Тымчук: И что нам делать, если Путин уйдёт с Донбасса?
Координатор украинской группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, более известный как «говорящая каска», высказал мысль о том, что Украина решительно не знает, что делать, если «Путин решит уйти с Донбасса». Размышляя над так называемым восстановлением украинского суверенитета над «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», Тымчук заявил (цитата «Апостроф»):
Одно только это заявление Тымчука обнажает всю киевскую политику на Донбассе. Политика эта такова, что Донбасс Киеву как таковой не нужен. Всё, что нужно – постоянная нестабильность, которая пока ещё позволяет выпрашивать деньги у западных партнёров. Однако и с получением очередных кредитов от ЕС и МВФ Киев уже испытывает проблемы.
Далее Тымчук заявляет:
По словам Тымчука, «если Путин уйдёт (с Донбасса), на Украине никто не знает, не будет ли Россия поддерживать местные партизанские отряды и подпольные организации».
Видеоверсия:
Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнёмся, если вдруг завтра Путин уйдёт с Донбасса, а мы получим то, чего желали – Донбасс вернется в Украину. Во-первых, на сегодня существуют только приблизительные оценки, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это – оккупированная территория, не прокатит.
Одно только это заявление Тымчука обнажает всю киевскую политику на Донбассе. Политика эта такова, что Донбасс Киеву как таковой не нужен. Всё, что нужно – постоянная нестабильность, которая пока ещё позволяет выпрашивать деньги у западных партнёров. Однако и с получением очередных кредитов от ЕС и МВФ Киев уже испытывает проблемы.
Далее Тымчук заявляет:
И нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано – и на данный момент бесповоротно вырвано – из информационного пространства Украины. И хоть мы говорим, что там много патриотов, но, по нашим оценкам, там не может быть много патриотов. Людей, сочувствующих Украине и готовых что-то сделать во имя Украины, там никак не больше пятой части.
По словам Тымчука, «если Путин уйдёт (с Донбасса), на Украине никто не знает, не будет ли Россия поддерживать местные партизанские отряды и подпольные организации».
Видеоверсия:
Использованы фотографии: Апостроф
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