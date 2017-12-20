ДНР: ВСУ применили РСЗО на горловском направлении

Горловское направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено 15 снарядов, из РСЗО выпущено 20 ракет, из минометов калибром 120 миллиметров выпущено 20 мин

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки более 200 мин и снарядов, в том числе 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили журналистам в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.— сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили один артснаряд калибром 152 миллиметра и почти 150 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске получили повреждения четыре дома.