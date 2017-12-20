11:45 20 декабря

В Саратовскую учебную авиабазу поступила партия новых вертолетов Ансат-У

Заключительная партия новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В Саратовскую учебную авиабазу поступила партия новых вертолетов Ансат-У


Пять новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области
- говорится в сообщении.


Отмечается, что на аэродром дислокации с завода-изготовителя перебазирование вертолетов обеспечили экипажи Сырзранского филиала академии.

Гособоронзаказ-2017 на поставку 10 вертолетов данного типа выполнен полностью. В ноябре в Военно-воздушную академию также были поставлены 5 вертолетов Ансат-У.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. maxim947 Сегодня, 11:22
    Молодцы конечно, осталось допилить свой ВК-800В, вот это будет новость. Долго что-то с ним возятся. Хотя с другой стороны иначе и быть не могло:
    С 2008 года по 2015 работы по двигателю велись в инициативном порядке за счет собственных средств...

    maxim947
  2. Миханище Сегодня, 11:35
    Молодцы наши! Путин чётко выполняет - сказал, сделал!
    10 вертолётов не так много, но уже в последующих годах пойдут сотни, тысячи, десятки тысяч. Путина выберут президентом и он сможет спокойно заняться этим вопросом.
    Миханище
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