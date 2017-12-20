14:11 20 декабря

Новый российский комплекс незаметно найдет «иголку в стоге сена»

Как показывает опыт последних локальных конфликтов, малые беспилотные летательные аппараты применяются для разведки на наблюдения за полем боя, корректировки огня и выдачи целеуказаний высокоточному оружию. Технологии, используемые при создании таких малых БПЛА, не позволяют эффективно обнаруживать их существующими комплексами противовоздушной обороны. В то же время, радиолокаторы ПВО обнаруживаются, подавляются и уничтожаются специальными средствами.

Управление беспилотниками осуществляется с различной степенью автономности: как оператором, так и по фиксированной или корректируемой программе. При этом, передача информации может вестись не постоянно, а в пакетном режиме. Эти обстоятельства затрудняют обнаружение и снижают уязвимость БПЛА.

Успешно противостоять средствам воздушного нападения и разведки противника смогут лишь системы обнаружения с использованием пассивной локации.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:13
    Так это сразу ясно было... БПЛА должен обмениваться информацией с пунктом управления... вот на этом их и ловят...
    Vard
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:02
    Такие комплексы очень нужны нашей армии. При этом и наши МБПЛА тоже надо защитить от таких систем обнаружения.
    НЕКСУС
Картина дня