14:15 20 декабря

Порошенко в Бундестаге поставили "неуд"

Тренд критики президента Украины Петра Порошенко докатился до Берлина и Брюсселя. В течение длительного времени молчавшие немецкие политические элиты разразились критическими возгласами в адрес человека, президентский рейтинг которого на Украине (по опросам) составляет 6,5%.

В Христианском демократическом союзе (ХДС), входящем в коалицию с ХСС, заявили о том, что нынешнее экономическое состояние Украины выглядит неудовлетворительно в связи с тем, что Порошенко не ведёт никакой антикоррупционной борьбы. По словам депутата от ХДС Норберта Рёттгена, Порошенко должен определиться со своим будущим статусом.

Порошенко в Бундестаге поставили "неуд"



Рёттген (экс-министр по охране окружающей среды и по вопросам ядерной безопасности Германии):
Пусть уже определится, хочет ли он быть президентом или останется олигархом. Пусть сделает выбор: страна или деньги?


Другой представитель правящей коалиции ФРГ Эльмар Брок заявил, что не видит никаких шагов со стороны президента по искоренению коррупции, поразившей Украину.

И даже еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил о том, что антикоррупционная борьба на Украине властями провалена.

Это лишний раз говорит о том, что у Порошенко уже вряд ли получится выпрашивать деньги у Евросоюза с единственным аргументом о «противостоянии российской агрессии».

Напомним, что визит миссии МВФ, ранее намеченный на декабрь 2017 года, решили отменить. Таким образом, вопрос дальнейшего кредитования Украины повисает в воздухе. А с 2019 года Киев должен переходить к погашению накопленных нынешними властями огромных долгов.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 12:56
    А по другому предмету ему что немцы поставили?По геноциду?
    210окв
    1. роман66 Сегодня, 12:59
      по геноциду твердая пятерка!
      роман66
      1. Svarog Сегодня, 13:01
        Цитата: роман66
        по геноциду твердая пятерка!

        Тут да , достойный ученик..
        Svarog
        1. роман66 Сегодня, 13:02
          Алоизыч офигевает... lol
          роман66
          1. Владимир16 Сегодня, 13:06
            Порошенко конечно судак еще тот. Но немцы, вы какого хрена летите на Украину? Зачем суёте свой нос туда куда даже собака свой болт не сует? Гитлер капут! laughing
            Владимир16
        2. BerBer Сегодня, 13:16
          Да у запада финансы на первом плане всегда. Что для них люди? Так ресурс для зарабатывания.
          BerBer
    2. 79807420129 Сегодня, 13:06
      Цитата: 210окв
      А по другому предмету ему что немцы поставили?По геноциду?

      По этому предмету Дмитрий они ему в бундестаге дружно и радостно захлопали. yes
      79807420129
    3. Chertt Сегодня, 13:17
      Пусть уже определится, хочет ли он быть президентом или останется олигархом. Пусть сделает выбор: страна или деньги?
      Выбор давно сделан
      Chertt
    4. Самаритянин Сегодня, 13:21
      Ну, так власть опять меняется... а что будет с простым украинцем... так никого не волнует...
      Однояйцевые близнецы:
      Самаритянин
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:25
        Все идет к тому yes
        ДЕДПИХТО
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:57
    По словам депутата от ХДС Норберта Рёттгена, Порошенко должен определиться со своим будущим статусом.
    не тому вопрос адресовали - это за лужу
    Angel_and_Demon
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    Пусть сделает выбор: страна или деньги?
    Хватились когда страны почти нет и денег заработана куча выше предыдущей. А кто способствовал этому четыре года покрывая все его грехи? Теперь поезд ушел. Паршивого кота хоть сколько тыкай в его дерьмо носом он все равно не поймет и будет делать назло.
    rotmistr60
  4. Sergey53 Сегодня, 12:59
    Он наверно задал встречный вопрос: А можно олигархом и президентом одновременно?.
    Sergey53
  5. Лесс Сегодня, 12:59
    Пусть уже определится, хочет ли он быть президентом или останется олигархом. Пусть сделает выбор: страна или деньги?
    Да как им не стыдно?!!! Как можно ставить человека перед таким выбором?!!! Совсем совесть потеряли laughing
    Лесс
  6. роман66 Сегодня, 13:00
    а причем тут коррупция? экономику угробили, а уж коррупция там или нет.....
    роман66
    1. ando_bor Сегодня, 13:32
      Цитата: роман66
      а причем тут коррупция? экономику угробили, а уж коррупция там или нет.....

      я то же смотрю, - что они там еще и воруют, ВВП на душу населения на Украине меньше чем у папуасов; https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_b
      y_GDP_(nominal)_per_capita
      а в отличии от папуасов украинцам кроме жратвы и одежда и отопление нужны, но пока ведь массово не умирают, - свалили значит.
      ando_bor
  7. ML-334 Сегодня, 13:03
    А ещё в 19-том году газ должны перенаправить помимо Украины.
    ML-334
  8. Masya Masya Сегодня, 13:03
    Пусть сделает выбор: страна или деньги?

    вот это дилемма... он хочет все! у него президенство для наполнения карманов... wink
    Masya Masya
    1. AST507 Сегодня, 13:07
      Этого все хотят в жизни своей,разве Вы отказались бы....? wink
      AST507
      1. Masya Masya Сегодня, 13:13
        Цитата: AST507
        Этого все хотят в жизни своей,разве Вы отказались бы....?

        президентом не хочу! я так заработаю, если нужно закалымлю... wink за цветы спасибо! love
        Masya Masya
  9. kot28.ru Сегодня, 13:04
    Он ,вальцман,их просто кинул tongue
    не справился со своими основными задачами (Россия на войну не явилась) tongue
    Крым и Донбасс потерял,причем Крым-безвозвратно,Донбасс может быть туда и вернется,но не при этом режиме киевском hi
    Да и земельку украинскую чет зажал,не ратифицирует его правительство закон и все тут! no
    Неуд по поведению от хозяев петрушке и черная грузинская мишка! tongue
    kot28.ru
  10. rocket757 Сегодня, 13:12
    За коррупцию понятно, бандитизм на Донбассе эт тоже, в трэнде, а за разорение экономики страны типа всё хорошо???
    Кастрюлеголовые когда нибудь поймут кто их друг, а кто хуже Мамая???
    rocket757
  11. dison Сегодня, 13:59
    Еще и по поведению 2 - бухал на уроке.
    dison
  12. dison Сегодня, 14:01
    А еще лучше бы в угол поставили. smile
    dison
    1. rocket757 Сегодня, 14:03
      ну да, в тёмный уголок, в Греческом зале! бычки в томате и ... культурно отдохнёт!
      rocket757
      1. dison Сегодня, 14:10
        Ну если только под бычками вы понимаете то, что от сигарет осталось.
        dison
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