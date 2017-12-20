ВЦИОМ опубликовал данные о рейтинге кандидатов в президенты РФ
ВЦИОМ провёл опросы среди россиян на предмет их политических симпатий, а также на предмет оценки деятельности силовых министерств российского правительств и иных силовых ведомств. В результате опроса ВЦИОМ удалось выяснить, что если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то явка бы на них составила около 70%.
Рейтинг кандидатов (и возможных кандидатов) выглядит, по оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения, следующим образом:
Владимир Путин – 83,8% голосов, Владимир Жириновский – 4,1%, Геннадий Зюганов – 3,3%.
Остальные кандидаты, включая Явлинского, Собчак, Титова и др., не набрали в ходе опроса и одного процента голосов.
Около 5% затруднились дать однозначный ответ.
Если говорить о проценте одобрения россиянами деятельности российских силовых структур, то здесь в лидерах – Минобороны и МЧС. 93% опрошенных заявили, что МО РФ в целом справляется с обязанностями.
При этом ВЦИОМ выяснил, что хуже всего россияне информированы о деятельности таких силовых структур как Федеральная служба охраны (ФСО), а также Росгвардия.
Самый низкий показатель одобрения деятельности россиянами - у Генеральной прокуратуры РФ. Её рейтинг составил 29 пунктов из 100.
Рейтинг кандидатов (и возможных кандидатов) выглядит, по оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения, следующим образом:
Владимир Путин – 83,8% голосов, Владимир Жириновский – 4,1%, Геннадий Зюганов – 3,3%.
Остальные кандидаты, включая Явлинского, Собчак, Титова и др., не набрали в ходе опроса и одного процента голосов.
Около 5% затруднились дать однозначный ответ.
Если говорить о проценте одобрения россиянами деятельности российских силовых структур, то здесь в лидерах – Минобороны и МЧС. 93% опрошенных заявили, что МО РФ в целом справляется с обязанностями.
При этом ВЦИОМ выяснил, что хуже всего россияне информированы о деятельности таких силовых структур как Федеральная служба охраны (ФСО), а также Росгвардия.
Самый низкий показатель одобрения деятельности россиянами - у Генеральной прокуратуры РФ. Её рейтинг составил 29 пунктов из 100.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти