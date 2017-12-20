Порошенко в Бундестаге поставили "неуд"

Пусть уже определится, хочет ли он быть президентом или останется олигархом. Пусть сделает выбор: страна или деньги?

Тренд критики президента Украины Петра Порошенко докатился до Берлина и Брюсселя. В течение длительного времени молчавшие немецкие политические элиты разразились критическими возгласами в адрес человека, президентский рейтинг которого на Украине (по опросам) составляет 6,5%.В Христианском демократическом союзе (ХДС), входящем в коалицию с ХСС, заявили о том, что нынешнее экономическое состояние Украины выглядит неудовлетворительно в связи с тем, что Порошенко не ведёт никакой антикоррупционной борьбы. По словам депутата от ХДС Норберта Рёттгена, Порошенко должен определиться со своим будущим статусом.Рёттген (экс-министр по охране окружающей среды и по вопросам ядерной безопасности Германии):Другой представитель правящей коалиции ФРГ Эльмар Брок заявил, что не видит никаких шагов со стороны президента по искоренению коррупции, поразившей Украину.И даже еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил о том, что антикоррупционная борьба на Украине властями провалена.Это лишний раз говорит о том, что у Порошенко уже вряд ли получится выпрашивать деньги у Евросоюза с единственным аргументом о «противостоянии российской агрессии».Напомним, что визит миссии МВФ, ранее намеченный на декабрь 2017 года, решили отменить. Таким образом, вопрос дальнейшего кредитования Украины повисает в воздухе. А с 2019 года Киев должен переходить к погашению накопленных нынешними властями огромных долгов.