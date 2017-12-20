14:07 20 декабря

ТАНТК им. Г.М. Бериева передало заказчику очередной серийный самолет Бе-200ЧС

20 декабря 2017 г. на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») состоялась официальная церемония передачи очередного серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС. Это третий самолет, построенный для МЧС России в рамках Государственного контракта.

Воздушное судно успешно прошло программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Планируется, что экипаж МЧС России перегонит самолет в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра МЧС России.

ТАНТК им. Г.М. Бериева передало заказчику очередной серийный самолет Бе-200ЧС



ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200 и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны России. За последние три года на предприятии проведена модернизация и техперевооружение производства. В 2016 году по решению Минпромторга России ТАНТК предоставлена бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки предприятия, обеспечения его финансовой устойчивости и дальнейшего развития.

Таганрогский завод сегодня демонстрирует устойчивый темп работы - налажено серийное производство уникальных самолетов Бе-200. В высокой степени готовности 4-й самолёт в рамках действующего контракта. 5-я машина находится в цехе окончательной сборки, на 6-м самолёте идёт сборка агрегатов. Завод имеет задел по агрегатам для самолётов следующей серии и готов расширять производственную программу. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря своевременным мерам господдержки
- сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Использованы фотографии: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
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Комментарии 4

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  1. Azazelo Сегодня, 14:00
    Классный самолёт. Вот бы что людям делать надо, а то танки, бомбы, торпеды...
    Azazelo
    1. хрыч Сегодня, 14:05
      Цитата: Azazelo
      Вот бы что людям делать

      Кастрюли вместо танков? Проходили уже.
      хрыч
  2. Миханище Сегодня, 14:03
    Молодцы наши! Не имеет аналогов в мире. Все в очереди стоят за ним, наверняка. А мы никому их не дадим - самим нужен.
    Я вообще думаю, надо в каждом городе иметь 5-10 таких амфибий. Тогда можно перемещаться из города в город - ведь везде есть парки с прудами. Пусть как такси работают. Если к этому ещё и тему экранопланов подтянуть - вообще дороги не нужны будут в России!
    Миханище
  3. mih_sergeev92 Сегодня, 14:07
    Забыли только сказать, что сроки поставок были сорваны и завод обязали выплатить неустойку с 9 нулями. И вопросы как раз не к заводу, а к суду и заказчику. Пока все делят деньги - прогресса не будет, заказы будут ещё больше тормозится или вообще скрываться. Да, и ещё про уровень зарплат на этом заводе можно отдельно сказать. Он весьма удручающий. Так что в очередной раз получается не благодаря, вопреки..
    mih_sergeev92
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