14:08 20 декабря

"Укроборонпром" закончил испытания автоматического гранатомета УАГ-40

Производимый Украиной автоматический гранатомет "УАГ-40" прошел государственные испытания, сообщает военный портал Ukrainian Military Pages

УАГ-40 (универсальный автоматический гранатомет калибра 40 мм) - 40-мм автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием разработан КБ «Точные механизмы».

"Укроборонпром" закончил испытания автоматического гранатомета УАГ-40



По словам руководителя проекта, общий вес гранатомета составляет 30 килограммов. Переноска осуществляется двумя бойцами: один несет непосредственно гранатомет, второй — боекомплект. Для сравнения - американский аналог (МК-19) вдвое тяжелее — 65 кг.

Механизм УАГ-40 построен на основе автоматики со свободным затвором. Накол капсюля и выстрел происходят в накате затвора. Подача гранат - ленточная (американская металлическая лента М16). Гранаты - высокоскоростные, используются все существующие типы гранат стандарта НАТО (40х53 мм).

Как заявляют украинские разработчики, если сравнить все 40-миллиметровые гранатометы, которые сейчас выпускаются, то по показателям «низкий вес — высокая меткость» гранатомет занимает передовые позиции. При этом конструкция содержит небольшое количество деталей, новые технологии покрытия, в том числе и канала ствола.

Для улучшения меткости стрельбы украинские специалисты ввели многоступенчатую нарезку ствола. Она выполняет функцию юлы, которая крутит конструкцию, но при этом сама остается на месте в одном положении. Также в конструкции боец сидит на треноге, таким способом она дополнительно уравновешена и имеет все функции точного подвода, сообщают производители гранатомета

Производство гранатометов и боеприпасов налажено на киевском заводе «Кузница на Рыбацкой», принадлежащем Петру Порошенко

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 8

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  1. Chertt Сегодня, 13:52
    Стали часто писать о достижениях Украинской оборонки, Россию, что готовят к "миссии по принуждению к миру" против ВСУ
    Chertt
  2. Hammerlock Сегодня, 13:57
    от прошёл испытания до массового производства вна укреине очень далеко
    Hammerlock
    1. Метан Сегодня, 14:03
      Братцы,не в тему.У кого есть инфа о СУ41,что с ним?
      Метан
      1. Rebus Сегодня, 14:05
        Что такое СУ41?
        Rebus
  3. san4es Сегодня, 14:01
    Украиной автоматический гранатомет "УАГ-40"

    ...Для сравнения: Америкосский
    MK19 MOD 2 40mm Automatic Grenade Launcher
    san4es
  4. лесовозник Сегодня, 14:03
    Ха! А заводик то петькин! Делать то будут, продавать в всу будут! Богатеть парась будет wassat
    лесовозник
  5. Rebus Сегодня, 14:03
    Про миномёт "Молот" тоже писали, что мол новейший и супернадёжный, а в итоге получился хлам, так и с этим гранатомётом будет.
    Rebus
  6. ydjin Сегодня, 14:08
    Это типа АГС 64 "Пламя" выдают за чудо укроповской мысли?! Это что перемога или зрада?! Когда наши модернизированые машиннки могут перемещатся одним бойцом?
    ydjin
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