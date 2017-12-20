14:12 20 декабря

Тымчук: И что нам делать, если Путин уйдёт с Донбасса?

Координатор украинской группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, более известный как «говорящая каска», высказал мысль о том, что Украина решительно не знает, что делать, если «Путин решит уйти с Донбасса». Размышляя над так называемым восстановлением украинского суверенитета над «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», Тымчук заявил (цитата «Апостроф»):
Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнёмся, если вдруг завтра Путин уйдёт с Донбасса, а мы получим то, чего желали – Донбасс вернется в Украину. Во-первых, на сегодня существуют только приблизительные оценки, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это – оккупированная территория, не прокатит.


Одно только это заявление Тымчука обнажает всю киевскую политику на Донбассе. Политика эта такова, что Донбасс Киеву как таковой не нужен. Всё, что нужно – постоянная нестабильность, которая пока ещё позволяет выпрашивать деньги у западных партнёров. Однако и с получением очередных кредитов от ЕС и МВФ Киев уже испытывает проблемы.

Далее Тымчук заявляет:

И нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано – и на данный момент бесповоротно вырвано – из информационного пространства Украины. И хоть мы говорим, что там много патриотов, но, по нашим оценкам, там не может быть много патриотов. Людей, сочувствующих Украине и готовых что-то сделать во имя Украины, там никак не больше пятой части.


По словам Тымчука, «если Путин уйдёт (с Донбасса), на Украине никто не знает, не будет ли Россия поддерживать местные партизанские отряды и подпольные организации».

Видеоверсия:

Использованы фотографии: Апостроф
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Комментарии 13

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  1. svp67 Сегодня, 13:36
    Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнёмся
    Фарисеи... Все они отлично знают и понимают. Будут у ЕС и США денег просить на "восстановление", одновременно забрасывая Россию решениями Гаагского суда, который Россия не признает. Восстанавливать будут условно, но деньги пилить будут своевременно. Да и с населением все решат, не зря же там стоят "эскадроны смерти". Многих выдавят в Россию, многих "успокоят", а с остальными - "договорятся"
    svp67
    1. Chertt Сегодня, 13:48
      если Путин уйдёт с Донбасса?
      Тогда, те проклятья, которые, заслуженно получает, иуда Горбачев, покажутся мелочью, по сравнению с тем что услышит Путин.
      Chertt
      1. vkl.47 Сегодня, 13:52
        Муйню не пори
        vkl.47
      2. 210окв Сегодня, 13:55
        Ему на это будет наплевать..Собственно как и меченному.Давайте вспомним как наши СМИ подготавливали сдачу СССР...Мы сообща предотвратили мировую войну.Ради жизни на планете и все такое.Я вполне не исключаю что возможно то же самое и будет..Только вот большинства жителей Донбасса не будет..
        Цитата: Chertt
        если Путин уйдёт с Донбасса?
        Тогда, те проклятья, которые, заслуженно получает, иуда Горбачев, покажутся мелочью, по сравнению с тем что услышит Путин.
        210окв
  2. AST507 Сегодня, 13:36
    ВЕШАТЬСЯ!С вами местные разберутся за всё...
    AST507
  3. kot28.ru Сегодня, 13:38
    Сказочный Д...!
    Россия на Донбассе и не была толком!Ее там никто так и не нашел!
    А потому и не уйдет!
    А вот для того,чтобы донбасс принял украину,ей надо от наци отребья очиститься
    Так что не увидит вживую ни один свидомит воссоединения Донбасса с Украиной!
    kot28.ru
  4. inkass_98 Сегодня, 13:43
    Забыли о бедолаге, вот оно и решило напомнить о себе.
    inkass_98
  5. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:44
    И нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано – и на данный момент бесповоротно вырвано – из информационного пространства Украины.

    Вырвано, ага. Вы кажется уже почти четыре года обстрелами, терактами и диверсиями в это самое информационное пространство жителей Донбасса погружаете, только эффект противоположный.
    Ушлый_башкорт
  6. Masya Masya Сегодня, 13:48
    что делать, если «Путин решит уйти с Донбасса»

    не поняла, а чего он заморачивается? что-то изменилось? recourse до сих пор прокатывало, что "Путин там есть"... врите дальше... не кули ворочать...
    Masya Masya
  7. Romanych.by Сегодня, 13:49
    После всего горя,которое принесла украина жителям Донбасса,укропы могут только мечтать о возврате Донбасса.Не для того там гибли и гибнут до сих пор защитники и мирные жители.Это было бы предательством памяти погибших.
    Romanych.by
  8. Bosch Сегодня, 13:50
    Бандерлоги, не ждите, когда кто-то куда-то уйдет. Сразу вешайтесь.
    Bosch
  9. rocket757 Сегодня, 13:52
    Каску снял, мозг взболтанный вытек, шо от такого ждать?
    rocket757
    1. SOF Сегодня, 14:11
      Цитата: rocket757
      Каску снял

      ...действительно снял? А разве каски уже и квадратные бывают?
      SOF
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