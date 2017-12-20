Тымчук: И что нам делать, если Путин уйдёт с Донбасса?

Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнёмся, если вдруг завтра Путин уйдёт с Донбасса, а мы получим то, чего желали – Донбасс вернется в Украину. Во-первых, на сегодня существуют только приблизительные оценки, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это – оккупированная территория, не прокатит.

И нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано – и на данный момент бесповоротно вырвано – из информационного пространства Украины. И хоть мы говорим, что там много патриотов, но, по нашим оценкам, там не может быть много патриотов. Людей, сочувствующих Украине и готовых что-то сделать во имя Украины, там никак не больше пятой части.