: замучаетесь пыль глотать, когда предупреждал бизнес об этом и советовал вернуть деньги в Россию из оффшоров.
      Балу
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:52
        Цитата: Балу
        Ведь предупреждал же ВВП: замучаетесь пыль глотать, когда предупреждал бизнес об этом и советовал вернуть деньги в Россию из оффшоров.

        но при этом,все дети ТАМ...и у него,и у друзей,и у сотрудников....
        Дедкастарый
  2. Гардамир Сегодня, 10:05
    США готовят зачистку внутри России
    А что нам бояться? У нас есть гений внешней политики. Патриоты Шувалов, Роттенберг и другие. Борец с коррупцией Сердюков. Тролль Лавров. А если партнёры гения будут угрожать,так мы поднимем белое знамя и покаемся.
    Гардамир
    1. solzh Сегодня, 11:02
      Про патриота Чубайса забыли сказать, а так же истинно русского патриота Димона включить в список патриотов "гения". wink laughing wassat hi
      solzh
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:10
        Цитата: solzh
        Про патриота Чубайса забыли сказать,

        "резня бензопилой в России"... (который сезон...???)
        Дедкастарый
  3. Vard Сегодня, 10:11
    Элита говорите... В швейцарский банк заходит русский олигарх и шопотом говорит... Я хотел бы положить у вас на вклад сто миллионов... Девушка в окошке... Говорите громче... У нас бедность не повод стесняться...
    Vard
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