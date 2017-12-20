14:09 20 декабря

Сербский президент: Если албанцы позовут США, мы позовём Россию

Президент Сербии Александр Вучич, совершающий визит в Россию, сделал заявление относительно вопросов диалога с Косово. Напомним, что и Белград, и Москва не признают независимость края Косово, считая его неотъемлемой частью Сербии. В то же время западные «партнёры» Сербии настойчиво продвигают мысль о том, что Белграду необходимо признать косовский суверенитет, что якобы откроет сербам путь в Европейский союз.

В ходе встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко Вучич высказался о том, что Россия могла бы принять участие в будущих переговорах между Белградом и Приштиной в качестве посредника.

РИА Новости цитирует президента Сербии:
У нас есть определенные договоренности, если будут конфликты. Для примирения формат посредников будет расширяться между сербами и албанцами, между Белградом и Приштиной. Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником, и президент Путин согласился.



По словам Вучича, Сербия попросит Россию включиться в диалог в качестве посредника, если косовские албанцы будут настаивать на том, что участниками переговорного процесса должны стать Соединённые Штаты Америки.

Сербский президент: Если албанцы позовут США, мы позовём Россию


Ранее Александр Вучич встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь шла об углублении сотрудничества в вопросах безопасности и торговли. По словам президента Сербии, российско-сербский товарооборот в 2016 году составил 2,3 млрд долларов и есть тенденция к росту по итогам текущего года. Сербы, в частности, заинтересованы в участии в проекте "Турецкий поток", который поведёт газ на юг Европы.

Использованы фотографии: http://www.predsednik.rs
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Комментарии 54

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  1. Миханище Сегодня, 12:01
    Правильно!!!
    И тогда, как в молодости - автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд - к Ла-маншу!!!!!!
    Миханище
    1. 210окв Сегодня, 12:04
      Я думаю что у нас это переведено на другой уровень..И ничего не холодит.Работает микроклимат в бункере и впереди пульт с кнопками и ключом..
      Цитата: Миханище
      Правильно!!!
      И тогда, как в молодости - автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд - к Ла-маншу!!!!!!
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 12:24
        Все почему то хотят повоевать , а может обойдемся ...
        Идущий
        1. НасРать Сегодня, 12:38
          Цитата: Идущий
          Все почему то хотят повоевать , ...


          И почему то русскими солдатиками..... stop
          НасРать
        2. Orionvit Сегодня, 13:43
          Цитата: Идущий
          Все почему то хотят повоевать , а может обойдемся

          Почему все? Россия вот к примеру не хочет, но почему то всегда приходится, иначе к сожалению ни как. Вспомните высказывание Черчиля про выбор, и про войну и бесчестие. Россия всегда выбирала войну, и всегда выходила из неё с честью. Другой вопрос, что все войны России были навязаны и она просто играла ту роль, которую для неё оставили. Пора бы уже в мировой политике, из "атёров" переквалифицироваться в "режиссёры" и "сценаристы".
          Orionvit
    2. Венд Сегодня, 12:05
      Ай да сербы. .
      Венд
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:18
        Цитата: Венд
        Ай да сербы. .

        они поступают очень хитро - если полосатым нужен центр балкан - будут договариваться с сербами, и вернут косово, но тогда и полосатые должны будут признать - что война против Югославии была ошибкой, хотя им не привыкать
        Angel_and_Demon
        1. Идущий Сегодня, 12:26
          А возвращением Косово , сербы могут купиться и лечь под США.
          Идущий
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:28
            Цитата: Идущий
            сербы могут купиться и лечь под США.

            очень даже могут, но... как писал выше, как полосатые примут решение
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 12:39
              Не все там так просто , США сделали ход , обратно отыграть очень сложно.
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:43
                по Ливии признали свою ошибку? а Каддафи уже не вернуть, и благосостояние этого государства тоже
                Angel_and_Demon
                1. Идущий Сегодня, 12:46
                  По Ливии признали ошибку физические лица , но не государство США.
                  Идущий
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:53
                    Цитата: Идущий
                    По Ливии признали ошибку физические лица , но не государство США.

                    да, они говорили от своего лица, но, эти же лица принимали решения от государства, и вы считаете что это не одно и тоже?
                    Angel_and_Demon
                    1. Идущий Сегодня, 13:09
                      Это , как говорят в Одессе - "две большие разницы"... если бы государство признало , тогда можно судиться и требовать компенсации , а так ...
                      Идущий
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:11
                        Цитата: Идущий
                        а так ...

                        а так - вот у них путь отступления
                        Angel_and_Demon
          2. LSA57 Сегодня, 12:49
            Цитата: Идущий
            А возвращением Косово , сербы могут купиться и лечь под США.

            никогда они нас не предадут
            LSA57
          3. Orionvit Сегодня, 13:49
            Цитата: Идущий
            А возвращением Косово , сербы могут купиться и лечь под США

            С возвращением Косово, это новый анекдот? Никто никогда Сербии ничего возвращать не собирается, кроме как Сербы сами заберут назад, но тогда я не завидую местным албанцам, припомнят им "независимость". Косово, это тот инструмент, при помощи которого штаты будут ещё долго играть на Балканах в свои игры. А их игры вы знаете, "кручу верчу, обмануть хочу", а если что не так, тогда разбомбим.
            Orionvit
        2. Венд Сегодня, 12:57
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Венд
          Ай да сербы. .

          они поступают очень хитро - если полосатым нужен центр балкан - будут договариваться с сербами, и вернут косово, но тогда и полосатые должны будут признать - что война против Югославии была ошибкой, хотя им не привыкать

          Цитата: Идущий
          А возвращением Косово , сербы могут купиться и лечь под США.

          Да сценарий может быть какой угодно.
          Венд
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:58
            Цитата: Венд
            Да сценарий может быть какой угодно.

            это политика request
            Angel_and_Demon
      2. Сергей-svs Сегодня, 12:24
        Цитата: Венд
        Ай да сербы. .

        История Сербии - это история борьбы за свободу и независимость. За свою историю Белград был завоёван 40 армиями, и 38 раз отстраивался заново. Россия всегда поддерживала сербов: и в 19, и в 20 веке, а русские добровольцы в Балканских войнах всегда воевали на стороне Сербии. yes И сербы это до сих помнят. good Сербы никогда ни на кого не надеялись, кроме России. Не зря говорят, что русские и сербы - братья навек. fellow
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. Карен Сегодня, 12:34
          Можно было бы вспомнить и про 15000 сербских монахов, что готовы были прийти в ваши ряды повоевать за вас...
          Карен
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:45
          Цитата: Сергей-svs
          Не зря говорят, что русские и сербы - братья навек.

          народы - да, а кто у власти?
          Angel_and_Demon
    3. Burbon Сегодня, 12:06
      Цитата: Миханище
      И тогда, как в молодости - автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд - к Ла-маншу!!!!!!

      Виталий.....все ваши коменты начинаются (правильно, молодцы наши, ну и так далее) а заканчиваются (вперед на Киев-Ламанш-Тель-Авив-Вашингтон)...вы любите войну в самом ее кровавом исполнении?
      Burbon
      1. Дедкастарый Сегодня, 12:22
        Цитата: Burbon
        Цитата: Миханище
        И тогда, как в молодости - автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд - к Ла-маншу!!!!!!

        Виталий.....все ваши коменты начинаются (правильно, молодцы наши, ну и так далее) а заканчиваются (вперед на Киев-Ламанш-Тель-Авив-Вашингтон)...вы любите войну в самом ее кровавом исполнении?

        это просто Тролль..жЫрный и старый.раз 20 менявший обличье, всегда несёт бред,провоцируя народ.
        Дедкастарый
        1. Burbon Сегодня, 12:23
          да в курсе я....
          Burbon
      2. BecmepH Сегодня, 12:45
        Цитата: Burbon
        Цитата: Миханище
        И тогда, как в молодости - автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд - к Ла-маншу!!!!!!

        Виталий.....все ваши коменты начинаются (правильно, молодцы наши, ну и так далее) а заканчиваются (вперед на Киев-Ламанш-Тель-Авив-Вашингтон)...вы любите войну в самом ее кровавом исполнении?

        Он представляет, как берёт большое ведро поп-корна, садится на диван, включает телек и смотрит войнушку...
        BecmepH
    4. Зяблицев Сегодня, 12:07
      Базу, базу там надо ставить!
      Зяблицев
      1. AST507 Сегодня, 12:15
        США-то к албанцам придут,уже приходили-у них база уже крупнейшая там,а мы-то придём к братьям сербам?Как в 99 пришли?Потом удивляемся-чёйто союзников нет у нас,и почему бы...
        AST507
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:21
          В 99-м у нас другой дирижер был, больной, глухой и немощный.....
          Теперь и дирижер поменялся и оркестр зазвучал по-новому.....
          А время стращать старшим братом из "Пентагонии" прошло, чай не 90-е и не 00-е...
          Соломон Кейн
          1. Идущий Сегодня, 12:28
            Константин , приветствую! hi а ведь это может стать ещё одной горячей точкой , прямо в центре Европы.
            Идущий
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:37
              Горячая не горячая, а точка жирная, в центре карты Европы будет! good
              Виктор,моё почтение! hi
              Соломон Кейн
              1. Идущий Сегодня, 12:44
                Лишь бы она не превратилась в жирную Ж.
                Идущий
        2. BecmepH Сегодня, 13:28
          Цитата: AST507
          США-то к албанцам придут,уже приходили-у них база уже крупнейшая там,а мы-то придём к братьям сербам?Как в 99 пришли?Потом удивляемся-чёйто союзников нет у нас,и почему бы...

          Вот пару отрывков из "Дневника писателя" Ф.М.Достоевского:
          "... по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!
          И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, - у них характер в этом смысле как у всех, - а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут.
          России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом
          должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества.

          Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит - Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство...."
          BecmepH
      2. Alexey RA Сегодня, 12:46
        Цитата: Зяблицев
        Базу, базу там надо ставить!

        Ну да, ну да... ставить базу в стране, не имеющей выхода к морю и со всех сторон окружённой странами, лежащими под Брюсселем или Вашингтоном - это несомненно мудрое и взвешенное решение. smile
        Alexey RA
      3. Карен Сегодня, 12:53
        Цитата: Зяблицев
        Базу, базу там надо ставить!

        Так ещё Геннадий Селезнев говорил про необходимость базы на Черногорском побережье...
        Карен
    5. verner1967 Сегодня, 12:33
      Цитата: Миханище
      Правильно!!!

      Что правильно? Опять Сербия хочет Россией прикрыться. 100 лет назад уж звступились за них. Хорош, навоевались!
      verner1967
    6. svp67 Сегодня, 13:28
      Цитата: Миханище
      Правильно!!!

      В августе 1914 года нас уже позвали... Не помните, чем все то закончилось?
      svp67
  2. 210окв Сегодня, 12:01
    Сербов и президента можно понять..Но там есть еще и парламент,где правят бал немного другие силы..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 12:19
      Цитата: 210окв
      Но там есть еще и парламент,где правят бал немного другие силы..

      Во главе с о сторонницей Запада премьером-лесбиянкой.
      Джедай
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:32
        О, Да! ВсЁ в рамках гомосечной гейропейской политики....

        "Ты мне-дрюг,и я те-дрюг, мы дрюг дрюга Дрюк, дрюк, дрюк......" wassat
        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 12:37
          От таких "дрюзей" подальше держаться надо тем, у кого традиционная ориентация. yes
          Джедай
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:40
            А по-моему только у нас с Вами она и осталась....
            404-е пол, как жабы меняют, в зависимости "от времени года".... crying
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 12:51
              Цитата: Соломон Кейн
              404-е пол, как жабы меняют, в зависимости "от времени года".

              Скорее от предпочтений партнёров. fool
              Джедай
        2. BecmepH Сегодня, 12:48
          Цитата: Соломон Кейн
          О, Да! ВсЁ в рамках гомосечной гейропейской политики....

          "Ты мне-дрюг,и я те-дрюг, мы дрюг дрюга Дрюк, дрюк, дрюк......" wassat

          Да уж. А мои комменты удаляют за менее... лёгкие слова...
          BecmepH
  3. MoJloT Сегодня, 12:06
    Ждем приглашения!
    MoJloT
    1. moskowit Сегодня, 12:15
      А потом, как остальные не помня добра к России задом....
      moskowit
      1. MoJloT Сегодня, 12:18
        Эти пожалуй исключение из правил
        MoJloT
    2. BecmepH Сегодня, 12:50
      Цитата: MoJloT
      Ждем приглашения!

      И чЁ, поедете к ним?
      BecmepH
      1. MoJloT Сегодня, 13:02
        С ответным визитом
        MoJloT
        1. BecmepH Сегодня, 13:22
          Цитата: MoJloT
          С ответным визитом

          А при чём здесь Донбасс? Вы же ждёте приглашения! Вы лично сам поедете? Или "Красная Армия всех сильней?"
          BecmepH
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    А может Гаагский трибунал пригласить в посредники, которому новые (проамериканские) сербские руководители сдали и своего президента и боевых генералов? Эти с удовольствием порешают за вас и в пользу албанцев.
    rotmistr60
  5. zivXP Сегодня, 12:14
    Медведев теперь не привлекается к таким мероприятиям? Вот и ладно.
    zivXP
  6. vladimirvn Сегодня, 13:04
    Когда своих героев войны сдавали в Гаагу, думали наверное о другом. Хотелось бы хотя бы раз, услышать голос Сербии в поддержку России, кроме плакатов на фанатских трибунах.
    vladimirvn
  7. Bulrumeb Сегодня, 13:12
    Сербия попросит Россию включиться в диалог в качестве посредника, если косовские албанцы будут настаивать на том, что участниками переговорного процесса должны стать Соединённые Штаты Америки.

    ага, шустрые нашлись. когда такие "братушки" есть то и врагов не нужно, на ходу переобуваются. лижите дальше пятую точку своим хозяевам.
    Bulrumeb
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