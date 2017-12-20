США готовят зачистку внутри России

США уже давно используют предвоенную риторику. Однако, с точки зрения войн нового типа (гибридных войн) - она стала уже вполне военной. Такая риторика звучит уже несколько лет и касается, прежде всего, России.



США постепенно утрачивают гегемонию в мировой системе и пытаются ее сохранить, причем весьма изощренным способом: они обвиняют Россию и Китай в нарушении устоявшегося миропорядка, а себя выставляют в качестве "жертвы" действий этих двух стран. А ведь дела обстоят с точностью до наоборот: американцы стремятся не допустить образования новых центров геополитического и социально-экономического развития, применяя различные инструменты давления.



В мире назревает крупное сражение элит, главным итогом которого, по замыслу американцев, должна стать зачистка российской элиты. По удар, в первую очередь, попадут крупные бизнесмены, которые так или иначе связаны в Кремлем.











