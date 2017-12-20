Новый российский комплекс незаметно найдет «иголку в стоге сена»

Как показывает опыт последних локальных конфликтов, малые беспилотные летательные аппараты применяются для разведки на наблюдения за полем боя, корректировки огня и выдачи целеуказаний высокоточному оружию. Технологии, используемые при создании таких малых БПЛА, не позволяют эффективно обнаруживать их существующими комплексами противовоздушной обороны. В то же время, радиолокаторы ПВО обнаруживаются, подавляются и уничтожаются специальными средствами.



Управление беспилотниками осуществляется с различной степенью автономности: как оператором, так и по фиксированной или корректируемой программе. При этом, передача информации может вестись не постоянно, а в пакетном режиме. Эти обстоятельства затрудняют обнаружение и снижают уязвимость БПЛА.



Успешно противостоять средствам воздушного нападения и разведки противника смогут лишь системы обнаружения с использованием пассивной локации.











