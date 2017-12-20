Украина восстановила более 500 самоходок для удара по Донбассу
Украинское командования для удара по Донбассу привело в боеспособное состояние более 500 самоходных артиллерийских установок. Речь идет о более чем 220 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и около трехсот 152-мм САУ «Акация», сообщает Вестник Мордовии.
Кроме того, в настоящее время в строю около сотни 152-мм 2С5 «Гиацинт», 203-мм 2С7 «Пион», 120-мм 2С9 «Нона С» и 152-мм 2С19 «Мста С».
«Особо хочется выделить "Пионы". Таких самоходок сравнительно немного, всего около четырех десятков. Эти машины длительное время находились на консервации и, прежде чем попасть в войска, прошли капитальный ремонт на шепетовском заводе. В настоящее время данные САУ могут в полном объеме выполнять поставленные задачи. Их 100-килограммовые снаряды могут поражать цели на дистанции в 47 км. Скорострельность – 3 выстрела за 2 минуты», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Необходимо упомянуть и более 1200 стволов буксируемой артиллерии, а также залповые реактивные системы. «Всё это готово накрыть Донбасс морем стали и огня. Начало мы уже видим сейчас», – отмечает он.
Некоторые эксперты отмечают, что если в 2014 году гаубицы и пушки ВСУ стреляли с отвратительной точностью, то сейчас украинские артиллеристы значительно повысили уровень своей подготовки.
К тому же стало нормой применение беспилотников и других средств разведки. Кроме того, украинцами предпринимаются меры по внедрению автоматизированных средств управления.
Следует упомянуть, что время от времени, после очередного пожара на складах, появляются публикации, что вот-вот украинская армия начнет испытывать дефицит в снарядах и минах, «однако на самом деле на Украине было складировано гигантское количество боеприпасов, которых хватит еще на многие годы войны», заключает автор.
Кроме того, в настоящее время в строю около сотни 152-мм 2С5 «Гиацинт», 203-мм 2С7 «Пион», 120-мм 2С9 «Нона С» и 152-мм 2С19 «Мста С».
«Особо хочется выделить "Пионы". Таких самоходок сравнительно немного, всего около четырех десятков. Эти машины длительное время находились на консервации и, прежде чем попасть в войска, прошли капитальный ремонт на шепетовском заводе. В настоящее время данные САУ могут в полном объеме выполнять поставленные задачи. Их 100-килограммовые снаряды могут поражать цели на дистанции в 47 км. Скорострельность – 3 выстрела за 2 минуты», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Необходимо упомянуть и более 1200 стволов буксируемой артиллерии, а также залповые реактивные системы. «Всё это готово накрыть Донбасс морем стали и огня. Начало мы уже видим сейчас», – отмечает он.
Некоторые эксперты отмечают, что если в 2014 году гаубицы и пушки ВСУ стреляли с отвратительной точностью, то сейчас украинские артиллеристы значительно повысили уровень своей подготовки.
К тому же стало нормой применение беспилотников и других средств разведки. Кроме того, украинцами предпринимаются меры по внедрению автоматизированных средств управления.
Следует упомянуть, что время от времени, после очередного пожара на складах, появляются публикации, что вот-вот украинская армия начнет испытывать дефицит в снарядах и минах, «однако на самом деле на Украине было складировано гигантское количество боеприпасов, которых хватит еще на многие годы войны», заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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