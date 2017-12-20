В Саратовскую учебную авиабазу поступила партия новых вертолетов Ансат-У
Заключительная партия новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Отмечается, что на аэродром дислокации с завода-изготовителя перебазирование вертолетов обеспечили экипажи Сырзранского филиала академии.
Гособоронзаказ-2017 на поставку 10 вертолетов данного типа выполнен полностью. В ноябре в Военно-воздушную академию также были поставлены 5 вертолетов Ансат-У.
Пять новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области- говорится в сообщении.
Отмечается, что на аэродром дислокации с завода-изготовителя перебазирование вертолетов обеспечили экипажи Сырзранского филиала академии.
Гособоронзаказ-2017 на поставку 10 вертолетов данного типа выполнен полностью. В ноябре в Военно-воздушную академию также были поставлены 5 вертолетов Ансат-У.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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