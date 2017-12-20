14:10 20 декабря

Турки заявили параметры своего истребителя пятого поколения

В Турции разрабатывают истребитель пятого поколения TF-X. Секретариат оборонной промышленности страны сообщил, какие требования он выдвигает к проектировщикам нового перспективного военного самолета. Об этом сообщает Defense Aerospace.

Турки заявили параметры своего истребителя пятого поколения


Работы над созданием TF-X ведутся с 2011 года. Новый истребитель должен заменить устаревшую модель F-16 Fighting Falcon и пополнить парк новых F-35 Lightning II. Первоначально проектировкой занималась компания Saab. Позже к проекту подключилась BAE Systems из Великобритании.


Предприятия уже продемонстрировали три варианта нового истребителя с разными двигателями и другими техническими характеристиками. Секретариат оборонной промышленности Турции определил основные требования к новому самолету. Он должен иметь два реактивных двигателя, способен летать на высоте более 16,7 тысячи метров. Скорость - около 2,5 тысячи километров в час, дальность полета - 1,1 тысячи, размах крыла - 12 метров, масса самолета - не меньше 27,2 тонны.

Предполагается, что истребитель пятого поколения TF-X поступит на вооружение ВВС Турции после 2030 года и будет задействован порядка сорока лет.



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Комментарии 18

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  1. Chertt Сегодня, 11:54
    Ну а почему бы Туркам и не заявить о своих планах. А до 2030 года, поди ещё, доживи. Как говорят на востоке " К тому времени, или Султан умрет или ишак сдохнет"
    Chertt
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:34
      Работы над созданием TF-X ведутся с 2011 года.
      это нормально,главное,не спешить... Россия,при своём опыте,Т50 допилить не может,а эти куда лезут?
      Дедкастарый
      1. Alex777 Сегодня, 12:43
        ТТХ смахивают на Т-50. Может султан после С-400 купит Су-57? bully
        Alex777
      2. Berkut24 Сегодня, 12:59
        Су-57 вполне уже допилен. Осталось испытать новые движки, но и в нынешнем виде он может вполне достойно выступить. Не торопятся потому, что Сирия показала что за меньшие деньги пока достаточно и Су-35.
        Berkut24
      3. НЕКСУС Сегодня, 13:55
        Цитата: Дедкастарый
        Россия,при своём опыте,Т50 допилить не может,а эти куда лезут?

        С чего это вы взяли,что Россия "допилить" СУ-57 не может?Все идет по плану,уже испытывают изделие 30. Или вам подавай все и сразу по щелчку пальца? Так пойдите и сами попробуйте создать истребитель мирового уровня,а я посмотрю на вас. Я не пойму,вы так выражаете свое неудовольствие,или просто все российское для вас шлак и мусор?
        НЕКСУС
      4. Orionvit Сегодня, 13:56
        Цитата: Дедкастарый
        а эти куда лезут?

        Туда и лезут, что поделаешь, имперские амбиции. laughing
        Orionvit
  2. Витас Сегодня, 11:55
    А пока и на этом полетаем! )))

    Витас
  3. кирпич Сегодня, 11:58
    Сей пепелац , кроме как графон , существует ?
    кирпич
  4. VRV В Сегодня, 12:01
    может масса не более 27.2тонны.
    VRV В
  5. Egorovich Сегодня, 12:01
    С этой мечтой не одно поколение турок отойдет в мир иной.
    Egorovich
  6. Vadim851 Сегодня, 12:07
    А что с двигателями вот непонятно что за они. Такой самолёт вокруг двигателей строится, сомневаюсь что турки родят движок для 5 поколения к этому времени.
    Vadim851
  7. askort154 Сегодня, 12:15
    Насколько известно, в Турции нет своего авиастроения. В 2015 г. они заключили с Украиной совместное сотрудничество в авиастроении и освоении космоса fool Теперь шведы и англичане им вешают лапшу про истребитель аж 5 -го поколения. Они чё, "турки" совсем ?! belay
    askort154
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:56
      Цитата: askort154
      Насколько известно, в Турции нет своего авиастроения.

      Вот на этом можно и закончить. Нет школы,нет наработок,нет конструкторов талантливых...зато есть хорошие мультипликаторы...
      НЕКСУС
  8. zivXP Сегодня, 12:17
    масса самолета - не меньше 27,2 тонны.

    А чем вызвано такое ограничение по массе?
    zivXP
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:35
      Цитата: zivXP
      масса самолета - не меньше 27,2 тонны.

      А чем вызвано такое ограничение по массе?

      наличием пластилина...
      Дедкастарый
  9. askort154 Сегодня, 12:36
    Судя по требованиям; Высота полёта более - 16,7 Размах крыльев 12 м, Масса самолёта - не меньше 27,2 тонны, статью-фейк написал турецкий школьник. yes
    askort154
    1. Orionvit Сегодня, 14:03
      Цитата: askort154
      статью-фейк написал турецкий школьник.

      Причём младших классов. А мы то думали, что основные требования к истребителям, это пилотажные особенности (аэродинамика), современная электроника, вооружение, малозаметность (это вообще большая наука). А у турок, главное, это оказывается габариты, хорошо, что про скорость не забыли. laughing
      Orionvit
  10. Berkut24 Сегодня, 13:00
    TF-X поступит на вооружение ВВС Турции после 2030 года

    К этому сроку турки могут обнаружить что давно настала эра 6-го поколения.
    Berkut24
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