В Саратовскую учебную авиабазу поступила партия новых вертолетов Ансат-У

Пять новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области

Заключительная партия новых учебных вертолетов Ансат-У поступила в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации- говорится в сообщении.Отмечается, что на аэродром дислокации с завода-изготовителя перебазирование вертолетов обеспечили экипажи Сырзранского филиала академии.Гособоронзаказ-2017 на поставку 10 вертолетов данного типа выполнен полностью. В ноябре в Военно-воздушную академию также были поставлены 5 вертолетов Ансат-У.