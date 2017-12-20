14:14 20 декабря

Украина восстановила более 500 самоходок для удара по Донбассу

Украинское командования для удара по Донбассу привело в боеспособное состояние более 500 самоходных артиллерийских установок. Речь идет о более чем 220 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и около трехсот 152-мм САУ «Акация», сообщает Вестник Мордовии.

Украина восстановила более 500 самоходок для удара по Донбассу


Кроме того, в настоящее время в строю около сотни 152-мм 2С5 «Гиацинт», 203-мм 2С7 «Пион», 120-мм 2С9 «Нона С» и 152-мм 2С19 «Мста С».


«Особо хочется выделить "Пионы". Таких самоходок сравнительно немного, всего около четырех десятков. Эти машины длительное время находились на консервации и, прежде чем попасть в войска, прошли капитальный ремонт на шепетовском заводе. В настоящее время данные САУ могут в полном объеме выполнять поставленные задачи. Их 100-килограммовые снаряды могут поражать цели на дистанции в 47 км. Скорострельность – 3 выстрела за 2 минуты», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

Необходимо упомянуть и более 1200 стволов буксируемой артиллерии, а также залповые реактивные системы. «Всё это готово накрыть Донбасс морем стали и огня. Начало мы уже видим сейчас», – отмечает он.



Некоторые эксперты отмечают, что если в 2014 году гаубицы и пушки ВСУ стреляли с отвратительной точностью, то сейчас украинские артиллеристы значительно повысили уровень своей подготовки.

К тому же стало нормой применение беспилотников и других средств разведки. Кроме того, украинцами предпринимаются меры по внедрению автоматизированных средств управления.



Следует упомянуть, что время от времени, после очередного пожара на складах, появляются публикации, что вот-вот украинская армия начнет испытывать дефицит в снарядах и минах, «однако на самом деле на Украине было складировано гигантское количество боеприпасов, которых хватит еще на многие годы войны», заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Alex777 Сегодня, 12:47
    Когда ж они уймутся? Когда вышеперечисленное имущество станет металлоломом? Так скорей бы уже. hi
    Alex777
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:51
      Прошу обратить внимание на фото и таблицы
      http://bmpvsu.ru/009.php
      Владыка Ситх
      1. avt Сегодня, 13:07
        Цитата: Владыка Ситх
        Прошу обратить внимание на фото и таблицы

        По 1448 базе? Да . Выбрали много ......
        avt
        1. Владимир16 Сегодня, 13:11
          Салярку где берут мрази? Перекрыть им доступ к горючему и пусть скачут на броне. Кузнечики.
          Владимир16
          1. Владыка Ситх Сегодня, 13:21
            В Белоруссии.
            Владыка Ситх
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:27
              Цитата: Владыка Ситх
              В Белоруссии.

              Там российская нефть проходит декоммунизацию и украинцы получают свидомую солярку.
              Аристарх Людвигович
        2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:13
          Удивительно, за все время незалежности на 1148 базе охранявшие это добро не сдали на лом - или ленились или имели другие более существенные источники доходов

          Аристарх Людвигович
      2. Geisenberg Сегодня, 13:09
        Цитата: Владыка Ситх
        Прошу обратить внимание на фото и таблицы
        http://bmpvsu.ru/009.php


        Таблицы безусловно тревожные. Только к технике надо еще трезвую голову прикладывать. Есть большая вероятность что половина того, что ушло с хранения поехало на запчасти или на свалку. Или поедет на свалку в первые же минуты ...
        Geisenberg
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:20
          Или через Болгарию и в Сирию.
          Владыка Ситх
    2. Chertt Сегодня, 12:52
      Нам как бы намекают. Что при широкомасштабном наступлении ВСУ, без Российских ВКС не обойтись
      Chertt
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:58
        Цитата: Chertt
        Что при широкомасштабном наступлении ВСУ, без Российских ВКС не обойтись

        Украина системы ПВО тоже восстанавливает.
        Аристарх Людвигович
      2. Лексус Сегодня, 13:28
        «Всё это готово накрыть Донбасс морем стали и огня. Начало мы уже видим сейчас»

        Их за такое нужно не за стол переговоров сажать, а на стол патологоанатома укладывать... а, впрочем, лучше сразу на удобрения пускать.
        Лексус
      3. Per se. Сегодня, 13:30
        Цитата: Chertt
        без Российских ВКС не обойтись
        Весь вопрос, если начнётся "план "Барбаросса"" против Донбасса, вмешается ли Россия... Если нет, при создании многократного превосходства, "Укровермахт" сможет выйти на границу с Россией, смяв или обойдя силы ЛДНР. Получись это у бандеровцев, вряд ли они и на Крым откажутся "законно" покуситься, под одобрение всей "мировой общественности". К выборам в России, глобальная заваруха на Донбассе, вполне возможна.
        Per se.
    3. 210окв Сегодня, 12:53
      Там этого добра еще..Кстати.Дульные тормоза стали ставить.Пару лет показывали САУ без этой приблуды..А уймутся они только с помощью миротворцев-ВС России.больше никак.
      Цитата: Alex777
      Когда ж они уймутся? Когда вышеперечисленное имущество станет металлоломом? Так скорей бы уже. hi
      210окв
    4. Geisenberg Сегодня, 12:57
      Цитата: Alex777
      Когда ж они уймутся? Когда вышеперечисленное имущество станет металлоломом? Так скорей бы уже. hi


      Когда сами кончатся.
      Geisenberg
    5. 79807420129 Сегодня, 12:57
      Цитата: Alex777
      Когда ж они уймутся

      Только когда по соплям получат request Или когда перестанут верить в минские бумажки что это все работает. hi
      79807420129
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:12
        Цитата: 79807420129
        когда перестанут верить в минские бумажки что это все работает

        Знаете,как вообще ,массой ополчения был воспринят "минск-1" в 2014м ? И сколько бойцов,идейных бойцов,уйдя,плюнуло на всё,восприняв его как предательство ?
        "Мински", это реально,продление жизни хунты,без которого ,им, после Иловайска и Дебальцево, было бы хана.
        Сепар ДНР
        1. 79807420129 Сегодня, 13:14
          Цитата: Сепар ДНР
          наете,как вообще ,массой ополчения был воспринят "минск-1" в 2014м ? И сколько бойцов,идейных бойцов,плюнуло на всё,восприняв его как предательство ?

          Это и было предательство,особенно 1 Минск. hi
          79807420129
    6. Orionvit Сегодня, 13:19
      Ценность любой техники, зависит от степени владения ею человеком. С профессионализмом в укроармии не очень, хоть нас и пытаются уверить в обратном. Да бог с ним с профессионализмом, худо бедно стрелять будут, особенно при наличии боеприпасов, а вот с дисциплиной и командованием, там точно проблемы. Победить конечно не победят, но вот крови попьют ещё много.
      Orionvit
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:47
    Если все таки бандеровцы решаться на крупномасштабные боевые действия, то России "озабоченностью" и "осуждением" не отвертеться. Может на это и расчет.
    rotmistr60
    1. частное лицо Сегодня, 13:01
      Хорошо на диване кричать Ура!! А слабо добровольцем? А по вашему Россия должна броситься на хохлостан? Так этого и ждут америкосы и гейропейцы .
      частное лицо
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:05
        Вы читать по русски умеете? Или слова не складываются в предложения?
        А слабо добровольцем?
        Был бы хотя бы лет на двадцать моложе, то не задавал как вы глупые вопросы.
        rotmistr60
  3. РСФСР Сегодня, 12:48
    Какой запас прочности был у СССР.До сих пор на нём выезжаем,и мы,и бендеровцы.
    РСФСР
    1. Orionvit Сегодня, 13:12
      Цитата: РСФСР
      До сих пор на нём выезжаем,и мы,и бендеровцы

      Бендеровцы, это жители города Бендеры. На чём они там в молдавии выезжают, не известно.
      Orionvit
      1. Greenwood Сегодня, 13:41
        Молдаване тоже на нём выезжают, они ж в СССР тоже были. lol
        Greenwood
  4. Sergey53 Сегодня, 12:48
    Видно,что серьёзно готовятся. Дана команда втянуть нас в неё любым способам.
    Sergey53
  5. keeper03 Сегодня, 12:49
    Если удар будет по Донбасу, то ответка придёт в самое логово бандерлогов - Киев ! Так что оставьте свои фашистские интересы при себе ! angry soldier
    keeper03
    1. Hariton Laptev Сегодня, 13:03
      да нет, будет в очередной раз принуждение к миру. И вот чем быстрее принудим, если начнется, тем меньше шансов натовцам из польши и прибалтики прискакать. Но по всему видно что готовятся бандерлоги серьезно.
      Hariton Laptev
  6. Angel_and_Demon Сегодня, 12:49
    Кроме того, в настоящее время в строю около сотни 152-мм 2С5 «Гиацинт», 203-мм 2С7 «Пион», 120-мм 2С9 «Нона С» и 152-мм 2С19 «Мста С».
    возникает вопрос - через какое время они будут в строю Новороссии
    Angel_and_Demon
  7. д^Амир Сегодня, 12:50
    что время от времени, после очередного пожара на складах, появляются публикации, что вот-вот украинская армия начнет испытывать дефицит в снарядах и минах, «однако на самом деле на Украине было складировано гигантское количество боеприпасов, которых хватит еще на многие годы войны», заключает автор

    значит подвезли с складов бывшего варшавского договора...
    д^Амир
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:54
      Цитата: д^Амир
      значит подвезли с складов бывшего варшавского договора...

      Да ничего,скорее всего не везли... Припасено там на мировую войну, поэтому даже безалаберная Юкрайна не в состоянии всё это "добро" профукать...
      Сепар ДНР
      1. д^Амир Сегодня, 12:55
        с уважением!!! но черт возьми им уже лет то сколько???? должны уже просто пороха деградировать...
        д^Амир
        1. Сепар ДНР Сегодня, 13:00
          Цитата: д^Амир
          с уважением!!! но черт возьми им уже лет то сколько???? должны уже просто пороха деградировать...

          А ситуация,что у них,что у нас - одна. Они юзают лежалый товар со своих складов, мы с других wink И такой же самый,лежалый...
          Поэтому и мЫномётчики наши пуляют зачастую куда попало,и с абортами борются .
          Сепар ДНР
          1. д^Амир Сегодня, 13:34
            понятно... а
            и с абортами борются

            это как????
            д^Амир
            1. Сепар ДНР Сегодня, 13:38
              Цитата: д^Амир
              понятно... а
              и с абортами борются

              это как????

              А это когда из-за некачественного пиропатрона не происходит выстрел,и расчёт "борется" со стволом миномёта,дабы "вытряхнуть" мину.
              А с 120м,эт вообще,санта барбара...
              Сепар ДНР
              1. д^Амир Сегодня, 13:43
                мама.... вручную вытряхивают??? там вообще-то взрыватель как бы это.... помягше.... готовый к употреблению.... весело....
                д^Амир
                1. Сепар ДНР Сегодня, 13:46
                  Цитата: д^Амир
                  мама.... вручную вытряхивают??? там вообще-то взрыватель как бы это.... помягше.... готовый к употреблению.... весело....

                  А как по другому request ? Никак...
                  Сепар ДНР
  8. Сепар ДНР Сегодня, 12:50
    Украина восстановила более 500 самоходок для удара по Донбассу

    Сколько САУ у нас ? Не знаю no Отведены...
    А те,что кошмарят укропа,не используются массово. Одно обнадёживает,что те "Гвоздики",что попадались на глаза довольно "свежие",не хлам ( в отличии от БМП,боли нашей)...
    Но 500 у укропа,а попадалась информация,что около 600-ста,это СЕРЬЁЗНО...
    Сепар ДНР
    1. Теренин Сегодня, 13:37
      Серьезно, брат. Но хотя бы сутки продержаться надо.
      Теренин
  9. Geisenberg Сегодня, 12:56
    Мало пожаров. Надо больше. Надо на каждом складе боеприпасов по 1 пожару ...
    Geisenberg
  10. askort154 Сегодня, 13:03
    Украина вступает в стадию агонии, что и хотят использовать США. Следующая попытка будет, наверняка, последней, но гораздо кровопролитнее. Нам придётся принуждать их к миру.
    askort154
  11. g1v2 Сегодня, 13:09
    Все вышеперечисленное - это техника 30-40 летней давности с баз хранения. За такой короткий срок провести серьезный ремонт или даже модернизацию такого числа техники просто нереально, да и особо негде. НЕТ НА УКРАИНЕ СЕЙЧАС ТАКИХ РЕМОНТНЫХ МОЩНОСТЕЙ . Вывод простой. Эта 30-40 летняя техника подшаманена до минимально удовлетворительного состояния. Вряд ли ее ресурса хватит надолго. При любых серьезных обострениях она начнет сыпаться. request
    Такое уже было в 2014 году. Американские советники спланировали для всу план блокирования границы практически скопировав свою иракскую тактику. Не учли только состояния техники, которая начала сыпаться сразу после выдвижения. И это была штатная техника бригад. То есть проходившая ТО и самая новая из имеющейся. Результат - первый южный котел и брошенная на месте техника 72-й, 79-й и 24-й бригад всу.
    На подготовку серьезной войны укропам нужны годы и много денюжек . Пока что у них нет ни того ни другого. request
    g1v2
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:19
      Цитата: g1v2
      30-40 летняя техника подшаманена до минимально удовлетворительного состояния. Вряд ли ее ресурса хватит надолго. При любых серьезных обострениях она начнет сыпаться.

      Ну,тогда выходит,у нас с ними паритет. Если не численный то хотя бы качественный.
      Поэтому будем посмотреть,что ,и у кого первого начнёт сыпаться.
      Сепар ДНР
      1. g1v2 Сегодня, 13:26
        Насчет ДНР не скажу , но во втором корпусе (луганском ) например артбригаду на мста-б перевооружили. А ее д-30 казакам отдали. И очень сомневаюсь, что эти мста-б в таком же состоянии как украинские. Просто потому что не захватывал 2-й корпус какое-то значимое кол-во мста-б у всу. А значит они прибыли оттуда , где к технике относятся лучше чем в всу , пусть даже она и тоже со складов хранения. wink
        g1v2
        1. Сепар ДНР Сегодня, 13:53
          Цитата: g1v2
          очень сомневаюсь, что эти мста-б в таком же состоянии как украинские. Просто потому что не захватывал 2-й корпус какое-то значимое кол-во мста-б у всу. А значит они прибыли оттуда , где к технике относятся лучше чем в всу , пусть даже она и тоже со складов хранения.

          Я уже писал,что те САУ,что я видал у нас(не трофейные) ничего так себе,а вот БМП(тоже не трофеи),за исключением разве что "чешки",это что-то...
          Поэтому,очевидно,что там,что у вас,не на всех базах хранения, феншуй.
          Сепар ДНР
    2. Рязанец87 Сегодня, 13:34
      1. "Вряд ли ее ресурса хватит надолго." - для удара по республикам украинцам много времени и не надо. Неделя интенсивных боев - ДНР и ЛНР всего лишь две узкие полоски территории вдоль российской границы. Собственно, все зависит от двух факторов:
      - вмешается ли российская армия;
      - успеет ли она это сделать.
      2. "При любых серьезных обострениях она начнет сыпаться." - качество техники республик (особенно связи и ЗИП) аналогично, если не хуже.
      3. "Такое уже было в 2014 году." - ВСУ тогда были другими, особенно в смысле мотивации, боевого опыта. Связь и управление огнем (а в Донбасской войне артиллерия определяющий фактор) качественно выросли на порядок.
      4. "...нужны годы и много денюжек . Пока что у них нет ни того ни другого." - у них было 3.5 года ограниченного конфликта, идеально подходящего для развертывания и обучения большой армии. Денег и помощи и дают ровно столько, чтобы:
      - разгромить формирования ЛДНР.
      - не дать мгновенно разгромить себя российской армии. если в 2014 украинцев разбили 4-5 БТГ без поддержки авиации, то сейчас этот номер не пройдет. ВСУ будут все равно разгромлены, но уже в длительном и кровавом сражении.
      Потеря времени на войне и полумеры - губительны, что и наблюдаем, увы...
      Рязанец87
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:42
        Цитата: Рязанец87
        для удара по республикам украинцам много времени и не надо. Неделя интенсивных боев - ДНР и ЛНР всего лишь две узкие полоски территории вдоль российской границы.

        Рязанец87, "респект и уважуха" по всем пунктам ! good yes
        Сепар ДНР
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:13
        Собственно мы тоже в носу не ковыряемся.

        Цитата: Рязанец87
        Неделя интенсивных боев - ДНР и ЛНР всего лишь две узкие полоски территории вдоль российской границы.

        А вот это не прокатит. Не выдюжат. Блицкриг сто процентов провалится.
        Генерал Песчаных Карьеров
  12. коноправ Сегодня, 13:11
    Ленин выполнил свою задумку - превратил империалистическую войну в гражданскую. Сейчас всё наоборот. Война Российско-Украинская начавшись как гражданская по сути , превратится в мировую. Украина даже не первый эшелон, Украина передовой отряд, а первый эшелон развертывается вдоль бывших границ СССР.
    коноправ
    1. Идущий Сегодня, 13:29
      Цитата: коноправ
      . Война Российско-Украинская .


      Где Вы видите эту войну?
      Идущий
      1. rocket757 Сегодня, 14:10
        Интересно, а кто за укропию типа впряжётся? Тем более если Россия опять не пришла!
        rocket757
  13. rocket757 Сегодня, 13:28
    Старое и плохо отремонтированное оружие!!! Это беда для всех!
    Укроп там понятно, сами, сами от дури своей страдать будут, а вот для мирных жителей угроза острейшая!
    Пушки попадающие вообще куда попало, эт преступление!
    rocket757
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