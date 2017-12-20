Статус МС-21: как дела у главного лайнера России?

В ноябре корпорация "Иркут" опубликовала отчет о статусе разработки и испытаний своего главного детища - лайнера МС-21. Как же обстоят дела у новейшего отечественного самолета?



Погожим весенним деньком 28 мая 2017 года летный образец МС-21-300 совершил свой первый полет. Он был собран на Иркутском авиационном заводе и было решено первый этап испытаний проводить там же. На этом этапе, который продлился все лето и половину осени, нужно было подтвердить, что самолет, собственно, может летать и что все его системы работоспособны. К тому же, он оставался в своем "гнездышке", в Иркутске, так что все проблемы можно было решать на месте и достаточно быстро.



За это время новый лайнер совершил два десятка испытательных полетов и подтвердил основные летные характеристики, такие как устойчивость и управляемость в различных режимах. МС-21 разгоняли до скорости 860 км/ч, и поднимали на высоты до 10.000 метров. Однако, основные испытания для него припасли в Жуковском.











