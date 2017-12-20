ДНР: ВСУ применили РСЗО на горловском направлении
Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки более 200 мин и снарядов, в том числе 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили журналистам в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили один артснаряд калибром 152 миллиметра и почти 150 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске получили повреждения четыре дома.
Горловское направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено 15 снарядов, из РСЗО выпущено 20 ракет, из минометов калибром 120 миллиметров выпущено 20 мин— сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили один артснаряд калибром 152 миллиметра и почти 150 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске получили повреждения четыре дома.
Использованы фотографии: "Русская Весна"
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