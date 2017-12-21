Музей военной техники Новороссийска: стальные ветераны у Чёрного моря (фоторепортаж). Часть 2

В предыдущей части мы рассмотрели образцы пехотной артиллерии, боеприпасов ВМФ и некоторых корабельных 45-мм артустановки. Медленно двигаясь по кругу слева направо, мы подошли к «отделу» (если так можно выразиться) корабельной артиллерии. Впрочем, строгого разделения здесь практически нет, потому как закончится «экскурсия» практически сразу после осмотра танков экспозицией якорей. Такому положению дел способствовал тот факт, что коллекция периодически пополнялась.130-мм корабельное орудие Б-13 образца 1935 года. Для Новороссийска данные орудия примечательны тем, что именно они стояли на вооружении 714-й береговой батареи капитана Михаила Петровича Челака (кавалера Ордена Красного Знамени и Отечественной войны) в Рыбацкой (по-новому её именуют курортно-гламурно Голубой) бухты на окраине Геленджика. Береговая батарея обороняла как Геленджикскую, так и Цемесскую (Новороссийскую) бухта. Кроме того на 714-й начинал свою офицерскую службу легендарный Андрей Зубков.Универсальное корабельное 85-мм орудие 90-К.37-мм спаренная корабельная зенитная артустановка В-11.А вот и «предок» В-11. 37-мм автоматическая зенитная артустановка 70-К, состоявшая на вооружении ВМФ СССР с 1940-го года.Это всё, что осталось от истребителя Як-1 образца 1940 года. Двигатель был поднят со дна Цемесской бухты в марте 1973-го.Рядом справа на боку пригорюнился двигатель сбитого штурмовика Ил-2. Обнаружили его на морском дне в районе урочища Сухая щель в 1974-м году. Прошу прощения у читателей за столь неудачное фото, двигатель был настолько завален на бок (спасибо ночным гостям), что я сомневался, стоит ли такую «реликвию» ставить в список. Но, раз уж правду, так всю.Слева направо: ствол 37-мм автоматической зенитной установки, поднятой с тральщика «Груз» в 1973 году (потоплен 27 февраля 1943-го); ствол 75-мм германской пушки; ствол 85-мм советского орудия; ствол 45-мм корабельного орудия (в этой экспозиции мы уже встречали такие орудия).А здесь стоит материальное воплощение трагедии, разыгравшейся в феврале 1943 года в районе Южной Озерейки. Ствол 37-мм пушки и башня лёгкого танка производства США М-3Л «Генерал Стюарт». Именно эти ленд-лизовские танки входили в состав бронетанковой группы десанта. Этот танк (точнее то, что от него осталось) был поднят со дна в районе Южной Озерейки в 1973-м.Легендарный средний танк Т-34-85 образца 1944 года. В представлении особо и не нуждается.Сложно не узнать этого бронированного танкового гиганта по характерному «щучьему носу». Тяжёлый танк ИС-3 образца 1945 года, так и не принявший участия в боях Великой Отечественной войны, но участвовавший 7 сентября 1945 года в Берлинском параде союзных войск в честь победы во Второй Мировой войне в Европе.А вот и раритет. 102-мм корабельное орудие Обуховского завода образца 1911 года. Эту пушку подняли со дна, сняв с эсминца «Пронзительный», в 1965 году. Сама судьба «Пронзительного» (типа «Новик» 1-го серийного варианта), как и Черноморской эскадры, была трагична. Эсминец со многими другими кораблями был затоплен 18 июня 1918 года.Вот и подошли к коллекции якорей. Здесь, увы, всё несколько спутано, несмотря на присутствие табличек.На фото сразу 3 различных якоря: слева вертикально стоит якорь-кошка 19 века, переданный музею рыбколхозом «Черноморец»; посередине на заднем плане массивный якорь Холла (по имени изобретателя), также поднятый со дна бухты; справа с отломанной «лапой» якорь системы капитана Роджера образца 1842 года, поднятый со дна в 70-х.Турецкий якорь-кошка начала 19 века, передан рыбколхозом «Черноморец» в 1980 году.Якорь-кошка 18 века, опять-таки передан рыбаками в 1979-м.Якорь-кошка начала 19 века, найденный в районе Малого Утриша, передан в дар Новороссийским портом.Якорь-кошка начала 20 века, и на этот раз постарались новороссийские рыбаки в 1986 году.Якорь адмиралтейский кованый голландского типа второй половины 19 века – начала 20-го. Поднят в районе Мысхако 25 февраля 2003 года.Последний факт вселяет надежду, что коллекция будет пополняться. Лишь не хватает надежды, что содержание музея будет на должном уровне. И дело не в работницах музея, пожилых женщинах, с охотой проводящих экскурсии и работающих летом при дикой жаре, а зимой при весьма специфических новороссийских условиях (гололедица, норд-ост и прочие радости). Порой дело даже не в финансах, хотя их недостаток уже притча во языцех. Всё чаще и чаще проблема в том высоком и «мудром» начальстве, что считает банки краски, валика и трёх таджиков-гастарбайтеров достаточными для функционирования музея.Особенно колоритно это выглядит в нашей стране, где министр культуры уже который месяц не может угомонить возмущённый «гений» господина Райкина. И чего только потребовали от «гения»? Отчитаться о потраченных 250 миллионах рублей… Интересно, на сколько десятков лет этого хватило бы для функционирования новороссийского музея? Если в современном виде, то столько не живут.А также вынужден отметить, что в летнее время, когда любители бюджетного "южного" отдыха стекаются в Новороссийск (по мифам очень курортный город - с его нефтяным терминалом, торговым и лесным портами, необорудованным серным терминалом и диким потоком фур), музей начинает страдать уже от простых граждан. Ну любит наш отдыхающий ночью, вооружившись бутылкой пива, взобраться на танк или попробовать сдвинуть дуло. И, если до Мединского (да и до местного начальства) сложно достучаться, то уж по-человечески себя вести простым гражданам-то вполне по силам.