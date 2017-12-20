Сербский президент: Если албанцы позовут США, мы позовём Россию

У нас есть определенные договоренности, если будут конфликты. Для примирения формат посредников будет расширяться между сербами и албанцами, между Белградом и Приштиной. Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником, и президент Путин согласился.

Президент Сербии Александр Вучич, совершающий визит в Россию, сделал заявление относительно вопросов диалога с Косово. Напомним, что и Белград, и Москва не признают независимость края Косово, считая его неотъемлемой частью Сербии. В то же время западные «партнёры» Сербии настойчиво продвигают мысль о том, что Белграду необходимо признать косовский суверенитет, что якобы откроет сербам путь в Европейский союз.В ходе встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко Вучич высказался о том, что Россия могла бы принять участие в будущих переговорах между Белградом и Приштиной в качестве посредника. РИА Новости цитирует президента Сербии:По словам Вучича, Сербия попросит Россию включиться в диалог в качестве посредника, если косовские албанцы будут настаивать на том, что участниками переговорного процесса должны стать Соединённые Штаты Америки.Ранее Александр Вучич встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь шла об углублении сотрудничества в вопросах безопасности и торговли. По словам президента Сербии, российско-сербский товарооборот в 2016 году составил 2,3 млрд долларов и есть тенденция к росту по итогам текущего года. Сербы, в частности, заинтересованы в участии в проекте "Турецкий поток", который поведёт газ на юг Европы.