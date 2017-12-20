"Укроборонпром" закончил испытания автоматического гранатомета УАГ-40
Производимый Украиной автоматический гранатомет "УАГ-40" прошел государственные испытания, сообщает военный портал Ukrainian Military Pages
УАГ-40 (универсальный автоматический гранатомет калибра 40 мм) - 40-мм автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием разработан КБ «Точные механизмы».
По словам руководителя проекта, общий вес гранатомета составляет 30 килограммов. Переноска осуществляется двумя бойцами: один несет непосредственно гранатомет, второй — боекомплект. Для сравнения - американский аналог (МК-19) вдвое тяжелее — 65 кг.
Механизм УАГ-40 построен на основе автоматики со свободным затвором. Накол капсюля и выстрел происходят в накате затвора. Подача гранат - ленточная (американская металлическая лента М16). Гранаты - высокоскоростные, используются все существующие типы гранат стандарта НАТО (40х53 мм).
Как заявляют украинские разработчики, если сравнить все 40-миллиметровые гранатометы, которые сейчас выпускаются, то по показателям «низкий вес — высокая меткость» гранатомет занимает передовые позиции. При этом конструкция содержит небольшое количество деталей, новые технологии покрытия, в том числе и канала ствола.
Для улучшения меткости стрельбы украинские специалисты ввели многоступенчатую нарезку ствола. Она выполняет функцию юлы, которая крутит конструкцию, но при этом сама остается на месте в одном положении. Также в конструкции боец сидит на треноге, таким способом она дополнительно уравновешена и имеет все функции точного подвода, сообщают производители гранатомета
Производство гранатометов и боеприпасов налажено на киевском заводе «Кузница на Рыбацкой», принадлежащем Петру Порошенко
УАГ-40 (универсальный автоматический гранатомет калибра 40 мм) - 40-мм автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием разработан КБ «Точные механизмы».
По словам руководителя проекта, общий вес гранатомета составляет 30 килограммов. Переноска осуществляется двумя бойцами: один несет непосредственно гранатомет, второй — боекомплект. Для сравнения - американский аналог (МК-19) вдвое тяжелее — 65 кг.
Механизм УАГ-40 построен на основе автоматики со свободным затвором. Накол капсюля и выстрел происходят в накате затвора. Подача гранат - ленточная (американская металлическая лента М16). Гранаты - высокоскоростные, используются все существующие типы гранат стандарта НАТО (40х53 мм).
Как заявляют украинские разработчики, если сравнить все 40-миллиметровые гранатометы, которые сейчас выпускаются, то по показателям «низкий вес — высокая меткость» гранатомет занимает передовые позиции. При этом конструкция содержит небольшое количество деталей, новые технологии покрытия, в том числе и канала ствола.
Для улучшения меткости стрельбы украинские специалисты ввели многоступенчатую нарезку ствола. Она выполняет функцию юлы, которая крутит конструкцию, но при этом сама остается на месте в одном положении. Также в конструкции боец сидит на треноге, таким способом она дополнительно уравновешена и имеет все функции точного подвода, сообщают производители гранатомета
Производство гранатометов и боеприпасов налажено на киевском заводе «Кузница на Рыбацкой», принадлежащем Петру Порошенко
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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