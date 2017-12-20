Турки заявили параметры своего истребителя пятого поколения

В Турции разрабатывают истребитель пятого поколения TF-X. Секретариат оборонной промышленности страны сообщил, какие требования он выдвигает к проектировщикам нового перспективного военного самолета. Об этом сообщает Defense Aerospace.Работы над созданием TF-X ведутся с 2011 года. Новый истребитель должен заменить устаревшую модель F-16 Fighting Falcon и пополнить парк новых F-35 Lightning II. Первоначально проектировкой занималась компания Saab. Позже к проекту подключилась BAE Systems из Великобритании.Предприятия уже продемонстрировали три варианта нового истребителя с разными двигателями и другими техническими характеристиками. Секретариат оборонной промышленности Турции определил основные требования к новому самолету. Он должен иметь два реактивных двигателя, способен летать на высоте более 16,7 тысячи метров. Скорость - около 2,5 тысячи километров в час, дальность полета - 1,1 тысячи, размах крыла - 12 метров, масса самолета - не меньше 27,2 тонны.Предполагается, что истребитель пятого поколения TF-X поступит на вооружение ВВС Турции после 2030 года и будет задействован порядка сорока лет.