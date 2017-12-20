11:42 20 декабря

ДНР: ВСУ применили РСЗО на горловском направлении

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки более 200 мин и снарядов, в том числе 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили журналистам в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР: ВСУ применили РСЗО на горловском направлении


Горловское направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено 15 снарядов, из РСЗО выпущено 20 ракет, из минометов калибром 120 миллиметров выпущено 20 мин
— сказал представитель ДНР в СЦКК.


По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили один артснаряд калибром 152 миллиметра и почти 150 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске получили повреждения четыре дома.

Использованы фотографии: "Русская Весна"
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Комментарии 34

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  1. Витас Сегодня, 10:44
    Какие меры приняты? Или контора пишет?!
    Витас
    1. AST507 Сегодня, 10:46
      Пишет,фиксирует,выражает озабоченность.
      AST507
      1. Владыка Ситх Сегодня, 10:55
        Ага, а солдаты ВСУ сами друг друга убивают да?)
        Владыка Ситх
        1. avt Сегодня, 11:02
          Цитата: Владыка Ситх
          а, а солдаты ВСУ сами друг друга убивают да?)

          Печки чугунные не выдерживают жара донецкого угля в блиндажах и взрываются. bully
          avt
    2. vkl.47 Сегодня, 10:50
      Контрбатарейные бригады должны работать а не сиськи мять с этим перемирием. Ответка должна ВСЕГДА прилетать. Только так до этих дибилов доходит. Только когда рылом об стол
      vkl.47
      1. Владыка Ситх Сегодня, 10:55
        Всегда работает по мере возможности. Но в данном случае украинская РСЗО отработала со Светлодарской ТЭС.
        Владыка Ситх
        1. pafegosoff Сегодня, 11:09
          ну а других целей нет? Они из одного места, им по другому, желательно складик выбрать. Вы нам двадцать снарядов, мы вам - 200. Я понимаю, Россия боится отмены чемпионата по футболу - денег вложено больше, чем в крымский мост. Вот и терпят.
          pafegosoff
          1. Владыка Ситх Сегодня, 11:25
            Та работают по разным целям, а конкретно в этом случае по ТЭС не работали. Они поэтому с ТЭС и стреляли, так как по полям контрабатарейкой их гоняем.
            Владыка Ситх
    3. vkl.47 Сегодня, 10:51
      Контрбатарейные бригады должны работать а не сиськи мять с этим перемирием. Ответка должна ВСЕГДА прилетать. Только так до этих дибилов доходит. Только когда рылом об стол
      vkl.47
    4. частное лицо Сегодня, 10:54
      Не пишет а считает Басурин.
      частное лицо
  2. Egorovich Сегодня, 10:48
    С таким поросячим руководством в Окраине, мир не скоро придет на Донбасс.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 10:51
      Приветствую! hi
      Цитата: Egorovich
      мир не скоро придет на Донбасс.

      Кроме ЛДНР мир там не нужен ни Украине, ни тем более США.
      Джедай
      1. Миханище Сегодня, 10:55
        Зачем мир ЛДНР??? Терпеть нацистов у себя под боком? Никогда! Война и только война. Ещё Киев не взяли.
        Миханище
        1. Burbon Сегодня, 11:06
          Цитата: Миханище
          Зачем мир ЛДНР???

          ????вам крови хочется?
          Цитата: Миханище
          Терпеть нацистов у себя под боком?

          надо пропагандой бороться.....
          Цитата: Миханище
          Война и только война. Ещё Киев не взяли.

          кому этот Киев нужен?....там уже другие люди, ..... о любви к войне может говорить только человек, не бывавший там и даже не читавший мемуаров....вопрос - а что же это за человек с точки зрения научной медицины?....я пока ответа не знаю....может форумчане помогут....
          Burbon
          1. Владыка Ситх Сегодня, 11:26
            Вы с тролем общайтесь, зайдите в его профиль и посмотрите комментарии за все время.
            Владыка Ситх
            1. Burbon Сегодня, 11:34
              Цитата: Владыка Ситх
              Вы с тролем общайтесь,

              hi .....да я в курсе...это же Михан, Отдел и т.д... а звать его Виталька))
              Burbon
            2. Миханище Сегодня, 11:37
              Цитата: Владыка Ситх
              Вы с тролем общайтесь, зайдите в его профиль и посмотрите комментарии за все время.
              - приветствую, Иннокентий! hi Зря Вы так.
              Миханище
              1. Владыка Ситх Сегодня, 11:41
                Иннокентия схоронил год назад. Было ему 9 лет.
                Владыка Ситх
      2. Egorovich Сегодня, 10:56
        Макс, привет! Мне почему то кажется, что подвижки по Донбассу будут в ускоренном порядке решаться после выборов президента России и окончания ЧМ по футболу.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 10:58
          Очень надеюсь, что так и будет. Но до этого число разных провокаций будет только расти.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:03
            Каков учитель (матрасия), таковы и ученики (бандерия).
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 11:26
              Да, хорошему научить - много времени и сил надобно. Зато плохое само усваивается.
              Джедай
        2. Метан Сегодня, 11:40
          Цитата: Egorovich
          Макс, привет! Мне почему то кажется, что подвижки по Донбассу будут в ускоренном порядке решаться после выборов президента России и окончания ЧМ по футболу.

          Ага.А потом открытие моста и т. д.А за это время останется от Донбасса дым с большой копотью...В футбол играйте,играйте...Доиграетесь.
          Метан
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:18
        Цитата: Джедай
        Кроме ЛДНР мир там не нужен ни Украине, ни тем более США.

        пеца прогибается под матрасов - что бы михо отозвали, а то ни убить, ни посадить, ни тем более выдать грызли галстукаеда не дают
        Angel_and_Demon
        1. Джедай Сегодня, 11:27
          Не сильно буду удивлён если Госдеп петруччо пожертвует саакашвайну на растерзание.
          Джедай
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:38
            кого - кому, не известно, мне лично, но кто-то, кем-то, перекусит
            Angel_and_Demon
  3. Миханище Сегодня, 10:48
    И снова скончалась бабушка 105 лет от сердечного приступа??? Как так можно вести информационную войну??? 150 мин - ГДЕ ЖЕРТВЫ???
    Укажите десять детей погибло и всё.
    Миханище
    1. катана Сегодня, 11:04
      Цитата: Миханище
      И снова скончалась бабушка 105 лет от сердечного приступа??? Как так можно вести информационную войну??? 150 мин - ГДЕ ЖЕРТВЫ???
      Укажите десять детей погибло и всё.

      А если кто - нибудь из "настырных " ОБСЕешников попросит предъявить этих "погибших десять детей"?Пойманному на лжи в дальнейшем не будет веры.Я могу привести пример плохого ,можно сказать ,катастрофического "пиара" из действий МО Армении - в ходе прошлогоднего обострения карабахского конфликта наше родное Минобороны громогласно заявляло ,что сбило 3-4 азербайджанских вертолета ,в итоге их оказалось всего одно ,заявляля об уничтожении десятков танков противника ,хотя в сети нет ни одного факта заснятого подбитого азербайджанского танка.А вот азербайджанцы выложили в сети десятки подборок с кадрами горящей армянской техники!Самое печальное - я спросил об этом своего бывшего сослуживца и он мне начал так же врать в лицо ,заявляя ,что мы,то есть армяне ,сожгли десятки танков противника.Это меня окончательно вывело из себя и я бросил ему в лицо несколько нелицеприятных фактов ,которые он не смог опровергнуть.
      катана
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:20
      Цитата: Миханище
      И снова скончалась бабушка 105 лет от сердечного приступа??? Как так можно вести информационную войну??? 150 мин - ГДЕ ЖЕРТВЫ???
      Укажите десять детей погибло и всё.

      а может скакуасы утилизировали просроченные боеприпасы? ведь так дешевле, и возможные потери лс можно списать на ато
      Angel_and_Demon
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:27
        Вы с тролем общайтесь, зайдите в его профиль и посмотрите комментарии за все время.
        Владыка Ситх
    3. ромул Сегодня, 11:33
      Цитата: Миханище
      150 мин - ГДЕ ЖЕРТВЫ

      Посмешил Виталя, держи +
      ромул
  4. сибиралт Сегодня, 10:50
    Очередная провокация для развязывания широкомасштабного военного конфликта и втягивания в него России. Резолюция ООН об оккупации Крыта уже прошла.
    сибиралт
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    ... идёт " разогрев" провокации, которая с большой вероятностью перерастёт в масштабную...
    a.s.zzz888
  6. Romanych.by Сегодня, 10:56
    Да,на самом деле очень печально читать,что прилёты,по большому счёту,только считаются.Хотелось бы читать радостные новости,когда в ответку укропы получили "рылом об стол" (с) hi
    Romanych.by
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