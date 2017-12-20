14:14 20 декабря

ВЦИОМ опубликовал данные о рейтинге кандидатов в президенты РФ

ВЦИОМ провёл опросы среди россиян на предмет их политических симпатий, а также на предмет оценки деятельности силовых министерств российского правительств и иных силовых ведомств. В результате опроса ВЦИОМ удалось выяснить, что если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то явка бы на них составила около 70%.

Рейтинг кандидатов (и возможных кандидатов) выглядит, по оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения, следующим образом:
Владимир Путин – 83,8% голосов, Владимир Жириновский – 4,1%, Геннадий Зюганов – 3,3%.

ВЦИОМ опубликовал данные о рейтинге кандидатов в президенты РФ



Остальные кандидаты, включая Явлинского, Собчак, Титова и др., не набрали в ходе опроса и одного процента голосов.

Около 5% затруднились дать однозначный ответ.

Если говорить о проценте одобрения россиянами деятельности российских силовых структур, то здесь в лидерах – Минобороны и МЧС. 93% опрошенных заявили, что МО РФ в целом справляется с обязанностями.

При этом ВЦИОМ выяснил, что хуже всего россияне информированы о деятельности таких силовых структур как Федеральная служба охраны (ФСО), а также Росгвардия.

Самый низкий показатель одобрения деятельности россиянами - у Генеральной прокуратуры РФ. Её рейтинг составил 29 пунктов из 100.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Vard Сегодня, 12:14
    По себе знаю... Прокуратура самый бесполезный орган на теле Российской власти...
    Vard
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:16
      проведите опрос здесь и сейчас,данные другие будут.
      Дедкастарый
      1. AST507 Сегодня, 12:19
        Нет,не проведут-здесь в 798,79% поддержки не уложиться никак.А вообще,пусть проведут...Интересно будет,думаю,всем.И начальника транспортного цеха спросим! laughing
        AST507
        1. Ванёк Сегодня, 12:51
          Цитата: AST507
          И начальника транспортного цеха спросим!


          Председательствующий: Спасибо.

          Начальник транспортного цеха: Пожалуйста.

          Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.

          Начальник транспортного цеха: Ну и черт с ним!

          Председательствующий: Но выговор мы ему запишем.

          Начальник транспортного цеха: А как же!
          Ванёк
      2. 79807420129 Сегодня, 12:26
        Цитата: Дедкастарый
        проведите опрос здесь и сейчас,данные другие будут.

        Деда результаты конечно другими будут,статистика продажная девка капитализма конечно,но Зюганов или Жирик примерно так и наберут,может больше может меньше,ну а клоунада типа собчак,новальный или прочая ну 3,2 или того менее,да кстати перед думскими выборами тут тоже проводился опрос,,так что когда оффициально зарегистрируются кандидаты,тогда и тут проведут.А сейчас то request
        79807420129
      3. Шура пермский Сегодня, 12:26
        Вот интрига,кто выиграет на выборах Путина… кроме него выбирать то не из кого…
        Шура пермский
        1. Svarog Сегодня, 12:42
          Цитата: Шура пермский
          Вот интрига,кто выиграет на выборах Путина… кроме него выбирать то не из кого…

          Почему голосуйте за Грудинина, достойный кандидат..
          Svarog
          1. Стирбьорн Сегодня, 13:25
            Цитата: Svarog
            Почему голосуйте за Грудинина, достойный кандидат..

            Я за Грудинина! good drinks
            Стирбьорн
        2. AST507 Сегодня, 13:01
          Выбор есть,Шура... laughing
          Голосуй,или проиграешь. wink
          AST507
        3. Orionvit Сегодня, 13:31
          Цитата: Шура пермский
          Вот интрига,кто выиграет на выборах Путина… кроме него выбирать то не из кого

          Вы там в России совсем наверное повернулись на "демократии"? В кои то веки нормальный мужик в президентах, так нет, нужно обязательно кого то "выбирать", кого то "менять", играть в либерально-дерьмократические игры со "сменяемостью". Кто то наверное забыл, что Россия находится в состоянии довольно интенсивной войны с западом, причём по всем фронтам, кроме разве что без ракет и танков (хотя в Сирии приходится применять и то и другое). Вам напомнить поговорку о замене лошадей на переправе и что за этим потом следует?
          Orionvit
          1. Гардамир Сегодня, 13:46
            Россия находится в состоянии довольно интенсивной войны с западом,
            Наверно поэтому перечисляет деньги в США и поддерживает все решения разных ВАДА и прочих гадов.
            А президент, какой бы он ни был не лошадь. И когда закончится эта переправа? Ускорение-Перестройка-реформы, а жить то когда?
            И в России не нужен нормальный мужик! Нужен руководитель, лидер. А то уже мальчики за наших предков каются спортсмены сняв штаны пятятся на олимпиаду. Где гордость? Где пресловутое вставание с колен?
            Гардамир
        4. vlad_vlad Сегодня, 14:07
          Цитата: Шура пермский
          Вот интрига,кто выиграет на выборах Путина… кроме него выбирать то не из кого…


          Предлагаю:
          1. деньги, нужные на выборы, опросы, агитацию и т.д., сэкономить.
          2. голосавание провести методом кивка головой в сторону телевизора в момент выступления Путина.
          3. результат тот-же, сэкономленные деньги выплатить проголосовавшим.
          vlad_vlad
      4. Burbon Сегодня, 12:29
        Цитата: Дедкастарый
        проведите опрос здесь и сейчас,данные другие будут.

        100%....кстати куча моих знакомых пойдут голосовать за Собчак, хотя признают, что она им не нравится, но именно так они хотят донести до власти, что пора к народу лицом повернуться, а не как избушка бабы-яги......и они уверены, что она наберет больше 6% голосов....если она дойдет до самих выборов
        Burbon
        1. лесовозник Сегодня, 12:40
          Цитата: Burbon
          Цитата: Дедкастарый
          проведите опрос здесь и сейчас,данные другие будут.

          100%....кстати куча моих знакомых пойдут голосовать за Собчак, хотя признают, что она им не нравится, но именно так они хотят донести до власти, что пора к народу лицом повернуться, а не как избушка бабы-яги......и они уверены, что она наберет больше 6% голосов....если она дойдет до самих выборов

          Так себе, ваш круг общения, 99,9% что эта ковырялка самоустранится от выборов hi
          лесовозник
          1. Burbon Сегодня, 12:42
            Цитата: лесовозник
            Так себе, ваш круг общения

            по себе судите?
            Цитата: лесовозник
            99,9% что эта ковырялка самоустранится от выборов

            пойдет до конца - 100%....спорим? на коньяк Армянский 10 лет выдержки?
            Burbon
            1. Orionvit Сегодня, 13:33
              Цитата: Burbon
              по себе судите?

              Да нет, именно по вам судит.
              Orionvit
              1. Burbon Сегодня, 13:45
                Цитата: Orionvit
                Да нет, именно по вам судит.

                на основании чего? fool
                Burbon
        2. Александр War Сегодня, 13:34
          Куча ваших знакомых -либералов пойдут голосовать за либеральный олигархат
          Александр War
          1. Burbon Сегодня, 13:52
            Цитата: Александр War
            Куча ваших знакомых -либералов

            вы про коммунистические ура патриоты любите вешать ярлыки, если мнение с вашим не совпадает -ярлык либерала обеспечен, но я уверен на 100%, что вы даже не знаете определения слова - либерал.....куча моих знакомых выйдет таким образом на протест против внутренней политики! и это факт....и я их понимаю....а вы всем довольны что происходит со страной ?...ценами на бензин, ЖКХ, на дороги(состояние), и многое другое...бесит факт сравнивая уровень жизни россиян с стоимостью салата оливье....и кто проводит такое сравнение....?....это все мерзко и противно....хороший царь это тот кто о народе заботится - а не любит его!!!!!
            Burbon
            1. Александр War Сегодня, 14:00
              Ярлыки любят либерестня всем вешать ,Мне много не нравиться ,но либералов мне хватило в 90 годы
              Александр War
              1. Burbon Сегодня, 14:06
                Цитата: Александр War
                Ярлыки любят либерестня всем вешать

                пока на этой ветки ты и только такие как ты вешали ярлык либера.....так что не надо ля ля...патриот ты наш...
                Burbon
      5. Svarog Сегодня, 14:07
        Цитата: Дедкастарый
        проведите опрос здесь и сейчас,данные другие будут.

        Я провел опрос на сайте), пока лидирует Грудинин , набрал 7+ , Путин 5+
        Svarog
    2. Svarog Сегодня, 12:26
      Ближе к выборам будут публиковать, что явка составит 103%, рейтинг президента 112% ну и т.д
      Svarog
    3. Sergey53 Сегодня, 12:42
      Цитата: Vard
      По себе знаю... Прокуратура самый бесполезный орган на теле Российской власти...

      Почему бесполезный? Даже очень полезный для "себя". Ну а данные рейтинга, так они похожи на компьютер с заданным алгоритмом. И всегда будет нужный результат, при любом голосовании.
      Sergey53
      1. Дедкастарый Сегодня, 12:51
        Геннадий Зюганов решил отказаться участвовать в президентской гонке и поддержит Павла Грудинина. Напомним, что Грудинин в начале декабря одержал победу на праймериз левых сил, который проводился «Левым Фронтом». На пресс-конференции ожидают и лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова. Как отмечают собеседники «ФедералПресс», руководство КПРФ решило сделать ставку на новое лицо, так как понимает усталость избирателей и членов компартии от Зюганова. Источники говорят о том, что кандидатура Грудинина одобрена на уровне администрации президента. Российские политологи позитивно оценивают политические перспективы Грудинина и считают, что он может занять второе место на выборах. Напомним, что Павел Грудинин уже имеет опыт предвыборной борьбы. Он трижды избирался депутатом Московской областной думы и работал в органе до 2011 года. Был членом «Единой России». С 1995 года возглавляет Совхоз имени Ленина, который в КПРФ называют народным предприятием.

        Источник
        Дедкастарый
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    кандидаты, включая Явлинского, Собчак, Титова и др., не набрали в ходе опроса и одного процента голосов
    Это не кандидаты, а лица, которые боятся, что их забудут окончательно. Любой ценой напомнить о себе любимом даже в ущерб своей репутации, которая и так потеряна.
    rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    Остальные кандидаты, включая Явлинского, Собчак, Титова и др., не набрали в ходе опроса и одного процента голосов.

    ... а они нам нужны?!? wassat
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:22
      Привет! hi России - нет, а себе и Западу - нужны.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
        Привет, Максим! hi ... так бабло оттуда им идёт... и чего не перекроют кислород этим "кандидатам"?...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 12:35
          Корми - не корми этих либероидов, а всё равно поток вони о нарушении принципов демократии в России не ослабеет.
          Джедай
    2. Vard Сегодня, 12:22
      Так это... демократия... пусть будут... для количества и что бы на не обвинили в чём нибуть... хотя всё равно всех собак повесят...
      Vard
    3. Zubr Сегодня, 12:27
      Конечно нужны, пускай будут, будем знать кто они в лицо. Хуже, когда не знаешь откуда душок идёт. А так на виду и под присмотром.
      Zubr
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
        Zubr Сегодня, 12:27 ...А так на виду и под присмотром.

        ...верно, зачем усложнять...
        a.s.zzz888
  4. dauria Сегодня, 12:25
    Началось. Слово-то какое - "рейтинг". Предлагаю "день тишины" перед выборами превратить в "год тишины" , а из всех телеканалов оставить только "Рыбалку". Впрочем, и её убрать, а то и туда всунут президента со щукой.
    dauria
  5. ODERVIT Сегодня, 12:25
    Я за нынешнего Верховного Главнокомандующего. А рейтинги пустое...
    ODERVIT
    1. Burbon Сегодня, 12:31
      Цитата: ODERVIT
      Я за нынешнего Верховного Главнокомандующего

      я то же за него, но он должен поменять систему власти в РФ.....иначе все так и останется((
      Burbon
      1. ODERVIT Сегодня, 12:33
        Согласен. Внутренняя политика должна стать стержнем следующего шестилетия.
        ODERVIT
        1. Гардамир Сегодня, 13:48
          . Внутренняя политика должна стать стержнем следующего шестилетия.
          Зачем? Вам же и так хорошо.
          Гардамир
      2. Sergey53 Сегодня, 12:55
        Цитата: Burbon
        я то же за него, но он должен поменять систему власти в РФ.....иначе все так и останется

        Главная проблема в стране либералы у власти. В нынешнюю предвыборную компанию в команду Путина включен Шохин и т.д. Вопрос чисто риторический, что изменится?
        Sergey53
    2. Stas157 Сегодня, 13:03
      Цитата: ODERVIT
      Я за нынешнего Верховного Главнокомандующего.

      Цитата: Burbon

      я то же за него

      Друзья, тут всем безумно интересно, как вы и за кого будете голосовать! Так что, держите нас в курсе.
      Stas157
      1. Burbon Сегодня, 14:09
        Цитата: Stas157
        Друзья, тут всем безумно интересно,

        это ФОРУМ.....а не доска объявлений для "ура патриотических лозунгов"....не нравится - не читайте и тем более не комментируйте....или просто не заходите на ресурс
        Burbon
  6. askort154 Сегодня, 12:28
    Блин, как же всё это надоест за 3 месяца tongue Как тут не позавидуешь Робинзону с Пятницей. recourse
    askort154
    1. Masya Masya Сегодня, 12:36
      Цитата: askort154
      Блин, как же всё это надоест за 3 месяца tongue Как тут не позавидуешь Робинзону с Пятницей. recourse

      мой уже запищал, как надоели! еще предвыборная гонка только началась, что дальше будет... laughing
      Masya Masya
      1. Александр War Сегодня, 13:43
        А чего он пищит)) надоели пусть не смотрит,Тут после выступления Путина, самое интересное посмотрел так это хоккей!
        Александр War
  7. Masya Masya Сегодня, 12:32
    Все ожидаемо... ничего экстраординарного...
    Masya Masya
    1. Burbon Сегодня, 12:37
      Цитата: Masya Masya
      Все ожидаемо... ничего экстраординарного...

      а как же Собчак??...это же превратит унылые выборы в экстравагантный детективчик с веселыми дебатами и студийными разоблачениями)))))
      Burbon
      1. 79807420129 Сегодня, 12:45
        Цитата: Burbon
        а как же Собчак??...это же превратит унылые выборы в экстравагантный детективчик с веселыми дебатами и студийными разоблачениями)))))

        Дмитрий в балаган это превратит,верней уже превратило в дешевый глупый и дурной балаган. hi
        79807420129
        1. Burbon Сегодня, 13:09
          Цитата: 79807420129
          Дмитрий в балаган это превратит,верней уже превратило в дешевый глупый и дурной балаган.

          все лучше чем унылые дебаты Жирик - Зюган.....
          Цитата: Masya Masya
          да ладно, можно подумать, что кто- то к ней серьезно относится

          наверное,.... а вот как получит 12 % и что тогда?.....а если подумать, то вполне может....поживем - увидим....
          Burbon
      2. Masya Masya Сегодня, 12:45
        Цитата: Burbon
        а как же Собчак?

        да ладно, можно подумать, что кто- то к ней серьезно относится... ну посмешит народ и только...
        Masya Masya
      3. kot28.ru Сегодня, 12:50
        Сиськи покажет?
        Нет!
        Потому что ихтамнет! laughing
        kot28.ru
        1. 79807420129 Сегодня, 13:02
          Цитата: kot28.ru
          Сиськи покажет?
          Нет!
          Потому что ихтамнет!

          Сиськи вот где fellow
          79807420129
          1. kot28.ru Сегодня, 13:07
            Я о высоком good
            О женской красоте good
            А вы мне туд сисяна
            ФУ! hi
            kot28.ru
            1. 79807420129 Сегодня, 13:09
              Цитата: kot28.ru
              Я о высоком
              О женской красоте

              Ну Коллега Лошади тоже красивы,но с грудью у них незадача вышла. drinks hi
              79807420129
              1. kot28.ru Сегодня, 13:26
                Я думаю,эта темная лошадка ни один кастинг не пройдет hi
                Только если в свое детище вернется,дом строить laughing
                kot28.ru
  8. Svarog Сегодня, 12:38
    Давайте свой опрос проведем, кто за Путина ставьте плюс))
    Svarog
    1. askort154 Сегодня, 13:10
      Svarog....Давайте свой опрос проведем, кто за Путина ставьте плюс))

      Хочешь досрочно капитана получить ?! yes Карьерист ! negative
      askort154
      1. kot28.ru Сегодня, 13:28
        Во блин,как оказывается люди растут!
        Ни разу не догадался бы до такого
        А еще в обоих номинациях плюс ставил
        Ну,за Жириновского! drinks
        kot28.ru
  9. Svarog Сегодня, 12:39
    Давайте свой опрос проведем, кто за Грудинина ставьте плюс))
    Svarog
  10. a.sirin Сегодня, 13:00
    Видно, я живу в параллельной реальности...
    a.sirin
    1. Миханище Сегодня, 13:17
      Весь этот сайт живёт в параллельной реальности. :))))))))))))) Точнее, я бы сказал - работает в поте рук в параллельной реальности. :)))))))))))))
      Миханище
      1. Лесс Сегодня, 13:26
        Значит мне это не показалось)
        Лесс
  11. Александр War Сегодня, 13:35
    Добавлю видео!
    Александр War
  12. Ещетотгусь Сегодня, 13:47
    Это из 20 % собирающихся голосовать??? laughing
    Ещетотгусь
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